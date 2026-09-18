Игра для ПК BioShock Infinite : Columbia's Finest [2K_1539] (электронный ключ)
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Характеристики
Описание товара Игра для ПК BioShock Infinite : Columbia's Finest [2K_1539] (электронный ключ)
Описание
Внимание! Для запуска дополнения требуется установленная игра «Bioshock Infinite».В наборе вы найдете материалы из комплекта Industrial Revolution и комплекта улучшений, изначально входивших в состав особых изданий игры Bioshock Infinite – Premium Edition и Ultimate Songbird Edition. Купив набор Columbia's Finest, в самом начале игры вы получите 500 серебряных орлов (внутриигровая валюта), 5 отмычек, которые значительно облегчат путешествие по Колумбии, и 6 уникальных предметов снаряжения: «Гроза механиков» (Handyman Nemesis), «Сахар в крови» (Sugar Rush), «Скороход» (Fleet Feet), «Бычий натиск» (Bull Rush), «Приятное дополнение» (Extra! Extra!) и «Предатель» (Betrayer) увеличат урон, наносимый врагам, помогут быстрее двигаться и находить больше предметов. Помимо этого, в вашем распоряжении окажутся два улучшения – «Китайская метла» для дробовика Комстока и «Орлиный глаз» для снайперской винтовки Комстока.
Обращаем ваше внимание, что набор Columbia's Finest не входит в сезонный абонемент Season Pass, а приобретается отдельно.©2002 – 2013 Take-Two interactive Software, Inc. Developed by Irrational Games. BioShock, BioShock Infinite, BioShock Infinite: Industrial Revolution, Irrational Games, 2K Games and their respective logos are all trademarks of Take-Two Interactive Software, Inc. All rights reserved. The ratings icon is a trademark of the Entertainment Software Association. All other trademarks are property of their respective owners.
Для пользования продуктом вы обязаны принять следующее лицензионное соглашение третьей стороны с конечным пользователем:http://www.take2games.com/eula/
Требования к системеОперационная система Vista SP2 (32 bit) Процессор Intel Core 2 DUO с тактовой частотой 2,4 ГГц или AMD Athlon X2 с тактовой частотой 2,7 ГГц Оперативная память 2Гб Видеокарта поддерживающая DirectX 10, ATI Radeon HD 3870 или NVIDIA 8800 GT или Intel HD 3000 DirectX 10.0 Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск 20 Гб
Информация по установке
Лицензионный ключ игры активируется в Steam.
Как активировать ключ и начать играть:
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Описание
Внимание! Для запуска дополнения требуется установленная игра «Bioshock Infinite».В наборе вы найдете материалы из комплекта Industrial Revolution и комплекта улучшений, изначально входивших в состав особых изданий игры Bioshock Infinite – Premium Edition и Ultimate Songbird Edition. Купив набор Columbia's Finest, в самом начале игры вы получите 500 серебряных орлов (внутриигровая валюта), 5 отмычек, которые значительно облегчат путешествие по Колумбии, и 6 уникальных предметов снаряжения: «Гроза механиков» (Handyman Nemesis), «Сахар в крови» (Sugar Rush), «Скороход» (Fleet Feet), «Бычий натиск» (Bull Rush), «Приятное дополнение» (Extra! Extra!) и «Предатель» (Betrayer) увеличат урон, наносимый врагам, помогут быстрее двигаться и находить больше предметов. Помимо этого, в вашем распоряжении окажутся два улучшения – «Китайская метла» для дробовика Комстока и «Орлиный глаз» для снайперской винтовки Комстока.
Обращаем ваше внимание, что набор Columbia's Finest не входит в сезонный абонемент Season Pass, а приобретается отдельно.©2002 – 2013 Take-Two interactive Software, Inc. Developed by Irrational Games. BioShock, BioShock Infinite, BioShock Infinite: Industrial Revolution, Irrational Games, 2K Games and their respective logos are all trademarks of Take-Two Interactive Software, Inc. All rights reserved. The ratings icon is a trademark of the Entertainment Software Association. All other trademarks are property of their respective owners.
Для пользования продуктом вы обязаны принять следующее лицензионное соглашение третьей стороны с конечным пользователем:http://www.take2games.com/eula/
Требования к системеОперационная система Vista SP2 (32 bit) Процессор Intel Core 2 DUO с тактовой частотой 2,4 ГГц или AMD Athlon X2 с тактовой частотой 2,7 ГГц Оперативная память 2Гб Видеокарта поддерживающая DirectX 10, ATI Radeon HD 3870 или NVIDIA 8800 GT или Intel HD 3000 DirectX 10.0 Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск 20 Гб
Информация по установке
Лицензионный ключ игры активируется в Steam.
Как активировать ключ и начать играть:
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