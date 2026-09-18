Игра для ПК BioShock Infinite : Clash in the Clouds [2K_1540] (электронный ключ)
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Характеристики
Описание товара Игра для ПК BioShock Infinite : Clash in the Clouds [2K_1540] (электронный ключ)
ОписаниеВнимание! Для запуска дополнения требуется установленная игра «Bioshock Infinite». Эти материалы входят в Season Pass и будут доступны покупателям Season Pass сразу же после выхода. Не покупайте эти материалы, если вы являетесь обладателем Season Pass! Данное первое дополнение сосредоточено на боевой составляющей BioShock Infinite. Комбинируйте оружие, энергетики, шестеренки, разрывы и аэротрассы самыми немыслимыми способами и выходите из самых трудных положений. Вас ждет 60 испытаний на 4 совершенно новых картах. Пройдите испытания "Голубая лента" и откройте эскизы, голософоны, кинетоскопы и т. д. в Колумбийском археологическом обществе.
©2002 – 2013 Take-Two interactive Software, Inc. Developed by Irrational Games. BioShock, BioShock Infinite, BioShock Infinite: Industrial Revolution, Irrational Games, 2K Games and their respective logos are all trademarks of Take-Two Interactive Software, Inc. All rights reserved. The ratings icon is a trademark of the Entertainment Software Association. All other trademarks are property of their respective owners.
Для пользования продуктом вы обязаны принять следующее лицензионное соглашение третьей стороны с конечным пользователем:http://www.take2games.com/eula/
Требования к системеОперационная система Vista SP2 (32 bit) Процессор Intel Core 2 DUO с тактовой частотой 2,4 ГГц или AMD Athlon X2 с тактовой частотой 2,7 ГГц Оперативная память 2Гб Видеокарта поддерживающая DirectX 10, ATI Radeon HD 3870 или NVIDIA 8800 GT или Intel HD 3000 DirectX 10.0 Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск 5,64 Гб
Информация по установке
Лицензионный ключ игры активируется в Steam.
Как активировать ключ и начать играть:
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ОписаниеВнимание! Для запуска дополнения требуется установленная игра «Bioshock Infinite». Эти материалы входят в Season Pass и будут доступны покупателям Season Pass сразу же после выхода. Не покупайте эти материалы, если вы являетесь обладателем Season Pass! Данное первое дополнение сосредоточено на боевой составляющей BioShock Infinite. Комбинируйте оружие, энергетики, шестеренки, разрывы и аэротрассы самыми немыслимыми способами и выходите из самых трудных положений. Вас ждет 60 испытаний на 4 совершенно новых картах. Пройдите испытания "Голубая лента" и откройте эскизы, голософоны, кинетоскопы и т. д. в Колумбийском археологическом обществе.
©2002 – 2013 Take-Two interactive Software, Inc. Developed by Irrational Games. BioShock, BioShock Infinite, BioShock Infinite: Industrial Revolution, Irrational Games, 2K Games and their respective logos are all trademarks of Take-Two Interactive Software, Inc. All rights reserved. The ratings icon is a trademark of the Entertainment Software Association. All other trademarks are property of their respective owners.
Для пользования продуктом вы обязаны принять следующее лицензионное соглашение третьей стороны с конечным пользователем:http://www.take2games.com/eula/
Требования к системеОперационная система Vista SP2 (32 bit) Процессор Intel Core 2 DUO с тактовой частотой 2,4 ГГц или AMD Athlon X2 с тактовой частотой 2,7 ГГц Оперативная память 2Гб Видеокарта поддерживающая DirectX 10, ATI Radeon HD 3870 или NVIDIA 8800 GT или Intel HD 3000 DirectX 10.0 Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск 5,64 Гб
Информация по установке
Лицензионный ключ игры активируется в Steam.
Как активировать ключ и начать играть:
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