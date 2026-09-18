Игра для ПК BioShock Infinite - Season Pass [2K_1534] (электронный ключ)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Активация доступна только на территории РФ
Характеристики
Описание товара Игра для ПК BioShock Infinite - Season Pass [2K_1534] (электронный ключ)
Описание
Внимание: дополнительный контент. для игры требуется BioShock® Infinite.
BioShock Infinite Season Pass - это новые подробности сюжета и новые приключения. Три новых набора с дополнениями по цене двух. Бонусы первого дня со специальным набором "Ранняя пташка" - только для владельцев Season Pass. Путешествие по небесному городу Колумбии продолжается. Вас ждут новые места, новые персонажи и новое оружие. Мгновенный бонус включает четыре эксклюзивных предмета снаряжения, улучшения и версии оружия, а также пять бутылок с зажигательной смесью. Контент Season Pass можно будет купить по отдельности с марта 2014 года. Мгновенный бонус можно получить только вместе с Season Pass.
Особенности игры
- Новые истории
- Новые персонажи
- Новое оружие
©2002 – 2013 Take-Two interactive Software, Inc. Developed by Irrational Games. BioShock, BioShock Infinite, BioShock Infinite: Industrial Revolution, Irrational Games, 2K Games and their respective logos are all trademarks of Take-Two Interactive Software, Inc. All rights reserved. The ratings icon is a trademark of the Entertainment Software Association. All other trademarks are property of their respective owners.
Для пользования продуктом вы обязаны принять следующее лицензионное соглашение третьей стороны с конечным пользователем:http://www.take2games.com/eula/
Требования к системеОперационная система Vista SP2 (32 bit) Процессор Intel Core 2 DUO с тактовой частотой 2,4 ГГц или AMD Athlon X2 с тактовой частотой 2,7 ГГц Оперативная память 2Гб Видеокарта поддерживающая DirectX 10, ATI Radeon HD 3870 или NVIDIA 8800 GT или Intel HD 3000 DirectX 10.0 Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск 20 Гб
Информация по установке
Лицензионный ключ игры активируется в Steam.
Как активировать ключ и начать играть:
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Описание
Внимание: дополнительный контент. для игры требуется BioShock® Infinite.
BioShock Infinite Season Pass - это новые подробности сюжета и новые приключения. Три новых набора с дополнениями по цене двух. Бонусы первого дня со специальным набором "Ранняя пташка" - только для владельцев Season Pass. Путешествие по небесному городу Колумбии продолжается. Вас ждут новые места, новые персонажи и новое оружие. Мгновенный бонус включает четыре эксклюзивных предмета снаряжения, улучшения и версии оружия, а также пять бутылок с зажигательной смесью. Контент Season Pass можно будет купить по отдельности с марта 2014 года. Мгновенный бонус можно получить только вместе с Season Pass.
Особенности игры
- Новые истории
- Новые персонажи
- Новое оружие
©2002 – 2013 Take-Two interactive Software, Inc. Developed by Irrational Games. BioShock, BioShock Infinite, BioShock Infinite: Industrial Revolution, Irrational Games, 2K Games and their respective logos are all trademarks of Take-Two Interactive Software, Inc. All rights reserved. The ratings icon is a trademark of the Entertainment Software Association. All other trademarks are property of their respective owners.
Для пользования продуктом вы обязаны принять следующее лицензионное соглашение третьей стороны с конечным пользователем:http://www.take2games.com/eula/
Требования к системеОперационная система Vista SP2 (32 bit) Процессор Intel Core 2 DUO с тактовой частотой 2,4 ГГц или AMD Athlon X2 с тактовой частотой 2,7 ГГц Оперативная память 2Гб Видеокарта поддерживающая DirectX 10, ATI Radeon HD 3870 или NVIDIA 8800 GT или Intel HD 3000 DirectX 10.0 Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск 20 Гб
Информация по установке
Лицензионный ключ игры активируется в Steam.
Как активировать ключ и начать играть:
Отзывы о товаре Игра для ПК BioShock Infinite - Season Pass [2K_1534] (электронный ключ)