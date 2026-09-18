Игра для ПК Bioshock 2 [2K_1532] (электронный ключ)
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Характеристики
Описание товара Игра для ПК Bioshock 2 [2K_1532] (электронный ключ)
Описание
Продолжение Bioshock, знаменитого шутера от первого лица, обладателя множества наград, благосклонно принятого как игроками, так и критиками. Спустя примерно 10 лет после событий первой части, чертоги подводного города Восторга вновь наполнены эхом грехов прошлого. По всему атлантическому побережью происходят таинственные похищения маленьких девочек. Бриджит Тенненбаум, ученая-генетик, знакомая нам по первой части, догадывается, что кто-то забирает малюток в Восторг… В роли Субъекта Дельта, первого Большого папочки, прототипа всех будущих подобных гигантов, обладающего собственной волей и разумом, мы отправляемся в путешествие по одряхлевшему, но всё ещё прекрасному падшему городу, в погоню за неведомым врагом и за ответами на многочисленные вопросы. Действие многопользовательской игры происходит накануне событий первой части Bioshock. Игроки выступают в роли участников генетических экспериментов, повлёкших за собой разрушение города. Как и в одиночной игре, герои могут использовать различные виды оружия, плазмидов и тоников, покупая их на заработанные в сражениях очки.
Особенности игры:
- Эволюция знаменитого шутера. Полюбившийся с первой части геймплей стал ещё интересней. Способность одновременно использовать оружие и плазмиды позволит вам создавать эффектные смертоносные комбо.
- Возвращение в Восторг. Примите участие в эпическом приключении в одной из самых захватывающих игровых вселенных.
- Вы — Большой папочка. Возьмите на себя роль культового персонажа BioShock, ставшего символом этой игры и испытайте на собственном опыте мощь и силу самых жутких обитателей Восторга.
- Генетически модифицированный мультиплеер. Зарабатывайте очки в боях с реальными противниками и используйте их для доступа к лучшему оружию, плазмидам и тоникам. Сотни комбинаций вооружения позволят вам создать ваш собственный стиль игры.
- Посетите Восторг во времена его расцвета. Вас ждут ставшие легендарными живописные ресторан «Кашмир» и «Люксы Меркурия», полностью воссозданные специально для многопользовательской игры.
- Поддержка режима Big Picture в Steam, возможность играть с геймпада Xbox 360.
Требования к системеОперационная система 7 / Vista / XP Процессор AMD Athlon 64 3800+ с частотой 2,4 ГГц, Intel Pentium 4 530 с частотой 3 ГГц Оперативная память 2Гб Видеокарта NVIDIA GeForce 6800, 7800, 8xxx/ATI X1950 или лучше с поддержкой Shader Model 3 DirectX 9.0c Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск 11 Гб
Информация по установке
Лицензионный ключ игры активируется в Steam.
Как активировать ключ и начать играть:
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Описание
Продолжение Bioshock, знаменитого шутера от первого лица, обладателя множества наград, благосклонно принятого как игроками, так и критиками. Спустя примерно 10 лет после событий первой части, чертоги подводного города Восторга вновь наполнены эхом грехов прошлого. По всему атлантическому побережью происходят таинственные похищения маленьких девочек. Бриджит Тенненбаум, ученая-генетик, знакомая нам по первой части, догадывается, что кто-то забирает малюток в Восторг… В роли Субъекта Дельта, первого Большого папочки, прототипа всех будущих подобных гигантов, обладающего собственной волей и разумом, мы отправляемся в путешествие по одряхлевшему, но всё ещё прекрасному падшему городу, в погоню за неведомым врагом и за ответами на многочисленные вопросы. Действие многопользовательской игры происходит накануне событий первой части Bioshock. Игроки выступают в роли участников генетических экспериментов, повлёкших за собой разрушение города. Как и в одиночной игре, герои могут использовать различные виды оружия, плазмидов и тоников, покупая их на заработанные в сражениях очки.
Особенности игры:
- Эволюция знаменитого шутера. Полюбившийся с первой части геймплей стал ещё интересней. Способность одновременно использовать оружие и плазмиды позволит вам создавать эффектные смертоносные комбо.
- Возвращение в Восторг. Примите участие в эпическом приключении в одной из самых захватывающих игровых вселенных.
- Вы — Большой папочка. Возьмите на себя роль культового персонажа BioShock, ставшего символом этой игры и испытайте на собственном опыте мощь и силу самых жутких обитателей Восторга.
- Генетически модифицированный мультиплеер. Зарабатывайте очки в боях с реальными противниками и используйте их для доступа к лучшему оружию, плазмидам и тоникам. Сотни комбинаций вооружения позволят вам создать ваш собственный стиль игры.
- Посетите Восторг во времена его расцвета. Вас ждут ставшие легендарными живописные ресторан «Кашмир» и «Люксы Меркурия», полностью воссозданные специально для многопользовательской игры.
- Поддержка режима Big Picture в Steam, возможность играть с геймпада Xbox 360.
Требования к системеОперационная система 7 / Vista / XP Процессор AMD Athlon 64 3800+ с частотой 2,4 ГГц, Intel Pentium 4 530 с частотой 3 ГГц Оперативная память 2Гб Видеокарта NVIDIA GeForce 6800, 7800, 8xxx/ATI X1950 или лучше с поддержкой Shader Model 3 DirectX 9.0c Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск 11 Гб
Информация по установке
Лицензионный ключ игры активируется в Steam.
Как активировать ключ и начать играть:
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