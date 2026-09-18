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Игра для ПК BioShock : The Collection [2K_2342] (электронный ключ) купить с доставкой в Москве
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Игра для ПК BioShock : The Collection [2K_2342] (электронный ключ)

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Игра для ПК BioShock : The Collection [2K_2342] (электронный ключ)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 830 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 300370
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Характеристики

Бренд
2K Games
Тип товара
Игры
Размеры в упаковке, см
15х12х1

Описание товара Игра для ПК BioShock : The Collection [2K_2342] (электронный ключ)

Описание

BioShock

 

BioShock – шутер, не похожий ни на один из тех, в которые вы играли, полный невообразимых видов оружия и тактик. В вашем распоряжении будет весь арсенал от обычных револьверов до гранатометов и распылителей химического оружия, а вдобавок вы сможете модифицировать свой ДНК чтобы создать еще более смертельное оружие: вас. Инъецируемые плазмиды дадут вам сверхчеловеческие силы: направьте электрический разряд в воду, чтобы поразить сразу несколько врагов, или заморозьте их и разбейте взмахом гаечного ключа.

 

Не существует двух одинаковых сражений, и не существует двух игроков, проходящих игру одним и тем же способом.

 

BioShock 2

 

С тех пор как завершились драматические события оригинальной игры BioShock, прошло десять лет. На побережье Атлантического океана происходит череда таинственных исчезновений маленьких девочек. Следы зловещего похитителя ведут не иначе как в подводный город Восторг. Время изменило это место: защитный купол подточила вода, некоторые районы полностью затоплены, здания обветшали. В отчаянной борьбе за право на жизнь уцелели лишь самые сильные, жестокие и коварные мутанты.

 

BioShock Infinite

 

1912 год. Соединенные Штаты добились мирового господства, а летающий город Колумбия, открытый с большой помпой под ликование восторженной публики, стал величественным символом американских идеалов. Однако многообещающее начинание вскоре обернулось катастрофой: по неизвестной причине город внезапно исчез в заоблачной дали. Величайшее достижение Америки улетучилось бесследно…

 

Системные требования оригинальных игр:

 

http://support.2k.com/hc/en-us/articles/226802827--PC-Original-BioShock-System-Requirements

 

Use of this product requires agreement to the following third party end user license agreement: http://www.take2games.com/eula/

 

©2016 Take-Two Interactive Software, Inc. and its subsidiaries. Take-Two Interactive, BioShock, BioShock Infinite, 2K, Irrational Games, and respective logos are all registered trademarks or trademarks of Take-Two Interactive Software, Inc. All rights reserved.

Требования к системе

Операционная система 7 SP1 (64 bit) Процессор Intel E6750 Core 2 Duo 2.66 GHz / AMD Athlon X2 2.7 GHZ Оперативная память 4 Гб Видеокарта 2GB AMD Radeon HD 7770 / 2GB NVIDIA GeForce GTX 670 DirectX 11 Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск 25 ГБ

Информация по установке

Лицензионный ключ игры активируется в Steam.

Как активировать ключ и начать играть:

  • Если у вас не установлен Steam клиент, скачайте и установите его .
  • Войдите в свой аккаунт Steam или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать ключ, выберите пункт «Активировать через Steam...» в разделе «Игры» или «Добавить игру» в левом нижнем углу приложения и выберите там «Активировать через Steam...».
  • Введите ключ активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Библиотека», и вы сможете скачать ее.

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    Магазины и пункты выдачи в Москве


    Курьерская доставка в Москве

    Характеристики
    Бренд
    2K Games
    Тип товара
    Игры
    Описание

    Описание

    BioShock

     

    BioShock – шутер, не похожий ни на один из тех, в которые вы играли, полный невообразимых видов оружия и тактик. В вашем распоряжении будет весь арсенал от обычных револьверов до гранатометов и распылителей химического оружия, а вдобавок вы сможете модифицировать свой ДНК чтобы создать еще более смертельное оружие: вас. Инъецируемые плазмиды дадут вам сверхчеловеческие силы: направьте электрический разряд в воду, чтобы поразить сразу несколько врагов, или заморозьте их и разбейте взмахом гаечного ключа.

     

    Не существует двух одинаковых сражений, и не существует двух игроков, проходящих игру одним и тем же способом.

     

    BioShock 2

     

    С тех пор как завершились драматические события оригинальной игры BioShock, прошло десять лет. На побережье Атлантического океана происходит череда таинственных исчезновений маленьких девочек. Следы зловещего похитителя ведут не иначе как в подводный город Восторг. Время изменило это место: защитный купол подточила вода, некоторые районы полностью затоплены, здания обветшали. В отчаянной борьбе за право на жизнь уцелели лишь самые сильные, жестокие и коварные мутанты.

     

    BioShock Infinite

     

    1912 год. Соединенные Штаты добились мирового господства, а летающий город Колумбия, открытый с большой помпой под ликование восторженной публики, стал величественным символом американских идеалов. Однако многообещающее начинание вскоре обернулось катастрофой: по неизвестной причине город внезапно исчез в заоблачной дали. Величайшее достижение Америки улетучилось бесследно…

     

    Системные требования оригинальных игр:

     

    http://support.2k.com/hc/en-us/articles/226802827--PC-Original-BioShock-System-Requirements

     

    Use of this product requires agreement to the following third party end user license agreement: http://www.take2games.com/eula/

     

    ©2016 Take-Two Interactive Software, Inc. and its subsidiaries. Take-Two Interactive, BioShock, BioShock Infinite, 2K, Irrational Games, and respective logos are all registered trademarks or trademarks of Take-Two Interactive Software, Inc. All rights reserved.

    Требования к системе

    Операционная система 7 SP1 (64 bit) Процессор Intel E6750 Core 2 Duo 2.66 GHz / AMD Athlon X2 2.7 GHZ Оперативная память 4 Гб Видеокарта 2GB AMD Radeon HD 7770 / 2GB NVIDIA GeForce GTX 670 DirectX 11 Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск 25 ГБ

    Информация по установке

    Лицензионный ключ игры активируется в Steam.

    Как активировать ключ и начать играть:

  • Если у вас не установлен Steam клиент, скачайте и установите его .
  • Войдите в свой аккаунт Steam или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать ключ, выберите пункт «Активировать через Steam...» в разделе «Игры» или «Добавить игру» в левом нижнем углу приложения и выберите там «Активировать через Steam...».
  • Введите ключ активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Библиотека», и вы сможете скачать ее.
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