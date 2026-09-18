Игра для ПК Battleborn [2K_1542] (электронный ключ)

Описание

Описание

В новом шутере от создателей Borderlands банда безбашенных героев пытается защитить последнюю звезду во Вселенной от таинственных злых сил. Чтобы ее спасти, вам придется играть за всевозможных персонажей и применять самое разнообразное оружие. Вы можете быть кем угодно – от человека-ястреба и вампира-самурая до великана с пулеметом. Рубите и колите, бегите и палите, рвите и мечите, уничтожая врагов и собирая собственную команду героев. Выбирайте персонажа по душе и сражайтесь в одиночку или вместе с друзьями, выполняйте сюжетные задания или играйте друг против друга в сетевом режиме.

Особенности игры:

В Battleborn вы можете выбрать одного из 25 непохожих персонажей. И каждый из них обладает своим неповторимым характером, оружием и способностями.

В основе сюжета Battleborn лежит история, развивать которую можно в одиночку или совместно с другими игроками.

До 10 игроков могут принять участие в сетевых битвах Battleborn в формате «5 на 5» в трех разных режимах.

Вы можете повышать собственный уровень игрока, открывать значки и получать впечатляющие звания, а также собирать трофеи, чтобы улучшать выбранных героев.

Спиральная система развития позволяет повышать уровень персонажей с первого до десятого, благодаря чему вы в полной мере можете насладиться их уникальным оружием и способностями как в одиночных заданиях, так и в сетевой игре.

© 2015 Necromonger, LLC. Логотипы Gearbox и Gearbox Software являются зарегистрированными товарными знаками, а Battleborn является торговой маркой, и все они используются с разрешения компании Gearbox Software. Все права сохранены. Компания 2K - издатель и дистрибьютер Battleborn. 2K и логотип 2K являются зарегистрированными товарными знаками компании Take-Two Interactive Software в США и других странах и используются в соответствии с лицензией. Логотип семейства "PS" - зарегистрированный товарный знак, и "PS4" - товарный знак компании Sony Computer Entertainment Inc. Значок рейтинга - товарный знак Entertainment Software Association. Все другие знаки являются собственностью их соответствующих владельцев.

Для пользования продуктом вы обязаны принять следующее лицензионное соглашение третьей стороны с конечным пользователем:http://www.take2games.com/eula/

Требования к системе

Информация по установке

Операционная система 7 (64 bit) Процессор Intel i5-750 / AMD Phenom IIx4 945 Оперативная память 6 ГБ Видеокарта AMD HD 6870/ NVIDIA GeForce GTX 460 или лучше, поддержка PhysX DirectX 11.0 Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск 30 Гб Интернет Для активации необходимо интернет-соединение и учетная запись в Steam.

Лицензионный ключ игры активируется в Steam.

Как активировать ключ и начать играть:

Если у вас не установлен Steam клиент, скачайте и установите его .

Войдите в свой аккаунт Steam или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.

Чтобы активировать ключ, выберите пункт «Активировать через Steam...» в разделе «Игры» или «Добавить игру» в левом нижнем углу приложения и выберите там «Активировать через Steam...».

Введите ключ активации.

После этого игра отобразится в разделе «Библиотека», и вы сможете скачать ее.