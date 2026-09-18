Описание товара Игра для ПК Assassins Creed: Братство крови Deluxe Digital Edition [UB_356] (электронный ключ)

Описание

Состав Deluxe Digital Edition:

2 эксклюзивные карты для одиночной игры: Троянский рынок и Акведук

2 персонажа для мультиплеера:

Офицер — лучший союзник Смерти: его видели немногие. Но еще меньше выжили после этого. Страх - его друг, а Смерть — его слуга.

Арлекин — ночной кошмар наяву: за цветастым нарядом и безумной улыбкой скрывается душа безжалостного убийцы.

Живите и дышите, как Эцио, легендарный Ассасин-мастер, сражающийся против Тамплиеров. Он должен попасть в самый большой город Италии, Рим, центр власти, алчности и коррупции, где он ударит прямо в сердце врага.

Чтобы победить коррумпированных тиранов, обосновавшихся там, нужны не только силы, но и лидерские качества, какие есть у Эцио, идущего на битву вместе с Братством Ассасинов. Только сражаясь бок о бок Ассасины победят своих заклятых врагов. Впервые в серии игр, вводится уже награжденный многими наградами мультиплеер, который позволяет выбрать из широкого диапазона уникального персонажа со своим оружием и техникой убийства, и сразиться против других игроков со всего мира. Время присоединиться к Братству пришло.

Особенности игры:

БУДЬТЕ ЛЕГЕНДОЙ: управляйте Эцио, легендарным Ассасином, в новом приключении, которое займет у вас более 15 часов.

ВОЗГЛАВЬТЕ И УПРАВЛЯЙТЕ ЛЕГЕНДАРНЫМ БРАТСТВОМ: соберите и настройте свою гильдию. Тренируйте и поднимайте уровень боевых умений своих бойцов, чтобы они помогали вам в ваших странствиях.

ПРИМЕНЯЙТЕ СЕКРЕТНОЕ ОРУЖИЕ: ликвидируйте своих врагов, используя такие инструменты, как ядовитые дротики, парашюты, двойные скрытые лезвия, скрытый пистолет и передовой летательный аппарат.

ЗАВОЮЙТЕ СЕРДЦЕ ГОРОДА: используйте ваши с трудом заработанные деньги, чтобы восстановить полуразрушенный город. Сплотите граждан к вашей натуре и разблокируйте новые фракции и миссии.

МНОГОПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКАЯ ИГРА: широкий выбор персонажей с уникальными орудиями и техниками убийства. С детализированными картами и широким выбором игровых режимов, у вас никогда не будет двух одинаковых битв.

Требования к системе

Операционная система 7 / Vista / XP Процессор Intel Core® 2 Duo с тактовой частотой 1,8 ГГц или AMD Athlon X2 64 с тактовой частотой 2,4 ГГц Оперативная память 2Гб Видеокарта совместимая с DirectX® 9.0, c 256 МБ видеопамяти, поддерживающая шейдерную модель версии 3.0 и выше DirectX 9.0c Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск Не менее 8 Гб свободного места на жестком диске

Интернет

Информация по установке

Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.

Как активировать код и начать играть:

Если у вас не установлен Uplay клиент, скачайте и установите его.

Войдите в свой аккаунт Uplay или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.

Чтобы активировать код в Uplay, нажмите на изображение трёх горизонтальных линий в левом верхнем углу и выберите пункт «Активировать продукт».

Введите код активации.

После этого игра отобразится в разделе «Игры», и вы сможете ее скачать.