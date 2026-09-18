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Игра для ПК Assassins Creed: Братство крови [UB_355] (электронный ключ) купить с доставкой в Москве
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Игра для ПК Assassins Creed: Братство крови [UB_355] (электронный ключ)

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Игра для ПК Assassins Creed: Братство крови [UB_355] (электронный ключ)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
900 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 300365
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  • Активация доступна только на территории РФ

Характеристики

Бренд
Ubisoft
Тип товара
Игры
Размеры в упаковке, см
15х12х1

Описание товара Игра для ПК Assassins Creed: Братство крови [UB_355] (электронный ключ)

Описание

Живите и дышите, как Эцио, легендарный Ассасин-мастер, сражающийся против Тамплиеров. Он должен попасть в самый большой город Италии, Рим, центр власти, алчности и коррупции, где он ударит прямо в сердце врага.  Чтобы победить коррумпированных тиранов, обосновавшихся там, нужны не только силы, но и лидерские качества, какие есть у Эцио, идущего на битву вместе с Братством Ассасинов. Только сражаясь бок о бок Ассасины победят своих заклятых врагов.  Впервые в серии игр, вводится уже награжденный многими наградами мультиплеер, который позволяет выбрать из широкого диапазона уникального персонажа со своим оружием и техникой убийства, и сразиться против других игроков со всего мира.  Время присоединиться к Братству пришло.

Особенности игры:

  • БУДЬТЕ ЛЕГЕНДОЙ: управляйте Эцио, легендарным Ассасином, в новом приключении, которое займет у вас более 15 часов. 
  • ВОЗГЛАВЬТЕ И УПРАВЛЯЙТЕ ЛЕГЕНДАРНЫМ БРАТСТВОМ: соберите и настройте свою гильдию. Тренируйте и поднимайте уровень боевых умений своих бойцов, чтобы они помогали вам в ваших странствиях. 
  • ПРИМЕНЯЙТЕ СЕКРЕТНОЕ ОРУЖИЕ: ликвидируйте своих врагов, используя такие инструменты, как ядовитые дротики, парашюты, двойные скрытые лезвия, скрытый пистолет и передовой летательный аппарат. 
  • ЗАВОЮЙТЕ СЕРДЦЕ ГОРОДА: используйте ваши с трудом заработанные деньги, чтобы восстановить полуразрушенный город. Сплотите граждан к вашей натуре и разблокируйте новые фракции и миссии. 
  • МНОГОПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКАЯ ИГРА: широкий выбор персонажей с уникальными орудиями и техниками убийства. С детализированными картами и широким выбором игровых режимов, у вас никогда не будет двух одинаковых битв. 

Требования к системе

Операционная система 7 / Vista / XP Процессор Intel Core® 2 Duo с тактовой частотой 1,8 ГГц или AMD Athlon X2 64 с тактовой частотой 2,4 ГГц Оперативная память 2Гб Видеокарта совместимая с DirectX® 9.0, c 256 МБ видеопамяти, поддерживающая шейдерную модель версии 3.0 и выше DirectX 9.0c Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск Не менее 8 Гб свободного места на жестком диске

Интернет

Информация по установке

Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.

Как активировать код и начать играть:

  • Если у вас не установлен Uplay клиент, скачайте и установите его.
  • Войдите в свой аккаунт Uplay или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать код в Uplay, нажмите на изображение трёх горизонтальных линий в левом верхнем углу и выберите пункт «Активировать продукт».
  • Введите код активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Игры», и вы сможете ее скачать.

    • Отзывы о товаре Игра для ПК Assassins Creed: Братство крови [UB_355] (электронный ключ)




    Магазины и пункты выдачи в Москве


    Курьерская доставка в Москве

    Характеристики
    Бренд
    Ubisoft
    Тип товара
    Игры
    Описание

    Описание

    Живите и дышите, как Эцио, легендарный Ассасин-мастер, сражающийся против Тамплиеров. Он должен попасть в самый большой город Италии, Рим, центр власти, алчности и коррупции, где он ударит прямо в сердце врага.  Чтобы победить коррумпированных тиранов, обосновавшихся там, нужны не только силы, но и лидерские качества, какие есть у Эцио, идущего на битву вместе с Братством Ассасинов. Только сражаясь бок о бок Ассасины победят своих заклятых врагов.  Впервые в серии игр, вводится уже награжденный многими наградами мультиплеер, который позволяет выбрать из широкого диапазона уникального персонажа со своим оружием и техникой убийства, и сразиться против других игроков со всего мира.  Время присоединиться к Братству пришло.

    Особенности игры:

    • БУДЬТЕ ЛЕГЕНДОЙ: управляйте Эцио, легендарным Ассасином, в новом приключении, которое займет у вас более 15 часов. 
    • ВОЗГЛАВЬТЕ И УПРАВЛЯЙТЕ ЛЕГЕНДАРНЫМ БРАТСТВОМ: соберите и настройте свою гильдию. Тренируйте и поднимайте уровень боевых умений своих бойцов, чтобы они помогали вам в ваших странствиях. 
    • ПРИМЕНЯЙТЕ СЕКРЕТНОЕ ОРУЖИЕ: ликвидируйте своих врагов, используя такие инструменты, как ядовитые дротики, парашюты, двойные скрытые лезвия, скрытый пистолет и передовой летательный аппарат. 
    • ЗАВОЮЙТЕ СЕРДЦЕ ГОРОДА: используйте ваши с трудом заработанные деньги, чтобы восстановить полуразрушенный город. Сплотите граждан к вашей натуре и разблокируйте новые фракции и миссии. 
    • МНОГОПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКАЯ ИГРА: широкий выбор персонажей с уникальными орудиями и техниками убийства. С детализированными картами и широким выбором игровых режимов, у вас никогда не будет двух одинаковых битв. 

    Требования к системе

    Операционная система 7 / Vista / XP Процессор Intel Core® 2 Duo с тактовой частотой 1,8 ГГц или AMD Athlon X2 64 с тактовой частотой 2,4 ГГц Оперативная память 2Гб Видеокарта совместимая с DirectX® 9.0, c 256 МБ видеопамяти, поддерживающая шейдерную модель версии 3.0 и выше DirectX 9.0c Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск Не менее 8 Гб свободного места на жестком диске

    Интернет

    Информация по установке

    Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.

    Как активировать код и начать играть:

  • Если у вас не установлен Uplay клиент, скачайте и установите его.
  • Войдите в свой аккаунт Uplay или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать код в Uplay, нажмите на изображение трёх горизонтальных линий в левом верхнем углу и выберите пункт «Активировать продукт».
  • Введите код активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Игры», и вы сможете ее скачать.
    • Самовывоз
    Доставка
    Отзывы


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