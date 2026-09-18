Игра для ПК Assassins Creed Истоки - Season Pass [UB_3699] (электронный ключ)

Описание

Описание

Внимание! Для запуска требуется наличие игры Assassins Creed Истоки.

В Season Pass для Assassin's Creed Истоки вас ожидают:

Дополнительные задания, новый максимальный уровень и улучшения персонажа.

2 Дополнения (2018):

Незримые: Байека, возглавившего Незримых, ждет новое испытание.

Проклятие фараонов: сразитесь с мифическими существами — мумиями, монстрами и др.

2 Набора Персонализации:

«Центурион»: станьте легионером — получите 2 вида оружия, щит и лошадь.

«Гор»: этот набор — 2 лука, щит и верблюд — позволит снискать покровительство бога Гора.

Оружие «первого дня» и кредиты Helix (500)

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Требования к системе

Информация по установке

Операционная система Windows 10 64 bits / Windows 7 SP1 / Windows 8.1 Процессор Intel Core i5 2400s @ 2.5 GHz или AMD FX 6350 @ 3.9 GHz Оперативная память 6 ГБ Видеокарта NVIDIA GeForce GTX 660 or AMD R9 270 (2048 MB VRAM with Shader Model 5.0 or better) DirectX 11 Звуковая карта Совместимая с DirectX Жесткий диск 42 ГБ

Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.

Как активировать код и начать играть:

Если у вас не установлен Uplay клиент, скачайте и установите его.

Войдите в свой аккаунт Uplay или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.

Чтобы активировать код в Uplay, нажмите на изображение трёх горизонтальных линий в левом верхнем углу и выберите пункт «Активировать продукт».

Введите код активации.

После этого игра отобразится в разделе «Игры», и вы сможете ее скачать.