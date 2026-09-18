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Игра для ПК Assassins Creed Истоки - Season Pass [UB_3699] (электронный ключ) купить с доставкой в Москве
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Игра для ПК Assassins Creed Истоки - Season Pass [UB_3699] (электронный ключ)

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Игра для ПК Assassins Creed Истоки - Season Pass [UB_3699] (электронный ключ)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 900 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 300363
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  • Активация доступна только на территории РФ

Характеристики

Бренд
Ubisoft
Тип товара
Игры
Размеры в упаковке, см
15х12х1

Описание товара Игра для ПК Assassins Creed Истоки - Season Pass [UB_3699] (электронный ключ)

Описание

Внимание! Для запуска требуется наличие игры Assassins Creed Истоки.

В Season Pass для Assassin's Creed Истоки вас ожидают:

Дополнительные задания, новый максимальный уровень и улучшения персонажа.

2 Дополнения (2018):

  • Незримые: Байека, возглавившего Незримых, ждет новое испытание.
  • Проклятие фараонов: сразитесь с мифическими существами — мумиями, монстрами и др.
    •  

2 Набора Персонализации:

  • «Центурион»: станьте легионером — получите 2 вида оружия, щит и лошадь.
  • «Гор»: этот набор — 2 лука, щит и верблюд — позволит снискать покровительство бога Гора.
    •  

Оружие «первого дня» и кредиты Helix (500)

© 2017 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Assassin’s Creed, Ubisoft, and the Ubisoft logo are trademarks of Ubisoft Entertainment in the U.S. and/or other countries.

Требования к системе

Операционная система Windows 10 64 bits / Windows 7 SP1 / Windows 8.1 Процессор Intel Core i5 2400s @ 2.5 GHz или AMD FX 6350 @ 3.9 GHz Оперативная память 6 ГБ Видеокарта NVIDIA GeForce GTX 660 or AMD R9 270 (2048 MB VRAM with Shader Model 5.0 or better) DirectX 11 Звуковая карта Совместимая с DirectX Жесткий диск 42 ГБ

Информация по установке

Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.

Как активировать код и начать играть:

  • Если у вас не установлен Uplay клиент, скачайте и установите его.
  • Войдите в свой аккаунт Uplay или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать код в Uplay, нажмите на изображение трёх горизонтальных линий в левом верхнем углу и выберите пункт «Активировать продукт».
  • Введите код активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Игры», и вы сможете ее скачать.

    • Отзывы о товаре Игра для ПК Assassins Creed Истоки - Season Pass [UB_3699] (электронный ключ)




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    Курьерская доставка в Москве

    Характеристики
    Бренд
    Ubisoft
    Тип товара
    Игры
    Описание

    Описание

    Внимание! Для запуска требуется наличие игры Assassins Creed Истоки.

    В Season Pass для Assassin's Creed Истоки вас ожидают:

    Дополнительные задания, новый максимальный уровень и улучшения персонажа.

    2 Дополнения (2018):

    • Незримые: Байека, возглавившего Незримых, ждет новое испытание.
    • Проклятие фараонов: сразитесь с мифическими существами — мумиями, монстрами и др.
      •  

    2 Набора Персонализации:

    • «Центурион»: станьте легионером — получите 2 вида оружия, щит и лошадь.
    • «Гор»: этот набор — 2 лука, щит и верблюд — позволит снискать покровительство бога Гора.
      •  

    Оружие «первого дня» и кредиты Helix (500)

    © 2017 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Assassin’s Creed, Ubisoft, and the Ubisoft logo are trademarks of Ubisoft Entertainment in the U.S. and/or other countries.

    Требования к системе

    Операционная система Windows 10 64 bits / Windows 7 SP1 / Windows 8.1 Процессор Intel Core i5 2400s @ 2.5 GHz или AMD FX 6350 @ 3.9 GHz Оперативная память 6 ГБ Видеокарта NVIDIA GeForce GTX 660 or AMD R9 270 (2048 MB VRAM with Shader Model 5.0 or better) DirectX 11 Звуковая карта Совместимая с DirectX Жесткий диск 42 ГБ

    Информация по установке

    Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.

    Как активировать код и начать играть:

  • Если у вас не установлен Uplay клиент, скачайте и установите его.
  • Войдите в свой аккаунт Uplay или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать код в Uplay, нажмите на изображение трёх горизонтальных линий в левом верхнем углу и выберите пункт «Активировать продукт».
  • Введите код активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Игры», и вы сможете ее скачать.
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    Игра для ПК Assassins Creed Истоки - Season Pass [UB_3699] (электронный ключ) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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