Игра для ПК Assassins Creed Истоки - Season Pass [UB_3699] (электронный ключ)
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Характеристики
Описание товара Игра для ПК Assassins Creed Истоки - Season Pass [UB_3699] (электронный ключ)
Описание
Внимание! Для запуска требуется наличие игры Assassins Creed Истоки.
В Season Pass для Assassin's Creed Истоки вас ожидают:
Дополнительные задания, новый максимальный уровень и улучшения персонажа.
2 Дополнения (2018):
- Незримые: Байека, возглавившего Незримых, ждет новое испытание.
- Проклятие фараонов: сразитесь с мифическими существами — мумиями, монстрами и др.
2 Набора Персонализации:
- «Центурион»: станьте легионером — получите 2 вида оружия, щит и лошадь.
- «Гор»: этот набор — 2 лука, щит и верблюд — позволит снискать покровительство бога Гора.
Оружие «первого дня» и кредиты Helix (500)
© 2017 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Assassin’s Creed, Ubisoft, and the Ubisoft logo are trademarks of Ubisoft Entertainment in the U.S. and/or other countries.
Требования к системеОперационная система Windows 10 64 bits / Windows 7 SP1 / Windows 8.1 Процессор Intel Core i5 2400s @ 2.5 GHz или AMD FX 6350 @ 3.9 GHz Оперативная память 6 ГБ Видеокарта NVIDIA GeForce GTX 660 or AMD R9 270 (2048 MB VRAM with Shader Model 5.0 or better) DirectX 11 Звуковая карта Совместимая с DirectX Жесткий диск 42 ГБ
Информация по установке
Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.
Как активировать код и начать играть:
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Описание
Внимание! Для запуска требуется наличие игры Assassins Creed Истоки.
В Season Pass для Assassin's Creed Истоки вас ожидают:
Дополнительные задания, новый максимальный уровень и улучшения персонажа.
2 Дополнения (2018):
- Незримые: Байека, возглавившего Незримых, ждет новое испытание.
- Проклятие фараонов: сразитесь с мифическими существами — мумиями, монстрами и др.
2 Набора Персонализации:
- «Центурион»: станьте легионером — получите 2 вида оружия, щит и лошадь.
- «Гор»: этот набор — 2 лука, щит и верблюд — позволит снискать покровительство бога Гора.
Оружие «первого дня» и кредиты Helix (500)
© 2017 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Assassin’s Creed, Ubisoft, and the Ubisoft logo are trademarks of Ubisoft Entertainment in the U.S. and/or other countries.
Требования к системеОперационная система Windows 10 64 bits / Windows 7 SP1 / Windows 8.1 Процессор Intel Core i5 2400s @ 2.5 GHz или AMD FX 6350 @ 3.9 GHz Оперативная память 6 ГБ Видеокарта NVIDIA GeForce GTX 660 or AMD R9 270 (2048 MB VRAM with Shader Model 5.0 or better) DirectX 11 Звуковая карта Совместимая с DirectX Жесткий диск 42 ГБ
Информация по установке
Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.
Как активировать код и начать играть:
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