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Игра для ПК Assassins Creed Изгой [UB_518] (электронный ключ) купить с доставкой в Москве
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Игра для ПК Assassins Creed Изгой [UB_518] (электронный ключ)

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Игра для ПК Assassins Creed Изгой [UB_518] (электронный ключ)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 180 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 300360
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Характеристики

Бренд
Ubisoft
Тип товара
Игры
Размеры в упаковке, см
15х12х1

Описание товара Игра для ПК Assassins Creed Изгой [UB_518] (электронный ключ)

Описание

XVIII век, Северная Америка. Среди хаоса и насилия Североамериканской семилетней войны молодой и отважный ассасин Шай Патрик Кормак подвергается идейным метаморфозам. После опасной миссии, которая заканчивается трагедий, Шай разочаровывается в ордене ассасинов и не желает более состоять в их Братстве. Подвергнутый смертельной опасности и отвергнутый теми, кого он некогда считал своими братьями, Шай Патрик Кормак отправляется в совершенно новое приключение. Уничтожая всех тех, кто его предал, он становится одним из самых опасных охотников за ассасинами. 

Assassin’s Creed Изгой – это самая мрачная глава в истории Assassin’s Creed. Станьте свидетелем превращения главного героя из убеждённого ассасина в жестокого охотника за ними. Следуйте вашему собственному кредо и отправляйтесь в захватывающее путешествие по просторам северной Америки, кварталам Нью-Йорка, долинам бурных рек и холодным атлантическим водам. Теперь ваша цель – уничтожить Ассасинов!

Особенности

Станьте первым охотником за ассасинами - Впервые в истории игры Assassin’s Creed заложена идея ордена тамплиеров. Играя за главного героя Шая, вы получите возможность распоряжаться всеми известными навыками и оружием мастера-ассасина, а также новым ассортиментом боевого снаряжения :  •    Используйте смертоносную винтовку Шая для ближнего и дальнего боя. Отвлеките или уничтожьте вашего противника с помощью доступного вам арсенала боеприпасов, включающих различные специфические пули, снаряды и гранаты.  •    Избавьтесь от преследования ассасинов благодаря вашему уникальному и обновленному орлиному зрению. Используйте этот навык, чтобы контролировать окрестности и вычислять ассасинов, спрятавшихся в тени, на крышах или в толпе. 

 

Темный путь мщения - Станьте свидетелем обращения Шая из идейного ассасина в мрачного и опаснейшего тамплиера, готового на убийство своих бывших собратьев. Участвуйте в событиях, ведущих Шая по опасному пути, и отправляйтесь вместе с ним в приключение, последствия которого навсегда изменят судьбу Братства Ассасинов. 

Обновленный морской геймплей - Спустите на воду ваш корабль Морриган и проложите себе путь по североатлантическим морям и узким рекам материка. В основе Assassin’s Creed® Изгой лежит уже известный и полюбившийся многим морской гейплей игры Assassin’s Creed® IV Чёрный флаг™ с рядом важных изменений:  •    Новая тактика: защищайтесь от нападения ассасинов, которые будут пытаться взять на абордаж ваш корабль и уничтожить ваш экипаж. Отбивайтесь как можно быстрее, чтобы избежать больших потерь в вашей команде.  •    Новое оружие: используйте горящее масло, которое оставляет огненный след и сжигает вражеские корабли, а также ружьё Пакла – скорострельное огнестрельное оружие, эффективное для обстрела абордажных команд.  •    Северо-Атлантический мир полон возможностей: пробирайтесь через ледяной покров, исследуйте заснеженную местность и ищите потайные места, где вы сможете спрятаться во время морских сражений. 

Огромный - История Шая откроет вам три уникальные природные зоны:  •    Северная часть Атлантического океана. Вы встретите на своем пути гигантские арктические айсберги и ощутите на своей шкуре всю силу холодных северных ветров.  •    Долина рек. Большое разнообразие североамериканской природы требует присутствия навыков речной навигации, а также сухопутного перемещения.  •    Нью-Йорк. Один из самых известных городов мира, полностью воссозданный по описаниям XVIII века. 

 

Внимание! Этот продукт предназначен для использования только на территории стран: Российская Федерация, Республика Армения, Азербайджанская Республика, Республика Беларусь, Грузия, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Республика Молдова, Республика Таджикистан, Туркменистан, Республика Узбекистан и Украина. Вы не сможете активировать данный продукт за пределами указанных стран.

Требования к системе

Операционная система 7 SP1 (64 bit) / 8 (64 bit) / 8.1 (64 bit) Процессор Intel Core2Quad Q6600 @ 2.4 GHz or AMD Athlon II X4 620 @ 2.6 GHzH Оперативная память 2Гб Видеокарта nVidia GeForce GTS450 or AMD Radeon HD5670 (1024MB VRAM) or Intel HD4600 DirectX 10.0 Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск Не менее 12 Гб свободного места на жестком диске

Интернет

Информация по установке

Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.

Как активировать код и начать играть:

  • Если у вас не установлен Uplay клиент, скачайте и установите его.
  • Войдите в свой аккаунт Uplay или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать код в Uplay, нажмите на изображение трёх горизонтальных линий в левом верхнем углу и выберите пункт «Активировать продукт».
  • Введите код активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Игры», и вы сможете ее скачать.

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    Курьерская доставка в Москве

    Характеристики
    Бренд
    Ubisoft
    Тип товара
    Игры
    Описание

    Описание

    XVIII век, Северная Америка. Среди хаоса и насилия Североамериканской семилетней войны молодой и отважный ассасин Шай Патрик Кормак подвергается идейным метаморфозам. После опасной миссии, которая заканчивается трагедий, Шай разочаровывается в ордене ассасинов и не желает более состоять в их Братстве. Подвергнутый смертельной опасности и отвергнутый теми, кого он некогда считал своими братьями, Шай Патрик Кормак отправляется в совершенно новое приключение. Уничтожая всех тех, кто его предал, он становится одним из самых опасных охотников за ассасинами. 

    Assassin’s Creed Изгой – это самая мрачная глава в истории Assassin’s Creed. Станьте свидетелем превращения главного героя из убеждённого ассасина в жестокого охотника за ними. Следуйте вашему собственному кредо и отправляйтесь в захватывающее путешествие по просторам северной Америки, кварталам Нью-Йорка, долинам бурных рек и холодным атлантическим водам. Теперь ваша цель – уничтожить Ассасинов!

    Особенности

    Станьте первым охотником за ассасинами - Впервые в истории игры Assassin’s Creed заложена идея ордена тамплиеров. Играя за главного героя Шая, вы получите возможность распоряжаться всеми известными навыками и оружием мастера-ассасина, а также новым ассортиментом боевого снаряжения :  •    Используйте смертоносную винтовку Шая для ближнего и дальнего боя. Отвлеките или уничтожьте вашего противника с помощью доступного вам арсенала боеприпасов, включающих различные специфические пули, снаряды и гранаты.  •    Избавьтесь от преследования ассасинов благодаря вашему уникальному и обновленному орлиному зрению. Используйте этот навык, чтобы контролировать окрестности и вычислять ассасинов, спрятавшихся в тени, на крышах или в толпе. 

     

    Темный путь мщения - Станьте свидетелем обращения Шая из идейного ассасина в мрачного и опаснейшего тамплиера, готового на убийство своих бывших собратьев. Участвуйте в событиях, ведущих Шая по опасному пути, и отправляйтесь вместе с ним в приключение, последствия которого навсегда изменят судьбу Братства Ассасинов. 

    Обновленный морской геймплей - Спустите на воду ваш корабль Морриган и проложите себе путь по североатлантическим морям и узким рекам материка. В основе Assassin’s Creed® Изгой лежит уже известный и полюбившийся многим морской гейплей игры Assassin’s Creed® IV Чёрный флаг™ с рядом важных изменений:  •    Новая тактика: защищайтесь от нападения ассасинов, которые будут пытаться взять на абордаж ваш корабль и уничтожить ваш экипаж. Отбивайтесь как можно быстрее, чтобы избежать больших потерь в вашей команде.  •    Новое оружие: используйте горящее масло, которое оставляет огненный след и сжигает вражеские корабли, а также ружьё Пакла – скорострельное огнестрельное оружие, эффективное для обстрела абордажных команд.  •    Северо-Атлантический мир полон возможностей: пробирайтесь через ледяной покров, исследуйте заснеженную местность и ищите потайные места, где вы сможете спрятаться во время морских сражений. 

    Огромный - История Шая откроет вам три уникальные природные зоны:  •    Северная часть Атлантического океана. Вы встретите на своем пути гигантские арктические айсберги и ощутите на своей шкуре всю силу холодных северных ветров.  •    Долина рек. Большое разнообразие североамериканской природы требует присутствия навыков речной навигации, а также сухопутного перемещения.  •    Нью-Йорк. Один из самых известных городов мира, полностью воссозданный по описаниям XVIII века. 

     

    Внимание! Этот продукт предназначен для использования только на территории стран: Российская Федерация, Республика Армения, Азербайджанская Республика, Республика Беларусь, Грузия, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Республика Молдова, Республика Таджикистан, Туркменистан, Республика Узбекистан и Украина. Вы не сможете активировать данный продукт за пределами указанных стран.

    Требования к системе

    Операционная система 7 SP1 (64 bit) / 8 (64 bit) / 8.1 (64 bit) Процессор Intel Core2Quad Q6600 @ 2.4 GHz or AMD Athlon II X4 620 @ 2.6 GHzH Оперативная память 2Гб Видеокарта nVidia GeForce GTS450 or AMD Radeon HD5670 (1024MB VRAM) or Intel HD4600 DirectX 10.0 Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск Не менее 12 Гб свободного места на жестком диске

    Интернет

    Информация по установке

    Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.

    Как активировать код и начать играть:

  • Если у вас не установлен Uplay клиент, скачайте и установите его.
  • Войдите в свой аккаунт Uplay или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать код в Uplay, нажмите на изображение трёх горизонтальных линий в левом верхнем углу и выберите пункт «Активировать продукт».
  • Введите код активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Игры», и вы сможете ее скачать.
    • Самовывоз
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    Отзывы


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