Top.Mail.Ru
Игра для ПК Assassins Creed Единство [UB_479] (электронный ключ) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Игра для ПК Assassins Creed Единство [UB_479] (электронный ключ)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Игра для ПК Assassins Creed Единство [UB_479] (электронный ключ)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 600 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 300359
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Активация доступна только на территории РФ

Характеристики

Бренд
Ubisoft
Тип товара
Игры
Размеры в упаковке, см
15х12х1

Описание товара Игра для ПК Assassins Creed Единство [UB_479] (электронный ключ)

Описание

Париж, 1789 год. Французская революция превратила некогда прекрасный город в царство страха и хаоса. По улицам текут реки крови простолюдинов, осмелившихся воспротивиться тирании аристократии. И пока французская нация ведет братоубийственную войну, молодой человек по имени Арно узнает, какие силы на самом деле стоят за революцией. Путешествие приведет его в самый центр битвы за судьбы нации и сделает из него настоящего мастера-ассасина.

Мы представляем вашему вниманию Assassin’sCreed® Единство– следующую игру в популярной серии на совершенно новом движкеAnvil, полностью переделанном для нового поколения консолей. Вы окажетесь в самом сердце Французской революции, увидитевсе самые важные события того времени, от взятия Бастилии до казни короля Людовика XVI, и поможете народу Франции выбрать для себя новую судьбу.

Особенности игры:

БЕЗЖАЛОСТНЫЙ ГЕРОЙ В МИРЕ, НЕ ЗНАЮЩЕМ ЖАЛОСТИ: вы играете за Арно, этот ассасин намного опаснее своих предшественников. В вашем распоряжении будет огромное количество новых видов оружия, к примеру, Призрачный клинок - потаенный клинок, который может использоваться как арбалет.

НОВАЯ ИГРОВАЯ МЕХАНИКА ДЛЯ ПАРКУРА, БОЕВ И СКРЫТНЫХ ДЕЙСТВИЙ: невероятный уровень свободы вашего ассасина благодаря новому движку Anvil. - Полный контроль движений: новая механика паркура, позволяющая передвигаться по городу без каких-либо помех - Обновленная система боя учитывает ваши навыки, скорость и технику - Улучшенная система скрытных действий – новый режим скрытности и способы управления толпой. Спрячьтесь, выследите свою добычу и незаметно нанесите удар

ВОЗМОЖНОСТЬ СОЗДАТЬ УНИКАЛЬНОГО МАСТЕРА-АССАСИНА: выбирайте комфортный стиль игры – в вашем распоряжении огромный ассортимент оружия, одежды, снаряжения и специализированных навыков. Создавайте уникальные комбинации, всесторонне развивайте своего персонажа, используя новое дерево навыков. Станьте лучшим мастером-ассасином.

ПУТЕШЕСТВУЙТЕ ПО РЕВОЛЮЦИОННОМУ ПАРИЖУ: огромный открытый мир, один из красивейших городов, с максимальной достоверностью воплощенный в игре при помощи нового движка  Anvil.

  • Исследуйте дома, замки и потайные подземные катакомбы
  • Участвуйте в Заданиях Предтеч, Охоте за сокровищами, Расследовании Убийств и Выполнении контрактов
  • Станьте очевидцем Французской революции, слушайте, о чем говорят люди на улицах – в игре более 5000 персонажей

УНИКАЛЬНЫЙ РЕЖИМ СОВМЕСТНОЙ ИГРЫ: пройдите уникальную одиночную кампанию илипригласите троих друзей, чтобы отправиться вместе с ними в путешествие по Парижу 18-го века. Раскрывайте преступления, выполняйте задания, созданные специально для режима совместной игры. Помешайтеказни. Защититекороля. Убейте агента тамплиеров. Но победить будет не так легко – вашей команде придется максимально точно координировать действия и использовать различные приемы, только так вам удастся выполнить свою задачу.

Требования к системе

Операционная система 7 SP1 (64 bit) / 8 (64 bit) / 8.1 (64 bit) Процессор Intel Core i5-2500K @ 3.3 GHz or AMD FX-8350 @ 4.0 GHz Оперативная память 6 ГБ Видеокарта NVIDIA GeForce GTX 680 or AMD Radeon HD 7970 (2 GB VRAM) DirectX 11.0 Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск Не менее 50 Гб свободного места на жестком диске Интернет

Информация по установке

Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.

Как активировать код и начать играть:

  • Если у вас не установлен Uplay клиент, скачайте и установите его.
  • Войдите в свой аккаунт Uplay или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать код в Uplay, нажмите на изображение трёх горизонтальных линий в левом верхнем углу и выберите пункт «Активировать продукт».
  • Введите код активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Игры», и вы сможете ее скачать.

    • Отзывы о товаре Игра для ПК Assassins Creed Единство [UB_479] (электронный ключ)




    Магазины и пункты выдачи в Москве


    Курьерская доставка в Москве

    Характеристики
    Бренд
    Ubisoft
    Тип товара
    Игры
    Описание

    Описание

    Париж, 1789 год. Французская революция превратила некогда прекрасный город в царство страха и хаоса. По улицам текут реки крови простолюдинов, осмелившихся воспротивиться тирании аристократии. И пока французская нация ведет братоубийственную войну, молодой человек по имени Арно узнает, какие силы на самом деле стоят за революцией. Путешествие приведет его в самый центр битвы за судьбы нации и сделает из него настоящего мастера-ассасина.

    Мы представляем вашему вниманию Assassin’sCreed® Единство– следующую игру в популярной серии на совершенно новом движкеAnvil, полностью переделанном для нового поколения консолей. Вы окажетесь в самом сердце Французской революции, увидитевсе самые важные события того времени, от взятия Бастилии до казни короля Людовика XVI, и поможете народу Франции выбрать для себя новую судьбу.

    Особенности игры:

    БЕЗЖАЛОСТНЫЙ ГЕРОЙ В МИРЕ, НЕ ЗНАЮЩЕМ ЖАЛОСТИ: вы играете за Арно, этот ассасин намного опаснее своих предшественников. В вашем распоряжении будет огромное количество новых видов оружия, к примеру, Призрачный клинок - потаенный клинок, который может использоваться как арбалет.

    НОВАЯ ИГРОВАЯ МЕХАНИКА ДЛЯ ПАРКУРА, БОЕВ И СКРЫТНЫХ ДЕЙСТВИЙ: невероятный уровень свободы вашего ассасина благодаря новому движку Anvil. - Полный контроль движений: новая механика паркура, позволяющая передвигаться по городу без каких-либо помех - Обновленная система боя учитывает ваши навыки, скорость и технику - Улучшенная система скрытных действий – новый режим скрытности и способы управления толпой. Спрячьтесь, выследите свою добычу и незаметно нанесите удар

    ВОЗМОЖНОСТЬ СОЗДАТЬ УНИКАЛЬНОГО МАСТЕРА-АССАСИНА: выбирайте комфортный стиль игры – в вашем распоряжении огромный ассортимент оружия, одежды, снаряжения и специализированных навыков. Создавайте уникальные комбинации, всесторонне развивайте своего персонажа, используя новое дерево навыков. Станьте лучшим мастером-ассасином.

    ПУТЕШЕСТВУЙТЕ ПО РЕВОЛЮЦИОННОМУ ПАРИЖУ: огромный открытый мир, один из красивейших городов, с максимальной достоверностью воплощенный в игре при помощи нового движка  Anvil.

    • Исследуйте дома, замки и потайные подземные катакомбы
    • Участвуйте в Заданиях Предтеч, Охоте за сокровищами, Расследовании Убийств и Выполнении контрактов
    • Станьте очевидцем Французской революции, слушайте, о чем говорят люди на улицах – в игре более 5000 персонажей

    УНИКАЛЬНЫЙ РЕЖИМ СОВМЕСТНОЙ ИГРЫ: пройдите уникальную одиночную кампанию илипригласите троих друзей, чтобы отправиться вместе с ними в путешествие по Парижу 18-го века. Раскрывайте преступления, выполняйте задания, созданные специально для режима совместной игры. Помешайтеказни. Защититекороля. Убейте агента тамплиеров. Но победить будет не так легко – вашей команде придется максимально точно координировать действия и использовать различные приемы, только так вам удастся выполнить свою задачу.

    Требования к системе

    Операционная система 7 SP1 (64 bit) / 8 (64 bit) / 8.1 (64 bit) Процессор Intel Core i5-2500K @ 3.3 GHz or AMD FX-8350 @ 4.0 GHz Оперативная память 6 ГБ Видеокарта NVIDIA GeForce GTX 680 or AMD Radeon HD 7970 (2 GB VRAM) DirectX 11.0 Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск Не менее 50 Гб свободного места на жестком диске Интернет

    Информация по установке

    Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.

    Как активировать код и начать играть:

  • Если у вас не установлен Uplay клиент, скачайте и установите его.
  • Войдите в свой аккаунт Uplay или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать код в Uplay, нажмите на изображение трёх горизонтальных линий в левом верхнем углу и выберите пункт «Активировать продукт».
  • Введите код активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Игры», и вы сможете ее скачать.
    • Самовывоз
    Доставка
    Отзывы


    Игра для ПК Assassins Creed Единство [UB_479] (электронный ключ) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
    Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
    Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
    Загрузка...
    Загрузка...