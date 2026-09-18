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Игра для ПК Assassins Creed Syndicate Standard Edition [UB_558] (электронный ключ) купить с доставкой в Москве
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Игра для ПК Assassins Creed Syndicate Standard Edition [UB_558] (электронный ключ)

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Игра для ПК Assassins Creed Syndicate Standard Edition [UB_558] (электронный ключ)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 870 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 300358
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  • Активация доступна только на территории РФ

Характеристики

Бренд
Ubisoft
Тип товара
Игры
Размеры в упаковке, см
15х12х1

Описание товара Игра для ПК Assassins Creed Syndicate Standard Edition [UB_558] (электронный ключ)

Описание

Лондон, 1868 год. Индустриальная революция, эпоха невероятных изобретений. Немыслимые ранее технологии меняют жизнь миллионов. Люди устремляются в Лондон, вдохновленные новыми возможностями, жаждущие стать частью нового мира, над которым будут не властны короли, императоры, политики и священники, мира, где деньги сравняют всех.

Однако,не все считают такой мир благом. Рабочие, приводящие в движение могучий локомотив Британской империи, немногим отличаются от рабов. В то время как другие пожинают плоды их труда, рабочие живут в бедности и умирают молодыми. Недовольные своим положением представители низших классов объединяются в банды, начиная борьбу за жизнь. И к этой борьбе присоединяются ассасины, готовые вновь разжечь давно тлеющий конфликт с теми, в чьих руках власть над Лондоном. Эта битва прокатится по всему городу, изменяя историю.

Познакомьтесь с Джейкобом Фраем, ассасином, которому суждено с помощью своей сестры Иви изменить жизнь миллионов людей в новой игре Assassin’sCreed® Синдикат. Подчините себе преступный мир и возглавьте его, чтобы освободить Лондон. Интриги, приключения, жестокие схватки – все это ждет вас в новой игре! 

 

Особенности игры:

  • ПЕРВЫЙ АССАСИН НА ЗАРЕ НОВОЙ ЭРЫ — Играйте за дерзкого и отважного Джейкоба Фрая. Будьте готовы помахать кулаками, не забывайте о контратаках и молниеносных ударах, сражающих врагов одного за другим. Убивайте скрытно, используйте новое оружие: кукри, кастет и клинок-трость. Шэнбяо теперь поможет вам взбираться на здания за считанные секунды. Устройте врагам смертоносный сюрприз!
  • ИССЛЕДУЙТЕ СТРЕМИТЕЛЬНО РАЗВИВАЮЩИЙСЯ ЛОНДОН —Вас ждет открытый мир викторианского Лондона, от Букингемского дворца до трущоб Уайтчепела. Выслеживайте врагов или скрывайтесь от преследования, прыгая по мчащимся каретам. Угоняйте кэбы и участвуйте в гонках без правил по лондонским улицам. Не забудьте про Темзу, ведь теперь есть паровые катера!
  • ПОДЧИНИТЕ СЕБЕ ПРЕСТУПНЫЙ МИР ЛОНДОНА Помогите Джейкобу стать главарем самой грозной банды Великобритании. Только так можно бороться с конкурирующими бандами и богатеями у власти, неся свободу угнетенным народным массам. Проникайте в логова врагов, используя все доступное оружие, станьте во главе преступного мира Лондона. Грабьте поезда, освобождайте детей, которых заставляют работать – не останавливайтесь ни перед чем, неся правосудие улицам Лондона.

 

Внимание! Этот продукт предназначен для использования только на территории стран: Российская Федерация, Республика Армения, Азербайджанская Республика, Республика Беларусь, Грузия, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Республика Молдова, Республика Таджикистан, Туркменистан, Республика Узбекистан и Украина. Вы не сможете активировать данный продукт за пределами указанных стран.

© 2015 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Assassin’s Creed, Syndicate and Ubisoft, and the Ubisoft logo are trademarks of Ubisoft Entertainment in the US and/or other countries.

Требования к системе

Операционная система 10 (64 bit) / 7 (64 bit) / 8.1 (64 bit) Процессор Intel Core i5-2500K @ 3.3 GHz or AMD FX-8350 @ 4.0 GHz Оперативная память 6 ГБ Видеокарта NVIDIA GeForce GTX 660 DirectX 11.0 Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск 50 ГБ свободного места на жестком диске

Интернет

Информация по установке

Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.

Как активировать код и начать играть:

  • Если у вас не установлен Uplay клиент, скачайте и установите его.
  • Войдите в свой аккаунт Uplay или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать код в Uplay, нажмите на изображение трёх горизонтальных линий в левом верхнем углу и выберите пункт «Активировать продукт».
  • Введите код активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Игры», и вы сможете ее скачать.

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    Характеристики
    Бренд
    Ubisoft
    Тип товара
    Игры
    Описание

    Описание

    Лондон, 1868 год. Индустриальная революция, эпоха невероятных изобретений. Немыслимые ранее технологии меняют жизнь миллионов. Люди устремляются в Лондон, вдохновленные новыми возможностями, жаждущие стать частью нового мира, над которым будут не властны короли, императоры, политики и священники, мира, где деньги сравняют всех.

    Однако,не все считают такой мир благом. Рабочие, приводящие в движение могучий локомотив Британской империи, немногим отличаются от рабов. В то время как другие пожинают плоды их труда, рабочие живут в бедности и умирают молодыми. Недовольные своим положением представители низших классов объединяются в банды, начиная борьбу за жизнь. И к этой борьбе присоединяются ассасины, готовые вновь разжечь давно тлеющий конфликт с теми, в чьих руках власть над Лондоном. Эта битва прокатится по всему городу, изменяя историю.

    Познакомьтесь с Джейкобом Фраем, ассасином, которому суждено с помощью своей сестры Иви изменить жизнь миллионов людей в новой игре Assassin’sCreed® Синдикат. Подчините себе преступный мир и возглавьте его, чтобы освободить Лондон. Интриги, приключения, жестокие схватки – все это ждет вас в новой игре! 

     

    Особенности игры:

    • ПЕРВЫЙ АССАСИН НА ЗАРЕ НОВОЙ ЭРЫ — Играйте за дерзкого и отважного Джейкоба Фрая. Будьте готовы помахать кулаками, не забывайте о контратаках и молниеносных ударах, сражающих врагов одного за другим. Убивайте скрытно, используйте новое оружие: кукри, кастет и клинок-трость. Шэнбяо теперь поможет вам взбираться на здания за считанные секунды. Устройте врагам смертоносный сюрприз!
    • ИССЛЕДУЙТЕ СТРЕМИТЕЛЬНО РАЗВИВАЮЩИЙСЯ ЛОНДОН —Вас ждет открытый мир викторианского Лондона, от Букингемского дворца до трущоб Уайтчепела. Выслеживайте врагов или скрывайтесь от преследования, прыгая по мчащимся каретам. Угоняйте кэбы и участвуйте в гонках без правил по лондонским улицам. Не забудьте про Темзу, ведь теперь есть паровые катера!
    • ПОДЧИНИТЕ СЕБЕ ПРЕСТУПНЫЙ МИР ЛОНДОНА Помогите Джейкобу стать главарем самой грозной банды Великобритании. Только так можно бороться с конкурирующими бандами и богатеями у власти, неся свободу угнетенным народным массам. Проникайте в логова врагов, используя все доступное оружие, станьте во главе преступного мира Лондона. Грабьте поезда, освобождайте детей, которых заставляют работать – не останавливайтесь ни перед чем, неся правосудие улицам Лондона.

     

    Внимание! Этот продукт предназначен для использования только на территории стран: Российская Федерация, Республика Армения, Азербайджанская Республика, Республика Беларусь, Грузия, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Республика Молдова, Республика Таджикистан, Туркменистан, Республика Узбекистан и Украина. Вы не сможете активировать данный продукт за пределами указанных стран.

    © 2015 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Assassin’s Creed, Syndicate and Ubisoft, and the Ubisoft logo are trademarks of Ubisoft Entertainment in the US and/or other countries.

    Требования к системе

    Операционная система 10 (64 bit) / 7 (64 bit) / 8.1 (64 bit) Процессор Intel Core i5-2500K @ 3.3 GHz or AMD FX-8350 @ 4.0 GHz Оперативная память 6 ГБ Видеокарта NVIDIA GeForce GTX 660 DirectX 11.0 Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск 50 ГБ свободного места на жестком диске

    Интернет

    Информация по установке

    Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.

    Как активировать код и начать играть:

  • Если у вас не установлен Uplay клиент, скачайте и установите его.
  • Войдите в свой аккаунт Uplay или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать код в Uplay, нажмите на изображение трёх горизонтальных линий в левом верхнем углу и выберите пункт «Активировать продукт».
  • Введите код активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Игры», и вы сможете ее скачать.
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    Отзывы


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