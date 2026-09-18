Игра для ПК Assassins Creed IV Black Flag. Special Edition [UB_373] (электронный ключ)
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Характеристики
Описание товара Игра для ПК Assassins Creed IV Black Flag. Special Edition [UB_373] (электронный ключ)
Описание
Состав Special Edition:
- Потерянные секреты: Найдите потерянные сокровища капитана Дрэйка, среди которых золотые кременёвые мушкеты и абордажная сабля. Все это хранится на Острове Жертв.
- Наследие капитана Кенуэя: Дополнительные предметы для одиночного и многопользовательского режимов.
1715 год, Карибские острова. Пираты стали истинными владыками моря и суши, организовав собственную республику беззакония, жадности и жестокости.
Среди этих разбойников заметен юный капитан Эдвард Кенуэй. Репутация драчуна и искателя приключений позволила ему завоевать уважение таких легенд, как Черная борода, но так же и втянула в древнюю войну между ассасинами и тамплиерами, в войну, которая может уничтожить все, что создали пираты.
Добро пожаловать в золотой век пиратства!
Особенности игры:
- ОТВАЖНЫЙ БУНТАРЬ АССАСИН Станьте Эдвардом Кенуэйем, харизматичным и жестоким капитаном пиратов, прошедшим обучение Ассасинов. Эдвард умело использует скрытый клинок ордена Ассасинов и новые виды оружия, включая двойные абордажные сабли и набор из четырёх пистолетов
- ИССЛЕДУЙТЕ САМЫЙ ШИРОКИЙ И РАЗНООБРАЗНЫЙ ИЗ КОГДА-ЛИБО СОЗДАННЫХ МИРОВ ASSASSIN’S CREED Посетите 50 уникальных мест от Кингстона до Нассау и проживите жизнь настоящего пирата, а именно :
- СТАНЬТЕ САМЫМ ОПАСНЫМ ПИРАТОМ КАРИБОВ Управляйте вашим кораблем “the Jackdaw” и внушайте страх во всех, кто встретит вас на своем пути. Мародёрствуйте и подсчитывайте награбленное, улучшайте ваш корабль, покупайте больше аммуниции и припасов, которые понадобятся вам для будущих морских сражений. Улучшения корабля чрезвычайно важны для морских успехов Эдварда на протяжении всей игры. Атакуйте и берите на абордаж массивные галлеоны, наберите команду преданных матросов и отправляйтесь навстречу приключениям.
- УЗНАЙТЕ ВСЕ О НАСТОЯЩЕЙ ПИРАТСКОЙ ЖИЗНИ Окажитесь среди таких легендарных персонажей, как Черная борода, Калико Джек, Бенджамин Хорниголд и установите республику беззакония на Багамских островах, что в итоге станет началом Золотой эпохи пиратства.
- УЛУЧШЕННЫЙ МУЛЬТИПЛЕЙЕРНЫЙ РЕЖИМ Сражайтесь против или вместе с вашими друзьями в беспощадном многопользовательском режиме. Выберите одного из множества разнообразных персонажей и сражайтесь насмерть на прекрасных экзотических картах.
Требования к системеОперационная система 7 SP1 / 8 / Vista SP2 Процессор Intel Core2Quad Q8400 @ 2.6 GHz or AMD Athlon II X4 620 @ 2.6 GHz Оперативная память 2Гб Видеокарта Nvidia Geforce GTX 260 or AMD Radeon HD 4870 (512MB VRAM with shader Model 4.0 or higher) DirectX 9.0c Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск Не менее 30 Гб свободного места на жестком диске
Интернет
Информация по установке
Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.
Как активировать код и начать играть:
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Описание
Состав Special Edition:
- Потерянные секреты: Найдите потерянные сокровища капитана Дрэйка, среди которых золотые кременёвые мушкеты и абордажная сабля. Все это хранится на Острове Жертв.
- Наследие капитана Кенуэя: Дополнительные предметы для одиночного и многопользовательского режимов.
1715 год, Карибские острова. Пираты стали истинными владыками моря и суши, организовав собственную республику беззакония, жадности и жестокости.
Среди этих разбойников заметен юный капитан Эдвард Кенуэй. Репутация драчуна и искателя приключений позволила ему завоевать уважение таких легенд, как Черная борода, но так же и втянула в древнюю войну между ассасинами и тамплиерами, в войну, которая может уничтожить все, что создали пираты.
Добро пожаловать в золотой век пиратства!
Особенности игры:
- ОТВАЖНЫЙ БУНТАРЬ АССАСИН Станьте Эдвардом Кенуэйем, харизматичным и жестоким капитаном пиратов, прошедшим обучение Ассасинов. Эдвард умело использует скрытый клинок ордена Ассасинов и новые виды оружия, включая двойные абордажные сабли и набор из четырёх пистолетов
- ИССЛЕДУЙТЕ САМЫЙ ШИРОКИЙ И РАЗНООБРАЗНЫЙ ИЗ КОГДА-ЛИБО СОЗДАННЫХ МИРОВ ASSASSIN’S CREED Посетите 50 уникальных мест от Кингстона до Нассау и проживите жизнь настоящего пирата, а именно :
- СТАНЬТЕ САМЫМ ОПАСНЫМ ПИРАТОМ КАРИБОВ Управляйте вашим кораблем “the Jackdaw” и внушайте страх во всех, кто встретит вас на своем пути. Мародёрствуйте и подсчитывайте награбленное, улучшайте ваш корабль, покупайте больше аммуниции и припасов, которые понадобятся вам для будущих морских сражений. Улучшения корабля чрезвычайно важны для морских успехов Эдварда на протяжении всей игры. Атакуйте и берите на абордаж массивные галлеоны, наберите команду преданных матросов и отправляйтесь навстречу приключениям.
- УЗНАЙТЕ ВСЕ О НАСТОЯЩЕЙ ПИРАТСКОЙ ЖИЗНИ Окажитесь среди таких легендарных персонажей, как Черная борода, Калико Джек, Бенджамин Хорниголд и установите республику беззакония на Багамских островах, что в итоге станет началом Золотой эпохи пиратства.
- УЛУЧШЕННЫЙ МУЛЬТИПЛЕЙЕРНЫЙ РЕЖИМ Сражайтесь против или вместе с вашими друзьями в беспощадном многопользовательском режиме. Выберите одного из множества разнообразных персонажей и сражайтесь насмерть на прекрасных экзотических картах.
Требования к системеОперационная система 7 SP1 / 8 / Vista SP2 Процессор Intel Core2Quad Q8400 @ 2.6 GHz or AMD Athlon II X4 620 @ 2.6 GHz Оперативная память 2Гб Видеокарта Nvidia Geforce GTX 260 or AMD Radeon HD 4870 (512MB VRAM with shader Model 4.0 or higher) DirectX 9.0c Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск Не менее 30 Гб свободного места на жестком диске
Интернет
Информация по установке
Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.
Как активировать код и начать играть:
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