Игра для ПК Assassins Creed IV Black Flag. Deluxe Edition [UB_372] (электронный ключ)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Активация доступна только на территории РФ
Характеристики
Описание товара Игра для ПК Assassins Creed IV Black Flag. Deluxe Edition [UB_372] (электронный ключ)
Описание
Cостав Deluxe Edition:
- 3 одиночные миссии - Sacrificed Secrets, Black Island и Hidden Mystery, где вы найдете костюмы, оружие, носовые фигуры и паруса. Получите эксклюзивные наряды, портреты, титулы, реликвии и эмблемы для сетевой игры!
- The Castaway’s Prize - немецкие рапиры, а также портрет, титул, реликвию и эмблему Первооткрывателя.
- DLC "Aveline" - вместе с Авелиной переживите удивительное приключение, состоящее из 3 заданий, и откройте таинственный артефакт Первой цивилизации…
1715 год. Флибустьеры создали своё государство, где властвует беззаконие и жестокость. Быть честным пиратом - непростая задача, но достижимая. Именно об этом игра Assassin’s Creed IV: Black Flag. Боритесь за любовь и справедливость, сразитесь с легендами морей, организуйте республику пиратов на Багамах и переживите события, определившие золотую эпоху пиратов.
Настоящие пираты должны вдоль и поперёк проплыть целый свет! Вместе с капитаном Эдвардом Кенуэйом вы побываете на Кубе, Ямайке и Багамах, станете участником морских сражений, будете путешествовать по зарослям джунглей и забираться в пещеры.
Вы можете купить игру Assassin’s Creed IV: Black Flag и стать обладателем собственного корабля. В новой части будет представлен открытый мир, состоящий из 50 ключевых локаций, включающих крупные города, мелкие поселения и руины индейцев Майя. Кстати, в игре будут показаны некоторые исторические события. Примите участие в удивительном и чарующем приключении Assassin’s Creed IV: Black Flag!
Особенности игры:
- Исследуйте 50 уникальных локаций Assassin’s Creed IV: Black Flag от Кингстона до Нассау. Станьте капитаном и оборудуйте свой собственный корабль, отправляйтесь на поиски потерянных сокровищ, выслеживайте редких животных и грабьте затонувшие корабли.
- Используйте новое оружие: четыре кремневых пистолета и обоюдоострые мечи, а также скрытым клинком ордена Ассасинов.
- Случайно сгенерированные ситуации. В море может встретиться противник, который владеет более мощным судном. Заманите его в шторм или попробуйте «идти тараном».
- Наблюдайте в подзорную трубу за горизонтом. Забирайтесь на чужие суда. Покидайте корабль на лодке в любой нужный вам момент. Возможность самому набрать команду корабля.
Требования к системеОперационная система 7 SP1 / 8 / Vista SP2 Процессор Intel Core2Quad Q8400 @ 2.6 GHz or AMD Athlon II X4 620 @ 2.6 GHz Оперативная память 2Гб Видеокарта Nvidia Geforce GTX 260 or AMD Radeon HD 4870 (512MB VRAM with shader Model 4.0 or higher) DirectX 9.0c Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск Не менее 30 Гб свободного места на жестком диске
Интернет
Информация по установке
Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.
Как активировать код и начать играть:
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Описание
Cостав Deluxe Edition:
- 3 одиночные миссии - Sacrificed Secrets, Black Island и Hidden Mystery, где вы найдете костюмы, оружие, носовые фигуры и паруса. Получите эксклюзивные наряды, портреты, титулы, реликвии и эмблемы для сетевой игры!
- The Castaway’s Prize - немецкие рапиры, а также портрет, титул, реликвию и эмблему Первооткрывателя.
- DLC "Aveline" - вместе с Авелиной переживите удивительное приключение, состоящее из 3 заданий, и откройте таинственный артефакт Первой цивилизации…
1715 год. Флибустьеры создали своё государство, где властвует беззаконие и жестокость. Быть честным пиратом - непростая задача, но достижимая. Именно об этом игра Assassin’s Creed IV: Black Flag. Боритесь за любовь и справедливость, сразитесь с легендами морей, организуйте республику пиратов на Багамах и переживите события, определившие золотую эпоху пиратов.
Настоящие пираты должны вдоль и поперёк проплыть целый свет! Вместе с капитаном Эдвардом Кенуэйом вы побываете на Кубе, Ямайке и Багамах, станете участником морских сражений, будете путешествовать по зарослям джунглей и забираться в пещеры.
Вы можете купить игру Assassin’s Creed IV: Black Flag и стать обладателем собственного корабля. В новой части будет представлен открытый мир, состоящий из 50 ключевых локаций, включающих крупные города, мелкие поселения и руины индейцев Майя. Кстати, в игре будут показаны некоторые исторические события. Примите участие в удивительном и чарующем приключении Assassin’s Creed IV: Black Flag!
Особенности игры:
- Исследуйте 50 уникальных локаций Assassin’s Creed IV: Black Flag от Кингстона до Нассау. Станьте капитаном и оборудуйте свой собственный корабль, отправляйтесь на поиски потерянных сокровищ, выслеживайте редких животных и грабьте затонувшие корабли.
- Используйте новое оружие: четыре кремневых пистолета и обоюдоострые мечи, а также скрытым клинком ордена Ассасинов.
- Случайно сгенерированные ситуации. В море может встретиться противник, который владеет более мощным судном. Заманите его в шторм или попробуйте «идти тараном».
- Наблюдайте в подзорную трубу за горизонтом. Забирайтесь на чужие суда. Покидайте корабль на лодке в любой нужный вам момент. Возможность самому набрать команду корабля.
Требования к системеОперационная система 7 SP1 / 8 / Vista SP2 Процессор Intel Core2Quad Q8400 @ 2.6 GHz or AMD Athlon II X4 620 @ 2.6 GHz Оперативная память 2Гб Видеокарта Nvidia Geforce GTX 260 or AMD Radeon HD 4870 (512MB VRAM with shader Model 4.0 or higher) DirectX 9.0c Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск Не менее 30 Гб свободного места на жестком диске
Интернет
Информация по установке
Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.
Как активировать код и начать играть:
Отзывы о товаре Игра для ПК Assassins Creed IV Black Flag. Deluxe Edition [UB_372] (электронный ключ)