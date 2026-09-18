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Игра для ПК Assassins Creed Chronicles Трилогия [UB_1325] (электронный ключ) купить с доставкой в Москве
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Игра для ПК Assassins Creed Chronicles Трилогия [UB_1325] (электронный ключ)

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Игра для ПК Assassins Creed Chronicles Трилогия [UB_1325] (электронный ключ)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 280 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 300351
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  • Активация доступна только на территории РФ

Характеристики

Бренд
Ubisoft
Тип товара
Игры
Размеры в упаковке, см
15х12х1

Описание товара Игра для ПК Assassins Creed Chronicles Трилогия [UB_1325] (электронный ключ)

Описание

Истории из жизни трех асассинов -  новые грани Assassin’s Creed: теперь в 2.5D!

  • Три потрясающих приключения В каждой главе вас ждет новый герой, новая эпоха и новая страна - о том, что их связывает вы узнаете лишь в самом конце.
  • "Стелс" в новом измерении: Совершенно новый игровой опыт - "Assassin’s Creed" в 2.5D.
  • Три разных боевых стиля: В каждой части игры вам предстоит сражаться, используя разные стили боя, оружие и инструменты.

Требования к системе

Операционная система 7 SP1 / 8 / 8.1 Процессор Intel Core 2 Duo E8200 @ 2.6 GHz or AMD Athlon II X2 240 @ 2.8 GHz Оперативная память 2Гб Видеокарта nVidia GeForce GTS450 or AMD Radeon HD5770 (1024MB VRAM with Shader Model 5.0) DirectX 9.0c Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск 4 ГБ

Интернет

Информация по установке

Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.

Как активировать код и начать играть:

  • Если у вас не установлен Uplay клиент, скачайте и установите его.
  • Войдите в свой аккаунт Uplay или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать код в Uplay, нажмите на изображение трёх горизонтальных линий в левом верхнем углу и выберите пункт «Активировать продукт».
  • Введите код активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Игры», и вы сможете ее скачать.

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    Курьерская доставка в Москве

    Характеристики
    Бренд
    Ubisoft
    Тип товара
    Игры
    Описание

    Описание

    Истории из жизни трех асассинов -  новые грани Assassin’s Creed: теперь в 2.5D!

    • Три потрясающих приключения В каждой главе вас ждет новый герой, новая эпоха и новая страна - о том, что их связывает вы узнаете лишь в самом конце.
    • "Стелс" в новом измерении: Совершенно новый игровой опыт - "Assassin’s Creed" в 2.5D.
    • Три разных боевых стиля: В каждой части игры вам предстоит сражаться, используя разные стили боя, оружие и инструменты.

    Требования к системе

    Операционная система 7 SP1 / 8 / 8.1 Процессор Intel Core 2 Duo E8200 @ 2.6 GHz or AMD Athlon II X2 240 @ 2.8 GHz Оперативная память 2Гб Видеокарта nVidia GeForce GTS450 or AMD Radeon HD5770 (1024MB VRAM with Shader Model 5.0) DirectX 9.0c Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск 4 ГБ

    Интернет

    Информация по установке

    Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.

    Как активировать код и начать играть:

  • Если у вас не установлен Uplay клиент, скачайте и установите его.
  • Войдите в свой аккаунт Uplay или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать код в Uplay, нажмите на изображение трёх горизонтальных линий в левом верхнем углу и выберите пункт «Активировать продукт».
  • Введите код активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Игры», и вы сможете ее скачать.
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