Игра для ПК Assassins Creed Chronicles Россия [UB_1324] (электронный ключ)
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Характеристики
Тип товара
Игры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
660 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 300350
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- Активация доступна только на территории РФ
Характеристики
Бренд
Ubisoft
Тип товара
Игры
Размеры в упаковке, см
15х12х1
Описание товара Игра для ПК Assassins Creed Chronicles Россия [UB_1324] (электронный ключ)
Описание
Узнайте историю ассасина Орлова. Вас ждет 2,5D приключение в России, пережившей революцию.
Особеннности игры:
- Почувствуйте, как изменилась страна. Прокатитесь по транссибирской магистрали и попытайтесь проникнуть в Кремль.
- Узнайте, как действуют ассасины в XX веке. Исследуйте мир, где предметы окружающей среды реагируют на ваши действия.
- Играйте за Орлова или Анастасию. Орлов отлично стреляет, активирует мины и использует электричество. Анастасия способна скрытно перемещаться и использовать Helix-клинок.
Требования к системеОперационная система 7 SP1 / 8 / 8.1 Процессор Intel Core 2 Duo E8200 @ 2.6 GHz or AMD Athlon II X2 240 @ 2.8 GHz Оперативная память 2Гб Видеокарта nVidia GeForce GTS 450 or AMD Radeon HD5670 (1024MB VRAM) DirectX 9.0c Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск 4 Гб
Интернет
Информация по установке
Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.
Как активировать код и начать играть:
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Ubisoft
Тип товара
Игры
Описание
Узнайте историю ассасина Орлова. Вас ждет 2,5D приключение в России, пережившей революцию.
Особеннности игры:
- Почувствуйте, как изменилась страна. Прокатитесь по транссибирской магистрали и попытайтесь проникнуть в Кремль.
- Узнайте, как действуют ассасины в XX веке. Исследуйте мир, где предметы окружающей среды реагируют на ваши действия.
- Играйте за Орлова или Анастасию. Орлов отлично стреляет, активирует мины и использует электричество. Анастасия способна скрытно перемещаться и использовать Helix-клинок.
Требования к системеОперационная система 7 SP1 / 8 / 8.1 Процессор Intel Core 2 Duo E8200 @ 2.6 GHz or AMD Athlon II X2 240 @ 2.8 GHz Оперативная память 2Гб Видеокарта nVidia GeForce GTS 450 or AMD Radeon HD5670 (1024MB VRAM) DirectX 9.0c Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск 4 Гб
Интернет
Информация по установке
Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.
Как активировать код и начать играть:
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