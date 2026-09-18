Игра для ПК Assassins Creed Chronicles Индия [UB_1279] (электронный ключ)
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Характеристики
Тип товара
Игры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
680 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 300348
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- Активация доступна только на территории РФ
Характеристики
Бренд
Ubisoft
Тип товара
Игры
Размеры в упаковке, см
15х12х1
Описание товара Игра для ПК Assassins Creed Chronicles Индия [UB_1279] (электронный ключ)
ОписаниеОписание
Узнайте историю ассасина Арбааза и исследуйте колониальную Индию в 2,5D stealth-игре.
Особенности игры:
- Насладитесь великолепием Индии XIX века. Вас ждут людные улицы Амритсара, таинственные дворцы и легендарные артефакты.
- Используйте особые способности и оружие: совершайте двойные убийства и сражайтесь с помощью талвара или шакрама.
- Многие объекты в игре разрушаемы, так что вы сможете сеять на пути настоящий хаос!
- Вас ждет новый режим испытаний: ищите артефакты, устраняйте врагов и получайте очки!
Требования к системеОперационная система 7 SP1 (64 bit) / 8 (64 bit) / 8.1 (64 bit) Процессор Intel Core 2 Duo E8200 @ 2.6 GHz or AMD Athlon II X2 240 @ 2.8 GHz Оперативная память 2Гб Видеокарта nVidia GeForce GTS450 or AMD Radeon HD5770 (1024MB VRAM with Shader Model 5.0) DirectX 9.0c Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск Не менее 4 Гб свободного места на жестком диске
Интернет
Информация по установке
Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.
Как активировать код и начать играть:
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Ubisoft
Тип товара
Игры
ОписаниеОписание
Узнайте историю ассасина Арбааза и исследуйте колониальную Индию в 2,5D stealth-игре.
Особенности игры:
- Насладитесь великолепием Индии XIX века. Вас ждут людные улицы Амритсара, таинственные дворцы и легендарные артефакты.
- Используйте особые способности и оружие: совершайте двойные убийства и сражайтесь с помощью талвара или шакрама.
- Многие объекты в игре разрушаемы, так что вы сможете сеять на пути настоящий хаос!
- Вас ждет новый режим испытаний: ищите артефакты, устраняйте врагов и получайте очки!
Требования к системеОперационная система 7 SP1 (64 bit) / 8 (64 bit) / 8.1 (64 bit) Процессор Intel Core 2 Duo E8200 @ 2.6 GHz or AMD Athlon II X2 240 @ 2.8 GHz Оперативная память 2Гб Видеокарта nVidia GeForce GTS450 or AMD Radeon HD5770 (1024MB VRAM with Shader Model 5.0) DirectX 9.0c Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск Не менее 4 Гб свободного места на жестком диске
Интернет
Информация по установке
Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.
Как активировать код и начать играть:
Игра для ПК Assassins Creed Chronicles Индия [UB_1279] (электронный ключ) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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