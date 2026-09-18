Игра для ПК Assassin's Creed [UB_2902] (электронный ключ)

Описание

Описание

Assassin's Creed™ — игра нового поколения, разработанная Ubisoft Montreal, которая изменила представление об экшн-жанре. Пока другие игры претендуют называться новым поколением, пытаясь впечатлить нас графикой и физикой, Assassin's Creed сливает технологии, игровой дизайн, мотивы и чувства в мир, где вы вызываете хаос и становитесь могущественным, но уязвимым агентом смерти. Действие происходит в 1191 году нашей эры. Третий крестовый поход привел к возникновению внутренних противоречий в Святой Земле. Вы, Альтаир, намерены остановить войну, подавляя обе стороны конфликта. Вы ассасин, беспощадный воин, окутанный завесой тайны. Ваши действия могут бросить непосредственное окружение в хаос, а ваша жизнь будет определять события в течение этого центрального момента в истории.

Станьте ассасином — Овладейте навыками, тактикой и приемами использования оружия самого смертоносного в истории и наиболее секретного клана воинов. Планируйте свои атаки, нападайте безжалостно и боем прокладывайте себе дорогу к спасению.

Попробуйте эксклюзивный контент для ПК — Четыре эксклюзивных для ПК исследовательских миссий делают игру лучше ее консольных предшественников, включая испытание-гонку по крышам — гонку до определенного места — и испытание на скрытное уничтожение лучников, где игрок должен зачистить определенную зону от всех лучников, чтобы помочь дружественным ассасинам.

Реалистичное и реагирующее окружение — Испытайте впечатление от живого, дышащего мира, в котором все ваши действия имеют последствия. Люди реагируют на ваши действия и будут либо помогать, либо мешать вам в выполнении ваших задач.

Действие с абсолютной свободой передвижения в пространстве — Устраняйте свои цели всегда, везде и при любых обстоятельствах. Подкрадывайтесь к своей жертве в хорошо детализированном, исторически достоверном, свободном окружении. Карабкайтесь по зданиям, седлайте лошадей, сливайтесь с толпой. Делайте все, что необходимо для достижения своих целей.

Переживите эпические моменты Крестовых походов — Assassin's Creed погружает вас в реалистичную и историческую Святую Землю 12-го столетия, предлагая правдоподобную графику, окружающую обстановку и неуловимые, но проработанные нюансы живого мира.

Напряженное действие с корнями в реальности — Интенсивное действие смешанное с подвижной и точной анимацией. Используйте широкий набор средневекового оружия в реалистичных дуэлях на мечах лицом к лицу с врагами.

Игровой процесс нового поколения — Патентованный движок, разработанный «с нуля» для консолей нового поколения делает возможным органичный игровой дизайн, предлагающий открытый геймплей, интуитивную схему управления, реалистичное взаимодействие с окружением и подвижную, но точную боевую механику.

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Требования к системе

Операционная система Windows Vista / Windows XP Процессор Двухъядерный 2.6 ГГц Intel® Pentium® D или AMD Athlon™ 64 X2 3800+ (рекомендуется Intel Core® 2 Duo 2.2 ГГц или AMD Athlon 64 X2 4400+ или лучше) Оперативная память 1 ГБ XP / 2 ГБ Vista Видеокарта 256 МБ совместимая с DirectX® 10.0 видеокарта или совместимая с DirectX 9.0 с поддержкой Shader Model 3.0 или выше DirectX 9.0 Звуковая карта Совместимая с DirectX Жесткий диск 8 ГБ

Интернет

Информация по установке

Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.

Как активировать код и начать играть:

Если у вас не установлен Uplay клиент, скачайте и установите его.

Войдите в свой аккаунт Uplay или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.

Чтобы активировать код в Uplay, нажмите на изображение трёх горизонтальных линий в левом верхнем углу и выберите пункт «Активировать продукт».

Введите код активации.

После этого игра отобразится в разделе «Игры», и вы сможете ее скачать.