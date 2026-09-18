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Игра для ПК Assassin's Creed [UB_2902] (электронный ключ) купить с доставкой в Москве
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Игра для ПК Assassin's Creed [UB_2902] (электронный ключ)

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Игра для ПК Assassin&#039;s Creed [UB_2902] (электронный ключ)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
660 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 300347
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  • Активация доступна только на территории РФ

Характеристики

Бренд
Ubisoft
Тип товара
Игры
Размеры в упаковке, см
15х12х1

Описание товара Игра для ПК Assassin's Creed [UB_2902] (электронный ключ)

Описание

Assassin's Creed™ — игра нового поколения, разработанная Ubisoft Montreal, которая изменила представление об экшн-жанре. Пока другие игры претендуют называться новым поколением, пытаясь впечатлить нас графикой и физикой, Assassin's Creed сливает технологии, игровой дизайн, мотивы и чувства в мир, где вы вызываете хаос и становитесь могущественным, но уязвимым агентом смерти. Действие происходит в 1191 году нашей эры. Третий крестовый поход привел к возникновению внутренних противоречий в Святой Земле. Вы, Альтаир, намерены остановить войну, подавляя обе стороны конфликта. Вы ассасин, беспощадный воин, окутанный завесой тайны. Ваши действия могут бросить непосредственное окружение в хаос, а ваша жизнь будет определять события в течение этого центрального момента в истории.

  • Станьте ассасином — Овладейте навыками, тактикой и приемами использования оружия самого смертоносного в истории и наиболее секретного клана воинов. Планируйте свои атаки, нападайте безжалостно и боем прокладывайте себе дорогу к спасению.
  • Попробуйте эксклюзивный контент для ПК — Четыре эксклюзивных для ПК исследовательских миссий делают игру лучше ее консольных предшественников, включая испытание-гонку по крышам — гонку до определенного места — и испытание на скрытное уничтожение лучников, где игрок должен зачистить определенную зону от всех лучников, чтобы помочь дружественным ассасинам.
  • Реалистичное и реагирующее окружение — Испытайте впечатление от живого, дышащего мира, в котором все ваши действия имеют последствия. Люди реагируют на ваши действия и будут либо помогать, либо мешать вам в выполнении ваших задач.
  • Действие с абсолютной свободой передвижения в пространстве — Устраняйте свои цели всегда, везде и при любых обстоятельствах. Подкрадывайтесь к своей жертве в хорошо детализированном, исторически достоверном, свободном окружении. Карабкайтесь по зданиям, седлайте лошадей, сливайтесь с толпой. Делайте все, что необходимо для достижения своих целей.
  • Переживите эпические моменты Крестовых походов — Assassin's Creed погружает вас в реалистичную и историческую Святую Землю 12-го столетия, предлагая правдоподобную графику, окружающую обстановку и неуловимые, но проработанные нюансы живого мира.
  • Напряженное действие с корнями в реальности — Интенсивное действие смешанное с подвижной и точной анимацией. Используйте широкий набор средневекового оружия в реалистичных дуэлях на мечах лицом к лицу с врагами.
  • Игровой процесс нового поколения — Патентованный движок, разработанный «с нуля» для консолей нового поколения делает возможным органичный игровой дизайн, предлагающий открытый геймплей, интуитивную схему управления, реалистичное взаимодействие с окружением и подвижную, но точную боевую механику.

 

© 2008 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Assassin's Creed, Ubisoft, Ubi.com, and the Ubisoft logo are trademarks of Ubisoft Entertainment in the U.S. and/or other countries.

Требования к системе

Операционная система Windows Vista / Windows XP Процессор Двухъядерный 2.6 ГГц Intel® Pentium® D или AMD Athlon™ 64 X2 3800+ (рекомендуется Intel Core® 2 Duo 2.2 ГГц или AMD Athlon 64 X2 4400+ или лучше) Оперативная память 1 ГБ XP / 2 ГБ Vista Видеокарта 256 МБ совместимая с DirectX® 10.0 видеокарта или совместимая с DirectX 9.0 с поддержкой Shader Model 3.0 или выше DirectX 9.0 Звуковая карта Совместимая с DirectX Жесткий диск 8 ГБ

Интернет

Информация по установке

Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.

Как активировать код и начать играть:

  • Если у вас не установлен Uplay клиент, скачайте и установите его.
  • Войдите в свой аккаунт Uplay или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать код в Uplay, нажмите на изображение трёх горизонтальных линий в левом верхнем углу и выберите пункт «Активировать продукт».
  • Введите код активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Игры», и вы сможете ее скачать.

    • Отзывы о товаре Игра для ПК Assassin's Creed [UB_2902] (электронный ключ)




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    Курьерская доставка в Москве

    Характеристики
    Бренд
    Ubisoft
    Тип товара
    Игры
    Описание

    Описание

    Assassin's Creed™ — игра нового поколения, разработанная Ubisoft Montreal, которая изменила представление об экшн-жанре. Пока другие игры претендуют называться новым поколением, пытаясь впечатлить нас графикой и физикой, Assassin's Creed сливает технологии, игровой дизайн, мотивы и чувства в мир, где вы вызываете хаос и становитесь могущественным, но уязвимым агентом смерти. Действие происходит в 1191 году нашей эры. Третий крестовый поход привел к возникновению внутренних противоречий в Святой Земле. Вы, Альтаир, намерены остановить войну, подавляя обе стороны конфликта. Вы ассасин, беспощадный воин, окутанный завесой тайны. Ваши действия могут бросить непосредственное окружение в хаос, а ваша жизнь будет определять события в течение этого центрального момента в истории.

    • Станьте ассасином — Овладейте навыками, тактикой и приемами использования оружия самого смертоносного в истории и наиболее секретного клана воинов. Планируйте свои атаки, нападайте безжалостно и боем прокладывайте себе дорогу к спасению.
    • Попробуйте эксклюзивный контент для ПК — Четыре эксклюзивных для ПК исследовательских миссий делают игру лучше ее консольных предшественников, включая испытание-гонку по крышам — гонку до определенного места — и испытание на скрытное уничтожение лучников, где игрок должен зачистить определенную зону от всех лучников, чтобы помочь дружественным ассасинам.
    • Реалистичное и реагирующее окружение — Испытайте впечатление от живого, дышащего мира, в котором все ваши действия имеют последствия. Люди реагируют на ваши действия и будут либо помогать, либо мешать вам в выполнении ваших задач.
    • Действие с абсолютной свободой передвижения в пространстве — Устраняйте свои цели всегда, везде и при любых обстоятельствах. Подкрадывайтесь к своей жертве в хорошо детализированном, исторически достоверном, свободном окружении. Карабкайтесь по зданиям, седлайте лошадей, сливайтесь с толпой. Делайте все, что необходимо для достижения своих целей.
    • Переживите эпические моменты Крестовых походов — Assassin's Creed погружает вас в реалистичную и историческую Святую Землю 12-го столетия, предлагая правдоподобную графику, окружающую обстановку и неуловимые, но проработанные нюансы живого мира.
    • Напряженное действие с корнями в реальности — Интенсивное действие смешанное с подвижной и точной анимацией. Используйте широкий набор средневекового оружия в реалистичных дуэлях на мечах лицом к лицу с врагами.
    • Игровой процесс нового поколения — Патентованный движок, разработанный «с нуля» для консолей нового поколения делает возможным органичный игровой дизайн, предлагающий открытый геймплей, интуитивную схему управления, реалистичное взаимодействие с окружением и подвижную, но точную боевую механику.

     

    © 2008 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Assassin's Creed, Ubisoft, Ubi.com, and the Ubisoft logo are trademarks of Ubisoft Entertainment in the U.S. and/or other countries.

    Требования к системе

    Операционная система Windows Vista / Windows XP Процессор Двухъядерный 2.6 ГГц Intel® Pentium® D или AMD Athlon™ 64 X2 3800+ (рекомендуется Intel Core® 2 Duo 2.2 ГГц или AMD Athlon 64 X2 4400+ или лучше) Оперативная память 1 ГБ XP / 2 ГБ Vista Видеокарта 256 МБ совместимая с DirectX® 10.0 видеокарта или совместимая с DirectX 9.0 с поддержкой Shader Model 3.0 или выше DirectX 9.0 Звуковая карта Совместимая с DirectX Жесткий диск 8 ГБ

    Интернет

    Информация по установке

    Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.

    Как активировать код и начать играть:

  • Если у вас не установлен Uplay клиент, скачайте и установите его.
  • Войдите в свой аккаунт Uplay или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать код в Uplay, нажмите на изображение трёх горизонтальных линий в левом верхнем углу и выберите пункт «Активировать продукт».
  • Введите код активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Игры», и вы сможете ее скачать.
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    Отзывы


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