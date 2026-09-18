Игра для ПК Army Men II [2K_4041] (электронный ключ)
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Описание товара Игра для ПК Army Men II [2K_4041] (электронный ключ)
Описание
В Army Men II, продолжении бестселлера Army Men, война пластиковых солдатиков развернется на кухне (kitchen), в спальне (bedroom), на переднем дворе (front yard) и в гараже (garage). Сержант (Sarge) вновь поведет отважных Зеленых бойцов (Green forces) в самое пекло — туда, где плавятся головы и разлетаются кусочки пластиковых тел. Только на сей раз война идет за контроль над мойкой на кухне!Ключевые Особенности:
- Чумовое оружие: привычный арсенал дополнят увеличительные стекла (magnifying glasses) и аэрозольные баллончики (spray cans).
- Звездный час пластиковых солдатиков: нет ничего веселее, чем превратить Коричневых бойцов (Tan troops) в лужицы пластика!
- Кухонная кампания (kitchen campaigns): война игрушечных солдатиков переместится на кухню (kitchen), в спальню (bedroom), на передний двор (front yard) и в гараж (garage)!
©2016 Take-Two Interactive Software, Inc. Take-Two Interactive Software, Inc., 2K, а также их соответствующие логотипы являются товарными знаками компании Take-Two Interactive Software, Inc. Все права сохранены.
Используя этот продукт, вы соглашаетесь с условиями лицензионного соглашения, доступного по адресу: http://www.take2games.com/eula/
Требования к системеОперационная система Windows 10 / Windows 7 Процессор 1.4 GHz Оперативная память 512 МБ Видеокарта 3D graphics card compatible with DirectX 9.0 DirectX 9.0 Звуковая карта Совместимая с DirectX Жесткий диск 600 МБ Дополнительно Мультиплеер не поддерживается.
Информация по установке
Лицензионный ключ игры активируется в Steam.
Как активировать ключ и начать играть:
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Описание
В Army Men II, продолжении бестселлера Army Men, война пластиковых солдатиков развернется на кухне (kitchen), в спальне (bedroom), на переднем дворе (front yard) и в гараже (garage). Сержант (Sarge) вновь поведет отважных Зеленых бойцов (Green forces) в самое пекло — туда, где плавятся головы и разлетаются кусочки пластиковых тел. Только на сей раз война идет за контроль над мойкой на кухне!Ключевые Особенности:
- Чумовое оружие: привычный арсенал дополнят увеличительные стекла (magnifying glasses) и аэрозольные баллончики (spray cans).
- Звездный час пластиковых солдатиков: нет ничего веселее, чем превратить Коричневых бойцов (Tan troops) в лужицы пластика!
- Кухонная кампания (kitchen campaigns): война игрушечных солдатиков переместится на кухню (kitchen), в спальню (bedroom), на передний двор (front yard) и в гараж (garage)!
©2016 Take-Two Interactive Software, Inc. Take-Two Interactive Software, Inc., 2K, а также их соответствующие логотипы являются товарными знаками компании Take-Two Interactive Software, Inc. Все права сохранены.
Используя этот продукт, вы соглашаетесь с условиями лицензионного соглашения, доступного по адресу: http://www.take2games.com/eula/
Требования к системеОперационная система Windows 10 / Windows 7 Процессор 1.4 GHz Оперативная память 512 МБ Видеокарта 3D graphics card compatible with DirectX 9.0 DirectX 9.0 Звуковая карта Совместимая с DirectX Жесткий диск 600 МБ Дополнительно Мультиплеер не поддерживается.
Информация по установке
Лицензионный ключ игры активируется в Steam.
Как активировать ключ и начать играть:
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