Игра для ПК Army Men Bundle [2K_4045] (электронный ключ)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Активация доступна только на территории РФ
Характеристики
Описание товара Игра для ПК Army Men Bundle [2K_4045] (электронный ключ)
Описание
В комплект Army Men Bundle входят:
- Army Men
- Army Men II
- Army Men Toys in Space
- Army Men RTS
Режим многопользовательской игры не поддерживается.
©2018 Take-Two Interactive Software, Inc. Take-Two Interactive Software, Inc., 2K и соответствующие логотипы являются товарными знаками Take-Two Interactive Software, Inc. Все права сохранены.
Используя этот продукт, вы соглашаетесь с условиями лицензионного соглашения, доступного по адресу: http://www.take2games.com/eula/
Требования к системеОперационная система Windows 10 / Windows 7 / Windows 8 / Windows Vista / Windows XP Процессор 1.4 GHz Оперативная память 512 МБ Видеокарта 3D graphics card compatible with DirectX 9.0 DirectX 9.0 Звуковая карта Совместимая с DirectX Жесткий диск 1.8 ГБ Дополнительно Мультиплеер не поддерживается.
Информация по установке
Лицензионный ключ игры активируется в Steam.
Как активировать ключ и начать играть:
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Описание
В комплект Army Men Bundle входят:
- Army Men
- Army Men II
- Army Men Toys in Space
- Army Men RTS
Режим многопользовательской игры не поддерживается.
©2018 Take-Two Interactive Software, Inc. Take-Two Interactive Software, Inc., 2K и соответствующие логотипы являются товарными знаками Take-Two Interactive Software, Inc. Все права сохранены.
Используя этот продукт, вы соглашаетесь с условиями лицензионного соглашения, доступного по адресу: http://www.take2games.com/eula/
Требования к системеОперационная система Windows 10 / Windows 7 / Windows 8 / Windows Vista / Windows XP Процессор 1.4 GHz Оперативная память 512 МБ Видеокарта 3D graphics card compatible with DirectX 9.0 DirectX 9.0 Звуковая карта Совместимая с DirectX Жесткий диск 1.8 ГБ Дополнительно Мультиплеер не поддерживается.
Информация по установке
Лицензионный ключ игры активируется в Steam.
Как активировать ключ и начать играть:
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