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Игра для ПК Army Men Bundle [2K_4045] (электронный ключ) купить с доставкой в Москве
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Игра для ПК Army Men Bundle [2K_4045] (электронный ключ)

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Игра для ПК Army Men Bundle [2K_4045] (электронный ключ)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 130 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 300338
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Характеристики

Бренд
2K Games
Тип товара
Игры
Размеры в упаковке, см
15х12х1

Описание товара Игра для ПК Army Men Bundle [2K_4045] (электронный ключ)

Описание

В комплект Army Men Bundle входят:

 
  • Army Men
  • Army Men II
  • Army Men Toys in Space
  • Army Men RTS
    •  
 

Режим многопользовательской игры не поддерживается.

 

©2018 Take-Two Interactive Software, Inc. Take-Two Interactive Software, Inc., 2K и соответствующие логотипы являются товарными знаками Take-Two Interactive Software, Inc. Все права сохранены.

 

Используя этот продукт, вы соглашаетесь с условиями лицензионного соглашения, доступного по адресу: http://www.take2games.com/eula/

Требования к системе

Операционная система Windows 10 / Windows 7 / Windows 8 / Windows Vista / Windows XP Процессор 1.4 GHz Оперативная память 512 МБ Видеокарта 3D graphics card compatible with DirectX 9.0 DirectX 9.0 Звуковая карта Совместимая с DirectX Жесткий диск 1.8 ГБ Дополнительно Мультиплеер не поддерживается.

Информация по установке

Лицензионный ключ игры активируется в Steam.

Как активировать ключ и начать играть:

  • Если у вас не установлен Steam клиент, скачайте и установите его .
  • Войдите в свой аккаунт Steam или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать ключ, выберите пункт «Активировать через Steam...» в разделе «Игры» или «Добавить игру» в левом нижнем углу приложения и выберите там «Активировать через Steam...».
  • Введите ключ активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Библиотека», и вы сможете скачать ее.

    • Отзывы о товаре Игра для ПК Army Men Bundle [2K_4045] (электронный ключ)




    Магазины и пункты выдачи в Москве


    Курьерская доставка в Москве

    Характеристики
    Бренд
    2K Games
    Тип товара
    Игры
    Описание

    Описание

    В комплект Army Men Bundle входят:

     
    • Army Men
    • Army Men II
    • Army Men Toys in Space
    • Army Men RTS
      •  
     

    Режим многопользовательской игры не поддерживается.

     

    ©2018 Take-Two Interactive Software, Inc. Take-Two Interactive Software, Inc., 2K и соответствующие логотипы являются товарными знаками Take-Two Interactive Software, Inc. Все права сохранены.

     

    Используя этот продукт, вы соглашаетесь с условиями лицензионного соглашения, доступного по адресу: http://www.take2games.com/eula/

    Требования к системе

    Операционная система Windows 10 / Windows 7 / Windows 8 / Windows Vista / Windows XP Процессор 1.4 GHz Оперативная память 512 МБ Видеокарта 3D graphics card compatible with DirectX 9.0 DirectX 9.0 Звуковая карта Совместимая с DirectX Жесткий диск 1.8 ГБ Дополнительно Мультиплеер не поддерживается.

    Информация по установке

    Лицензионный ключ игры активируется в Steam.

    Как активировать ключ и начать играть:

  • Если у вас не установлен Steam клиент, скачайте и установите его .
  • Войдите в свой аккаунт Steam или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать ключ, выберите пункт «Активировать через Steam...» в разделе «Игры» или «Добавить игру» в левом нижнем углу приложения и выберите там «Активировать через Steam...».
  • Введите ключ активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Библиотека», и вы сможете скачать ее.
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    Отзывы


    Игра для ПК Army Men Bundle [2K_4045] (электронный ключ) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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