Игра для ПК Anno 2205 Ultimate Edition [UB_1143] (электронный ключ)
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Характеристики
Описание товара Игра для ПК Anno 2205 Ultimate Edition [UB_1143] (электронный ключ)
Описание
Получите полную версию Anno 2205, включая обновления и контент всех дополнений. Развивайте свою корпорацию на Земле, Луне и в космосе, чтобы не отставать от конкурентов в гонке за ресурсы и влияние. Приобретите Ultimate Edition, чтобы помочь человечеству совершить очередной шаг в будущее!
Издание Ultimate Edition включает 3 бесплатных DLC – «Дикий залив», «Набор ветерана» и «Большая пятерка», а также 3 платных DLC :
Тундра:
- Откройте новую игровую механику: осушайте болота, чтобы строить новые здания.
- Создайте новые производственные цепочки и разблокируйте космический модуль, который повышает производительность ферм и предприятий во всех регионах.
Орбита:
- Осваивайте космос: управляйте орбитальной станцией, стройте новые модули и оптимизируйте работу лабораторий.
- Не останавливайтесь на достигнутом: развивайте Центр технологий – исследовательскую станцию под управлением мощного ИИ, который координирует работу новых модулей.
Новый рубеж:
- Установите контакт с синтетами: новой фракцией разумных андроидов
- Исследуйте три новых сектора
- Отражайте вражеские вторжения в ваши мирные секторы
- Разблокируйте новые возможности персонализации
Требования к системеОперационная система 7 SP1 (64 bit) / 8 (64 bit) / 8.1 (64 bit) Процессор Intel Core i5-750 Оперативная память 4 Гб Видеокарта NVIDIA GeForce GTX 460 или AMD Radeon HD 5850 DirectX 11.0 Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск Не менее 35 Гб свободного места на жестком диске
Интернет
Информация по установке
Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.
Как активировать код и начать играть:
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Описание
Получите полную версию Anno 2205, включая обновления и контент всех дополнений. Развивайте свою корпорацию на Земле, Луне и в космосе, чтобы не отставать от конкурентов в гонке за ресурсы и влияние. Приобретите Ultimate Edition, чтобы помочь человечеству совершить очередной шаг в будущее!
Издание Ultimate Edition включает 3 бесплатных DLC – «Дикий залив», «Набор ветерана» и «Большая пятерка», а также 3 платных DLC :
Тундра:
- Откройте новую игровую механику: осушайте болота, чтобы строить новые здания.
- Создайте новые производственные цепочки и разблокируйте космический модуль, который повышает производительность ферм и предприятий во всех регионах.
Орбита:
- Осваивайте космос: управляйте орбитальной станцией, стройте новые модули и оптимизируйте работу лабораторий.
- Не останавливайтесь на достигнутом: развивайте Центр технологий – исследовательскую станцию под управлением мощного ИИ, который координирует работу новых модулей.
Новый рубеж:
- Установите контакт с синтетами: новой фракцией разумных андроидов
- Исследуйте три новых сектора
- Отражайте вражеские вторжения в ваши мирные секторы
- Разблокируйте новые возможности персонализации
Требования к системеОперационная система 7 SP1 (64 bit) / 8 (64 bit) / 8.1 (64 bit) Процессор Intel Core i5-750 Оперативная память 4 Гб Видеокарта NVIDIA GeForce GTX 460 или AMD Radeon HD 5850 DirectX 11.0 Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск Не менее 35 Гб свободного места на жестком диске
Интернет
Информация по установке
Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.
Как активировать код и начать играть:
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