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Игра для ПК Anno 2205 Standard Edition [UB_567] (электронный ключ) купить с доставкой в Москве
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Игра для ПК Anno 2205 Standard Edition [UB_567] (электронный ключ)

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Игра для ПК Anno 2205 Standard Edition [UB_567] (электронный ключ)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 870 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 300334
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  • Активация доступна только на территории РФ

Характеристики

Бренд
Ubisoft
Тип товара
Игры
Размеры в упаковке, см
15х12х1

Описание товара Игра для ПК Anno 2205 Standard Edition [UB_567] (электронный ключ)

Описание

Anno 2205™ – полюбившийся игрокам симулятор городского строительства покоряет новые пространтсва – выходит в космос!

В Anno 2205 вы поможете человечеству сделать очередной шаг в светлое будущее. Покорив Землю, вы построите богатые, кипящие жизнью, города и огромные промышленные комплексы. Но для того, чтобы по-настоящему обеспечить благополучие человечества, вам необходимо освоить космос.

Научный прорыв в исследованиях термоядерного синтеза может навсегда изменить все сферы общественной жизни. Увы, необходимый для этого изотоп гелий-3 можно добывать в необходимых количествах только на Луне. Ваша миссия – построить космопорт и основать лунную колонию, чтобы принять участие в захватывающей борьбе за ресурсы и влияние.

Anno возвращается, чтобы вывести жанр экономической стратегии на новую высоту и продолжить строительство городов в космосе!

Особенности игры:

  • ЗНАМЕНИТЫЙ СИМУЛЯТОР ГОРОДСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА  ДОТЯНУЛСЯ ДО ЗВЕЗД. Anno 2205, шестая игра в отмеченной наградами серии симуляторов градостроительства, покоряет новые пространства. Основывайте колонии на разных континентах Земли, стройте базы на Луне и добывайте лунные ресурсы, чтобы превратить свои города в процветающие мегаполисы.
  • НЕОГРАНИЧЕННОЕ РАЗВИТИЕ ГОРОДОВ. Тысячи часов непростого, но увлекательного игрового процесса позволят вам выйти за рамки сюжетной линии и построить огромные города с множеством зданий. Вы будете руководить быстро развивающейся корпорацией, которая действует одновременно в разных частях Земли и на Луне. Новый сессионный режим позволит вам управлять поселениями на островах, каждый из которых в пять раз больше, чем в предыдущих частях игры. Anno 2205 – самая масштабная игра серии, предлагающая неограниченные возможности для повторного прохождения!
  • ПО-НАСТОЯЩЕМУ ЖИВОЙ ГОРОД. Новый игровой движок покажет ваши города во всем их величии и позволит вам погрузиться в игровой процесси насладиться деталями. Вы увидите жизнь своего города: летающие машины, миллионы спешащих по своим делам горожан, работающие заводы, действующие шахты и удивительная природа. Полностью анимированный игровой мир будет меняться, реагируя на все ваши действия.

Требования к системе

Операционная система 7 SP1 (64 bit) / 8 (64 bit) / 8.1 (64 bit) Процессор Intel Core i5-750 Оперативная память 4 Гб Видеокарта 1 Гб видеопамяти - Nvidia Geforce GTX 460 или AMD Radeon HD 5770 DirectX 11.0 Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск Не менее 35 Гб свободного места на жестком диске Интернет

Информация по установке

Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.

Как активировать код и начать играть:

  • Если у вас не установлен Uplay клиент, скачайте и установите его.
  • Войдите в свой аккаунт Uplay или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать код в Uplay, нажмите на изображение трёх горизонтальных линий в левом верхнем углу и выберите пункт «Активировать продукт».
  • Введите код активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Игры», и вы сможете ее скачать.

    • Отзывы о товаре Игра для ПК Anno 2205 Standard Edition [UB_567] (электронный ключ)




    Магазины и пункты выдачи в Москве


    Курьерская доставка в Москве

    Характеристики
    Бренд
    Ubisoft
    Тип товара
    Игры
    Описание

    Описание

    Anno 2205™ – полюбившийся игрокам симулятор городского строительства покоряет новые пространтсва – выходит в космос!

    В Anno 2205 вы поможете человечеству сделать очередной шаг в светлое будущее. Покорив Землю, вы построите богатые, кипящие жизнью, города и огромные промышленные комплексы. Но для того, чтобы по-настоящему обеспечить благополучие человечества, вам необходимо освоить космос.

    Научный прорыв в исследованиях термоядерного синтеза может навсегда изменить все сферы общественной жизни. Увы, необходимый для этого изотоп гелий-3 можно добывать в необходимых количествах только на Луне. Ваша миссия – построить космопорт и основать лунную колонию, чтобы принять участие в захватывающей борьбе за ресурсы и влияние.

    Anno возвращается, чтобы вывести жанр экономической стратегии на новую высоту и продолжить строительство городов в космосе!

    Особенности игры:

    • ЗНАМЕНИТЫЙ СИМУЛЯТОР ГОРОДСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА  ДОТЯНУЛСЯ ДО ЗВЕЗД. Anno 2205, шестая игра в отмеченной наградами серии симуляторов градостроительства, покоряет новые пространства. Основывайте колонии на разных континентах Земли, стройте базы на Луне и добывайте лунные ресурсы, чтобы превратить свои города в процветающие мегаполисы.
    • НЕОГРАНИЧЕННОЕ РАЗВИТИЕ ГОРОДОВ. Тысячи часов непростого, но увлекательного игрового процесса позволят вам выйти за рамки сюжетной линии и построить огромные города с множеством зданий. Вы будете руководить быстро развивающейся корпорацией, которая действует одновременно в разных частях Земли и на Луне. Новый сессионный режим позволит вам управлять поселениями на островах, каждый из которых в пять раз больше, чем в предыдущих частях игры. Anno 2205 – самая масштабная игра серии, предлагающая неограниченные возможности для повторного прохождения!
    • ПО-НАСТОЯЩЕМУ ЖИВОЙ ГОРОД. Новый игровой движок покажет ваши города во всем их величии и позволит вам погрузиться в игровой процесси насладиться деталями. Вы увидите жизнь своего города: летающие машины, миллионы спешащих по своим делам горожан, работающие заводы, действующие шахты и удивительная природа. Полностью анимированный игровой мир будет меняться, реагируя на все ваши действия.

    Требования к системе

    Операционная система 7 SP1 (64 bit) / 8 (64 bit) / 8.1 (64 bit) Процессор Intel Core i5-750 Оперативная память 4 Гб Видеокарта 1 Гб видеопамяти - Nvidia Geforce GTX 460 или AMD Radeon HD 5770 DirectX 11.0 Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск Не менее 35 Гб свободного места на жестком диске Интернет

    Информация по установке

    Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.

    Как активировать код и начать играть:

  • Если у вас не установлен Uplay клиент, скачайте и установите его.
  • Войдите в свой аккаунт Uplay или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать код в Uplay, нажмите на изображение трёх горизонтальных линий в левом верхнем углу и выберите пункт «Активировать продукт».
  • Введите код активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Игры», и вы сможете ее скачать.
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