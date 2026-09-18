Описание товара Игра для ПК Anno 2205 Standard Edition [UB_567] (электронный ключ)

Описание

Anno 2205™ – полюбившийся игрокам симулятор городского строительства покоряет новые пространтсва – выходит в космос!

В Anno 2205 вы поможете человечеству сделать очередной шаг в светлое будущее. Покорив Землю, вы построите богатые, кипящие жизнью, города и огромные промышленные комплексы. Но для того, чтобы по-настоящему обеспечить благополучие человечества, вам необходимо освоить космос.

Научный прорыв в исследованиях термоядерного синтеза может навсегда изменить все сферы общественной жизни. Увы, необходимый для этого изотоп гелий-3 можно добывать в необходимых количествах только на Луне. Ваша миссия – построить космопорт и основать лунную колонию, чтобы принять участие в захватывающей борьбе за ресурсы и влияние.

Anno возвращается, чтобы вывести жанр экономической стратегии на новую высоту и продолжить строительство городов в космосе!

Особенности игры:

ЗНАМЕНИТЫЙ СИМУЛЯТОР ГОРОДСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ДОТЯНУЛСЯ ДО ЗВЕЗД. Anno 2205, шестая игра в отмеченной наградами серии симуляторов градостроительства, покоряет новые пространства. Основывайте колонии на разных континентах Земли, стройте базы на Луне и добывайте лунные ресурсы, чтобы превратить свои города в процветающие мегаполисы.

НЕОГРАНИЧЕННОЕ РАЗВИТИЕ ГОРОДОВ. Тысячи часов непростого, но увлекательного игрового процесса позволят вам выйти за рамки сюжетной линии и построить огромные города с множеством зданий. Вы будете руководить быстро развивающейся корпорацией, которая действует одновременно в разных частях Земли и на Луне. Новый сессионный режим позволит вам управлять поселениями на островах, каждый из которых в пять раз больше, чем в предыдущих частях игры. Anno 2205 – самая масштабная игра серии, предлагающая неограниченные возможности для повторного прохождения!

ПО-НАСТОЯЩЕМУ ЖИВОЙ ГОРОД. Новый игровой движок покажет ваши города во всем их величии и позволит вам погрузиться в игровой процесси насладиться деталями. Вы увидите жизнь своего города: летающие машины, миллионы спешащих по своим делам горожан, работающие заводы, действующие шахты и удивительная природа. Полностью анимированный игровой мир будет меняться, реагируя на все ваши действия.

Требования к системе

Информация по установке

Операционная система 7 SP1 (64 bit) / 8 (64 bit) / 8.1 (64 bit) Процессор Intel Core i5-750 Оперативная память 4 Гб Видеокарта 1 Гб видеопамяти - Nvidia Geforce GTX 460 или AMD Radeon HD 5770 DirectX 11.0 Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск Не менее 35 Гб свободного места на жестком диске Интернет

Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.

Как активировать код и начать играть:

Если у вас не установлен Uplay клиент, скачайте и установите его.

Войдите в свой аккаунт Uplay или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.

Чтобы активировать код в Uplay, нажмите на изображение трёх горизонтальных линий в левом верхнем углу и выберите пункт «Активировать продукт».

Введите код активации.

После этого игра отобразится в разделе «Игры», и вы сможете ее скачать.