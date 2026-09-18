Игра для ПК Anno 1404 Gold Edition [UB_3473] (электронный ключ)
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Характеристики
Описание товара Игра для ПК Anno 1404 Gold Edition [UB_3473] (электронный ключ)
Описание
Anno 1404 и дополнение к ней – заслужившая награды игра, в которой сочетаются экономика, строительство, исследования, дипломатия и сражения. Возводите огромные города, развивая идеализированную историческую империю на Востоке и Венецию эпохи Возрождения. Игра поддерживает режим сетевой игры, так что вы сможете поделиться этим незабываемым опытом с друзьями.Уникальное сочетание симулятора и стратегии в реальном времени позволит вам создать собственный народ, вместе с которым вы будете исследовать мир, торговать, изучать новые технологии и создавать великую империю, которая наверняка оставит след в истории.
- Добро пожаловать на Восток! Постройте поселение и познакомьтесь с технологиями и культурой Востока.
- Возводите огромные города! Постройте гавань на живописном побережье и заложите новый город с улицами, стенами и замками.
- Играйте так, как вам нравится! Меняйте интерфейс по своему вкусу. Создавайте новые приключения в мире Anno при помощи мощных редакторов и делитесь ими с другими игроками.
- Эта игра доступна и новичкам, и опытным игрокам! Интерфейс прост и понятен любому, а поклонники стратегий смогут настроить игру так, как им захочется. Захватывающая кампания познакомит новичков с миром Anno, а в режиме «песочницы» игроки смогут создать совершенно любое приключение. В журнале капитана можно увидеть особые титулы, медали, новые способности и другие награды.
- В дополнении Anno 1404: Venice появилось новое место действия – Венеция. Богатый мир Anno 1404 пополнился Венецией и новыми возможностями для взаимодействия. В Венеции можно построить два новых типа кораблей: большие и малые торговые суда. Развивайте тайную дипломатию, посылайте шпионов к врагам, чтобы сдерживать их развитие. Расширяйте свое влияние на правительства вражеских городов и берите их под свой контроль.
Требования к системеОперационная система Windows Vista / Windows XP SP3 Процессор Intel Pentium 4 с тактовой частотой 3 ГГц Оперативная память 1 Гб Видеокарта DirectX® 9.0c совместимая, 128 Мб DirectX 9.0c Звуковая карта Совместимая с DirectX Жесткий диск 6 ГБ Интернет
Информация по установке
Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.
Как активировать код и начать играть:
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Описание
Anno 1404 и дополнение к ней – заслужившая награды игра, в которой сочетаются экономика, строительство, исследования, дипломатия и сражения. Возводите огромные города, развивая идеализированную историческую империю на Востоке и Венецию эпохи Возрождения. Игра поддерживает режим сетевой игры, так что вы сможете поделиться этим незабываемым опытом с друзьями.Уникальное сочетание симулятора и стратегии в реальном времени позволит вам создать собственный народ, вместе с которым вы будете исследовать мир, торговать, изучать новые технологии и создавать великую империю, которая наверняка оставит след в истории.
- Добро пожаловать на Восток! Постройте поселение и познакомьтесь с технологиями и культурой Востока.
- Возводите огромные города! Постройте гавань на живописном побережье и заложите новый город с улицами, стенами и замками.
- Играйте так, как вам нравится! Меняйте интерфейс по своему вкусу. Создавайте новые приключения в мире Anno при помощи мощных редакторов и делитесь ими с другими игроками.
- Эта игра доступна и новичкам, и опытным игрокам! Интерфейс прост и понятен любому, а поклонники стратегий смогут настроить игру так, как им захочется. Захватывающая кампания познакомит новичков с миром Anno, а в режиме «песочницы» игроки смогут создать совершенно любое приключение. В журнале капитана можно увидеть особые титулы, медали, новые способности и другие награды.
- В дополнении Anno 1404: Venice появилось новое место действия – Венеция. Богатый мир Anno 1404 пополнился Венецией и новыми возможностями для взаимодействия. В Венеции можно построить два новых типа кораблей: большие и малые торговые суда. Развивайте тайную дипломатию, посылайте шпионов к врагам, чтобы сдерживать их развитие. Расширяйте свое влияние на правительства вражеских городов и берите их под свой контроль.
Требования к системеОперационная система Windows Vista / Windows XP SP3 Процессор Intel Pentium 4 с тактовой частотой 3 ГГц Оперативная память 1 Гб Видеокарта DirectX® 9.0c совместимая, 128 Мб DirectX 9.0c Звуковая карта Совместимая с DirectX Жесткий диск 6 ГБ Интернет
Информация по установке
Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.
Как активировать код и начать играть:
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