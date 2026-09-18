Описание товара КОМПАС-3D v17 Home [KOMPAS-3D-HOME-V17-1] (электронный ключ)

Описание

КОМПАС-3D v17 Home — это удобство работы и простота освоения за счет встроенной интерактивной азбуки и русскоязычной справки. Основы работы с КОМПАС-3D v17 Home доступны даже школьнику. Вы сможете развить у ваших детей пространственное воображение, научить их изобретать и конструировать, поможете им выбрать интересное хобби.

Единственное ограничение системы — невозможность коммерческого использования.

Основные функции КОМПАС-3D v17 Home

КОМПАС-3D v17 Home поможет вам с ремонтом в доме или квартире. Подсчитайте количество плитки или обоев, спроектируйте водопровод, чтобы установить фильтры для воды или посудомоечную и стиральную машинку. Моделируйте и создавайте своими руками оригинальную мебель. Проектируйте различные механизмы. Вы сможете создать как трехмерную модель для понимания формы объекта, так и чертежи для ее воплощения. С помощью КОМПАС-3D v17 Home вы сможете создать модели для 3D-печати, а также обработать результат 3D-сканирования. Вы сможете построить чертеж дома, а с помощью технологии MinD получить его объемную модель. Благодаря наличию библиотек стандартных элементов вам не нужно моделировать все объекты — используйте готовый крепеж, подшипники и другие стандартные элементы из библиотек.

В системе КОМПАС-3D v17 Home студенты могут выполнять курсовые и дипломные проекты, лабораторные и практические работы по инженерной и компьютерной графике, начертательной геометрии и многим другим дисциплинам. Специализированные конфигурации идеально подходят для решения задач студентов машиностроительных, приборостроительных и архитектурно-строительных вузов и колледжей. Поддержка ГОСТов и других стандартов позволит правильно оформить курсовые и диплом.

Система КОМПАС-3D Home предназначена для исключительно некоммерческого использования. В КОМПАС-3D Home можно выполнять собственные домашние задания, курсовые и дипломные проекты, прочие учебные работы, а также документы для самостоятельного некоммерческого использования. Нельзя выполнять в КОМПАС-3D Home учебные работы на заказ, а также выпускать документацию для изготовления изделий на продажу. Продукт нельзя устанавливать на компьютеры юридических лиц и использовать в учебном заведении.

Отличительные особенности КОМПАС-3D v17 Home

Система КОМПАС-3D Home является первой и единственной на рынке полноценной трехмерной САПР, доступной широкому кругу пользователей. Никогда еще такие возможности не были доступны по такой цене.

Все существующие на рынке профессиональные системы САПР очень дороги и недоступны частным пользователям. Системы же трехмерного моделирования, представленные на рынке, или также очень дороги, или предназначены для решения какой-либо одной задачи (проектирование кухонь, ландшафтный дизайн и т. п.). КОМПАС-3D Home универсален и содержит возможности для решения задач из разных отраслей.

КОМПАС-3D широко известен как в кругах профессионалов (конструкторов и проектировщиков), так и у школьников и студентов. КОМПАС-3D LT был поставлен в 64 000 школ России в рамках Национального проекта «Образование», а более 1000 вузов и колледжей использует профессиональный КОМПАС-3D в обучении студентов.

Лицензия на КОМПАС-3D v17 Home действует в течение 1 года с момента активации продукта.

Техническая поддержка по продукту осуществляется только через интернет на сайте продукта http://kompas.ru/kompas-3d-home/ask/.

КОМПАС-3D v17 Home - это

базовый пакет (включает средства 3D и 2D проектирования, модуль проектирования спецификаций, текстовый редактор, библиотеку материалов и сортаментов, библиотеку стандартных изделий, средства импорта-экспорта и многое другое);

14 приложений в машиностроительной конфигурации (валы, пружины, металлоконструкции, трубопроводы и др.);

15 приложения в строительной конфигурации (архитектурно-строительные элементы, инженерные системы, отопление, вентиляция, водоснабжение, электроосвещение и др.);

3 приложения в приборостроительной конфигурации (приложение для создания кабелей и жгутов, и конвертеры eCAD и PdiF).

Основные компоненты продукта:

дистрибутив КОМПАС-3D v17 Home;

учебное пособие «Азбука КОМПАС-3D Home» в виде встроенного в продукт интерактивного учебника;

брошюра «Быстрый старт» с информацией об установке и активации продукта; содержит уникальный код продукта;

набор трехмерных моделей (более 150) и чертежей (более 300);

обучающие ролики.

Модели применения КОМПАС-3D v17 Home

КОМПАС-3D v17 Home поможет вам с ремонтом в доме или квартире. Подсчитайте количество плитки или обоев, спроектируйте водопровод, чтобы установить фильтры для воды или посудомоечную и стиральную машинку. Моделируйте и создавайте своим руками оригинальную мебель. Вы сможете создать как трехмерную модель для понимания формы объекта, так и чертежи для ее воплощения. Вы сможете построить чертеж дома, а с помощью технологии MinD получить его объемную модель.

Давно мечтаете собрать планер или коптер? Может быть, хотите создать модель корабля или автомобиля вашей мечты? Проектируйте самолеты и грузовики, автобусы и танки, мотоциклы и вертолеты. КОМПАС-3D v17 Home будет вашим надежным помощником. Вы сможете воплотить модель, созданную КОМПАС-3D v17 Home в реальный объект на 3D-принтере или создать комплект чертежей для заказа нужных вам деталей на заводе.

Требования к системе

Системные требования

КОМПАС-3D Home предназначен для использования на персональных компьютерах типа IBM PC, работающих под управлением русскоязычных (локализованных) либо корректно русифицированных операционных систем:

- MS Windows 10,

- MS Windows 8.1,

- MS Windows 7 SP1.

На компьютере должен быть установлен Microsoft .NET Framework версии 4.5.2 или более поздней. Обязательным условием работоспособности КОМПАС-3 D Home и конфигураций является поддержка центральным процессором инструкций SSE2.

По остальным параметрам минимально возможная конфигурация компьютера для установки и запуска КОМПАС-3 D Home соответствует минимальным системным требованиям для соответствующих операционных систем. При установке КОМПАС-3D необходимо иметь в виду следующее:

- разрядность версии КОМПАС-3D должна соответствовать разрядности версии операционной системы, то есть 64- или 32-разрядный КОМПАС-3D можно установить только на компьютер с 64- или 32-разрядной ОС соответственно;

- для работы с 64-разрядной версией КОМПАС-3D рекомендуется использовать компьютер с многоядерным процессором и с объемом оперативной памяти не менее 8 ГБ.

Остальные требования к аппаратным средствам для 32- и 64-разрядной версий КОМПАС- 3D Home одинаковы.

Рекомендуемое разрешение монитора — 1920х1080 пикселов или более.

Информация по установке

Установка системы КОМПАС-3D Home производится в следующем порядке.

1. Установка Базового пакета.

2. При необходимости — установка одной или нескольких конфигураций. Внимание! Не допускается установка на один и тот же компьютер нескольких систем КОМПАС-3D разных версий, а также наличие на одном компьютере двух и более копий одной и той же версии.

Ссылки на дистрибутивы:

32-х разрядная версия:

КОМПАС-3D v17 Home: скачать Машиностроительная конфигурация для КОМПАС-3D v17 Home: скачать Строительная конфигурация для КОМПАС-3D v17 Home: скачать Приборостроительная конфигурация для КОМПАС-3D v17 Home: скачать

64-разрядная версия:

КОМПАС-3D v17 Home: скачать Машиностроительная конфигурация для КОМПАС-3D v17 Home: скачать Строительная конфигурация для КОМПАС-3D v17 Home: скачать Приборостроительная конфигурация для КОМПАС-3D v17 Home: скачать