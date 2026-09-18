ABBYY PDF Transformer+ на 1 год [AT40-1S4W01-102] (электронный ключ)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Активация доступна только на территории РФ
Характеристики
Описание товара ABBYY PDF Transformer+ на 1 год [AT40-1S4W01-102] (электронный ключ)
Описание
ABBYY PDF Transformer+ – программа, объединяющая полезные инструменты для работы с любыми типами PDF-документов. Основные возможности программы позволяют просматривать, конвертировать, создавать, объединять, комментировать и защищать PDF-файлы, а также исправлять опечатки и вносить незначительные изменения напрямую в PDF-документы.
Основные возможности ABBYY PDF Transformer+:
- Открытие и просмотр PDF-документов
- Исправление опечаток и внесение изменений в PDF-документы
- Конвертирование PDF-документов в редактируемые форматы
- Объединение PDF-документов, а также создание новых PDF-документов из файлов различных форматов
- Рецензирование и согласование PDF-документов
- Защита PDF-документов и удаление конфиденциальной информации
Ключевые преимущества:
- Простой и понятный интерфейс, объединяющий полезные инструменты для работы с PDF и позволяющий удобно просматривать PDF-документы
- Внесение изменений во все типы PDF-файлов
- Поиск по тексту и копирование информации из любых типов PDF-файлов, включая отсканированные
- Соответствие международным стандартам ISO PDF и PDF/A
Требования к системе
Компьютер с тактовой частотой процессора 1ГГц или выше.
Операционная система: Microsoft® Windows® 8 Pro, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows Server® 2012, Microsoft Windows Server 2008, Microsoft Windows Server 2008 R2 и Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP.
Для работы с локализованным интерфейсом операционная система должна обеспечивать необходимую языковую поддержку.
Объем оперативной памяти: не менее 1024 МБ.
Свободное место на диске: 800 МБ для обычной установки и 800 МБ для работы программы.
Видеокарта и монитор с разрешением не менее 1024x768 точек.
TWAIN- или WIA-совместимый сканер (для поддержки сканирования в PDF).
Интернет-соединение для активации серийного номера.
Клавиатура, мышь или другое указательное устройство.
Продукт поддерживает интеграцию с приложениями Microsoft Office 2007 и более поздними версиями
Информация по установке
Для электронных ключей:
Порядок активации продукта:
1. Скачайте продукт по ссылке: go.abbyy.com/key/pdft
2. Установите программу на ваш компьютер. 3. Запустите программу. Появится окно с полями для ввода серийного номера. 4. Введите серийный номер и нажмите ОК. 5. Подробную информацию по активации вы можете найти на сайте www.ABBYY.ru/activation.
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Описание
ABBYY PDF Transformer+ – программа, объединяющая полезные инструменты для работы с любыми типами PDF-документов. Основные возможности программы позволяют просматривать, конвертировать, создавать, объединять, комментировать и защищать PDF-файлы, а также исправлять опечатки и вносить незначительные изменения напрямую в PDF-документы.
Основные возможности ABBYY PDF Transformer+:
- Открытие и просмотр PDF-документов
- Исправление опечаток и внесение изменений в PDF-документы
- Конвертирование PDF-документов в редактируемые форматы
- Объединение PDF-документов, а также создание новых PDF-документов из файлов различных форматов
- Рецензирование и согласование PDF-документов
- Защита PDF-документов и удаление конфиденциальной информации
Ключевые преимущества:
- Простой и понятный интерфейс, объединяющий полезные инструменты для работы с PDF и позволяющий удобно просматривать PDF-документы
- Внесение изменений во все типы PDF-файлов
- Поиск по тексту и копирование информации из любых типов PDF-файлов, включая отсканированные
- Соответствие международным стандартам ISO PDF и PDF/A
Требования к системе
Компьютер с тактовой частотой процессора 1ГГц или выше.
Операционная система: Microsoft® Windows® 8 Pro, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows Server® 2012, Microsoft Windows Server 2008, Microsoft Windows Server 2008 R2 и Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP.
Для работы с локализованным интерфейсом операционная система должна обеспечивать необходимую языковую поддержку.
Объем оперативной памяти: не менее 1024 МБ.
Свободное место на диске: 800 МБ для обычной установки и 800 МБ для работы программы.
Видеокарта и монитор с разрешением не менее 1024x768 точек.
TWAIN- или WIA-совместимый сканер (для поддержки сканирования в PDF).
Интернет-соединение для активации серийного номера.
Клавиатура, мышь или другое указательное устройство.
Продукт поддерживает интеграцию с приложениями Microsoft Office 2007 и более поздними версиями
Информация по установке
Для электронных ключей:
Порядок активации продукта:
1. Скачайте продукт по ссылке: go.abbyy.com/key/pdft
2. Установите программу на ваш компьютер. 3. Запустите программу. Появится окно с полями для ввода серийного номера. 4. Введите серийный номер и нажмите ОК. 5. Подробную информацию по активации вы можете найти на сайте www.ABBYY.ru/activation.
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