Top.Mail.Ru
ABBYY PDF Transformer+ [AT40-1S1W01-102] (электронный ключ) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

ABBYY PDF Transformer+ [AT40-1S1W01-102] (электронный ключ)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
ABBYY PDF Transformer+ [AT40-1S1W01-102] (электронный ключ)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Редакторы текстов, сайтов, фото, видео
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-12%
5 890 руб.  6 660 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 300227
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Активация доступна только на территории РФ

Характеристики

Бренд
ABBYY
Тип товара
Редакторы текстов, сайтов, фото, видео

Описание товара ABBYY PDF Transformer+ [AT40-1S1W01-102] (электронный ключ)

Описание

ABBYY PDF Transformer+ – программа, объединяющая полезные инструменты для работы с любыми типами PDF-документов. Основные возможности программы позволяют просматривать, конвертировать, создавать, объединять, комментировать и защищать PDF-файлы, а также исправлять опечатки и вносить незначительные изменения напрямую в PDF-документы. 

Основные возможности ABBYY PDF Transformer+:

  • Открытие и просмотр PDF-документов
  • Исправление опечаток и внесение изменений в PDF-документы
  • Конвертирование PDF-документов в редактируемые форматы
  • Объединение PDF-документов, а также создание новых PDF-документов из файлов различных форматов
  • Рецензирование и согласование PDF-документов
  • Защита PDF-документов и удаление конфиденциальной информации

 

Ключевые преимущества:

  • Простой и понятный интерфейс, объединяющий полезные инструменты для работы с PDF и позволяющий удобно просматривать PDF-документы
  • Внесение изменений во все типы PDF-файлов
  • Поиск по тексту и копирование информации из любых типов PDF-файлов, включая отсканированные
  • Соответствие международным стандартам ISO PDF и PDF/A

Требования к системе

Компьютер с тактовой частотой процессора 1ГГц или выше.

Операционная система: Microsoft® Windows® 8 Pro, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows Server® 2012, Microsoft Windows Server 2008, Microsoft Windows Server 2008 R2 и Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP.

Для работы с локализованным интерфейсом операционная система должна обеспечивать необходимую языковую поддержку.

Объем оперативной памяти: не менее 1024 МБ.

Свободное место на диске: 800 МБ для обычной установки и 800 МБ для работы программы.

Видеокарта и монитор с разрешением не менее 1024x768 точек.

TWAIN- или WIA-совместимый сканер (для поддержки сканирования в PDF).

Интернет-соединение для активации серийного номера.

Клавиатура, мышь или другое указательное устройство.

Продукт поддерживает интеграцию с приложениями Microsoft Office 2007 и  более поздними версиями

Информация по установке

Для электронных ключей:

Порядок активации продукта:

1. Скачайте продукт по ссылке: go.abbyy.com/key/pdft

2. Установите программу на ваш компьютер. 3. Запустите программу. Появится окно с полями для ввода серийного номера. 4. Введите серийный номер и нажмите ОК. 5. Подробную информацию по активации вы можете найти на сайте www.ABBYY.ru/activation.

Отзывы о товаре ABBYY PDF Transformer+ [AT40-1S1W01-102] (электронный ключ)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
ABBYY
Тип товара
Редакторы текстов, сайтов, фото, видео
Описание

Описание

ABBYY PDF Transformer+ – программа, объединяющая полезные инструменты для работы с любыми типами PDF-документов. Основные возможности программы позволяют просматривать, конвертировать, создавать, объединять, комментировать и защищать PDF-файлы, а также исправлять опечатки и вносить незначительные изменения напрямую в PDF-документы. 

Основные возможности ABBYY PDF Transformer+:

  • Открытие и просмотр PDF-документов
  • Исправление опечаток и внесение изменений в PDF-документы
  • Конвертирование PDF-документов в редактируемые форматы
  • Объединение PDF-документов, а также создание новых PDF-документов из файлов различных форматов
  • Рецензирование и согласование PDF-документов
  • Защита PDF-документов и удаление конфиденциальной информации

 

Ключевые преимущества:

  • Простой и понятный интерфейс, объединяющий полезные инструменты для работы с PDF и позволяющий удобно просматривать PDF-документы
  • Внесение изменений во все типы PDF-файлов
  • Поиск по тексту и копирование информации из любых типов PDF-файлов, включая отсканированные
  • Соответствие международным стандартам ISO PDF и PDF/A

Требования к системе

Компьютер с тактовой частотой процессора 1ГГц или выше.

Операционная система: Microsoft® Windows® 8 Pro, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows Server® 2012, Microsoft Windows Server 2008, Microsoft Windows Server 2008 R2 и Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP.

Для работы с локализованным интерфейсом операционная система должна обеспечивать необходимую языковую поддержку.

Объем оперативной памяти: не менее 1024 МБ.

Свободное место на диске: 800 МБ для обычной установки и 800 МБ для работы программы.

Видеокарта и монитор с разрешением не менее 1024x768 точек.

TWAIN- или WIA-совместимый сканер (для поддержки сканирования в PDF).

Интернет-соединение для активации серийного номера.

Клавиатура, мышь или другое указательное устройство.

Продукт поддерживает интеграцию с приложениями Microsoft Office 2007 и  более поздними версиями

Информация по установке

Для электронных ключей:

Порядок активации продукта:

1. Скачайте продукт по ссылке: go.abbyy.com/key/pdft

2. Установите программу на ваш компьютер. 3. Запустите программу. Появится окно с полями для ввода серийного номера. 4. Введите серийный номер и нажмите ОК. 5. Подробную информацию по активации вы можете найти на сайте www.ABBYY.ru/activation.

Самовывоз
Доставка
Отзывы


ABBYY PDF Transformer+ [AT40-1S1W01-102] (электронный ключ) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...