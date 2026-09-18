ABBYY FineReader 14 Standard Full [AF14-1S1W01-102] (электронный ключ)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Активация доступна только на территории РФ
Характеристики
Описание товара ABBYY FineReader 14 Standard Full [AF14-1S1W01-102] (электронный ключ)
Описание
ABBYY FineReader 14 - универсальное решение для работы с бумажными и PDF-документами, которое позволяет менеджерам освободиться от ежедневных рутинных задач, повышая эффективность бизнеса.
ABBYY FineReader 14 предоставляет широкий спектр возможностей в одной программе, сочетая в себе лидирующие технологии распознавания ABBYY OCR и нужные инструменты для работы с различными типами PDF. Вы можете создавать, редактировать, согласовывать, сравнивать и защищать документы, а также конвертировать их в редактируемые форматы.
Основные преимущества:
ABBYY FineReader 14 выпускается в 3-х редакциях.
Standard
Business
Enterprise
Профессиональные инструменты для распознавания текста
+
+
+
Работа с PDF: просмотр, создание, объединение, редактирование, комментирование, конвертирование, защита
+
+
+
Приложение ABBYY Hot Folder для автоматической обработки
5 000 стр/мес макс. 2 ядра процессора
10 000 стр/мес макс. 4 ядра процессора
Сравнение документов в различных форматах
+
Лицензирование для использования в организациях
+
+
ABBYY FineReader 14 Standard предоставляет широкий спектр возможностей в одной программе, сочетая в себе лидирующие технологии распознавания ABBYY OCR и нужные инструменты для работы с различными типами PDF. Вы можете создавать, редактировать, согласовывать и защищать документы, а также конвертировать их в редактируемые форматы.
Предназначается для использования дома или в небольших компаниях.
ABBYY FineReader 14 Business предоставляет широкий спектр возможностей в одной программе, сочетая в себе лидирующие технологии распознавания ABBYY OCR и нужные инструменты для работы с различными типами PDF. Вы можете создавать, редактировать, согласовывать и защищать документы, а также конвертировать их в редактируемые форматы.
Оптимальное решение для использования в небольших и средних компаниях. Имеет встроенное приложение ABBYY Hot Folder для автоматической обработки документов по расписанию (с возможностью обработки до 5 000 страниц ежемесячно), поддерживает работу в локальной сети. Организациям доступны различные типы многопользовательских лицензий: на рабочее место, на одновременный доступ, для работы на терминальном сервере.
ABBYY FineReader 14 Enterprise предоставляет широкий спектр возможностей в одной программе, сочетая в себе лидирующие технологии распознавания ABBYY OCR и нужные инструменты для работы с различными типами PDF. Вы можете создавать, редактировать, согласовывать, сравнивать и защищать документы, а также конвертировать их в редактируемые форматы.
Самая полная редакция программы для средних и крупных компаний. Имеет встроенное приложение ABBYY Hot Folder для автоматической обработки документов по расписанию (с возможностью обработки до 10 000 страниц ежемесячно), позволяет сравнивать документы в различных форматах, включая бумажные и электронные. Организациям доступны различные типы многопользовательских лицензий: на рабочее место, на одновременный доступ, для работы на терминальном сервере.
Требования к системе
- Процессор x86 или x64 с тактовой частотой от 1 ГГц и поддержкой набора инструкций SSE2.
- Операционная система: Microsoft® Windows® 10, 8/8.1, 7, Microsoft® Windows Server® 2016, 2012/2012 R2, 2008 R2.
Для работы с локализованным интерфейсом операционная система должна обеспечивать необходимую языковую поддержку.
- Объем оперативной памяти: не менее 1 ГБ (рекомендовано - от 4 ГБ).
- Свободное место на диске: 1,2 ГБ для обычной установки и 1,2 ГБ для работы программы.
- Видеокарта и монитор с разрешением не менее 1024x768 точек.
- TWAIN- или WIA-совместимый сканер (при использовании функции сканирования).
- Интернет-соединение для активации серийного номера (рекомендовано).
- Клавиатура, мышь или другое указательное устройство.
Информация по установке
Порядок активации продукта:
1. Скачайте продукт по ссылке: скачать
2. Установите программу на ваш компьютер. 3. Запустите программу. Появится окно с полями для ввода серийного номера. 4. Введите серийный номер и нажмите ОК. 5. Подробную информацию по активации вы можете найти на сайте www.ABBYY.ru/activation.
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Описание
ABBYY FineReader 14 - универсальное решение для работы с бумажными и PDF-документами, которое позволяет менеджерам освободиться от ежедневных рутинных задач, повышая эффективность бизнеса.
ABBYY FineReader 14 предоставляет широкий спектр возможностей в одной программе, сочетая в себе лидирующие технологии распознавания ABBYY OCR и нужные инструменты для работы с различными типами PDF. Вы можете создавать, редактировать, согласовывать, сравнивать и защищать документы, а также конвертировать их в редактируемые форматы.
Основные преимущества:
ABBYY FineReader 14 выпускается в 3-х редакциях.
Standard
Business
Enterprise
Профессиональные инструменты для распознавания текста
+
+
+
Работа с PDF: просмотр, создание, объединение, редактирование, комментирование, конвертирование, защита
+
+
+
Приложение ABBYY Hot Folder для автоматической обработки
5 000 стр/мес макс. 2 ядра процессора
10 000 стр/мес макс. 4 ядра процессора
Сравнение документов в различных форматах
+
Лицензирование для использования в организациях
+
+
ABBYY FineReader 14 Standard предоставляет широкий спектр возможностей в одной программе, сочетая в себе лидирующие технологии распознавания ABBYY OCR и нужные инструменты для работы с различными типами PDF. Вы можете создавать, редактировать, согласовывать и защищать документы, а также конвертировать их в редактируемые форматы.
Предназначается для использования дома или в небольших компаниях.
ABBYY FineReader 14 Business предоставляет широкий спектр возможностей в одной программе, сочетая в себе лидирующие технологии распознавания ABBYY OCR и нужные инструменты для работы с различными типами PDF. Вы можете создавать, редактировать, согласовывать и защищать документы, а также конвертировать их в редактируемые форматы.
Оптимальное решение для использования в небольших и средних компаниях. Имеет встроенное приложение ABBYY Hot Folder для автоматической обработки документов по расписанию (с возможностью обработки до 5 000 страниц ежемесячно), поддерживает работу в локальной сети. Организациям доступны различные типы многопользовательских лицензий: на рабочее место, на одновременный доступ, для работы на терминальном сервере.
ABBYY FineReader 14 Enterprise предоставляет широкий спектр возможностей в одной программе, сочетая в себе лидирующие технологии распознавания ABBYY OCR и нужные инструменты для работы с различными типами PDF. Вы можете создавать, редактировать, согласовывать, сравнивать и защищать документы, а также конвертировать их в редактируемые форматы.
Самая полная редакция программы для средних и крупных компаний. Имеет встроенное приложение ABBYY Hot Folder для автоматической обработки документов по расписанию (с возможностью обработки до 10 000 страниц ежемесячно), позволяет сравнивать документы в различных форматах, включая бумажные и электронные. Организациям доступны различные типы многопользовательских лицензий: на рабочее место, на одновременный доступ, для работы на терминальном сервере.
Требования к системе
- Процессор x86 или x64 с тактовой частотой от 1 ГГц и поддержкой набора инструкций SSE2.
- Операционная система: Microsoft® Windows® 10, 8/8.1, 7, Microsoft® Windows Server® 2016, 2012/2012 R2, 2008 R2.
Для работы с локализованным интерфейсом операционная система должна обеспечивать необходимую языковую поддержку.
- Объем оперативной памяти: не менее 1 ГБ (рекомендовано - от 4 ГБ).
- Свободное место на диске: 1,2 ГБ для обычной установки и 1,2 ГБ для работы программы.
- Видеокарта и монитор с разрешением не менее 1024x768 точек.
- TWAIN- или WIA-совместимый сканер (при использовании функции сканирования).
- Интернет-соединение для активации серийного номера (рекомендовано).
- Клавиатура, мышь или другое указательное устройство.
Информация по установке
Порядок активации продукта:
1. Скачайте продукт по ссылке: скачать
2. Установите программу на ваш компьютер. 3. Запустите программу. Появится окно с полями для ввода серийного номера. 4. Введите серийный номер и нажмите ОК. 5. Подробную информацию по активации вы можете найти на сайте www.ABBYY.ru/activation.
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