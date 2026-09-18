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ABBYY FineReader 14 Enterprise Full (Per Seat) [AF14-3S1W01-102] (электронный ключ) купить с доставкой в Москве
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ABBYY FineReader 14 Enterprise Full (Per Seat) [AF14-3S1W01-102] (электронный ключ)

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ABBYY FineReader 14 Enterprise Full (Per Seat) [AF14-3S1W01-102] (электронный ключ)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Редакторы текстов, сайтов, фото, видео
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-17%
47 860 руб.  57 910 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 300213
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Характеристики

Бренд
ABBYY
Тип товара
Редакторы текстов, сайтов, фото, видео

Описание товара ABBYY FineReader 14 Enterprise Full (Per Seat) [AF14-3S1W01-102] (электронный ключ)

Описание

ABBYY FineReader 14 - универсальное решение для работы с бумажными и PDF-документами, которое позволяет менеджерам освободиться от ежедневных рутинных задач, повышая эффективность бизнеса.

ABBYY FineReader 14 предоставляет широкий спектр возможностей в одной программе, сочетая в себе лидирующие технологии распознавания ABBYY OCR и нужные инструменты для работы с различными типами PDF. Вы можете создавать, редактировать, согласовывать, сравнивать и защищать документы, а также конвертировать их в редактируемые форматы.

Основные преимущества:

  • Высокoе качество технологий для распознавания текста ABBYY OCR обеспечивает точную конвертацию бумажных документов (сканов, фотографий) и PDF-документов любого типа в редактируемые форматы.
  • Самые необходимые инструменты для работы PDF позволяют осуществлять ежедневные операции с PDF-документами – создавать, объединять, редактировать, комментировать, защищать и многое другое.
  • Сравнение документов в любых форматах, как бумажных, так и электронных, помогает быстро выявить значимые несоответствия в тексте и предотвратить подписание или публикацию некорректной версии документа.
  • Решая различные задачи сотрудников одной программой, которая объединяет наиболее востребованные операции с бумажными и PDF-документами в едином приложении, организации сокращают затраты на закупку и поддержку ПО, а также обучение персонала.

    • ABBYY FineReader 14 выпускается в 3-х редакциях.

     

     

    Standard

    Business

    Enterprise

    Профессиональные инструменты для распознавания текста

    +

    +

    +

    Работа с PDF: просмотр, создание, объединение, редактирование, комментирование, конвертирование, защита

    +

    +

    +

    Приложение ABBYY Hot Folder для автоматической обработки

     

    5 000 стр/мес макс. 2 ядра процессора

    10 000 стр/мес макс. 4 ядра процессора

    Сравнение документов в различных форматах

     

     

    +

    Лицензирование для использования в организациях

     

    +

    +

    ABBYY FineReader 14 Standard предоставляет широкий спектр возможностей в одной программе, сочетая в себе лидирующие технологии распознавания ABBYY OCR и нужные инструменты для работы с различными типами PDF. Вы можете создавать, редактировать, согласовывать и защищать документы, а также конвертировать их в редактируемые форматы.

    Предназначается для использования дома или в небольших компаниях.

     

    ABBYY FineReader 14 Business предоставляет широкий спектр возможностей в одной программе, сочетая в себе лидирующие технологии распознавания ABBYY OCR и нужные инструменты для работы с различными типами PDF. Вы можете создавать, редактировать, согласовывать и защищать документы, а также конвертировать их в редактируемые форматы.

    Оптимальное решение для использования в небольших и средних компаниях. Имеет встроенное приложение ABBYY Hot Folder для автоматической обработки документов по расписанию (с возможностью обработки до 5 000 страниц ежемесячно), поддерживает работу в локальной сети. Организациям доступны различные типы многопользовательских лицензий: на рабочее место, на одновременный доступ, для работы на терминальном сервере.

     

    ABBYY FineReader 14 Enterprise предоставляет широкий спектр возможностей в одной программе, сочетая в себе лидирующие технологии распознавания ABBYY OCR и нужные инструменты для работы с различными типами PDF. Вы можете создавать, редактировать, согласовывать, сравнивать и защищать документы, а также конвертировать их в редактируемые форматы.

    Самая полная редакция программы для средних и крупных компаний. Имеет встроенное приложение ABBYY Hot Folder для автоматической обработки документов по расписанию (с возможностью обработки до 10 000 страниц ежемесячно), позволяет сравнивать документы в различных форматах, включая бумажные и электронные. Организациям доступны различные типы многопользовательских лицензий: на рабочее место, на одновременный доступ, для работы на терминальном сервере.

     

    Требования к системе

    • Процессор x86 или x64 с тактовой частотой от 1 ГГц и поддержкой набора инструкций SSE2.
    • Операционная система: Microsoft® Windows® 10, 8/8.1, 7, Microsoft® Windows Server® 2016, 2012/2012 R2, 2008 R2.

    Для работы с локализованным интерфейсом операционная система должна обеспечивать необходимую языковую поддержку.

    • Объем оперативной памяти: не менее 1 ГБ (рекомендовано - от 4 ГБ).
    • Свободное место на диске: 1,2 ГБ для обычной установки и 1,2 ГБ для работы программы.
    • Видеокарта и монитор с разрешением не менее 1024x768 точек.
    • TWAIN- или WIA-совместимый сканер (при использовании функции сканирования).
    • Интернет-соединение для активации серийного номера (рекомендовано).
    • Клавиатура, мышь или другое указательное устройство.

    Информация по установке

    Порядок активации продукта:

    1. Скачайте продукт по ссылке: скачать

    2. Установите программу на ваш компьютер. 3. Запустите программу. Появится окно с полями для ввода серийного номера. 4. Введите серийный номер и нажмите ОК. 5. Подробную информацию по активации вы можете найти на сайте www.ABBYY.ru/activation.

    Отзывы о товаре ABBYY FineReader 14 Enterprise Full (Per Seat) [AF14-3S1W01-102] (электронный ключ)




    Магазины и пункты выдачи в Москве


    Курьерская доставка в Москве

    Характеристики
    Бренд
    ABBYY
    Тип товара
    Редакторы текстов, сайтов, фото, видео
    Описание

    Описание

    ABBYY FineReader 14 - универсальное решение для работы с бумажными и PDF-документами, которое позволяет менеджерам освободиться от ежедневных рутинных задач, повышая эффективность бизнеса.

    ABBYY FineReader 14 предоставляет широкий спектр возможностей в одной программе, сочетая в себе лидирующие технологии распознавания ABBYY OCR и нужные инструменты для работы с различными типами PDF. Вы можете создавать, редактировать, согласовывать, сравнивать и защищать документы, а также конвертировать их в редактируемые форматы.

    Основные преимущества:

  • Высокoе качество технологий для распознавания текста ABBYY OCR обеспечивает точную конвертацию бумажных документов (сканов, фотографий) и PDF-документов любого типа в редактируемые форматы.
  • Самые необходимые инструменты для работы PDF позволяют осуществлять ежедневные операции с PDF-документами – создавать, объединять, редактировать, комментировать, защищать и многое другое.
  • Сравнение документов в любых форматах, как бумажных, так и электронных, помогает быстро выявить значимые несоответствия в тексте и предотвратить подписание или публикацию некорректной версии документа.
  • Решая различные задачи сотрудников одной программой, которая объединяет наиболее востребованные операции с бумажными и PDF-документами в едином приложении, организации сокращают затраты на закупку и поддержку ПО, а также обучение персонала.

    • ABBYY FineReader 14 выпускается в 3-х редакциях.

     

     

    Standard

    Business

    Enterprise

    Профессиональные инструменты для распознавания текста

    +

    +

    +

    Работа с PDF: просмотр, создание, объединение, редактирование, комментирование, конвертирование, защита

    +

    +

    +

    Приложение ABBYY Hot Folder для автоматической обработки

     

    5 000 стр/мес макс. 2 ядра процессора

    10 000 стр/мес макс. 4 ядра процессора

    Сравнение документов в различных форматах

     

     

    +

    Лицензирование для использования в организациях

     

    +

    +

    ABBYY FineReader 14 Standard предоставляет широкий спектр возможностей в одной программе, сочетая в себе лидирующие технологии распознавания ABBYY OCR и нужные инструменты для работы с различными типами PDF. Вы можете создавать, редактировать, согласовывать и защищать документы, а также конвертировать их в редактируемые форматы.

    Предназначается для использования дома или в небольших компаниях.

     

    ABBYY FineReader 14 Business предоставляет широкий спектр возможностей в одной программе, сочетая в себе лидирующие технологии распознавания ABBYY OCR и нужные инструменты для работы с различными типами PDF. Вы можете создавать, редактировать, согласовывать и защищать документы, а также конвертировать их в редактируемые форматы.

    Оптимальное решение для использования в небольших и средних компаниях. Имеет встроенное приложение ABBYY Hot Folder для автоматической обработки документов по расписанию (с возможностью обработки до 5 000 страниц ежемесячно), поддерживает работу в локальной сети. Организациям доступны различные типы многопользовательских лицензий: на рабочее место, на одновременный доступ, для работы на терминальном сервере.

     

    ABBYY FineReader 14 Enterprise предоставляет широкий спектр возможностей в одной программе, сочетая в себе лидирующие технологии распознавания ABBYY OCR и нужные инструменты для работы с различными типами PDF. Вы можете создавать, редактировать, согласовывать, сравнивать и защищать документы, а также конвертировать их в редактируемые форматы.

    Самая полная редакция программы для средних и крупных компаний. Имеет встроенное приложение ABBYY Hot Folder для автоматической обработки документов по расписанию (с возможностью обработки до 10 000 страниц ежемесячно), позволяет сравнивать документы в различных форматах, включая бумажные и электронные. Организациям доступны различные типы многопользовательских лицензий: на рабочее место, на одновременный доступ, для работы на терминальном сервере.

     

    Требования к системе

    • Процессор x86 или x64 с тактовой частотой от 1 ГГц и поддержкой набора инструкций SSE2.
    • Операционная система: Microsoft® Windows® 10, 8/8.1, 7, Microsoft® Windows Server® 2016, 2012/2012 R2, 2008 R2.

    Для работы с локализованным интерфейсом операционная система должна обеспечивать необходимую языковую поддержку.

    • Объем оперативной памяти: не менее 1 ГБ (рекомендовано - от 4 ГБ).
    • Свободное место на диске: 1,2 ГБ для обычной установки и 1,2 ГБ для работы программы.
    • Видеокарта и монитор с разрешением не менее 1024x768 точек.
    • TWAIN- или WIA-совместимый сканер (при использовании функции сканирования).
    • Интернет-соединение для активации серийного номера (рекомендовано).
    • Клавиатура, мышь или другое указательное устройство.

    Информация по установке

    Порядок активации продукта:

    1. Скачайте продукт по ссылке: скачать

    2. Установите программу на ваш компьютер. 3. Запустите программу. Появится окно с полями для ввода серийного номера. 4. Введите серийный номер и нажмите ОК. 5. Подробную информацию по активации вы можете найти на сайте www.ABBYY.ru/activation.

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    ABBYY FineReader 14 Enterprise Full (Per Seat) [AF14-3S1W01-102] (электронный ключ) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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