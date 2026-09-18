ABBYY Business Card Reader 2.0 for Windows [ABCR-22NE1U-102] (электронный ключ)

Описание

Описание

Требования к системе

Информация по установке

C ABBYY Business Card Reader 2.0 вам больше не понадобится вручную перепечатывать информацию с визитных карточек. Программа распознает данные с визиток и переносит их сразу в Microsoft Outlook, Salesforce и другие системы управления контактами. Приложение удобно в работе, так как поддерживает любые TWAIN и WIA-совместимые сканеры и МФУ. ABBYY Business Card Reader 2.0 поможет в деловом общении, сэкономит время и повысит производительность менеджеров по продажам, помощников руководителя, менеджеров по маркетингу и других специалистов. Преимущества Создай рабочий контакт в два счета Вся информация с визитки: имя, фамилия, телефон, адрес и другие данные, автоматически попадают в соответствующие поля базы данных. Сохрани время для переговоров Одновременное сканирование и считывание данных с 10 визиток за один сеанс работы со сканером. Держи все контакты под рукой Сохранение контактной информации напрямую в Microsoft Outlook, Salesforce и в другие системы управления контактами.Поддерживаемые языки распознавания ABBYY Business Card Reader 2.0 поддерживает 26 языков распознавания. Европейские языки: Английский, венгерский, греческий, голландский (нидерландский и бельгийский), датский, индонезийский, испанский, итальянский, немецкий, норвежский (букмол и нюнорск), польский, португальский (португальский и бразильский), русский, турецкий, украинский, финский, французский, чешский, шведский и эстонский. Азиатские языки: Китайский (упрощенный и традиционный), корейский и японский. Поддерживаемые форматы ABBYY Business Card Reader 2.0 для Windows поддерживает следующие форматы файлов: Форматы сохранения данных: *.vcf, *.csv Входные форматы файлов: Bitmap, GIF, JPEG, JPEG 2000, PCX, PNG, TIFF, PDF Языки интерфейса Английский, голландский, итальянский, испанский, китайский упрощенный, китайский традиционный, корейский, немецкий, польский, португальский, русский, турецкий, французский, чешский и японский. Системные требования 32-разрядный (x86) или 64-разрядный (x64) процессор с тактовой частотой 1 ГГц или выше. Операционная система: Microsoft Windows 8, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows Server 2008, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2003, Windows XP. Для работы с локализованными интерфейсами требуется поддержка соответствующего языка. Объем оперативной памяти: 1024 МБ. В многоядерных системах для каждого ядра процессора дополнительно требуется 512 МБ оперативной памяти. Свободное место на диске: 700 МБ для обычной установки и 700 МБ для работы программы. Видеокарта и монитор с разрешением не менее 1024?768 точек. Клавиатура, мышь или другое указательное устройство. Программа Microsoft Outlook 2003, 2007 или 2010 (в том числе для x64). Чтобы иметь доступ ко всем возможностям программы, необходим доступ к системе Salesforce Enterprise или Unlimited.

Порядок активации продукта:

1. Скачайте продукт по ссылке: go.abbyy.com/key/bcr

2. Установите программу на ваш компьютер. 3. Запустите программу. Появится окно с полями для ввода серийного номера. 4. Введите серийный номер и нажмите ОК. 5. Подробную информацию по активации вы можете найти на сайте www.ABBYY.ru/activation.