Paragon Hard Disk Manager Business [PSG-770-BSU-SE-SSL-TL1Y-BND] (электронный ключ)

Описание

Описание

Обзор продукта

Эффективное управление данными и устройствами их хранения

Непрерывность бизнес-процесса

Полный спектр операций сегментирования жесткого диска

Плавная миграция

Шифрование и надежное затирание данных

Поддерживаемые технологии и операционные системы

Требования к системе

Для установки в среде Windows

Дополнительные требования

Для загрузочной среды на базе Linux

Для загрузочной среды на базе WinPE

Дополнительные требования

Информация по установке

Paragon Hard Disk Manager Business Edition разработан для небольших компаний, располагающих ограниченным штатом IT-специалистов или совсем его не имеющих. Гибкие варианты технического лицензирования для профессионального управления небольшими группами объединенных серверов.- Инновационная технология создания резервных образов - доступна пользователям в виде нового формата резервных образов pVHD (Paragon Virtual Hard Drive), который представляет собой формат VHD, оптимизированный для хранения резервных копий виртуальных и физических машин. Формат pVHD очень эффективен при работе с цепочками инкрементных архивов, дедупликации данных и синхронизации. Кроме этого новая технология позволяет создавать резервные архивы в другие виртуальные контейнеры (VMDK, VHD) - С помощью наиболее подходящей технологии резервного копирования, автоматически выбранной в соответствии с типом защищаемых данных, можно создавать резервные архивы только тех объектов, которые действительно необходимы - Благодаря Paragon Adaptive Restore, отсутствует зависимость от аппаратного обеспечения - Быстрое и легкое восстановление файлов, баз данных, почтовых ящиков, писем и других систем хранения - Комплексные среды восстановления на базе DOS, Linux и WinPE* - Решение проблем загрузки ОС без необходимости ее восстановления- Быстрое создание образов и миграция систем Windows без прерывания работы с использованием двух технологий «моментальных снимков» - Microsoft VSS и Paragon Hot Backup - Дифференциальные и инкрементные архивы, а также эксклюзивные файловые комплементы для минимизации требований к хранению данных и увеличения скорости резервирования - Автоматически выполняемые в запланированное время операции резервирования, полностью соответствующие политике резервного копирования «настроил и забыл» - Использование для защиты данных расширенных опций резервного копирования, таких как циклическое и синтетическое архивирование- Самая быстрая и безопасная архитектура разметки дисков на рынке – наш продукт выполняет работу за самое короткое время и с минимальным риском - Эксклюзивная гибкость: слияние разделов, перераспределение свободного пространства, разбиение одного раздела на два других, отмена удаления раздела и другие опции - Задачи переразметки жесткого диска - Управление несколькими операционными системами в одной среде- Минимальное влияние на деятельность организации при обновлении хранилищ данных - Быстрая миграция на новые аппаратные платформы, жесткие диски и твердотельные накопители - Миграция всех версий ОС Windows, начиная с XP, на другие аппаратные конфигурации Эффективная оптимизация - Автоматическое выравнивание разделов для оптимизации производительности и долговечности жесткого диска (не для всех операций**) - Эксклюзивная оптимизация файловой системы NTFS (MFT дефрагментация и сжатие)- Надежное затирание данных, после которого ни одна из существующих технологий не сможет их восстановить - Затирание только выбранных объектов – всего диска или его отдельных разделов (первичных, расширенных, логических) - Уничтожение всей информации с диска или только остатков удаленных файлов/директорий с помощью 10 алгоритмов затирания данных, включая военные и государственные стандарты некоторых стран, без ущерба для используемых данных- Поддержка всех ОС Windows, начиная с XP SP3, включая последние Windows 8.1 и Windows Server 2012 R2 - Конфигурации GPT/UEFI для клонирования, миграции, виртуализации или восстановления 64-разрядных систем Windows, настроенных на режим загрузки UEFI, для исправления проблем загрузки, связанных с UEFI - Твердотельные накопители (SSD и AFD) (объемом свыше 2 ТБ и размером сектора свыше 512 байт) - GPT-диски (GUID Partition Table) - Динамические диски Microsoft - Конфигурации Apple Boot Camp - Дисковые пространства Windows (Storage Spaces) - Технология BitLocker- Windows XP SP3 - Windows Server 2003 SP2 - Windows Vista - Windows Server 2008 - Windows 7 - Windows 8 - Windows 8.1 - Windows Server 2008 R2 - Windows SBS 2011 - Windows Server 2012 - Windows Server 2012 R2- Для установки и запуска решения в выбранной ОС должна быть установлена библиотека Visual Studio C++ 2010 Runtime Library (входит в инсталляционный пакет – если библиотека не будет обнаружена, программа сообщит о необходимости ее установки). - Для установки и запуска решения в выбранной ОС должен быть установлен пакет Microsoft .NET 4.0 или более поздняя версия (необходимо загрузить и установить его самостоятельно). - Если вы устанавливаете наше решение на Windows Server 2003 SP2, вам также нужна библиотека Visual Studio C++ 2005 SP1 Runtime Library (ее необходимо загрузить и установить самостоятельно).- Процессор Intel Pentium или его аналог с частотой не менее 300 МГц - 256 Мб ОЗУ - SVGA видео адаптер и монитор - Клавиатура - Манипулятор мышь- Процессор Intel Pentium III или его аналог с частотой не менее 1000 MГц - Не менее 1ГБ оперативной памяти - SVGA видео адаптер и монитор - Клавиатура - Манипулятор мышь- Сетевая карта для отправки и получения данных с сетевого компьютера - Записывающий CD/DVD привод для записи данных на компакт-диски - Внешний жесткий диск USB для хранения данных.

Для электронных ключей:

Активация продукта:

После получения лицензионного ключа, для получения установочного файла, необходимо пройти регистрацию на сайте https://my.paragon-software.com/#/login. Если вы уже имеете аккаунт, достаточно пройти авторизацию.

В личном кабинете необходимо активировать серийный ключ, для этого используйте меню «активация продукта».

После ввода серийного номера, лицензия продукта будет доступна к загрузке.

Скачайте, запустите установочный файл и следуйте рекомендациям Мастера установки, перезагрузите машину.

При установке программы, мастер установки потребует ввод ключа продукта/серийного номера, которые необходимо взять в личном кабинете, либо в письме о покупке продукта.