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Paragon Hard Disk Manager Business [PSG-770-BSU-SE-SSL-TL1Y-BND] (электронный ключ) купить с доставкой в Москве
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Paragon Hard Disk Manager Business [PSG-770-BSU-SE-SSL-TL1Y-BND] (электронный ключ)

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Paragon Hard Disk Manager Business [PSG-770-BSU-SE-SSL-TL1Y-BND] (электронный ключ)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Офисные приложения
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-12%
16 580 руб.  18 900 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 300205
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  • Активация доступна только на территории РФ

Характеристики

Бренд
Paragon
Тип товара
Офисные приложения

Описание товара Paragon Hard Disk Manager Business [PSG-770-BSU-SE-SSL-TL1Y-BND] (электронный ключ)

Описание

Обзор продукта

Paragon Hard Disk Manager Business Edition разработан для небольших компаний, располагающих ограниченным штатом IT-специалистов или совсем его не имеющих. Гибкие варианты технического лицензирования для профессионального управления небольшими группами объединенных серверов.

Эффективное управление данными и устройствами их хранения

- Инновационная технология создания резервных образов - доступна пользователям в виде нового формата резервных образов pVHD (Paragon Virtual Hard Drive), который представляет собой формат VHD, оптимизированный для хранения резервных копий виртуальных и физических машин. Формат pVHD очень эффективен при работе с цепочками инкрементных архивов, дедупликации данных и синхронизации. Кроме этого новая технология позволяет создавать резервные архивы в другие виртуальные контейнеры (VMDK, VHD) - С помощью наиболее подходящей технологии резервного копирования, автоматически выбранной в соответствии с типом защищаемых данных, можно создавать резервные архивы только тех объектов, которые действительно необходимы - Благодаря Paragon Adaptive Restore, отсутствует зависимость от аппаратного обеспечения - Быстрое и легкое восстановление файлов, баз данных, почтовых ящиков, писем и других систем хранения - Комплексные среды восстановления на базе DOS, Linux и WinPE* - Решение проблем загрузки ОС без необходимости ее восстановления

Непрерывность бизнес-процесса

- Быстрое создание образов и миграция систем Windows без прерывания работы с использованием двух технологий «моментальных снимков» - Microsoft VSS и Paragon Hot Backup - Дифференциальные и инкрементные архивы, а также эксклюзивные файловые комплементы для минимизации требований к хранению данных и увеличения скорости резервирования - Автоматически выполняемые в запланированное время операции резервирования, полностью соответствующие политике резервного копирования «настроил и забыл» - Использование для защиты данных расширенных опций резервного копирования, таких как циклическое и синтетическое архивирование

Полный спектр операций сегментирования жесткого диска

- Самая быстрая и безопасная архитектура разметки дисков на рынке – наш продукт выполняет работу за самое короткое время и с минимальным риском - Эксклюзивная гибкость: слияние разделов, перераспределение свободного пространства, разбиение одного раздела на два других, отмена удаления раздела и другие опции - Задачи переразметки жесткого диска - Управление несколькими операционными системами в одной среде

Плавная миграция

- Минимальное влияние на деятельность организации при обновлении хранилищ данных - Быстрая миграция на новые аппаратные платформы, жесткие диски и твердотельные накопители - Миграция всех версий ОС Windows, начиная с XP, на другие аппаратные конфигурации Эффективная оптимизация - Автоматическое выравнивание разделов для оптимизации производительности и долговечности жесткого диска (не для всех операций**) - Эксклюзивная оптимизация файловой системы NTFS (MFT дефрагментация и сжатие)

Шифрование и надежное затирание данных

- Надежное затирание данных, после которого ни одна из существующих технологий не сможет их восстановить - Затирание только выбранных объектов – всего диска или его отдельных разделов (первичных, расширенных, логических) - Уничтожение всей информации с диска или только остатков удаленных файлов/директорий с помощью 10 алгоритмов затирания данных, включая военные и государственные стандарты некоторых стран, без ущерба для используемых данных

Поддерживаемые технологии и операционные системы

- Поддержка всех ОС Windows, начиная с XP SP3, включая последние Windows 8.1 и Windows Server 2012 R2 - Конфигурации GPT/UEFI для клонирования, миграции, виртуализации или восстановления 64-разрядных систем Windows, настроенных на режим загрузки UEFI, для исправления проблем загрузки, связанных с UEFI - Твердотельные накопители (SSD и AFD) (объемом свыше 2 ТБ и размером сектора свыше 512 байт) - GPT-диски (GUID Partition Table) - Динамические диски Microsoft - Конфигурации Apple Boot Camp - Дисковые пространства Windows (Storage Spaces) - Технология BitLocker

Требования к системе

Для установки в среде Windows

- Windows XP SP3 - Windows Server 2003 SP2 - Windows Vista - Windows Server 2008 - Windows 7 - Windows 8 - Windows 8.1 - Windows Server 2008 R2 - Windows SBS 2011 - Windows Server 2012 - Windows Server 2012 R2

Дополнительные требования

- Для установки и запуска решения в выбранной ОС должна быть установлена библиотека Visual Studio C++ 2010 Runtime Library (входит в инсталляционный пакет – если библиотека не будет обнаружена, программа сообщит о необходимости ее установки). - Для установки и запуска решения в выбранной ОС должен быть установлен пакет Microsoft .NET 4.0 или более поздняя версия (необходимо загрузить и установить его самостоятельно). - Если вы устанавливаете наше решение на Windows Server 2003 SP2, вам также нужна библиотека Visual Studio C++ 2005 SP1 Runtime Library (ее необходимо загрузить и установить самостоятельно).

Для загрузочной среды на базе Linux

- Процессор Intel Pentium или его аналог с частотой не менее 300 МГц - 256 Мб ОЗУ - SVGA видео адаптер и монитор - Клавиатура - Манипулятор мышь

Для загрузочной среды на базе WinPE

- Процессор Intel Pentium III или его аналог с частотой не менее 1000 MГц - Не менее 1ГБ оперативной памяти - SVGA видео адаптер и монитор - Клавиатура - Манипулятор мышь

Дополнительные требования

- Сетевая карта для отправки и получения данных с сетевого компьютера - Записывающий CD/DVD привод для записи данных на компакт-диски - Внешний жесткий диск USB для хранения данных.

Информация по установке

Для электронных ключей:

Активация продукта:

  • После получения лицензионного ключа, для получения установочного файла, необходимо пройти регистрацию на сайте https://my.paragon-software.com/#/login. Если вы уже имеете аккаунт, достаточно пройти авторизацию.
  • В личном кабинете необходимо активировать серийный ключ, для этого используйте меню «активация продукта».
  • После ввода серийного номера, лицензия продукта будет доступна к загрузке.
  • Скачайте, запустите установочный файл и следуйте рекомендациям Мастера установки, перезагрузите машину.
  • При установке программы, мастер установки потребует ввод ключа продукта/серийного номера, которые необходимо взять в личном кабинете, либо в письме о покупке продукта.

    • Отзывы о товаре Paragon Hard Disk Manager Business [PSG-770-BSU-SE-SSL-TL1Y-BND] (электронный ключ)




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    Характеристики
    Бренд
    Paragon
    Тип товара
    Офисные приложения
    Описание

    Описание

    Обзор продукта

    Paragon Hard Disk Manager Business Edition разработан для небольших компаний, располагающих ограниченным штатом IT-специалистов или совсем его не имеющих. Гибкие варианты технического лицензирования для профессионального управления небольшими группами объединенных серверов.

    Эффективное управление данными и устройствами их хранения

    - Инновационная технология создания резервных образов - доступна пользователям в виде нового формата резервных образов pVHD (Paragon Virtual Hard Drive), который представляет собой формат VHD, оптимизированный для хранения резервных копий виртуальных и физических машин. Формат pVHD очень эффективен при работе с цепочками инкрементных архивов, дедупликации данных и синхронизации. Кроме этого новая технология позволяет создавать резервные архивы в другие виртуальные контейнеры (VMDK, VHD) - С помощью наиболее подходящей технологии резервного копирования, автоматически выбранной в соответствии с типом защищаемых данных, можно создавать резервные архивы только тех объектов, которые действительно необходимы - Благодаря Paragon Adaptive Restore, отсутствует зависимость от аппаратного обеспечения - Быстрое и легкое восстановление файлов, баз данных, почтовых ящиков, писем и других систем хранения - Комплексные среды восстановления на базе DOS, Linux и WinPE* - Решение проблем загрузки ОС без необходимости ее восстановления

    Непрерывность бизнес-процесса

    - Быстрое создание образов и миграция систем Windows без прерывания работы с использованием двух технологий «моментальных снимков» - Microsoft VSS и Paragon Hot Backup - Дифференциальные и инкрементные архивы, а также эксклюзивные файловые комплементы для минимизации требований к хранению данных и увеличения скорости резервирования - Автоматически выполняемые в запланированное время операции резервирования, полностью соответствующие политике резервного копирования «настроил и забыл» - Использование для защиты данных расширенных опций резервного копирования, таких как циклическое и синтетическое архивирование

    Полный спектр операций сегментирования жесткого диска

    - Самая быстрая и безопасная архитектура разметки дисков на рынке – наш продукт выполняет работу за самое короткое время и с минимальным риском - Эксклюзивная гибкость: слияние разделов, перераспределение свободного пространства, разбиение одного раздела на два других, отмена удаления раздела и другие опции - Задачи переразметки жесткого диска - Управление несколькими операционными системами в одной среде

    Плавная миграция

    - Минимальное влияние на деятельность организации при обновлении хранилищ данных - Быстрая миграция на новые аппаратные платформы, жесткие диски и твердотельные накопители - Миграция всех версий ОС Windows, начиная с XP, на другие аппаратные конфигурации Эффективная оптимизация - Автоматическое выравнивание разделов для оптимизации производительности и долговечности жесткого диска (не для всех операций**) - Эксклюзивная оптимизация файловой системы NTFS (MFT дефрагментация и сжатие)

    Шифрование и надежное затирание данных

    - Надежное затирание данных, после которого ни одна из существующих технологий не сможет их восстановить - Затирание только выбранных объектов – всего диска или его отдельных разделов (первичных, расширенных, логических) - Уничтожение всей информации с диска или только остатков удаленных файлов/директорий с помощью 10 алгоритмов затирания данных, включая военные и государственные стандарты некоторых стран, без ущерба для используемых данных

    Поддерживаемые технологии и операционные системы

    - Поддержка всех ОС Windows, начиная с XP SP3, включая последние Windows 8.1 и Windows Server 2012 R2 - Конфигурации GPT/UEFI для клонирования, миграции, виртуализации или восстановления 64-разрядных систем Windows, настроенных на режим загрузки UEFI, для исправления проблем загрузки, связанных с UEFI - Твердотельные накопители (SSD и AFD) (объемом свыше 2 ТБ и размером сектора свыше 512 байт) - GPT-диски (GUID Partition Table) - Динамические диски Microsoft - Конфигурации Apple Boot Camp - Дисковые пространства Windows (Storage Spaces) - Технология BitLocker

    Требования к системе

    Для установки в среде Windows

    - Windows XP SP3 - Windows Server 2003 SP2 - Windows Vista - Windows Server 2008 - Windows 7 - Windows 8 - Windows 8.1 - Windows Server 2008 R2 - Windows SBS 2011 - Windows Server 2012 - Windows Server 2012 R2

    Дополнительные требования

    - Для установки и запуска решения в выбранной ОС должна быть установлена библиотека Visual Studio C++ 2010 Runtime Library (входит в инсталляционный пакет – если библиотека не будет обнаружена, программа сообщит о необходимости ее установки). - Для установки и запуска решения в выбранной ОС должен быть установлен пакет Microsoft .NET 4.0 или более поздняя версия (необходимо загрузить и установить его самостоятельно). - Если вы устанавливаете наше решение на Windows Server 2003 SP2, вам также нужна библиотека Visual Studio C++ 2005 SP1 Runtime Library (ее необходимо загрузить и установить самостоятельно).

    Для загрузочной среды на базе Linux

    - Процессор Intel Pentium или его аналог с частотой не менее 300 МГц - 256 Мб ОЗУ - SVGA видео адаптер и монитор - Клавиатура - Манипулятор мышь

    Для загрузочной среды на базе WinPE

    - Процессор Intel Pentium III или его аналог с частотой не менее 1000 MГц - Не менее 1ГБ оперативной памяти - SVGA видео адаптер и монитор - Клавиатура - Манипулятор мышь

    Дополнительные требования

    - Сетевая карта для отправки и получения данных с сетевого компьютера - Записывающий CD/DVD привод для записи данных на компакт-диски - Внешний жесткий диск USB для хранения данных.

    Информация по установке

    Для электронных ключей:

    Активация продукта:

  • После получения лицензионного ключа, для получения установочного файла, необходимо пройти регистрацию на сайте https://my.paragon-software.com/#/login. Если вы уже имеете аккаунт, достаточно пройти авторизацию.
  • В личном кабинете необходимо активировать серийный ключ, для этого используйте меню «активация продукта».
  • После ввода серийного номера, лицензия продукта будет доступна к загрузке.
  • Скачайте, запустите установочный файл и следуйте рекомендациям Мастера установки, перезагрузите машину.
  • При установке программы, мастер установки потребует ввод ключа продукта/серийного номера, которые необходимо взять в личном кабинете, либо в письме о покупке продукта.
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