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Microsoft NTFS for Mac by Paragon Software [PRGN18032014-68] (электронный ключ) купить с доставкой в Москве
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Microsoft NTFS for Mac by Paragon Software [PRGN18032014-68] (электронный ключ)

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Microsoft NTFS for Mac by Paragon Software [PRGN18032014-68] (электронный ключ)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Офисные приложения
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-13%
1 040 руб.  1 200 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 300202
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  • Активация доступна только на территории РФ

Характеристики

Бренд
Paragon
Тип товара
Офисные приложения

Описание товара Microsoft NTFS for Mac by Paragon Software [PRGN18032014-68] (электронный ключ)

Описание

Ваш Mac все еще не дружит с NTFS?

Не можете записать, скопировать, редактировать или удалить файлы с NTFS-носителя на Вашем Mac? К сожалению, на данный момент Apple macOS имеет ограниченную поддержку томов ОС Windows, поэтому Вы сможете только открыть файлы с USB-флешки или внешнего жесткого диска формата NTFS, но не сможете ничего записать или удалить. Paragon NTFS for Mac 15 предоставляет неограниченный доступ на чтение/запись разделов NTFS на непревзойденной скорости!

Любая операция за один клик!

Благодаря удобной утилите для основного меню.Получите доступ к устройствам формата NTFS и осуществите нужные операции монтирования, отключения или проверки разделов.

Быстрая перезагрузка Вашего Mac в Windows через основное меню (при условии, что она уже установлена на подключенном NTFS-устройстве)

Удовольствие от использования

Превосходный дизайн. Если Вы когда-либо использовали Apple Disk Utility, тогда Вы без труда справитесь с Paragon NTFS for Mac 15. Если же нет, знакомство займет всего несколько минут.

Paragon NTFS for Mac 15 унаследовал лучшее от Apple Disk Utility и перешел на следующий уровень, увеличив количество операций с разделами NTFS и расширенные параметры монтирования.

Полный контроль над монтированием разделов

Благодаря расширенным возможностям

Включить право собственности: Выберите этот параметр, если Вы хотите указать, какие пользователи имеют доступ к каждому созданному файлу или папке, а также установите их права на чтение / запись / запуск.

Сохранить последнее время доступа: Выберите этот параметр, если Вам нужно, чтобы macOS показал каждый файл, который использовался на выбранном томе.

Включить индексацию Spotlight: Выберите эту опцию для включения поиска Spotlight, или если Вы хотите просмотреть подробную информацию об объеме используемого пространства: сколько места занимают приложения, музыка, видео, фотографии и т. д.

Монтирование в режиме чтения: Выберите эту опцию, если Вам не нужно ничего править и Вы хотите быть уверенными в сохранности данных.

Отключите автоматическое монтирование: Выберите эту опцию, если хотите подключать разделы вручную.

 

Полный перечень функций

Полный доступ к NTFS на чтение/запись

C помощью Paragon NTFS for Mac можно получить полный доступ с чтением/записью к любой версии системы NTFS в среде Mac OS

Поддерживаемые операционные системы

  • macOS High Sierra
  • macOS Sierra
  • OS X El Capitan
  • OS X Yosemite

Многоязычный интерфейс

Поддержка следующих языков: английский, русский, немецкий, французский, испанский, итальянский, и многих других.

Беспрецедентно высокая производительность NTFS

Скорость передачи данных сравнима со скоростью файловой системы HFS+!

Удобная утилита для основного меню

Доступ к основным инструментам работы с NTFS-разделами (монтирование, отключение, проверка) в один клик.

Легкость установки, удовольствие от использования

Установите Paragon NTFS for Mac и перезагрузите Ваш Mac. Это все, что необходимо, чтобы разделы NTFS начали автоматически подключаться к системе и были доступны в Finder.

Перезагрузка Вашего Mac в Windows

Если Windows установлена на подключеном NTFS-устройстве.

Создание, удаление, форматирование, подключение/отключение и проверка разделов (включая NTFS)

Так же, как в Disk Utility.

Автоматическое обновление продукта

Как только будет выпущено обновление, Вы сразу получите уведомление и сможете установить его в один клик.

Нелатинские символы и языки

Имена файлов и папок в кодировках национальных языков, включая Китайский, Корейский, Японский, Русский.

Никаких ограничений по размеру файла/раздела

В пределах системных ограничений Mac OS и NTFS

Поддержка функций NTFS

  • Поддержка всех версий NTFS (от Windows NT 3.1 до Windows 10)
  • Сжатые файлы и папки
  • Разреженные файлы
  • Файлы и папки с допусками по безопасности

Требования к системе

Системные требования

Поддерживаемые операционные системы

  • macOS High Sierra
  • macOS Sierra
  • OS X El Capitan
  • OS X Yosemite

Поддержка функций NTFS

  • Поддержка всех версий NTFS (от Windows NT 3.1 до Windows 10)
  • Сжатые файлы и папки
  • Разреженные файлы
  • Файлы и папки с допусками по безопасности

 

Информация по установке

Ссылка на дистрибутив: скачать

Активация продукта Paragon NTFS for Mac:

  • После получения лицензионного ключа, для получения установочного файла, необходимо пройти регистрацию на сайте www.paragon.ru. Если вы уже имеете аккаунт на нашем сайте, достаточно пройти авторизацию.
  • В личном кабинете необходимо активировать серийный ключ, для этого используйте меню «активация продукта».
  • После ввода серийного номера, копия драйвера NTFS будет доступна к загрузке.
  • Скачайте, запустите установочный файл и следуйте рекомендациям Мастера установки, перезагрузите машину.
  • После установки зайдите в личный кабинет в браузере, а также запустите драйвер NTFS из настроек.
  • Для активации лицензии нажмите «Настройки-> Активировать” (без ввода серийного номера). Откроется форма авторизации в личном кабинете.
  • Введите свои регистрационные данные.
  • Введите в поле активации серийный номер продукта, скопировав его из файла либо из личного кабинета. Активация выполнена.

    •  

    Отзывы о товаре Microsoft NTFS for Mac by Paragon Software [PRGN18032014-68] (электронный ключ)




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    Характеристики
    Бренд
    Paragon
    Тип товара
    Офисные приложения
    Описание

    Описание

    Ваш Mac все еще не дружит с NTFS?

    Не можете записать, скопировать, редактировать или удалить файлы с NTFS-носителя на Вашем Mac? К сожалению, на данный момент Apple macOS имеет ограниченную поддержку томов ОС Windows, поэтому Вы сможете только открыть файлы с USB-флешки или внешнего жесткого диска формата NTFS, но не сможете ничего записать или удалить. Paragon NTFS for Mac 15 предоставляет неограниченный доступ на чтение/запись разделов NTFS на непревзойденной скорости!

    Любая операция за один клик!

    Благодаря удобной утилите для основного меню.Получите доступ к устройствам формата NTFS и осуществите нужные операции монтирования, отключения или проверки разделов.

    Быстрая перезагрузка Вашего Mac в Windows через основное меню (при условии, что она уже установлена на подключенном NTFS-устройстве)

    Удовольствие от использования

    Превосходный дизайн. Если Вы когда-либо использовали Apple Disk Utility, тогда Вы без труда справитесь с Paragon NTFS for Mac 15. Если же нет, знакомство займет всего несколько минут.

    Paragon NTFS for Mac 15 унаследовал лучшее от Apple Disk Utility и перешел на следующий уровень, увеличив количество операций с разделами NTFS и расширенные параметры монтирования.

    Полный контроль над монтированием разделов

    Благодаря расширенным возможностям

    Включить право собственности: Выберите этот параметр, если Вы хотите указать, какие пользователи имеют доступ к каждому созданному файлу или папке, а также установите их права на чтение / запись / запуск.

    Сохранить последнее время доступа: Выберите этот параметр, если Вам нужно, чтобы macOS показал каждый файл, который использовался на выбранном томе.

    Включить индексацию Spotlight: Выберите эту опцию для включения поиска Spotlight, или если Вы хотите просмотреть подробную информацию об объеме используемого пространства: сколько места занимают приложения, музыка, видео, фотографии и т. д.

    Монтирование в режиме чтения: Выберите эту опцию, если Вам не нужно ничего править и Вы хотите быть уверенными в сохранности данных.

    Отключите автоматическое монтирование: Выберите эту опцию, если хотите подключать разделы вручную.

     

    Полный перечень функций

    Полный доступ к NTFS на чтение/запись

    C помощью Paragon NTFS for Mac можно получить полный доступ с чтением/записью к любой версии системы NTFS в среде Mac OS

    Поддерживаемые операционные системы

    • macOS High Sierra
    • macOS Sierra
    • OS X El Capitan
    • OS X Yosemite

    Многоязычный интерфейс

    Поддержка следующих языков: английский, русский, немецкий, французский, испанский, итальянский, и многих других.

    Беспрецедентно высокая производительность NTFS

    Скорость передачи данных сравнима со скоростью файловой системы HFS+!

    Удобная утилита для основного меню

    Доступ к основным инструментам работы с NTFS-разделами (монтирование, отключение, проверка) в один клик.

    Легкость установки, удовольствие от использования

    Установите Paragon NTFS for Mac и перезагрузите Ваш Mac. Это все, что необходимо, чтобы разделы NTFS начали автоматически подключаться к системе и были доступны в Finder.

    Перезагрузка Вашего Mac в Windows

    Если Windows установлена на подключеном NTFS-устройстве.

    Создание, удаление, форматирование, подключение/отключение и проверка разделов (включая NTFS)

    Так же, как в Disk Utility.

    Автоматическое обновление продукта

    Как только будет выпущено обновление, Вы сразу получите уведомление и сможете установить его в один клик.

    Нелатинские символы и языки

    Имена файлов и папок в кодировках национальных языков, включая Китайский, Корейский, Японский, Русский.

    Никаких ограничений по размеру файла/раздела

    В пределах системных ограничений Mac OS и NTFS

    Поддержка функций NTFS

    • Поддержка всех версий NTFS (от Windows NT 3.1 до Windows 10)
    • Сжатые файлы и папки
    • Разреженные файлы
    • Файлы и папки с допусками по безопасности

    Требования к системе

    Системные требования

    Поддерживаемые операционные системы

    • macOS High Sierra
    • macOS Sierra
    • OS X El Capitan
    • OS X Yosemite

    Поддержка функций NTFS

    • Поддержка всех версий NTFS (от Windows NT 3.1 до Windows 10)
    • Сжатые файлы и папки
    • Разреженные файлы
    • Файлы и папки с допусками по безопасности

     

    Информация по установке

    Ссылка на дистрибутив: скачать

    Активация продукта Paragon NTFS for Mac:

  • После получения лицензионного ключа, для получения установочного файла, необходимо пройти регистрацию на сайте www.paragon.ru. Если вы уже имеете аккаунт на нашем сайте, достаточно пройти авторизацию.
  • В личном кабинете необходимо активировать серийный ключ, для этого используйте меню «активация продукта».
  • После ввода серийного номера, копия драйвера NTFS будет доступна к загрузке.
  • Скачайте, запустите установочный файл и следуйте рекомендациям Мастера установки, перезагрузите машину.
  • После установки зайдите в личный кабинет в браузере, а также запустите драйвер NTFS из настроек.
  • Для активации лицензии нажмите «Настройки-> Активировать” (без ввода серийного номера). Откроется форма авторизации в личном кабинете.
  • Введите свои регистрационные данные.
  • Введите в поле активации серийный номер продукта, скопировав его из файла либо из личного кабинета. Активация выполнена.

    •  

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