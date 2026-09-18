Microsoft NTFS for Mac by Paragon Software [PRGN18032014-68] (электронный ключ)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Microsoft NTFS for Mac by Paragon Software [PRGN18032014-68] (электронный ключ)
Описание
Ваш Mac все еще не дружит с NTFS?
Не можете записать, скопировать, редактировать или удалить файлы с NTFS-носителя на Вашем Mac? К сожалению, на данный момент Apple macOS имеет ограниченную поддержку томов ОС Windows, поэтому Вы сможете только открыть файлы с USB-флешки или внешнего жесткого диска формата NTFS, но не сможете ничего записать или удалить. Paragon NTFS for Mac 15 предоставляет неограниченный доступ на чтение/запись разделов NTFS на непревзойденной скорости!
Любая операция за один клик!
Благодаря удобной утилите для основного меню.Получите доступ к устройствам формата NTFS и осуществите нужные операции монтирования, отключения или проверки разделов.
Быстрая перезагрузка Вашего Mac в Windows через основное меню (при условии, что она уже установлена на подключенном NTFS-устройстве)
Удовольствие от использования
Превосходный дизайн. Если Вы когда-либо использовали Apple Disk Utility, тогда Вы без труда справитесь с Paragon NTFS for Mac 15. Если же нет, знакомство займет всего несколько минут.
Paragon NTFS for Mac 15 унаследовал лучшее от Apple Disk Utility и перешел на следующий уровень, увеличив количество операций с разделами NTFS и расширенные параметры монтирования.
Полный контроль над монтированием разделов
Благодаря расширенным возможностям
Включить право собственности: Выберите этот параметр, если Вы хотите указать, какие пользователи имеют доступ к каждому созданному файлу или папке, а также установите их права на чтение / запись / запуск.
Сохранить последнее время доступа: Выберите этот параметр, если Вам нужно, чтобы macOS показал каждый файл, который использовался на выбранном томе.
Включить индексацию Spotlight: Выберите эту опцию для включения поиска Spotlight, или если Вы хотите просмотреть подробную информацию об объеме используемого пространства: сколько места занимают приложения, музыка, видео, фотографии и т. д.
Монтирование в режиме чтения: Выберите эту опцию, если Вам не нужно ничего править и Вы хотите быть уверенными в сохранности данных.
Отключите автоматическое монтирование: Выберите эту опцию, если хотите подключать разделы вручную.
Полный перечень функций
Полный доступ к NTFS на чтение/запись
C помощью Paragon NTFS for Mac можно получить полный доступ с чтением/записью к любой версии системы NTFS в среде Mac OS
Поддерживаемые операционные системы
- macOS High Sierra
- macOS Sierra
- OS X El Capitan
- OS X Yosemite
Многоязычный интерфейс
Поддержка следующих языков: английский, русский, немецкий, французский, испанский, итальянский, и многих других.
Беспрецедентно высокая производительность NTFS
Скорость передачи данных сравнима со скоростью файловой системы HFS+!
Удобная утилита для основного меню
Доступ к основным инструментам работы с NTFS-разделами (монтирование, отключение, проверка) в один клик.
Легкость установки, удовольствие от использования
Установите Paragon NTFS for Mac и перезагрузите Ваш Mac. Это все, что необходимо, чтобы разделы NTFS начали автоматически подключаться к системе и были доступны в Finder.
Перезагрузка Вашего Mac в Windows
Если Windows установлена на подключеном NTFS-устройстве.
Создание, удаление, форматирование, подключение/отключение и проверка разделов (включая NTFS)
Так же, как в Disk Utility.
Автоматическое обновление продукта
Как только будет выпущено обновление, Вы сразу получите уведомление и сможете установить его в один клик.
Нелатинские символы и языки
Имена файлов и папок в кодировках национальных языков, включая Китайский, Корейский, Японский, Русский.
Никаких ограничений по размеру файла/раздела
В пределах системных ограничений Mac OS и NTFS
Поддержка функций NTFS
- Поддержка всех версий NTFS (от Windows NT 3.1 до Windows 10)
- Сжатые файлы и папки
- Разреженные файлы
- Файлы и папки с допусками по безопасности
Требования к системе
Системные требования
Поддерживаемые операционные системы
- macOS High Sierra
- macOS Sierra
- OS X El Capitan
- OS X Yosemite
Поддержка функций NTFS
- Поддержка всех версий NTFS (от Windows NT 3.1 до Windows 10)
- Сжатые файлы и папки
- Разреженные файлы
- Файлы и папки с допусками по безопасности
Информация по установке
Ссылка на дистрибутив: скачать
Активация продукта Paragon NTFS for Mac:
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Описание
Ваш Mac все еще не дружит с NTFS?
Не можете записать, скопировать, редактировать или удалить файлы с NTFS-носителя на Вашем Mac? К сожалению, на данный момент Apple macOS имеет ограниченную поддержку томов ОС Windows, поэтому Вы сможете только открыть файлы с USB-флешки или внешнего жесткого диска формата NTFS, но не сможете ничего записать или удалить. Paragon NTFS for Mac 15 предоставляет неограниченный доступ на чтение/запись разделов NTFS на непревзойденной скорости!
Любая операция за один клик!
Благодаря удобной утилите для основного меню.Получите доступ к устройствам формата NTFS и осуществите нужные операции монтирования, отключения или проверки разделов.
Быстрая перезагрузка Вашего Mac в Windows через основное меню (при условии, что она уже установлена на подключенном NTFS-устройстве)
Удовольствие от использования
Превосходный дизайн. Если Вы когда-либо использовали Apple Disk Utility, тогда Вы без труда справитесь с Paragon NTFS for Mac 15. Если же нет, знакомство займет всего несколько минут.
Paragon NTFS for Mac 15 унаследовал лучшее от Apple Disk Utility и перешел на следующий уровень, увеличив количество операций с разделами NTFS и расширенные параметры монтирования.
Полный контроль над монтированием разделов
Благодаря расширенным возможностям
Включить право собственности: Выберите этот параметр, если Вы хотите указать, какие пользователи имеют доступ к каждому созданному файлу или папке, а также установите их права на чтение / запись / запуск.
Сохранить последнее время доступа: Выберите этот параметр, если Вам нужно, чтобы macOS показал каждый файл, который использовался на выбранном томе.
Включить индексацию Spotlight: Выберите эту опцию для включения поиска Spotlight, или если Вы хотите просмотреть подробную информацию об объеме используемого пространства: сколько места занимают приложения, музыка, видео, фотографии и т. д.
Монтирование в режиме чтения: Выберите эту опцию, если Вам не нужно ничего править и Вы хотите быть уверенными в сохранности данных.
Отключите автоматическое монтирование: Выберите эту опцию, если хотите подключать разделы вручную.
Полный перечень функций
Полный доступ к NTFS на чтение/запись
C помощью Paragon NTFS for Mac можно получить полный доступ с чтением/записью к любой версии системы NTFS в среде Mac OS
Поддерживаемые операционные системы
- macOS High Sierra
- macOS Sierra
- OS X El Capitan
- OS X Yosemite
Многоязычный интерфейс
Поддержка следующих языков: английский, русский, немецкий, французский, испанский, итальянский, и многих других.
Беспрецедентно высокая производительность NTFS
Скорость передачи данных сравнима со скоростью файловой системы HFS+!
Удобная утилита для основного меню
Доступ к основным инструментам работы с NTFS-разделами (монтирование, отключение, проверка) в один клик.
Легкость установки, удовольствие от использования
Установите Paragon NTFS for Mac и перезагрузите Ваш Mac. Это все, что необходимо, чтобы разделы NTFS начали автоматически подключаться к системе и были доступны в Finder.
Перезагрузка Вашего Mac в Windows
Если Windows установлена на подключеном NTFS-устройстве.
Создание, удаление, форматирование, подключение/отключение и проверка разделов (включая NTFS)
Так же, как в Disk Utility.
Автоматическое обновление продукта
Как только будет выпущено обновление, Вы сразу получите уведомление и сможете установить его в один клик.
Нелатинские символы и языки
Имена файлов и папок в кодировках национальных языков, включая Китайский, Корейский, Японский, Русский.
Никаких ограничений по размеру файла/раздела
В пределах системных ограничений Mac OS и NTFS
Поддержка функций NTFS
- Поддержка всех версий NTFS (от Windows NT 3.1 до Windows 10)
- Сжатые файлы и папки
- Разреженные файлы
- Файлы и папки с допусками по безопасности
Требования к системе
Системные требования
Поддерживаемые операционные системы
- macOS High Sierra
- macOS Sierra
- OS X El Capitan
- OS X Yosemite
Поддержка функций NTFS
- Поддержка всех версий NTFS (от Windows NT 3.1 до Windows 10)
- Сжатые файлы и папки
- Разреженные файлы
- Файлы и папки с допусками по безопасности
Информация по установке
Ссылка на дистрибутив: скачать
Активация продукта Paragon NTFS for Mac:
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