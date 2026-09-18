Описание товара Microsoft NTFS for Linux by Paragon Software [PSG-715-PRE-PL] (электронный ключ)

Описание

Paragon NTFS & HFS+ for Linux – единственное в своем роде решение, которое основано на уникальной технологии компании Paragon, на колоссальном опыте разработок в области программного обеспечения и глубоких знаниях данной отрасли. Драйвер обеспечивает полный доступ (чтение/запись) к NTFS-разделам под Linux тем самым решая проблему несовместимости файловых систем Windows и Linux. Paragon NTFS & HFS+ for Linux обеспечивает полную прозрачность, высокую производительность и стабильность на различных операционных системах, что делает систему Linux более гибкой и настраиваемой.

Новые функции

Поддержка ядер Linux

Поддержка ядер ОС Linux от 2.6.36 до 4.12.x. Автоматическая пересборка драйвера под новые ядра при помощи библиотеки DKMS.

Поддержка методов сжатия NTFS, применяемых в Windows 10/Server 2016 (только чтение)

Поддерживаемые функции NTFS (см. также раздел «Совместимость»):

Версии NTFS 1.2, 3.0 и 3.1 (Windows NT 4.0, 2000, XP, 2003, Vista, 7, 8.1, 10, Server 2016);

Сжатые (compressed) файлы;

Разреженные (sparse) файлы.

Повышена стабильность при некорректном извлечении устройств

Улучшен алгоритм работы драйвера в случаях неожиданного отключения замонтированных дисков, что позволило свести к минимуму возникновение ошибок целевой файловой системой.

Оптимизирован размер установочного пакета утилит файловых систем

Используется унифицированная утилита ‘ufsd’ вместо отдельных mk*fs и chk*fs, которые по сути являлись «жесткими ссылками» на утилиту ‘ufsd’.

Улучшен скрипт автомонтирования

Улучшено распознавание имен томов с пробелами в скрипте автозапуска (только для Профессиональной версии).

Основные функции

Улучшенная поддержка HFS+

Поддерживаемые функции HFS+ (см. также раздел «Совместимость»):

Совместимость с macOS Sierra HFS+

Полная поддержка журнала HFS+.

Улучшенная поддержка очень больших томов (16+ТБ)

Внесены изменения в драйвер и утилиты с целью повышения удобства пользователя при работе с очень большими томами (16ТБ и более). В испытательной лаборатории Paragon Software подтверждена успешная работа драйвера на физических томах размером 20ТБ и виртуальных томах размером 25ТБ.

Поддержка функции TRIM для SSD

Для включения поддержки команды TRIM в драйвере, используйте опцию ‘discard’ при монтировании твердотельных накопителей.

Полный доступ на чтение и запись к разделам NTFS/HFS+

Модули ядра поддерживают файловые системы Microsoft NTFS и Apple HFS+.

Поддержка 32/64-битной архитектуры

Поддерживаются процессоры с архитектурой x86 и x64.

Расширенная поддержка SMP

Поддерживается архитектура симметричной мультипроцессорности (Symmetric Multiprocessing).

Обмен данными по сети

Возможность сетевого доступа к томам, замонтированным Microsoft NTFS for Linux by Paragon Software, по протоколу SAMBA.

Низкая нагрузка на процессор при операциях с файлами

Минимальное использование ресурсов процессора и памяти под нагрузкой.

Автоматическое монтирование томов NTFS/HFS+ в Linux

NTFS и HFS+ монтируются в системе автоматически как обычные разделы ОС Linux.

Отсутствие ограничений на размер файлов и разделов

Ограничения на максимальный размер файлов и разделов накладываются не внутренней архитектурой драйвера, а используемыми файловыми системами NTFS/HFS+ и ядром Linux.

Поддержка нелатинских символов и языков

Файлы и папки можно называть на национальных языках, в т.ч. восточных. Кодовая страница для перевода имени файлов указывается при монтировании.

Дополнительные функции

Утилиты NTFS:

mkntfs для форматирования разделов в NTFS;

chkntfs для проверки и исправления ошибок на разделах NTFS.

Утилиты HFS+:

mkhfs для форматирования разделов в HFS+;

chkhfs для проверки и исправления ошибок на разделах HFS+.

Совместимость

Функции NTFS:

Полная поддержка чтения и записи сжатых файлов как в последовательном, так и в случайном порядке.

Зашифрованные файлы читаются как зашифрованные. В процессе копирования файловые потоки копируются в зашифрованном виде с потерей возможности последующей дешифровки.

При копировании файлов с тома NTFS на том с файловой системой Linux не копируются дополнительные потоки, включая флаг сжатия и атрибуты безопасности.

Любая ссылка при копировании преобразуется в полноценный файл с собственным содержимым, а информация о ссылке удаляется.

NTFS хранит информацию об именах файлов в кодировке UTF-16. Это может привести к ошибкам при использовании очень длинных имен файлов с нелатинскими символами и установке кодовой страницы ядра по умолчанию в UTF-8.

Функции HFS+:

Поддерживаются оба типа файловой системы HFS+, различающие и не различающие регистр.

При копировании файлов в Linux с помощью командры cp, копируются только ветви данных.

Требования к системе

Поддерживаемые технологии

Поддерживаемые архитектуры

Настоящий продукт поддерживает архитектуры x86 и x64.

Кроме того, компания Paragon Software Group предлагает драйверы и для других архитектур, в которых может использоваться Linux. Например: ARM MIPS SuperH (SH4) Ubicom32 Power PC



Системные требования

Процессор: Intel Pentium, 300 МГц и выше или сопоставимый

Поддержка 32- и 64-битных процессоров

ОЗУ: 32 МБ

HDD: 10 МБ

(Уникальная технология драйвера обеспечивает эффективную работу при минимальных системных ресурсах. Например, драйверу необходимо всего лишь 650 кБ оперативной памяти для работы с разделами NTFS, размер которых превышает 250 ГБ. Сами модули драйвера для ядра занимают около 800 кБ оперативной памяти.)

Поддерживаемые ядра Linux

Настоящий продукт поддерживает ядра Linux версий 2.6.36 — 4.12.x.

Так как ОС Linux постоянно обновляется, для работы на новых ядрах может потребоваться обновление и нашего драйвера. Поэтому мы не можем с уверенностью утверждать, что драйвер будет корректно функционировать с ядрами, вышедшими после 4.12.х, а также с ядрами высокой степени кастомизации. Пользователи нестандартных ядер могут перед покупкой профессиональной версии проверить свою систему на совместимость, установив бесплатную Express-версию.

Поддерживаемые дистрибутивы Linux

В тестовой лаборатории Paragon Software были успешно проведены испытания на совместимость следующих дистрибутивов Linux:

Ubuntu 17.10

Debian 9.1

Fedora 26

OpenSuse 42.3

CentOS 7

Среда разработки

Для сборки драйвера требуются следующие компоненты среды разработки:

исходный код ядра (рекомендуется) или заголовочные файлы ядра (не всегда работает);

компилятор GNU C (gcc)

компилятор GNU C++ (g++/gcc-c++)

библиотеки GNU Glibc-static

GNU Make

GNU ld (binutils)

Modutils (module-init tools)

библиотека DKMS

Информация по установке

Для электронных ключей:

Активация продукта:

После получения лицензионного ключа, для получения установочного файла, необходимо пройти регистрацию на сайте https://my.paragon-software.com/#/login. Если вы уже имеете аккаунт, достаточно пройти авторизацию.

В личном кабинете необходимо активировать серийный ключ, для этого используйте меню «активация продукта».

После ввода серийного номера, лицензия продукта будет доступна к загрузке.

Скачайте, запустите установочный файл и следуйте рекомендациям Мастера установки, перезагрузите машину.

При установке программы, мастер установки потребует ввод ключа продукта/серийного номера, которые необходимо взять в личном кабинете, либо в письме о покупке продукта.