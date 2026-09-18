Microsoft NTFS for Linux by Paragon Software [PSG-715-PRE-PL] (электронный ключ)
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Характеристики
Описание товара Microsoft NTFS for Linux by Paragon Software [PSG-715-PRE-PL] (электронный ключ)
Описание
Paragon NTFS & HFS+ for Linux – единственное в своем роде решение, которое основано на уникальной технологии компании Paragon, на колоссальном опыте разработок в области программного обеспечения и глубоких знаниях данной отрасли. Драйвер обеспечивает полный доступ (чтение/запись) к NTFS-разделам под Linux тем самым решая проблему несовместимости файловых систем Windows и Linux. Paragon NTFS & HFS+ for Linux обеспечивает полную прозрачность, высокую производительность и стабильность на различных операционных системах, что делает систему Linux более гибкой и настраиваемой.
Новые функции
Поддержка ядер Linux
Поддержка ядер ОС Linux от 2.6.36 до 4.12.x. Автоматическая пересборка драйвера под новые ядра при помощи библиотеки DKMS.
Поддержка методов сжатия NTFS, применяемых в Windows 10/Server 2016 (только чтение)
Поддерживаемые функции NTFS (см. также раздел «Совместимость»):
- Версии NTFS 1.2, 3.0 и 3.1 (Windows NT 4.0, 2000, XP, 2003, Vista, 7, 8.1, 10, Server 2016);
- Сжатые (compressed) файлы;
- Разреженные (sparse) файлы.
Повышена стабильность при некорректном извлечении устройств
Улучшен алгоритм работы драйвера в случаях неожиданного отключения замонтированных дисков, что позволило свести к минимуму возникновение ошибок целевой файловой системой.
Оптимизирован размер установочного пакета утилит файловых систем
Используется унифицированная утилита ‘ufsd’ вместо отдельных mk*fs и chk*fs, которые по сути являлись «жесткими ссылками» на утилиту ‘ufsd’.
Улучшен скрипт автомонтирования
Улучшено распознавание имен томов с пробелами в скрипте автозапуска (только для Профессиональной версии).
Основные функции
Улучшенная поддержка HFS+
Поддерживаемые функции HFS+ (см. также раздел «Совместимость»):
- Совместимость с macOS Sierra HFS+
- Полная поддержка журнала HFS+.
Улучшенная поддержка очень больших томов (16+ТБ)
Внесены изменения в драйвер и утилиты с целью повышения удобства пользователя при работе с очень большими томами (16ТБ и более). В испытательной лаборатории Paragon Software подтверждена успешная работа драйвера на физических томах размером 20ТБ и виртуальных томах размером 25ТБ.
Поддержка функции TRIM для SSD
Для включения поддержки команды TRIM в драйвере, используйте опцию ‘discard’ при монтировании твердотельных накопителей.
Полный доступ на чтение и запись к разделам NTFS/HFS+
Модули ядра поддерживают файловые системы Microsoft NTFS и Apple HFS+.
Поддержка 32/64-битной архитектуры
Поддерживаются процессоры с архитектурой x86 и x64.
Расширенная поддержка SMP
Поддерживается архитектура симметричной мультипроцессорности (Symmetric Multiprocessing).
Обмен данными по сети
Возможность сетевого доступа к томам, замонтированным Microsoft NTFS for Linux by Paragon Software, по протоколу SAMBA.
Низкая нагрузка на процессор при операциях с файлами
Минимальное использование ресурсов процессора и памяти под нагрузкой.
Автоматическое монтирование томов NTFS/HFS+ в Linux
NTFS и HFS+ монтируются в системе автоматически как обычные разделы ОС Linux.
Отсутствие ограничений на размер файлов и разделов
Ограничения на максимальный размер файлов и разделов накладываются не внутренней архитектурой драйвера, а используемыми файловыми системами NTFS/HFS+ и ядром Linux.
Поддержка нелатинских символов и языков
Файлы и папки можно называть на национальных языках, в т.ч. восточных. Кодовая страница для перевода имени файлов указывается при монтировании.
Дополнительные функции
Утилиты NTFS:
- mkntfs для форматирования разделов в NTFS;
- chkntfs для проверки и исправления ошибок на разделах NTFS.
Утилиты HFS+:
- mkhfs для форматирования разделов в HFS+;
- chkhfs для проверки и исправления ошибок на разделах HFS+.
Функции NTFS:
- Полная поддержка чтения и записи сжатых файлов как в последовательном, так и в случайном порядке.
- Зашифрованные файлы читаются как зашифрованные. В процессе копирования файловые потоки копируются в зашифрованном виде с потерей возможности последующей дешифровки.
- При копировании файлов с тома NTFS на том с файловой системой Linux не копируются дополнительные потоки, включая флаг сжатия и атрибуты безопасности.
- Любая ссылка при копировании преобразуется в полноценный файл с собственным содержимым, а информация о ссылке удаляется.
- NTFS хранит информацию об именах файлов в кодировке UTF-16. Это может привести к ошибкам при использовании очень длинных имен файлов с нелатинскими символами и установке кодовой страницы ядра по умолчанию в UTF-8.
Функции HFS+:
- Поддерживаются оба типа файловой системы HFS+, различающие и не различающие регистр.
- При копировании файлов в Linux с помощью командры cp, копируются только ветви данных.
Требования к системе
Поддерживаемые технологии
Поддерживаемые архитектуры
- Настоящий продукт поддерживает архитектуры x86 и x64.
- Кроме того, компания Paragon Software Group предлагает драйверы и для других архитектур, в которых может использоваться Linux. Например:
- ARM
- MIPS
- SuperH (SH4)
- Ubicom32
- Power PC
Системные требования
- Процессор: Intel Pentium, 300 МГц и выше или сопоставимый
- Поддержка 32- и 64-битных процессоров
- ОЗУ: 32 МБ
- HDD: 10 МБ
(Уникальная технология драйвера обеспечивает эффективную работу при минимальных системных ресурсах. Например, драйверу необходимо всего лишь 650 кБ оперативной памяти для работы с разделами NTFS, размер которых превышает 250 ГБ. Сами модули драйвера для ядра занимают около 800 кБ оперативной памяти.)
Поддерживаемые ядра Linux
Настоящий продукт поддерживает ядра Linux версий 2.6.36 — 4.12.x.
Так как ОС Linux постоянно обновляется, для работы на новых ядрах может потребоваться обновление и нашего драйвера. Поэтому мы не можем с уверенностью утверждать, что драйвер будет корректно функционировать с ядрами, вышедшими после 4.12.х, а также с ядрами высокой степени кастомизации. Пользователи нестандартных ядер могут перед покупкой профессиональной версии проверить свою систему на совместимость, установив бесплатную Express-версию.
Поддерживаемые дистрибутивы Linux
В тестовой лаборатории Paragon Software были успешно проведены испытания на совместимость следующих дистрибутивов Linux:
- Ubuntu 17.10
- Debian 9.1
- Fedora 26
- OpenSuse 42.3
- CentOS 7
Среда разработки
Для сборки драйвера требуются следующие компоненты среды разработки:
- исходный код ядра (рекомендуется) или заголовочные файлы ядра (не всегда работает);
- компилятор GNU C (gcc)
- компилятор GNU C++ (g++/gcc-c++)
- библиотеки GNU Glibc-static
- GNU Make
- GNU ld (binutils)
- Modutils (module-init tools)
- библиотека DKMS
Информация по установке
Для электронных ключей:
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Описание
Paragon NTFS & HFS+ for Linux – единственное в своем роде решение, которое основано на уникальной технологии компании Paragon, на колоссальном опыте разработок в области программного обеспечения и глубоких знаниях данной отрасли. Драйвер обеспечивает полный доступ (чтение/запись) к NTFS-разделам под Linux тем самым решая проблему несовместимости файловых систем Windows и Linux. Paragon NTFS & HFS+ for Linux обеспечивает полную прозрачность, высокую производительность и стабильность на различных операционных системах, что делает систему Linux более гибкой и настраиваемой.
Новые функции
Поддержка ядер Linux
Поддержка ядер ОС Linux от 2.6.36 до 4.12.x. Автоматическая пересборка драйвера под новые ядра при помощи библиотеки DKMS.
Поддержка методов сжатия NTFS, применяемых в Windows 10/Server 2016 (только чтение)
Поддерживаемые функции NTFS (см. также раздел «Совместимость»):
- Версии NTFS 1.2, 3.0 и 3.1 (Windows NT 4.0, 2000, XP, 2003, Vista, 7, 8.1, 10, Server 2016);
- Сжатые (compressed) файлы;
- Разреженные (sparse) файлы.
Повышена стабильность при некорректном извлечении устройств
Улучшен алгоритм работы драйвера в случаях неожиданного отключения замонтированных дисков, что позволило свести к минимуму возникновение ошибок целевой файловой системой.
Оптимизирован размер установочного пакета утилит файловых систем
Используется унифицированная утилита ‘ufsd’ вместо отдельных mk*fs и chk*fs, которые по сути являлись «жесткими ссылками» на утилиту ‘ufsd’.
Улучшен скрипт автомонтирования
Улучшено распознавание имен томов с пробелами в скрипте автозапуска (только для Профессиональной версии).
Основные функции
Улучшенная поддержка HFS+
Поддерживаемые функции HFS+ (см. также раздел «Совместимость»):
- Совместимость с macOS Sierra HFS+
- Полная поддержка журнала HFS+.
Улучшенная поддержка очень больших томов (16+ТБ)
Внесены изменения в драйвер и утилиты с целью повышения удобства пользователя при работе с очень большими томами (16ТБ и более). В испытательной лаборатории Paragon Software подтверждена успешная работа драйвера на физических томах размером 20ТБ и виртуальных томах размером 25ТБ.
Поддержка функции TRIM для SSD
Для включения поддержки команды TRIM в драйвере, используйте опцию ‘discard’ при монтировании твердотельных накопителей.
Полный доступ на чтение и запись к разделам NTFS/HFS+
Модули ядра поддерживают файловые системы Microsoft NTFS и Apple HFS+.
Поддержка 32/64-битной архитектуры
Поддерживаются процессоры с архитектурой x86 и x64.
Расширенная поддержка SMP
Поддерживается архитектура симметричной мультипроцессорности (Symmetric Multiprocessing).
Обмен данными по сети
Возможность сетевого доступа к томам, замонтированным Microsoft NTFS for Linux by Paragon Software, по протоколу SAMBA.
Низкая нагрузка на процессор при операциях с файлами
Минимальное использование ресурсов процессора и памяти под нагрузкой.
Автоматическое монтирование томов NTFS/HFS+ в Linux
NTFS и HFS+ монтируются в системе автоматически как обычные разделы ОС Linux.
Отсутствие ограничений на размер файлов и разделов
Ограничения на максимальный размер файлов и разделов накладываются не внутренней архитектурой драйвера, а используемыми файловыми системами NTFS/HFS+ и ядром Linux.
Поддержка нелатинских символов и языков
Файлы и папки можно называть на национальных языках, в т.ч. восточных. Кодовая страница для перевода имени файлов указывается при монтировании.
Дополнительные функции
Утилиты NTFS:
- mkntfs для форматирования разделов в NTFS;
- chkntfs для проверки и исправления ошибок на разделах NTFS.
Утилиты HFS+:
- mkhfs для форматирования разделов в HFS+;
- chkhfs для проверки и исправления ошибок на разделах HFS+.
Функции NTFS:
- Полная поддержка чтения и записи сжатых файлов как в последовательном, так и в случайном порядке.
- Зашифрованные файлы читаются как зашифрованные. В процессе копирования файловые потоки копируются в зашифрованном виде с потерей возможности последующей дешифровки.
- При копировании файлов с тома NTFS на том с файловой системой Linux не копируются дополнительные потоки, включая флаг сжатия и атрибуты безопасности.
- Любая ссылка при копировании преобразуется в полноценный файл с собственным содержимым, а информация о ссылке удаляется.
- NTFS хранит информацию об именах файлов в кодировке UTF-16. Это может привести к ошибкам при использовании очень длинных имен файлов с нелатинскими символами и установке кодовой страницы ядра по умолчанию в UTF-8.
Функции HFS+:
- Поддерживаются оба типа файловой системы HFS+, различающие и не различающие регистр.
- При копировании файлов в Linux с помощью командры cp, копируются только ветви данных.
Требования к системе
Поддерживаемые технологии
Поддерживаемые архитектуры
- Настоящий продукт поддерживает архитектуры x86 и x64.
- Кроме того, компания Paragon Software Group предлагает драйверы и для других архитектур, в которых может использоваться Linux. Например:
- ARM
- MIPS
- SuperH (SH4)
- Ubicom32
- Power PC
Системные требования
- Процессор: Intel Pentium, 300 МГц и выше или сопоставимый
- Поддержка 32- и 64-битных процессоров
- ОЗУ: 32 МБ
- HDD: 10 МБ
(Уникальная технология драйвера обеспечивает эффективную работу при минимальных системных ресурсах. Например, драйверу необходимо всего лишь 650 кБ оперативной памяти для работы с разделами NTFS, размер которых превышает 250 ГБ. Сами модули драйвера для ядра занимают около 800 кБ оперативной памяти.)
Поддерживаемые ядра Linux
Настоящий продукт поддерживает ядра Linux версий 2.6.36 — 4.12.x.
Так как ОС Linux постоянно обновляется, для работы на новых ядрах может потребоваться обновление и нашего драйвера. Поэтому мы не можем с уверенностью утверждать, что драйвер будет корректно функционировать с ядрами, вышедшими после 4.12.х, а также с ядрами высокой степени кастомизации. Пользователи нестандартных ядер могут перед покупкой профессиональной версии проверить свою систему на совместимость, установив бесплатную Express-версию.
Поддерживаемые дистрибутивы Linux
В тестовой лаборатории Paragon Software были успешно проведены испытания на совместимость следующих дистрибутивов Linux:
- Ubuntu 17.10
- Debian 9.1
- Fedora 26
- OpenSuse 42.3
- CentOS 7
Среда разработки
Для сборки драйвера требуются следующие компоненты среды разработки:
- исходный код ядра (рекомендуется) или заголовочные файлы ядра (не всегда работает);
- компилятор GNU C (gcc)
- компилятор GNU C++ (g++/gcc-c++)
- библиотеки GNU Glibc-static
- GNU Make
- GNU ld (binutils)
- Modutils (module-init tools)
- библиотека DKMS
Информация по установке
Для электронных ключей:
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