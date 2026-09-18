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Cloud Identity Manager. 1 лицензия на организацию. на 1 год [CIM_1] (электронный ключ) купить с доставкой в Москве
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Cloud Identity Manager. 1 лицензия на организацию. на 1 год [CIM_1] (электронный ключ)

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Cloud Identity Manager. 1 лицензия на организацию. на 1 год [CIM_1] (электронный ключ)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Офисные приложения
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-18%
1 700 руб.  2 070 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 300196
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  • Активация доступна только на территории РФ

Характеристики

Бренд
VIAcode
Тип товара
Офисные приложения

Описание товара Cloud Identity Manager. 1 лицензия на организацию. на 1 год [CIM_1] (электронный ключ)

Описание

VIAcode Cloud Identity Manager позволяет пользователю управлять учетными данными пользователей международных облачных сервисов на территории Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2014 N 242-ФЗ (ред. от 31.12.2014) "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части уточнения порядка обработки персональных данных в информационно-телекоммуникационных сетях".

В соответствии с законом, приложение обеспечивает сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение и извлечение учетных записей пользователей и их персональных данных на сервере или персональном компьютере организации, размещённом на территории Российской Федерации. При этом данные пользователей автоматически реплицируются в облачный реестр пользователей Azure Active Directory для обеспечения доступа пользователей к ресурсам международных облачных сервисов.

Приложение поддерживает транзакционность всех изменений обеспечивая целостность данных в основном (локальном) и облачном реестрах пользователей.

Требования к системе

Для корректной работы Приложения необходимо следующее программное обеспечение:

  • Операционная система Windows 7 (или выше) или Windows Server 2008 (или выше)
  • Программная платформа .NET Framework версии 4.5 (или выше)

Информация по установке

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Отзывы о товаре Cloud Identity Manager. 1 лицензия на организацию. на 1 год [CIM_1] (электронный ключ)




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Характеристики
Бренд
VIAcode
Тип товара
Офисные приложения
Описание

Описание

VIAcode Cloud Identity Manager позволяет пользователю управлять учетными данными пользователей международных облачных сервисов на территории Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2014 N 242-ФЗ (ред. от 31.12.2014) "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части уточнения порядка обработки персональных данных в информационно-телекоммуникационных сетях".

В соответствии с законом, приложение обеспечивает сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение и извлечение учетных записей пользователей и их персональных данных на сервере или персональном компьютере организации, размещённом на территории Российской Федерации. При этом данные пользователей автоматически реплицируются в облачный реестр пользователей Azure Active Directory для обеспечения доступа пользователей к ресурсам международных облачных сервисов.

Приложение поддерживает транзакционность всех изменений обеспечивая целостность данных в основном (локальном) и облачном реестрах пользователей.

Требования к системе

Для корректной работы Приложения необходимо следующее программное обеспечение:

  • Операционная система Windows 7 (или выше) или Windows Server 2008 (или выше)
  • Программная платформа .NET Framework версии 4.5 (или выше)

Информация по установке

Ссылка на дистрибутив: скачать

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