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5nine Manager with Kaspersky Antivirus на 3 года [5N-MAV-KAV-CPU-3YR-ESD] (электронный ключ) купить с доставкой в Москве
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5nine Manager with Kaspersky Antivirus на 3 года [5N-MAV-KAV-CPU-3YR-ESD] (электронный ключ)

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5nine Manager with Kaspersky Antivirus на 3 года [5N-MAV-KAV-CPU-3YR-ESD] (электронный ключ)
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Характеристики
Тип товара
Офисные приложения
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-26%
26 500 руб.  36 040 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 300193
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Характеристики

Бренд
5nine Software
Тип товара
Офисные приложения

Описание товара 5nine Manager with Kaspersky Antivirus на 3 года [5N-MAV-KAV-CPU-3YR-ESD] (электронный ключ)

Описание

Управление и защита Microsoft Hyper-V

5nine Manager предоставляет локальный графический интерфейс пользователя (GUI) для Windows Server и Windows Server Core, а также для бесплатного Hyper-V Server. Этот продукт позволяет одновременно управлять гипервизором Microsoft Hyper-V различных версий (2012 R2 / 2012 / 2008 R2 SP1) из одного приложения, как при локальном, так и при удаленном подключении.

5nine Manager — является наилучшим решением для управления Hyper-V и мониторинга состояния виртуальной инфраструктуры, построенной на технологиях Microsoft.

Вы можете использовать 5nine Manager, если невозможно использование Microsoft System Center Virtual Machine Manager (SC VMM) для Windows Server Core и Free Hyper-V Server, т. к. в этих продуктах отсутствует GUI для управления Hyper-V. Также доступно полноценное управление последними версиями Hyper-V с любого клиентского рабочего места под x64 версией Windows 7 и выше.

 

Преимущества

 

Используйте преимущества мощного инструмента по управлению Hyper-V, разработанного специально для предприятий малого и среднего бизнеса

5nine Manager отвечает уникальным потребностям предприятий сегмента малого и среднего бизнеса в области управления Hyper-V. Это доступное и простое в использовании решение обеспечивает большинство функций Microsoft System Center VMM.

 

Упростите управление различными версиями Hyper-V с помощью единого интерфейса

Забудьте о неудобствах, связанных с управлением несколькими версиями Hyper-V. 5nine Manager обеспечивает управление всеми версиями Hyper-V с единой консоли.

 

Повысьте производительность с помощью графического пользовательского интерфейса для Windows Server Core и Microsoft Hyper-V Server

Устали от PowerShell? Повысьте продуктивность работы с Hyper-V, благодаря удобному графическому пользовательскому интерфейсу для бесплатных серверов Windows Server Core и Microsoft Hyper-V Server — как локальных, так и удаленных.

 

Будьте в курсе всех показателей производительности Hyper-V

Увеличьте время бесперебойной работы вашей сети Hyper-V и устраните «пробелы» в производительности заранее — с помощью 5nine Manager. Получите мгновенные оповещения о ключевых показателях производительности хостов Hyper-V, кластеров и виртуальных машин.

 

Защитите инфраструктуру Hyper-V с помощью безагентного антивируса

Обеспечьте надежную антивирусную защиту среды Hyper-V без снижения производительности. 5nine Manager с антивирус плагином устанавливается на хосте один раз и обеспечивает защиту виртуальных машин в режиме реального времени. Антивирусное сканирование виртуальной среды проходит до 70 раз быстрее, чем у других производителей, благодаря инновационной технологии инкрементального сканирования.

 

Основные функции

  • Одновременное управление гипервизорами Microsoft различных версий (2012 R2 / 2012 / 2008 R2 SP1) из одного приложения как при локальном, так и при удаленном подключении
  • Удобный локальный графический интерфейс, который позволяет управлять гипервизором в операционных системах Windows Server Core и Hyper-V Server
  • Мониторинг состояния виртуальной инфраструктуры в режиме реального времени
  • Файловый менеджер

Управление хостами Hyper-V

  • Управление виртуальной сетью
  • Репликация Hyper-V
  • Репликация рабочих нагрузок при сбое на вторичный узел для аварийного восстановления
  • Включение функций удаленного управления хостами Hyper-V: удаленный рабочий стол, удаленный лог событий, ping, и т.п.
  • Просмотр расширений виртуального коммутатора Hyper-V
  • Перемещение хоста в другую «datacenter» группу

Управление виртуальными машинами

Операции

  • Удаленное подключение (Guest Connection View) к виртуальным машинам для просмотра и администрирования каждой отдельной виртуальной машины, не зависящее от версии установленного RDP клиента
  • Выбор способа подключения к ВМ через консоль FreeRDP или Microsoft
  • Использование функции «Live Migration» для перемещения виртуальных машин между узлами кластера в режиме реального времени
  • Cоздание ВМ с помощью шаблонов
  • Буфер обмена (Virtual Clipboard) для удобного копирования текстовой информации между виртуальными машинами
  • Живая миграция без разделения ресурсов (Shared Nothing Live Migration)
  • Миграция хранения (Storage migration)
  • Базовая поддержка Fibre Channel Virtual Adapter
  • Виртуальный диск для копирования файлов между виртуальными машинами, а также между виртуальными машинами и хостом
  • Импорт и экспорт виртуальных машин Hyper-V
  • Клонирование виртуальных машин Hyper-V
  • Групповые операции с ВМ
  • Сортировка ВМ

Установка

  • Поддержка виртуальных машин «второго поколения» (Generation 2) для Windows Server 2012 R2
  • Технология «IOPS throttling», позволяющая ограничивать количество операций ввода-вывода в секунду для каждой виртуальной машины
  • Новый мастер создания виртуальных машин Hyper-V
  • Копирование настроек Hyper-V между хостами
  • Поддержка функции репликации виртуальных машин
  • Логи Hyper-V доступны напрямую из панели управления
  • Интеграция с Best Practices Analyzer
  • Удобный фильтр и быстрый поиск виртуальных машин
  • Возможность задавать IP адрес для виртуальных машин напрямую из панели управления
  • Поддержка Legacy сетевой карты
  • Поддержка MAC address spoofing
  • Автоматизация сбора информации о системе для обращения в службу поддержки
  • Расширенные настройки совместимости CPU, NUMA, сети
  • Настройка поведения ВМ при запуске и выключении хоста

Поддержка кластеров

  • Информация о доступном месте в кластерном хранилище данных
  • Просмотр всех виртуальных машин на узле кластера
  • Конверсия виртуальных машин из Clustered VM в non-Clustered VM
  • Усовершенствованные возможности по управлению кластерами

Отчеты о состоянии виртуальной инфраструктуры

Отчеты о состоянии виртуальной инфраструктуры показывают все возможные состояния ваших виртуальных машин:

  • Информация о Virtual CPU — предоставляет данные о количестве логических процессоров, а также лимиты/резервы использования процессорной мощности
  • Информация о Virtual Memory — предоставляет данные об использовании динамической памяти, минимальной и максимальной RAM, буфере памяти, размере статической памяти и доли памяти, потребляемой каждой виртуальной машиной
  • Информация о Virtual Network — предоставляет список всех виртуальных адаптеров сети и показывает название доступных виртуальных сетей. Кроме того, показывает тип виртуальной сети, название сетевого адаптера для внешних виртуальных сетей, режим динамического MAC-адреса и статический MAC-адрес для каждого виртуального адаптера
  • Уведомления о нехватке пространства на жестком диске
  • Журналы событий приложений

Антивирус плагин

  • Безагентный антивирус для полного сканирования ВМ и защиты хоста
  • Исключительно быстрая инкрементальная технология сканирования, которая отслеживает изменения файлов и сканирует только изменившиеся файлы. Этот процесс выполняется до 70 раз быстрее, чем традиционное полное сканирование
  • Безагентное антивирусное сканирование по расписанию
  • Функция активной защиты позволяет защитить виртуальные машины в режиме реального времени
  • Помещение в «карантин» обнаруженных инфицированных файлов

 

Новые функции:

  • Расширенные возможности мониторинга — Сократите время, необходимое для сбора и анализа данных для ежедневного мониторинга среды Hyper-V. Собирайте и фильтруйте все происходящие в системе события, чтобы быстро идентифицировать и решить проблему. В новой версии продукта были добавлены новые параметры и предупреждения на уровне ВМ, позволяющие отображать в виде графиков использование процессора, памяти, сети и дисков. Данные за период сохраняются в базе и доступны для обработки в случае необходимости.

  • Библиотека ресурсов — Уменьшите время и ресурсы, затрачиваемые на выполнение шаблонных задач путем создания "мастер"-копий виртуальных ресурсов в Библиотеке. В дальнейшем вы можете устанавливать их быстро по образцу. Новая Библиотека ресурсов хранит шаблоны ВМ, виртуальных жестких дисков и ISO-образов. Исключите необходимость повторения одних и тех же операций ручной настройки, и вы значительно сократите время, необходимое для устранения неполадок из-за ошибок в конфигурации!

  • Автоматическое обнаружение Hyper-V хостов и кластеров — Новая опция автоматического обнаружения хостов / кластеров Hyper-V позволяет избежать их конфигурирования вручную. Просто введите диапазон IP-адресов для сканирования системы и хосты будут автоматически добавлены к консоли.

  • Улучшенная вкладка обзора состояния системы — Просматривайте все основные события в системе в течение определенного интервала времени и получайте общую картину событий на уровне ЦОД, хоста и кластера. Попробуйте новый визуальный формат, а также возможность сортировки событий по хостам, виртуальным машинам и кластерам. Получайте детальную информацию о состоянии кластеров, хостов и виртуальных машин в виде удобных графиков.

  • Расширенный Журнал задач — Усовершенствуйте возможность отслеживать все операции, которые были произведены внутри вашей виртуальной среды. Отслеживайте различные задачи, выполняемые на инфраструктуре и централизованно наблюдайте за ними через консоль.

  • Уведомления по электронной почте об обнаружении угрозы — С 5nine 5nine Manager v7 вы можете в режиме реального времени получать уведомления по электронной почте об обнаружении антивирусом вредоносных программ посредством сканирования или в режиме активной защиты. Всегда будьте в курсе состояния защиты виртуальной среды для принятия корректирующих действий, чтобы не допустить компрометации или ущерба от злоумышленников.

  • Антивирус Касперского для сканирования и активной защиты — Новый 5nine Manager v7 теперь работает с безагентным антивирусом от ведущего поставщика решений безопасности -Лаборатории Касперского. Новая безагентная антивирусная технология экономит ресурсы процессора и повышает плотность виртуализации до 30%, снижая общие затраты путем минимизации количество физических серверов.

  • Изменение лицензирования — Пожалуйста, обратите внимание, что с выпуском 5nine Manager v7 изменена модель лицензирования, с целью отразить существенные изменения в функциональности продукта.

Требования к системе

Поддерживаемые операционные системы для управляемых узлов

  • Windows Server
    • Windows Server 2012 R2
    • Windows Server 2012 R2 Core
    • Windows Server 2012
    • Windows Server 2012 Core
    • Windows Server 2008 R2 SP1
    • Windows Server 2008 R2 SP1 Core
  • Microsoft Hyper-V Server
    • Microsoft Hyper-V Server 2012 R2
    • Microsoft Hyper-V Server 2012
    • Microsoft Hyper-V Server 2008 R2 SP1

Поддерживаемые операционные системы для управляющей консоли

В дополнение к списку управляемых серверных ОС, на которых возможна локальная установка консоли, также поддерживается удаленное администрирование с клиентских систем на базе:

  • Windows 7 x64
  • Windows 8 x64
  • Windows 8.1 x64

Требуется для установки

  • .NET Framework 4.5

Информация по установке

С информацией по установке можно ознакомиться в Руководстве администратора.

Скачать пробную версию 5Nine Manager для Hyper-V.

Отзывы о товаре 5nine Manager with Kaspersky Antivirus на 3 года [5N-MAV-KAV-CPU-3YR-ESD] (электронный ключ)




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Характеристики
Бренд
5nine Software
Тип товара
Офисные приложения
Описание

Описание

Управление и защита Microsoft Hyper-V

5nine Manager предоставляет локальный графический интерфейс пользователя (GUI) для Windows Server и Windows Server Core, а также для бесплатного Hyper-V Server. Этот продукт позволяет одновременно управлять гипервизором Microsoft Hyper-V различных версий (2012 R2 / 2012 / 2008 R2 SP1) из одного приложения, как при локальном, так и при удаленном подключении.

5nine Manager — является наилучшим решением для управления Hyper-V и мониторинга состояния виртуальной инфраструктуры, построенной на технологиях Microsoft.

Вы можете использовать 5nine Manager, если невозможно использование Microsoft System Center Virtual Machine Manager (SC VMM) для Windows Server Core и Free Hyper-V Server, т. к. в этих продуктах отсутствует GUI для управления Hyper-V. Также доступно полноценное управление последними версиями Hyper-V с любого клиентского рабочего места под x64 версией Windows 7 и выше.

 

Преимущества

 

Используйте преимущества мощного инструмента по управлению Hyper-V, разработанного специально для предприятий малого и среднего бизнеса

5nine Manager отвечает уникальным потребностям предприятий сегмента малого и среднего бизнеса в области управления Hyper-V. Это доступное и простое в использовании решение обеспечивает большинство функций Microsoft System Center VMM.

 

Упростите управление различными версиями Hyper-V с помощью единого интерфейса

Забудьте о неудобствах, связанных с управлением несколькими версиями Hyper-V. 5nine Manager обеспечивает управление всеми версиями Hyper-V с единой консоли.

 

Повысьте производительность с помощью графического пользовательского интерфейса для Windows Server Core и Microsoft Hyper-V Server

Устали от PowerShell? Повысьте продуктивность работы с Hyper-V, благодаря удобному графическому пользовательскому интерфейсу для бесплатных серверов Windows Server Core и Microsoft Hyper-V Server — как локальных, так и удаленных.

 

Будьте в курсе всех показателей производительности Hyper-V

Увеличьте время бесперебойной работы вашей сети Hyper-V и устраните «пробелы» в производительности заранее — с помощью 5nine Manager. Получите мгновенные оповещения о ключевых показателях производительности хостов Hyper-V, кластеров и виртуальных машин.

 

Защитите инфраструктуру Hyper-V с помощью безагентного антивируса

Обеспечьте надежную антивирусную защиту среды Hyper-V без снижения производительности. 5nine Manager с антивирус плагином устанавливается на хосте один раз и обеспечивает защиту виртуальных машин в режиме реального времени. Антивирусное сканирование виртуальной среды проходит до 70 раз быстрее, чем у других производителей, благодаря инновационной технологии инкрементального сканирования.

 

Основные функции

  • Одновременное управление гипервизорами Microsoft различных версий (2012 R2 / 2012 / 2008 R2 SP1) из одного приложения как при локальном, так и при удаленном подключении
  • Удобный локальный графический интерфейс, который позволяет управлять гипервизором в операционных системах Windows Server Core и Hyper-V Server
  • Мониторинг состояния виртуальной инфраструктуры в режиме реального времени
  • Файловый менеджер

Управление хостами Hyper-V

  • Управление виртуальной сетью
  • Репликация Hyper-V
  • Репликация рабочих нагрузок при сбое на вторичный узел для аварийного восстановления
  • Включение функций удаленного управления хостами Hyper-V: удаленный рабочий стол, удаленный лог событий, ping, и т.п.
  • Просмотр расширений виртуального коммутатора Hyper-V
  • Перемещение хоста в другую «datacenter» группу

Управление виртуальными машинами

Операции

  • Удаленное подключение (Guest Connection View) к виртуальным машинам для просмотра и администрирования каждой отдельной виртуальной машины, не зависящее от версии установленного RDP клиента
  • Выбор способа подключения к ВМ через консоль FreeRDP или Microsoft
  • Использование функции «Live Migration» для перемещения виртуальных машин между узлами кластера в режиме реального времени
  • Cоздание ВМ с помощью шаблонов
  • Буфер обмена (Virtual Clipboard) для удобного копирования текстовой информации между виртуальными машинами
  • Живая миграция без разделения ресурсов (Shared Nothing Live Migration)
  • Миграция хранения (Storage migration)
  • Базовая поддержка Fibre Channel Virtual Adapter
  • Виртуальный диск для копирования файлов между виртуальными машинами, а также между виртуальными машинами и хостом
  • Импорт и экспорт виртуальных машин Hyper-V
  • Клонирование виртуальных машин Hyper-V
  • Групповые операции с ВМ
  • Сортировка ВМ

Установка

  • Поддержка виртуальных машин «второго поколения» (Generation 2) для Windows Server 2012 R2
  • Технология «IOPS throttling», позволяющая ограничивать количество операций ввода-вывода в секунду для каждой виртуальной машины
  • Новый мастер создания виртуальных машин Hyper-V
  • Копирование настроек Hyper-V между хостами
  • Поддержка функции репликации виртуальных машин
  • Логи Hyper-V доступны напрямую из панели управления
  • Интеграция с Best Practices Analyzer
  • Удобный фильтр и быстрый поиск виртуальных машин
  • Возможность задавать IP адрес для виртуальных машин напрямую из панели управления
  • Поддержка Legacy сетевой карты
  • Поддержка MAC address spoofing
  • Автоматизация сбора информации о системе для обращения в службу поддержки
  • Расширенные настройки совместимости CPU, NUMA, сети
  • Настройка поведения ВМ при запуске и выключении хоста

Поддержка кластеров

  • Информация о доступном месте в кластерном хранилище данных
  • Просмотр всех виртуальных машин на узле кластера
  • Конверсия виртуальных машин из Clustered VM в non-Clustered VM
  • Усовершенствованные возможности по управлению кластерами

Отчеты о состоянии виртуальной инфраструктуры

Отчеты о состоянии виртуальной инфраструктуры показывают все возможные состояния ваших виртуальных машин:

  • Информация о Virtual CPU — предоставляет данные о количестве логических процессоров, а также лимиты/резервы использования процессорной мощности
  • Информация о Virtual Memory — предоставляет данные об использовании динамической памяти, минимальной и максимальной RAM, буфере памяти, размере статической памяти и доли памяти, потребляемой каждой виртуальной машиной
  • Информация о Virtual Network — предоставляет список всех виртуальных адаптеров сети и показывает название доступных виртуальных сетей. Кроме того, показывает тип виртуальной сети, название сетевого адаптера для внешних виртуальных сетей, режим динамического MAC-адреса и статический MAC-адрес для каждого виртуального адаптера
  • Уведомления о нехватке пространства на жестком диске
  • Журналы событий приложений

Антивирус плагин

  • Безагентный антивирус для полного сканирования ВМ и защиты хоста
  • Исключительно быстрая инкрементальная технология сканирования, которая отслеживает изменения файлов и сканирует только изменившиеся файлы. Этот процесс выполняется до 70 раз быстрее, чем традиционное полное сканирование
  • Безагентное антивирусное сканирование по расписанию
  • Функция активной защиты позволяет защитить виртуальные машины в режиме реального времени
  • Помещение в «карантин» обнаруженных инфицированных файлов

 

Новые функции:

  • Расширенные возможности мониторинга — Сократите время, необходимое для сбора и анализа данных для ежедневного мониторинга среды Hyper-V. Собирайте и фильтруйте все происходящие в системе события, чтобы быстро идентифицировать и решить проблему. В новой версии продукта были добавлены новые параметры и предупреждения на уровне ВМ, позволяющие отображать в виде графиков использование процессора, памяти, сети и дисков. Данные за период сохраняются в базе и доступны для обработки в случае необходимости.

  • Библиотека ресурсов — Уменьшите время и ресурсы, затрачиваемые на выполнение шаблонных задач путем создания "мастер"-копий виртуальных ресурсов в Библиотеке. В дальнейшем вы можете устанавливать их быстро по образцу. Новая Библиотека ресурсов хранит шаблоны ВМ, виртуальных жестких дисков и ISO-образов. Исключите необходимость повторения одних и тех же операций ручной настройки, и вы значительно сократите время, необходимое для устранения неполадок из-за ошибок в конфигурации!

  • Автоматическое обнаружение Hyper-V хостов и кластеров — Новая опция автоматического обнаружения хостов / кластеров Hyper-V позволяет избежать их конфигурирования вручную. Просто введите диапазон IP-адресов для сканирования системы и хосты будут автоматически добавлены к консоли.

  • Улучшенная вкладка обзора состояния системы — Просматривайте все основные события в системе в течение определенного интервала времени и получайте общую картину событий на уровне ЦОД, хоста и кластера. Попробуйте новый визуальный формат, а также возможность сортировки событий по хостам, виртуальным машинам и кластерам. Получайте детальную информацию о состоянии кластеров, хостов и виртуальных машин в виде удобных графиков.

  • Расширенный Журнал задач — Усовершенствуйте возможность отслеживать все операции, которые были произведены внутри вашей виртуальной среды. Отслеживайте различные задачи, выполняемые на инфраструктуре и централизованно наблюдайте за ними через консоль.

  • Уведомления по электронной почте об обнаружении угрозы — С 5nine 5nine Manager v7 вы можете в режиме реального времени получать уведомления по электронной почте об обнаружении антивирусом вредоносных программ посредством сканирования или в режиме активной защиты. Всегда будьте в курсе состояния защиты виртуальной среды для принятия корректирующих действий, чтобы не допустить компрометации или ущерба от злоумышленников.

  • Антивирус Касперского для сканирования и активной защиты — Новый 5nine Manager v7 теперь работает с безагентным антивирусом от ведущего поставщика решений безопасности -Лаборатории Касперского. Новая безагентная антивирусная технология экономит ресурсы процессора и повышает плотность виртуализации до 30%, снижая общие затраты путем минимизации количество физических серверов.

  • Изменение лицензирования — Пожалуйста, обратите внимание, что с выпуском 5nine Manager v7 изменена модель лицензирования, с целью отразить существенные изменения в функциональности продукта.

Требования к системе

Поддерживаемые операционные системы для управляемых узлов

  • Windows Server
    • Windows Server 2012 R2
    • Windows Server 2012 R2 Core
    • Windows Server 2012
    • Windows Server 2012 Core
    • Windows Server 2008 R2 SP1
    • Windows Server 2008 R2 SP1 Core
  • Microsoft Hyper-V Server
    • Microsoft Hyper-V Server 2012 R2
    • Microsoft Hyper-V Server 2012
    • Microsoft Hyper-V Server 2008 R2 SP1

Поддерживаемые операционные системы для управляющей консоли

В дополнение к списку управляемых серверных ОС, на которых возможна локальная установка консоли, также поддерживается удаленное администрирование с клиентских систем на базе:

  • Windows 7 x64
  • Windows 8 x64
  • Windows 8.1 x64

Требуется для установки

  • .NET Framework 4.5

Информация по установке

С информацией по установке можно ознакомиться в Руководстве администратора.

Скачать пробную версию 5Nine Manager для Hyper-V.
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