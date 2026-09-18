5nine Manager with Kaspersky Antivirus на 1 год [5N-MAV-KAV-CPU-1YR-ESD] (электронный ключ)
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Характеристики
Описание товара 5nine Manager with Kaspersky Antivirus на 1 год [5N-MAV-KAV-CPU-1YR-ESD] (электронный ключ)
Описание
Управление и защита Microsoft Hyper-V
5nine Manager предоставляет локальный графический интерфейс пользователя (GUI) для Windows Server и Windows Server Core, а также для бесплатного Hyper-V Server. Этот продукт позволяет одновременно управлять гипервизором Microsoft Hyper-V различных версий (2012 R2 / 2012 / 2008 R2 SP1) из одного приложения, как при локальном, так и при удаленном подключении.
5nine Manager — является наилучшим решением для управления Hyper-V и мониторинга состояния виртуальной инфраструктуры, построенной на технологиях Microsoft.
Вы можете использовать 5nine Manager, если невозможно использование Microsoft System Center Virtual Machine Manager (SC VMM) для Windows Server Core и Free Hyper-V Server, т. к. в этих продуктах отсутствует GUI для управления Hyper-V. Также доступно полноценное управление последними версиями Hyper-V с любого клиентского рабочего места под x64 версией Windows 7 и выше.
Преимущества
Используйте преимущества мощного инструмента по управлению Hyper-V, разработанного специально для предприятий малого и среднего бизнеса
5nine Manager отвечает уникальным потребностям предприятий сегмента малого и среднего бизнеса в области управления Hyper-V. Это доступное и простое в использовании решение обеспечивает большинство функций Microsoft System Center VMM.
Упростите управление различными версиями Hyper-V с помощью единого интерфейса
Забудьте о неудобствах, связанных с управлением несколькими версиями Hyper-V. 5nine Manager обеспечивает управление всеми версиями Hyper-V с единой консоли.
Повысьте производительность с помощью графического пользовательского интерфейса для Windows Server Core и Microsoft Hyper-V Server
Устали от PowerShell? Повысьте продуктивность работы с Hyper-V, благодаря удобному графическому пользовательскому интерфейсу для бесплатных серверов Windows Server Core и Microsoft Hyper-V Server — как локальных, так и удаленных.
Будьте в курсе всех показателей производительности Hyper-V
Увеличьте время бесперебойной работы вашей сети Hyper-V и устраните «пробелы» в производительности заранее — с помощью 5nine Manager. Получите мгновенные оповещения о ключевых показателях производительности хостов Hyper-V, кластеров и виртуальных машин.
Защитите инфраструктуру Hyper-V с помощью безагентного антивируса
Обеспечьте надежную антивирусную защиту среды Hyper-V без снижения производительности. 5nine Manager с антивирус плагином устанавливается на хосте один раз и обеспечивает защиту виртуальных машин в режиме реального времени. Антивирусное сканирование виртуальной среды проходит до 70 раз быстрее, чем у других производителей, благодаря инновационной технологии инкрементального сканирования.
Основные функции
- Одновременное управление гипервизорами Microsoft различных версий (2012 R2 / 2012 / 2008 R2 SP1) из одного приложения как при локальном, так и при удаленном подключении
- Удобный локальный графический интерфейс, который позволяет управлять гипервизором в операционных системах Windows Server Core и Hyper-V Server
- Мониторинг состояния виртуальной инфраструктуры в режиме реального времени
- Файловый менеджер
Управление хостами Hyper-V
- Управление виртуальной сетью
- Репликация Hyper-V
- Репликация рабочих нагрузок при сбое на вторичный узел для аварийного восстановления
- Включение функций удаленного управления хостами Hyper-V: удаленный рабочий стол, удаленный лог событий, ping, и т.п.
- Просмотр расширений виртуального коммутатора Hyper-V
- Перемещение хоста в другую «datacenter» группу
Управление виртуальными машинами
Операции
- Удаленное подключение (Guest Connection View) к виртуальным машинам для просмотра и администрирования каждой отдельной виртуальной машины, не зависящее от версии установленного RDP клиента
- Выбор способа подключения к ВМ через консоль FreeRDP или Microsoft
- Использование функции «Live Migration» для перемещения виртуальных машин между узлами кластера в режиме реального времени
- Cоздание ВМ с помощью шаблонов
- Буфер обмена (Virtual Clipboard) для удобного копирования текстовой информации между виртуальными машинами
- Живая миграция без разделения ресурсов (Shared Nothing Live Migration)
- Миграция хранения (Storage migration)
- Базовая поддержка Fibre Channel Virtual Adapter
- Виртуальный диск для копирования файлов между виртуальными машинами, а также между виртуальными машинами и хостом
- Импорт и экспорт виртуальных машин Hyper-V
- Клонирование виртуальных машин Hyper-V
- Групповые операции с ВМ
- Сортировка ВМ
Установка
- Поддержка виртуальных машин «второго поколения» (Generation 2) для Windows Server 2012 R2
- Технология «IOPS throttling», позволяющая ограничивать количество операций ввода-вывода в секунду для каждой виртуальной машины
- Новый мастер создания виртуальных машин Hyper-V
- Копирование настроек Hyper-V между хостами
- Поддержка функции репликации виртуальных машин
- Логи Hyper-V доступны напрямую из панели управления
- Интеграция с Best Practices Analyzer
- Удобный фильтр и быстрый поиск виртуальных машин
- Возможность задавать IP адрес для виртуальных машин напрямую из панели управления
- Поддержка Legacy сетевой карты
- Поддержка MAC address spoofing
- Автоматизация сбора информации о системе для обращения в службу поддержки
- Расширенные настройки совместимости CPU, NUMA, сети
- Настройка поведения ВМ при запуске и выключении хоста
Поддержка кластеров
- Информация о доступном месте в кластерном хранилище данных
- Просмотр всех виртуальных машин на узле кластера
- Конверсия виртуальных машин из Clustered VM в non-Clustered VM
- Усовершенствованные возможности по управлению кластерами
Отчеты о состоянии виртуальной инфраструктуры
Отчеты о состоянии виртуальной инфраструктуры показывают все возможные состояния ваших виртуальных машин:
- Информация о Virtual CPU — предоставляет данные о количестве логических процессоров, а также лимиты/резервы использования процессорной мощности
- Информация о Virtual Memory — предоставляет данные об использовании динамической памяти, минимальной и максимальной RAM, буфере памяти, размере статической памяти и доли памяти, потребляемой каждой виртуальной машиной
- Информация о Virtual Network — предоставляет список всех виртуальных адаптеров сети и показывает название доступных виртуальных сетей. Кроме того, показывает тип виртуальной сети, название сетевого адаптера для внешних виртуальных сетей, режим динамического MAC-адреса и статический MAC-адрес для каждого виртуального адаптера
- Уведомления о нехватке пространства на жестком диске
- Журналы событий приложений
Антивирус плагин
- Безагентный антивирус для полного сканирования ВМ и защиты хоста
- Исключительно быстрая инкрементальная технология сканирования, которая отслеживает изменения файлов и сканирует только изменившиеся файлы. Этот процесс выполняется до 70 раз быстрее, чем традиционное полное сканирование
- Безагентное антивирусное сканирование по расписанию
- Функция активной защиты позволяет защитить виртуальные машины в режиме реального времени
- Помещение в «карантин» обнаруженных инфицированных файлов
Новые функции:
-
Расширенные возможности мониторинга — Сократите время, необходимое для сбора и анализа данных для ежедневного мониторинга среды Hyper-V. Собирайте и фильтруйте все происходящие в системе события, чтобы быстро идентифицировать и решить проблему. В новой версии продукта были добавлены новые параметры и предупреждения на уровне ВМ, позволяющие отображать в виде графиков использование процессора, памяти, сети и дисков. Данные за период сохраняются в базе и доступны для обработки в случае необходимости.
-
Библиотека ресурсов — Уменьшите время и ресурсы, затрачиваемые на выполнение шаблонных задач путем создания "мастер"-копий виртуальных ресурсов в Библиотеке. В дальнейшем вы можете устанавливать их быстро по образцу. Новая Библиотека ресурсов хранит шаблоны ВМ, виртуальных жестких дисков и ISO-образов. Исключите необходимость повторения одних и тех же операций ручной настройки, и вы значительно сократите время, необходимое для устранения неполадок из-за ошибок в конфигурации!
-
Автоматическое обнаружение Hyper-V хостов и кластеров — Новая опция автоматического обнаружения хостов / кластеров Hyper-V позволяет избежать их конфигурирования вручную. Просто введите диапазон IP-адресов для сканирования системы и хосты будут автоматически добавлены к консоли.
-
Улучшенная вкладка обзора состояния системы — Просматривайте все основные события в системе в течение определенного интервала времени и получайте общую картину событий на уровне ЦОД, хоста и кластера. Попробуйте новый визуальный формат, а также возможность сортировки событий по хостам, виртуальным машинам и кластерам. Получайте детальную информацию о состоянии кластеров, хостов и виртуальных машин в виде удобных графиков.
-
Расширенный Журнал задач — Усовершенствуйте возможность отслеживать все операции, которые были произведены внутри вашей виртуальной среды. Отслеживайте различные задачи, выполняемые на инфраструктуре и централизованно наблюдайте за ними через консоль.
-
Уведомления по электронной почте об обнаружении угрозы — С 5nine 5nine Manager v7 вы можете в режиме реального времени получать уведомления по электронной почте об обнаружении антивирусом вредоносных программ посредством сканирования или в режиме активной защиты. Всегда будьте в курсе состояния защиты виртуальной среды для принятия корректирующих действий, чтобы не допустить компрометации или ущерба от злоумышленников.
-
Антивирус Касперского для сканирования и активной защиты — Новый 5nine Manager v7 теперь работает с безагентным антивирусом от ведущего поставщика решений безопасности -Лаборатории Касперского. Новая безагентная антивирусная технология экономит ресурсы процессора и повышает плотность виртуализации до 30%, снижая общие затраты путем минимизации количество физических серверов.
-
Изменение лицензирования — Пожалуйста, обратите внимание, что с выпуском 5nine Manager v7 изменена модель лицензирования, с целью отразить существенные изменения в функциональности продукта.
Требования к системе
Поддерживаемые операционные системы для управляемых узлов
- Windows Server
- Windows Server 2012 R2
- Windows Server 2012 R2 Core
- Windows Server 2012
- Windows Server 2012 Core
- Windows Server 2008 R2 SP1
- Windows Server 2008 R2 SP1 Core
- Microsoft Hyper-V Server
- Microsoft Hyper-V Server 2012 R2
- Microsoft Hyper-V Server 2012
- Microsoft Hyper-V Server 2008 R2 SP1
Поддерживаемые операционные системы для управляющей консоли
В дополнение к списку управляемых серверных ОС, на которых возможна локальная установка консоли, также поддерживается удаленное администрирование с клиентских систем на базе:
- Windows 7 x64
- Windows 8 x64
- Windows 8.1 x64
Требуется для установки
- .NET Framework 4.5
Информация по установке
С информацией по установке можно ознакомиться в Руководстве администратора.Скачать пробную версию 5Nine Manager для Hyper-V.
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Описание
Управление и защита Microsoft Hyper-V
5nine Manager предоставляет локальный графический интерфейс пользователя (GUI) для Windows Server и Windows Server Core, а также для бесплатного Hyper-V Server. Этот продукт позволяет одновременно управлять гипервизором Microsoft Hyper-V различных версий (2012 R2 / 2012 / 2008 R2 SP1) из одного приложения, как при локальном, так и при удаленном подключении.
5nine Manager — является наилучшим решением для управления Hyper-V и мониторинга состояния виртуальной инфраструктуры, построенной на технологиях Microsoft.
Вы можете использовать 5nine Manager, если невозможно использование Microsoft System Center Virtual Machine Manager (SC VMM) для Windows Server Core и Free Hyper-V Server, т. к. в этих продуктах отсутствует GUI для управления Hyper-V. Также доступно полноценное управление последними версиями Hyper-V с любого клиентского рабочего места под x64 версией Windows 7 и выше.
Преимущества
Используйте преимущества мощного инструмента по управлению Hyper-V, разработанного специально для предприятий малого и среднего бизнеса
5nine Manager отвечает уникальным потребностям предприятий сегмента малого и среднего бизнеса в области управления Hyper-V. Это доступное и простое в использовании решение обеспечивает большинство функций Microsoft System Center VMM.
Упростите управление различными версиями Hyper-V с помощью единого интерфейса
Забудьте о неудобствах, связанных с управлением несколькими версиями Hyper-V. 5nine Manager обеспечивает управление всеми версиями Hyper-V с единой консоли.
Повысьте производительность с помощью графического пользовательского интерфейса для Windows Server Core и Microsoft Hyper-V Server
Устали от PowerShell? Повысьте продуктивность работы с Hyper-V, благодаря удобному графическому пользовательскому интерфейсу для бесплатных серверов Windows Server Core и Microsoft Hyper-V Server — как локальных, так и удаленных.
Будьте в курсе всех показателей производительности Hyper-V
Увеличьте время бесперебойной работы вашей сети Hyper-V и устраните «пробелы» в производительности заранее — с помощью 5nine Manager. Получите мгновенные оповещения о ключевых показателях производительности хостов Hyper-V, кластеров и виртуальных машин.
Защитите инфраструктуру Hyper-V с помощью безагентного антивируса
Обеспечьте надежную антивирусную защиту среды Hyper-V без снижения производительности. 5nine Manager с антивирус плагином устанавливается на хосте один раз и обеспечивает защиту виртуальных машин в режиме реального времени. Антивирусное сканирование виртуальной среды проходит до 70 раз быстрее, чем у других производителей, благодаря инновационной технологии инкрементального сканирования.
Основные функции
- Одновременное управление гипервизорами Microsoft различных версий (2012 R2 / 2012 / 2008 R2 SP1) из одного приложения как при локальном, так и при удаленном подключении
- Удобный локальный графический интерфейс, который позволяет управлять гипервизором в операционных системах Windows Server Core и Hyper-V Server
- Мониторинг состояния виртуальной инфраструктуры в режиме реального времени
- Файловый менеджер
Управление хостами Hyper-V
- Управление виртуальной сетью
- Репликация Hyper-V
- Репликация рабочих нагрузок при сбое на вторичный узел для аварийного восстановления
- Включение функций удаленного управления хостами Hyper-V: удаленный рабочий стол, удаленный лог событий, ping, и т.п.
- Просмотр расширений виртуального коммутатора Hyper-V
- Перемещение хоста в другую «datacenter» группу
Управление виртуальными машинами
Операции
- Удаленное подключение (Guest Connection View) к виртуальным машинам для просмотра и администрирования каждой отдельной виртуальной машины, не зависящее от версии установленного RDP клиента
- Выбор способа подключения к ВМ через консоль FreeRDP или Microsoft
- Использование функции «Live Migration» для перемещения виртуальных машин между узлами кластера в режиме реального времени
- Cоздание ВМ с помощью шаблонов
- Буфер обмена (Virtual Clipboard) для удобного копирования текстовой информации между виртуальными машинами
- Живая миграция без разделения ресурсов (Shared Nothing Live Migration)
- Миграция хранения (Storage migration)
- Базовая поддержка Fibre Channel Virtual Adapter
- Виртуальный диск для копирования файлов между виртуальными машинами, а также между виртуальными машинами и хостом
- Импорт и экспорт виртуальных машин Hyper-V
- Клонирование виртуальных машин Hyper-V
- Групповые операции с ВМ
- Сортировка ВМ
Установка
- Поддержка виртуальных машин «второго поколения» (Generation 2) для Windows Server 2012 R2
- Технология «IOPS throttling», позволяющая ограничивать количество операций ввода-вывода в секунду для каждой виртуальной машины
- Новый мастер создания виртуальных машин Hyper-V
- Копирование настроек Hyper-V между хостами
- Поддержка функции репликации виртуальных машин
- Логи Hyper-V доступны напрямую из панели управления
- Интеграция с Best Practices Analyzer
- Удобный фильтр и быстрый поиск виртуальных машин
- Возможность задавать IP адрес для виртуальных машин напрямую из панели управления
- Поддержка Legacy сетевой карты
- Поддержка MAC address spoofing
- Автоматизация сбора информации о системе для обращения в службу поддержки
- Расширенные настройки совместимости CPU, NUMA, сети
- Настройка поведения ВМ при запуске и выключении хоста
Поддержка кластеров
- Информация о доступном месте в кластерном хранилище данных
- Просмотр всех виртуальных машин на узле кластера
- Конверсия виртуальных машин из Clustered VM в non-Clustered VM
- Усовершенствованные возможности по управлению кластерами
Отчеты о состоянии виртуальной инфраструктуры
Отчеты о состоянии виртуальной инфраструктуры показывают все возможные состояния ваших виртуальных машин:
- Информация о Virtual CPU — предоставляет данные о количестве логических процессоров, а также лимиты/резервы использования процессорной мощности
- Информация о Virtual Memory — предоставляет данные об использовании динамической памяти, минимальной и максимальной RAM, буфере памяти, размере статической памяти и доли памяти, потребляемой каждой виртуальной машиной
- Информация о Virtual Network — предоставляет список всех виртуальных адаптеров сети и показывает название доступных виртуальных сетей. Кроме того, показывает тип виртуальной сети, название сетевого адаптера для внешних виртуальных сетей, режим динамического MAC-адреса и статический MAC-адрес для каждого виртуального адаптера
- Уведомления о нехватке пространства на жестком диске
- Журналы событий приложений
Антивирус плагин
- Безагентный антивирус для полного сканирования ВМ и защиты хоста
- Исключительно быстрая инкрементальная технология сканирования, которая отслеживает изменения файлов и сканирует только изменившиеся файлы. Этот процесс выполняется до 70 раз быстрее, чем традиционное полное сканирование
- Безагентное антивирусное сканирование по расписанию
- Функция активной защиты позволяет защитить виртуальные машины в режиме реального времени
- Помещение в «карантин» обнаруженных инфицированных файлов
Новые функции:
-
Расширенные возможности мониторинга — Сократите время, необходимое для сбора и анализа данных для ежедневного мониторинга среды Hyper-V. Собирайте и фильтруйте все происходящие в системе события, чтобы быстро идентифицировать и решить проблему. В новой версии продукта были добавлены новые параметры и предупреждения на уровне ВМ, позволяющие отображать в виде графиков использование процессора, памяти, сети и дисков. Данные за период сохраняются в базе и доступны для обработки в случае необходимости.
-
Библиотека ресурсов — Уменьшите время и ресурсы, затрачиваемые на выполнение шаблонных задач путем создания "мастер"-копий виртуальных ресурсов в Библиотеке. В дальнейшем вы можете устанавливать их быстро по образцу. Новая Библиотека ресурсов хранит шаблоны ВМ, виртуальных жестких дисков и ISO-образов. Исключите необходимость повторения одних и тех же операций ручной настройки, и вы значительно сократите время, необходимое для устранения неполадок из-за ошибок в конфигурации!
-
Автоматическое обнаружение Hyper-V хостов и кластеров — Новая опция автоматического обнаружения хостов / кластеров Hyper-V позволяет избежать их конфигурирования вручную. Просто введите диапазон IP-адресов для сканирования системы и хосты будут автоматически добавлены к консоли.
-
Улучшенная вкладка обзора состояния системы — Просматривайте все основные события в системе в течение определенного интервала времени и получайте общую картину событий на уровне ЦОД, хоста и кластера. Попробуйте новый визуальный формат, а также возможность сортировки событий по хостам, виртуальным машинам и кластерам. Получайте детальную информацию о состоянии кластеров, хостов и виртуальных машин в виде удобных графиков.
-
Расширенный Журнал задач — Усовершенствуйте возможность отслеживать все операции, которые были произведены внутри вашей виртуальной среды. Отслеживайте различные задачи, выполняемые на инфраструктуре и централизованно наблюдайте за ними через консоль.
-
Уведомления по электронной почте об обнаружении угрозы — С 5nine 5nine Manager v7 вы можете в режиме реального времени получать уведомления по электронной почте об обнаружении антивирусом вредоносных программ посредством сканирования или в режиме активной защиты. Всегда будьте в курсе состояния защиты виртуальной среды для принятия корректирующих действий, чтобы не допустить компрометации или ущерба от злоумышленников.
-
Антивирус Касперского для сканирования и активной защиты — Новый 5nine Manager v7 теперь работает с безагентным антивирусом от ведущего поставщика решений безопасности -Лаборатории Касперского. Новая безагентная антивирусная технология экономит ресурсы процессора и повышает плотность виртуализации до 30%, снижая общие затраты путем минимизации количество физических серверов.
-
Изменение лицензирования — Пожалуйста, обратите внимание, что с выпуском 5nine Manager v7 изменена модель лицензирования, с целью отразить существенные изменения в функциональности продукта.
Требования к системе
Поддерживаемые операционные системы для управляемых узлов
- Windows Server
- Windows Server 2012 R2
- Windows Server 2012 R2 Core
- Windows Server 2012
- Windows Server 2012 Core
- Windows Server 2008 R2 SP1
- Windows Server 2008 R2 SP1 Core
- Microsoft Hyper-V Server
- Microsoft Hyper-V Server 2012 R2
- Microsoft Hyper-V Server 2012
- Microsoft Hyper-V Server 2008 R2 SP1
Поддерживаемые операционные системы для управляющей консоли
В дополнение к списку управляемых серверных ОС, на которых возможна локальная установка консоли, также поддерживается удаленное администрирование с клиентских систем на базе:
- Windows 7 x64
- Windows 8 x64
- Windows 8.1 x64
Требуется для установки
- .NET Framework 4.5
Информация по установке
С информацией по установке можно ознакомиться в Руководстве администратора.Скачать пробную версию 5Nine Manager для Hyper-V.
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