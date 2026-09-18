ПО Microsoft Office2019 Home and Business [T5D-03189] (электронный ключ)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Активация доступна только на территории РФ
Характеристики
Описание товара ПО Microsoft Office2019 Home and Business [T5D-03189] (электронный ключ)
Описание
Основа ваших достижений
Office Для дома и бизнеса 2019 – корпоративная лицензия, идеальное решение для компаний, которым необходим классический набор приложений Office и почта Outlook. Одна лицензия подходит для установки на одно устройство ПК (с Windows 10) или Mac. Office Для дома и бизнеса 2019 – это высокая производительность, удобная совместная работа, быстрое решение рабочих задач из любой точки мира. А с новыми функциями Office 2019 возможностей для развития бизнеса стало еще больше.
Что нового в Office 2019?
Outlook
- Обновленные карточки контактов. Быстрый просмотр самых важных сведений о людях и группах, одинаковый интерфейс для браузера и мобильной версии.
- Карточки путешествий и посылок. Простые сводные карточки во входящих письмах и календаре помогают легко просматривать брони для путешествий и отслеживать доставку посылок.
- Упоминания. Чтобы выделить ключевые контакты, добавьте символ @ перед их именем в тексте письма или записи календаря, после чего контакт автоматически появится в списке получателей.
- Сортировка почты. С помощью сортировки почты можно разделить папку «Входящие» на две вкладки — «Отсортированные» и «Другие». Наиболее важные сообщения выводятся во вкладке «Отсортированные», а остальные можно легко найти на вкладке «Другие».
PowerPoint
- Поддержка 3D – вставка и работа с трехмерными объектами в вашей презентации.
- Трансформация анализирует содержание последовательных слайдов и добавляет анимацию для плавного перехода между слайдами.
- Интерактивное оглавление позволяет сделать нелинейные повествования, создавая интерактивные сводные слайды.
- Возможность перемещений слайдов и объектов с помощью цифрового пера.
Word
- Переводчик (теперь доступно для Mac OS)– переводите тексты, не выходя из приложения.
- Режим фокусировки (теперь доступно для Mac OS) – позволяет убрать все лишнее и сфокусироваться на тексте.
Excel
- Диаграмма «Воронка».
- Временная шкала - диаграмма, которая позволяет нанести на линейную временную шкалу последовательность событий в хронологическом порядке.
- Карты 2D - преобразовывайте географические данные в качественную визуализацию с помощью 2D-карт.
Требования к системе
Системные требования:
- Учетная запись Майкрософт
- Доступ в Интернет
- Windows 10 или macOS*
- Процессор: 1,6 ГГц, 2-ядерный (ПК); Intel (Mac)
- ОЗУ: 4 ГБ, 2 ГБ (32-разрядная версия)
- Дисковое пространство: 4 ГБ (ПК); 10 ГБ, Mac OS Extended или APFS
- пространство: 4 ГБ (ПК); 10 ГБ, Mac OS Extended или APFS
- Экран: 1280 x 768 (ПК)/800 (Mac).
*Перейдите по ссылке: office.com/systemrequirements для получения полной информации о требуемых функциях.
Информация по установке
Для электронных ключей:
Для загрузки и активации продукта нажмите на ссылку, прилагаемую к ключу, или введите ключ на сайте https://office.com/setup
К каждому ключу прилагается своя уникальная ссылка.
Войдите в систему, используя учетную запись Microsoft конечного пользователя (или создайте учетную запись при ее отсутствии).
Установите продукт на совместимые устройства.
ВАЖНО! Необходимо указывать данные учетной записи Microsoft конечного пользователя продукта.
Ключ привязывается к учетной записи и изменить привязку будет невозможно.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Описание
Основа ваших достижений
Office Для дома и бизнеса 2019 – корпоративная лицензия, идеальное решение для компаний, которым необходим классический набор приложений Office и почта Outlook. Одна лицензия подходит для установки на одно устройство ПК (с Windows 10) или Mac. Office Для дома и бизнеса 2019 – это высокая производительность, удобная совместная работа, быстрое решение рабочих задач из любой точки мира. А с новыми функциями Office 2019 возможностей для развития бизнеса стало еще больше.
Что нового в Office 2019?
Outlook
- Обновленные карточки контактов. Быстрый просмотр самых важных сведений о людях и группах, одинаковый интерфейс для браузера и мобильной версии.
- Карточки путешествий и посылок. Простые сводные карточки во входящих письмах и календаре помогают легко просматривать брони для путешествий и отслеживать доставку посылок.
- Упоминания. Чтобы выделить ключевые контакты, добавьте символ @ перед их именем в тексте письма или записи календаря, после чего контакт автоматически появится в списке получателей.
- Сортировка почты. С помощью сортировки почты можно разделить папку «Входящие» на две вкладки — «Отсортированные» и «Другие». Наиболее важные сообщения выводятся во вкладке «Отсортированные», а остальные можно легко найти на вкладке «Другие».
PowerPoint
- Поддержка 3D – вставка и работа с трехмерными объектами в вашей презентации.
- Трансформация анализирует содержание последовательных слайдов и добавляет анимацию для плавного перехода между слайдами.
- Интерактивное оглавление позволяет сделать нелинейные повествования, создавая интерактивные сводные слайды.
- Возможность перемещений слайдов и объектов с помощью цифрового пера.
Word
- Переводчик (теперь доступно для Mac OS)– переводите тексты, не выходя из приложения.
- Режим фокусировки (теперь доступно для Mac OS) – позволяет убрать все лишнее и сфокусироваться на тексте.
Excel
- Диаграмма «Воронка».
- Временная шкала - диаграмма, которая позволяет нанести на линейную временную шкалу последовательность событий в хронологическом порядке.
- Карты 2D - преобразовывайте географические данные в качественную визуализацию с помощью 2D-карт.
Требования к системе
Системные требования:
- Учетная запись Майкрософт
- Доступ в Интернет
- Windows 10 или macOS*
- Процессор: 1,6 ГГц, 2-ядерный (ПК); Intel (Mac)
- ОЗУ: 4 ГБ, 2 ГБ (32-разрядная версия)
- Дисковое пространство: 4 ГБ (ПК); 10 ГБ, Mac OS Extended или APFS
- пространство: 4 ГБ (ПК); 10 ГБ, Mac OS Extended или APFS
- Экран: 1280 x 768 (ПК)/800 (Mac).
*Перейдите по ссылке: office.com/systemrequirements для получения полной информации о требуемых функциях.
Информация по установке
Для электронных ключей:
Для загрузки и активации продукта нажмите на ссылку, прилагаемую к ключу, или введите ключ на сайте https://office.com/setup
К каждому ключу прилагается своя уникальная ссылка.
Войдите в систему, используя учетную запись Microsoft конечного пользователя (или создайте учетную запись при ее отсутствии).
Установите продукт на совместимые устройства.
ВАЖНО! Необходимо указывать данные учетной записи Microsoft конечного пользователя продукта.
Ключ привязывается к учетной записи и изменить привязку будет невозможно.
Отзывы о товаре ПО Microsoft Office2019 Home and Business [T5D-03189] (электронный ключ)