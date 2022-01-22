Описание товара ПО Microsoft Office 365 Personal [QQ2-00004] (электронный ключ)

Описание

•Подписка на 12 месяцев •Для 1 пользователя •Полные и самые актуальные версии Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher(только ПК), Access (только ПК) •1 ТБ облачного хранилища OneDrive •Эксклюзивные обновления каждый месяц •60 минут Skype каждый месяц

Office 365 Персональный – годовая подписка, подходит для одного пользователя для использования приложений Office на всех устройствах. Office 365 Персональный включает полностью устанавливаемые первоклассные приложения Office с эксклюзивными новыми функциями, которые появляются каждый месяц. Вы всегда используете самое актуальное программное обеспечение и вам не надо думать о замене устаревших версий программ. Плюс, вы получаете 1ТБ в облачном хранилище OneDrive для мгновенного доступа к своим документам, фотографиям и видеозаписям. Также вы получаете 60 бесплатных минут Skype каждый месяц для звонков на стационарные телефоны России.

Если вы ищете подписку не только для себя, то вам подойдет Office 365 Для дома. Office 365 Для дома - это оптимальное решение, которое дарит лучшие преимущества офисных приложений на всех устройствах для всей семьи.

Если вам нужна постоянная лицензия для одного устройства – ознакомьтесь с Office Для дома и учебы 2019.

Требования к системе

Системные требования:

Учетная запись Майкрософт

Доступ в Интернет

Windows 10 или macOS*

Процессор: 1,6 ГГц, 2-ядерный (ПК); Intel (Mac)

ОЗУ: 4 ГБ, 2 ГБ (32-разрядная версия)

Дисковое пространство: 4 ГБ (ПК); 10 ГБ, Mac OS Extended или APFS

пространство: 4 ГБ (ПК); 10 ГБ, Mac OS Extended или APFS

Экран: 1280 x 768 (ПК)/800 (Mac)

*Перейдите по ссылке: office.com/systemrequirements для получения информации о совместимости версий Windows 10 и macOS, а также других требуемых функциях.

Информация по установке

Для электронных ключей:

Для загрузки и активации продукта нажмите на ссылку, прилагаемую к ключу, или введите ключ на сайте https://office.com/setup

К каждому ключу прилагается своя уникальная ссылка.

Войдите в систему, используя учетную запись Microsoft конечного пользователя (или создайте учетную запись при ее отсутствии).

Установите продукт на совместимые устройства.

ВАЖНО! Необходимо указывать данные учетной записи Microsoft конечного пользователя продукта.

Ключ привязывается к учетной записи и изменить привязку будет невозможно.