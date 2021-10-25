ПО Microsoft Office 365 Home [6GQ-00084] (электронный ключ)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Активация доступна только на территории РФ
Характеристики
Описание товара ПО Microsoft Office 365 Home [6GQ-00084] (электронный ключ)
Описание
Удобная годовая подписка – идеальный вариант для семей, которые хотят использовать полные версии новейших приложений Office на всех своих устройствах. Каждый подписчик Office 365 Для дома получает 1ТБ облачного хранилища OneDrive. Редактируйте материалы и делитесь ими через Интернет в любое время, в любом месте и с помощью любых ваших устройств. Также каждый пользователь получает 60 бесплатных минут Skype каждый месяц для звонков на стационарные телефоны России. С подпиской Office 365 у вас всегда будет актуальная версия приложений Microsoft Office.
Теперь одна подписка на 6 человек!
- Подписка на 12 месяцев
- До 6 пользователей
- Полные и самые актуальные версии Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher(только ПК), Access (только ПК)
- 1 ТБ облачного хранилища OneDrive для каждого пользователя
- Эксклюзивные обновления каждый месяц
- 60 минут Skype каждый месяц для каждого пользователя
Требования к системе
Системные требования:
- Учетная запись Майкрософт
- Доступ в Интернет
- Windows 10 или macOS*
- Процессор: 1,6 ГГц, 2-ядерный (ПК); Intel (Mac)
- ОЗУ: 4 ГБ, 2 ГБ (32-разрядная версия)
- Дисковое пространство: 4 ГБ (ПК); 10 ГБ, Mac OS Extended или APFS
- пространство: 4 ГБ (ПК); 10 ГБ, Mac OS Extended или APFS
- Экран: 1280 x 768 (ПК)/800 (Mac).
*Перейдите по ссылке: office.com/systemrequirements для получения информации о совместимости версий Windows 10 и macOS, а также других требуемых функциях
Информация по установке
Для электронных ключей:
Для загрузки и активации продукта нажмите на ссылку, прилагаемую к ключу, или введите ключ на сайте https://office.com/setup
К каждому ключу прилагается своя уникальная ссылка.
Войдите в систему, используя учетную запись Microsoft конечного пользователя (или создайте учетную запись при ее отсутствии).
Установите продукт на совместимые устройства.
ВАЖНО! Необходимо указывать данные учетной записи Microsoft конечного пользователя продукта.
Ключ привязывается к учетной записи и изменить привязку будет невозможно.
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Описание
Удобная годовая подписка – идеальный вариант для семей, которые хотят использовать полные версии новейших приложений Office на всех своих устройствах. Каждый подписчик Office 365 Для дома получает 1ТБ облачного хранилища OneDrive. Редактируйте материалы и делитесь ими через Интернет в любое время, в любом месте и с помощью любых ваших устройств. Также каждый пользователь получает 60 бесплатных минут Skype каждый месяц для звонков на стационарные телефоны России. С подпиской Office 365 у вас всегда будет актуальная версия приложений Microsoft Office.
Теперь одна подписка на 6 человек!
- Подписка на 12 месяцев
- До 6 пользователей
- Полные и самые актуальные версии Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher(только ПК), Access (только ПК)
- 1 ТБ облачного хранилища OneDrive для каждого пользователя
- Эксклюзивные обновления каждый месяц
- 60 минут Skype каждый месяц для каждого пользователя
Требования к системе
Системные требования:
- Учетная запись Майкрософт
- Доступ в Интернет
- Windows 10 или macOS*
- Процессор: 1,6 ГГц, 2-ядерный (ПК); Intel (Mac)
- ОЗУ: 4 ГБ, 2 ГБ (32-разрядная версия)
- Дисковое пространство: 4 ГБ (ПК); 10 ГБ, Mac OS Extended или APFS
- пространство: 4 ГБ (ПК); 10 ГБ, Mac OS Extended или APFS
- Экран: 1280 x 768 (ПК)/800 (Mac).
*Перейдите по ссылке: office.com/systemrequirements для получения информации о совместимости версий Windows 10 и macOS, а также других требуемых функциях
Информация по установке
Для электронных ключей:
Для загрузки и активации продукта нажмите на ссылку, прилагаемую к ключу, или введите ключ на сайте https://office.com/setup
К каждому ключу прилагается своя уникальная ссылка.
Войдите в систему, используя учетную запись Microsoft конечного пользователя (или создайте учетную запись при ее отсутствии).
Установите продукт на совместимые устройства.
ВАЖНО! Необходимо указывать данные учетной записи Microsoft конечного пользователя продукта.
Ключ привязывается к учетной записи и изменить привязку будет невозможно.
Достоинства:
Набор программ, низкая стоимость
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Купил Microsoft 365 для семьи и посчитал, что при цене подписки 3600 руб., на человека обходится 600 руб., выгодно! Плюс получаешь такие плюхи, как 1Тб облачного хранилища, полный набор программ и постоянные функциональные обновления.
Достоинства:
6 пользователей
5 устройств
OneDrive
Outlook
обновления офиса
Недостатки:
нету
Комментарий:
Отличный офис для всей семьи, на 6 пользователей и у каждого доступно 5 устройств с полным функционалом, 1Tb OneDrive облачного хранилища это вообще сказка. Outlook почтовый сервис просто чудо!!! всегда актуальные и сведения обновления офисных программ, тоже радуют и привносят всегда какие то новые фишки! Рекомендую
Отзывы о товаре ПО Microsoft Office 365 Home [6GQ-00084] (электронный ключ)
Достоинства:
Набор программ, низкая стоимость
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Купил Microsoft 365 для семьи и посчитал, что при цене подписки 3600 руб., на человека обходится 600 руб., выгодно! Плюс получаешь такие плюхи, как 1Тб облачного хранилища, полный набор программ и постоянные функциональные обновления.
Достоинства:
6 пользователей
5 устройств
OneDrive
Outlook
обновления офиса
Недостатки:
нету
Комментарий:
Отличный офис для всей семьи, на 6 пользователей и у каждого доступно 5 устройств с полным функционалом, 1Tb OneDrive облачного хранилища это вообще сказка. Outlook почтовый сервис просто чудо!!! всегда актуальные и сведения обновления офисных программ, тоже радуют и привносят всегда какие то новые фишки! Рекомендую