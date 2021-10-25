Описание товара ПО Microsoft Office 365 Home [6GQ-00084] (электронный ключ)

Описание

Удобная годовая подписка – идеальный вариант для семей, которые хотят использовать полные версии новейших приложений Office на всех своих устройствах. Каждый подписчик Office 365 Для дома получает 1ТБ облачного хранилища OneDrive. Редактируйте материалы и делитесь ими через Интернет в любое время, в любом месте и с помощью любых ваших устройств. Также каждый пользователь получает 60 бесплатных минут Skype каждый месяц для звонков на стационарные телефоны России. С подпиской Office 365 у вас всегда будет актуальная версия приложений Microsoft Office.

Теперь одна подписка на 6 человек!

Подписка на 12 месяцев

До 6 пользователей

Полные и самые актуальные версии Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher(только ПК), Access (только ПК)

1 ТБ облачного хранилища OneDrive для каждого пользователя

Эксклюзивные обновления каждый месяц

60 минут Skype каждый месяц для каждого пользователя

Требования к системе

Системные требования:

Учетная запись Майкрософт

Доступ в Интернет

Windows 10 или macOS*

Процессор: 1,6 ГГц, 2-ядерный (ПК); Intel (Mac)

ОЗУ: 4 ГБ, 2 ГБ (32-разрядная версия)

Дисковое пространство: 4 ГБ (ПК); 10 ГБ, Mac OS Extended или APFS

пространство: 4 ГБ (ПК); 10 ГБ, Mac OS Extended или APFS

Экран: 1280 x 768 (ПК)/800 (Mac).

*Перейдите по ссылке: office.com/systemrequirements для получения информации о совместимости версий Windows 10 и macOS, а также других требуемых функциях

Информация по установке

Для электронных ключей:

Для загрузки и активации продукта нажмите на ссылку, прилагаемую к ключу, или введите ключ на сайте https://office.com/setup

К каждому ключу прилагается своя уникальная ссылка.

Войдите в систему, используя учетную запись Microsoft конечного пользователя (или создайте учетную запись при ее отсутствии).

Установите продукт на совместимые устройства.

ВАЖНО! Необходимо указывать данные учетной записи Microsoft конечного пользователя продукта.

Ключ привязывается к учетной записи и изменить привязку будет невозможно.