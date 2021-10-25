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ПО Microsoft Office 365 Home [6GQ-00084] (электронный ключ) купить с доставкой в Москве
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ПО Microsoft Office 365 Home [6GQ-00084] (электронный ключ)

2 Отзывы
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ПО Microsoft Office 365 Home [6GQ-00084] (электронный ключ)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Офисные приложения
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-24%
7 330 руб.  9 680 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 300181
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  • Активация доступна только на территории РФ

Характеристики

Бренд
Microsoft
Тип товара
Офисные приложения

Описание товара ПО Microsoft Office 365 Home [6GQ-00084] (электронный ключ)

Описание

Удобная годовая подписка – идеальный вариант для семей, которые хотят использовать полные версии новейших приложений Office на всех своих устройствах. Каждый подписчик Office 365 Для дома получает 1ТБ облачного хранилища OneDrive. Редактируйте материалы и делитесь ими через Интернет в любое время, в любом месте и с помощью любых ваших устройств. Также каждый пользователь получает 60 бесплатных минут Skype каждый месяц для звонков на стационарные телефоны России. С подпиской Office 365 у вас всегда будет актуальная версия приложений Microsoft Office.

 

Теперь одна подписка на 6 человек!

  • Подписка на 12 месяцев
  • До 6 пользователей
  • Полные и самые актуальные версии Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher(только ПК), Access (только ПК)
  • 1 ТБ облачного хранилища OneDrive для каждого пользователя
  • Эксклюзивные обновления каждый месяц
  • 60 минут Skype каждый месяц для каждого пользователя

Требования к системе

Системные требования:

  • Учетная запись Майкрософт
  • Доступ в Интернет
  • Windows 10 или macOS*
  • Процессор: 1,6 ГГц, 2-ядерный (ПК); Intel (Mac)
  • ОЗУ: 4 ГБ, 2 ГБ (32-разрядная версия)
  • Дисковое пространство: 4 ГБ (ПК); 10 ГБ, Mac OS Extended или APFS
  • пространство: 4 ГБ (ПК); 10 ГБ, Mac OS Extended или APFS
  • Экран: 1280 x 768 (ПК)/800 (Mac).

*Перейдите по ссылке: office.com/systemrequirements для получения информации о совместимости версий Windows 10 и macOS, а также других требуемых функциях

Информация по установке

Для электронных ключей:

Для загрузки и активации продукта нажмите на  ссылку, прилагаемую к ключу, или введите ключ на сайте https://office.com/setup

К каждому ключу прилагается своя уникальная ссылка.

 

Войдите в систему, используя учетную запись Microsoft конечного пользователя (или создайте учетную запись при ее отсутствии).

Установите продукт на совместимые устройства.

 

ВАЖНО! Необходимо указывать данные учетной записи Microsoft конечного пользователя продукта.

Ключ привязывается к учетной записи и изменить привязку будет невозможно.

Отзывы о товаре ПО Microsoft Office 365 Home [6GQ-00084] (электронный ключ)

25.10.2021
Рамиль Мингалиев

Достоинства:
Набор программ, низкая стоимость

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Купил Microsoft 365 для семьи и посчитал, что при цене подписки 3600 руб., на человека обходится 600 руб., выгодно! Плюс получаешь такие плюхи, как 1Тб облачного хранилища, полный набор программ и постоянные функциональные обновления.
12.04.2021
Nikita

Достоинства:
6 пользователей
5 устройств
OneDrive
Outlook
обновления офиса

Недостатки:
нету

Комментарий:
Отличный офис для всей семьи, на 6 пользователей и у каждого доступно 5 устройств с полным функционалом, 1Tb OneDrive облачного хранилища это вообще сказка. Outlook почтовый сервис просто чудо!!! всегда актуальные и сведения обновления офисных программ, тоже радуют и привносят всегда какие то новые фишки! Рекомендую



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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Microsoft
Тип товара
Офисные приложения
Описание

Описание

Удобная годовая подписка – идеальный вариант для семей, которые хотят использовать полные версии новейших приложений Office на всех своих устройствах. Каждый подписчик Office 365 Для дома получает 1ТБ облачного хранилища OneDrive. Редактируйте материалы и делитесь ими через Интернет в любое время, в любом месте и с помощью любых ваших устройств. Также каждый пользователь получает 60 бесплатных минут Skype каждый месяц для звонков на стационарные телефоны России. С подпиской Office 365 у вас всегда будет актуальная версия приложений Microsoft Office.

 

Теперь одна подписка на 6 человек!

  • Подписка на 12 месяцев
  • До 6 пользователей
  • Полные и самые актуальные версии Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher(только ПК), Access (только ПК)
  • 1 ТБ облачного хранилища OneDrive для каждого пользователя
  • Эксклюзивные обновления каждый месяц
  • 60 минут Skype каждый месяц для каждого пользователя

Требования к системе

Системные требования:

  • Учетная запись Майкрософт
  • Доступ в Интернет
  • Windows 10 или macOS*
  • Процессор: 1,6 ГГц, 2-ядерный (ПК); Intel (Mac)
  • ОЗУ: 4 ГБ, 2 ГБ (32-разрядная версия)
  • Дисковое пространство: 4 ГБ (ПК); 10 ГБ, Mac OS Extended или APFS
  • пространство: 4 ГБ (ПК); 10 ГБ, Mac OS Extended или APFS
  • Экран: 1280 x 768 (ПК)/800 (Mac).

*Перейдите по ссылке: office.com/systemrequirements для получения информации о совместимости версий Windows 10 и macOS, а также других требуемых функциях

Информация по установке

Для электронных ключей:

Для загрузки и активации продукта нажмите на  ссылку, прилагаемую к ключу, или введите ключ на сайте https://office.com/setup

К каждому ключу прилагается своя уникальная ссылка.

 

Войдите в систему, используя учетную запись Microsoft конечного пользователя (или создайте учетную запись при ее отсутствии).

Установите продукт на совместимые устройства.

 

ВАЖНО! Необходимо указывать данные учетной записи Microsoft конечного пользователя продукта.

Ключ привязывается к учетной записи и изменить привязку будет невозможно.

Самовывоз
Доставка
Отзывы
25.10.2021
Рамиль Мингалиев

Достоинства:
Набор программ, низкая стоимость

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Купил Microsoft 365 для семьи и посчитал, что при цене подписки 3600 руб., на человека обходится 600 руб., выгодно! Плюс получаешь такие плюхи, как 1Тб облачного хранилища, полный набор программ и постоянные функциональные обновления.
12.04.2021
Nikita

Достоинства:
6 пользователей
5 устройств
OneDrive
Outlook
обновления офиса

Недостатки:
нету

Комментарий:
Отличный офис для всей семьи, на 6 пользователей и у каждого доступно 5 устройств с полным функционалом, 1Tb OneDrive облачного хранилища это вообще сказка. Outlook почтовый сервис просто чудо!!! всегда актуальные и сведения обновления офисных программ, тоже радуют и привносят всегда какие то новые фишки! Рекомендую


ПО Microsoft Office 365 Home [6GQ-00084] (электронный ключ) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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