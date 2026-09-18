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ПО Microsoft Office 365 бизнес стандарт [KLQ-00217] (электронный ключ) купить с доставкой в Москве
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ПО Microsoft Office 365 бизнес стандарт [KLQ-00217] (электронный ключ)

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ПО Microsoft Office 365 бизнес стандарт [KLQ-00217] (электронный ключ)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Офисные приложения
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-9%
16 110 руб.  17 720 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 300180
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  • Активация доступна только на территории РФ

Характеристики

Бренд
Microsoft
Тип товара
Офисные приложения

Описание товара ПО Microsoft Office 365 бизнес стандарт [KLQ-00217] (электронный ключ)

Описание

Создайте работу мечты с Office 365 Бизнес Премиум!

Office 365 Бизнес Премиум – решение для малого бизнеса. Продукт подходит для компаний, которым нужны приложения Office, корпоративная электронная почта и другие бизнес-службы. Office 365 Бизнес Премиум cоздан для того, чтобы сделать работу в команде идеальной. Это подписка  на 12 месяцев, в состав которой входит расширенный набор приложений Microsoft Office для всех устройств, а также бизнес-службы: Exchange, Skype для бизнеса, Teams. Помимо этого вам будут доступны новые приложения для малого бизнеса: Bookings и Outlook Customer Manager, которые сделают вашу работу еще удобнее и проще, а бизнес успешнее. Вместе с подпиской вы получаете бесплатный домен на 1 год.  

Раскройте потенциал команды и вдохновите коллег с помощью новых возможностей Office 365 Бизнес Премиум.

Характеристики

  • Подписка на 12 месяцев
  • Один пользователь
  • Одна лицензия предоставляет пользователю возможность установить полнофункциональные приложения
  • Office на 5 компьютеров Windows или Mac, пять телефонов и пять планшетов
  • Полные и самые актуальные версии Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher(только ПК), Access (только ПК)
  • Бизнес-службы: Exchange Online с почтовым ящиком размером 50 ГБ и пользовательским адресом домена электронной почты, Skype для бизнеса, Microsoft Teams, SharePoint Online
  • Новые бизнес-приложения: Outlook Customer Manager, Microsoft Bookings
  • Эксклюзивные обновления каждый месяц
  • 1 ТБ в облачном сервисе OneDrive
  • Бесплатный домен на 1 год
  • Техническая поддержка Майкрософт
  • Лицензия для коммерческого использования

Требования к системе

Системные требования:

  • Учетная запись Майкрософт
  • Доступ в Интернет
  • Windows 10 или macOS*
  • Процессор: 1,6 ГГц, 2-ядерный (ПК); Intel (Mac)
  • ОЗУ: 4 ГБ, 2 ГБ (32-разрядная версия)
  • Дисковое пространство: 4 ГБ (ПК); 10 ГБ, Mac OS Extended или APFS
  • пространство: 4 ГБ (ПК); 10 ГБ, Mac OS Extended или APFS
  • Экран: 1280 x 768 (ПК)/800 (Mac).
  •  

Информация по установке

Введите ключ продукта на странице https://office.com/setupkey

Отзывы о товаре ПО Microsoft Office 365 бизнес стандарт [KLQ-00217] (электронный ключ)




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Microsoft
Тип товара
Офисные приложения
Описание

Описание

Создайте работу мечты с Office 365 Бизнес Премиум!

Office 365 Бизнес Премиум – решение для малого бизнеса. Продукт подходит для компаний, которым нужны приложения Office, корпоративная электронная почта и другие бизнес-службы. Office 365 Бизнес Премиум cоздан для того, чтобы сделать работу в команде идеальной. Это подписка  на 12 месяцев, в состав которой входит расширенный набор приложений Microsoft Office для всех устройств, а также бизнес-службы: Exchange, Skype для бизнеса, Teams. Помимо этого вам будут доступны новые приложения для малого бизнеса: Bookings и Outlook Customer Manager, которые сделают вашу работу еще удобнее и проще, а бизнес успешнее. Вместе с подпиской вы получаете бесплатный домен на 1 год.  

Раскройте потенциал команды и вдохновите коллег с помощью новых возможностей Office 365 Бизнес Премиум.

Характеристики

  • Подписка на 12 месяцев
  • Один пользователь
  • Одна лицензия предоставляет пользователю возможность установить полнофункциональные приложения
  • Office на 5 компьютеров Windows или Mac, пять телефонов и пять планшетов
  • Полные и самые актуальные версии Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher(только ПК), Access (только ПК)
  • Бизнес-службы: Exchange Online с почтовым ящиком размером 50 ГБ и пользовательским адресом домена электронной почты, Skype для бизнеса, Microsoft Teams, SharePoint Online
  • Новые бизнес-приложения: Outlook Customer Manager, Microsoft Bookings
  • Эксклюзивные обновления каждый месяц
  • 1 ТБ в облачном сервисе OneDrive
  • Бесплатный домен на 1 год
  • Техническая поддержка Майкрософт
  • Лицензия для коммерческого использования

Требования к системе

Системные требования:

  • Учетная запись Майкрософт
  • Доступ в Интернет
  • Windows 10 или macOS*
  • Процессор: 1,6 ГГц, 2-ядерный (ПК); Intel (Mac)
  • ОЗУ: 4 ГБ, 2 ГБ (32-разрядная версия)
  • Дисковое пространство: 4 ГБ (ПК); 10 ГБ, Mac OS Extended или APFS
  • пространство: 4 ГБ (ПК); 10 ГБ, Mac OS Extended или APFS
  • Экран: 1280 x 768 (ПК)/800 (Mac).
  •  

Информация по установке

Введите ключ продукта на странице https://office.com/setupkey

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Отзывы


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