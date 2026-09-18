ПО Microsoft Office 2019 Pro [269-17064] (электронный ключ)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Активация доступна только на территории РФ
Характеристики
Описание товара ПО Microsoft Office 2019 Pro [269-17064] (электронный ключ)
Описание
Office Профессиональный 2019 – решение для семей или компаний, кому необходим классический набор приложений, плюс Publisher и почта Outlook, а также Access и Publisher=. Одна лицензия подходит для установки на одно устройство ПК (с Windows 10).
Что нового в Office 2019?
Outlook
- Обновленные карточки контактов. Быстрый просмотр самых важных сведений о людях и группах, одинаковый интерфейс для браузера и мобильной версии.
- Упоминания. Чтобы выделить ключевые контакты, добавьте символ @ перед их именем в тексте письма или записи календаря, после чего контакт автоматически появится в списке получателей.
- Сортировка почты. С помощью сортировки почты можно разделить папку «Входящие» на две вкладки — «Отсортированные» и «Другие». Наиболее важные сообщения выводятся во вкладке «Отсортированные», а остальные можно легко найти на вкладке «Другие».
PowerPoint
- Поддержка 3D – вставка и работа с трехмерными объектами в вашей презентации.
- Трансформация анализирует содержание последовательных слайдов и добавляет анимацию для плавного перехода между слайдами.
- Интерактивное оглавление позволяет сделать нелинейные повествования, создавая интерактивные сводные слайды.
- Возможность перемещений слайдов и объектов с помощью цифрового пера.
Word
- Переводчик – переводите тексты, не выходя из приложения.
- Режим фокусировки – позволяет убрать все лишнее и сфокусироваться на тексте.
Excel
- Диаграмма «Воронка».
- Временная шкала - диаграмма, которая позволяет нанести на линейную временную шкалу последовательность событий в хронологическом порядке.
- Карты 2D - преобразовывайте географические данные в качественную визуализацию с помощью 2D-карт.
Требования к системе
Системные требования:
- Учетная запись Майкрософт
- Доступ в Интернет
- Windows 10*
- Процессор: 1,6 ГГц, 2-ядерный (ПК)
- ОЗУ: 4 ГБ, 2 ГБ (32-разрядная версия)
- Дисковое пространство: 4 ГБ (ПК)
- пространство: 4 ГБ (ПК)
- Экран: 1280 x 768 (ПК)
*Перейдите по ссылке: office.com/systemrequirements для получения полной информации о требуемых функциях.
Информация по установке
Для электронных ключей:
Для загрузки и активации продукта нажмите на ссылку, прилагаемую к ключу, или введите ключ на сайте https://office.com/setup
К каждому ключу прилагается своя уникальная ссылка.
Войдите в систему, используя учетную запись Microsoft конечного пользователя (или создайте учетную запись при ее отсутствии).
Установите продукт на совместимые устройства.
ВАЖНО! Необходимо указывать данные учетной записи Microsoft конечного пользователя продукта.
Ключ привязывается к учетной записи и изменить привязку будет невозможно.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Описание
Office Профессиональный 2019 – решение для семей или компаний, кому необходим классический набор приложений, плюс Publisher и почта Outlook, а также Access и Publisher=. Одна лицензия подходит для установки на одно устройство ПК (с Windows 10).
Что нового в Office 2019?
Outlook
- Обновленные карточки контактов. Быстрый просмотр самых важных сведений о людях и группах, одинаковый интерфейс для браузера и мобильной версии.
- Упоминания. Чтобы выделить ключевые контакты, добавьте символ @ перед их именем в тексте письма или записи календаря, после чего контакт автоматически появится в списке получателей.
- Сортировка почты. С помощью сортировки почты можно разделить папку «Входящие» на две вкладки — «Отсортированные» и «Другие». Наиболее важные сообщения выводятся во вкладке «Отсортированные», а остальные можно легко найти на вкладке «Другие».
PowerPoint
- Поддержка 3D – вставка и работа с трехмерными объектами в вашей презентации.
- Трансформация анализирует содержание последовательных слайдов и добавляет анимацию для плавного перехода между слайдами.
- Интерактивное оглавление позволяет сделать нелинейные повествования, создавая интерактивные сводные слайды.
- Возможность перемещений слайдов и объектов с помощью цифрового пера.
Word
- Переводчик – переводите тексты, не выходя из приложения.
- Режим фокусировки – позволяет убрать все лишнее и сфокусироваться на тексте.
Excel
- Диаграмма «Воронка».
- Временная шкала - диаграмма, которая позволяет нанести на линейную временную шкалу последовательность событий в хронологическом порядке.
- Карты 2D - преобразовывайте географические данные в качественную визуализацию с помощью 2D-карт.
Требования к системе
Системные требования:
- Учетная запись Майкрософт
- Доступ в Интернет
- Windows 10*
- Процессор: 1,6 ГГц, 2-ядерный (ПК)
- ОЗУ: 4 ГБ, 2 ГБ (32-разрядная версия)
- Дисковое пространство: 4 ГБ (ПК)
- пространство: 4 ГБ (ПК)
- Экран: 1280 x 768 (ПК)
*Перейдите по ссылке: office.com/systemrequirements для получения полной информации о требуемых функциях.
Информация по установке
Для электронных ключей:
Для загрузки и активации продукта нажмите на ссылку, прилагаемую к ключу, или введите ключ на сайте https://office.com/setup
К каждому ключу прилагается своя уникальная ссылка.
Войдите в систему, используя учетную запись Microsoft конечного пользователя (или создайте учетную запись при ее отсутствии).
Установите продукт на совместимые устройства.
ВАЖНО! Необходимо указывать данные учетной записи Microsoft конечного пользователя продукта.
Ключ привязывается к учетной записи и изменить привязку будет невозможно.
Отзывы о товаре ПО Microsoft Office 2019 Pro [269-17064] (электронный ключ)