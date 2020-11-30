ПО Microsoft Office 2019 Home and Student [79G-05012] (электронный ключ)
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Характеристики
Описание товара ПО Microsoft Office 2019 Home and Student [79G-05012] (электронный ключ)
Описание
Основа ваших достижений
Office Для дома и учебы 2019 – идеальное решение для тех, кому необходим классический набор приложений для одного устройства: ПК (c Windows 10) или Mac. Все базовые инструменты для работы с документами, реализации творческих идей, выполнения учебных и домашних проектов собраны в этом наборе. А с новыми функциями в версии 2019 работать с приложениями Office стало еще проще.
Что нового в Office 2019?
PowerPoint
- Поддержка 3D – вставка и работа с трехмерными объектами в вашей презентации.
- Трансформация анализирует содержание последовательных слайдов и добавляет анимацию для плавного перехода между слайдами.
- Интерактивное оглавление позволяет сделать нелинейные повествования, создавая интерактивные сводные слайды.
- Вставка иконок и SVG-графики.
- Возможность перемещений слайдов и объектов с помощью цифрового пера.
Word
- Переводчик (теперь доступно для Mac OS) – переводите тексты, не выходя из приложения.
- Режим фокусировки (теперь доступно для Mac OS) – позволяет убрать все лишнее и сфокусироваться на тексте.
Excel
- Диаграмма «Воронка».
- Временная шкала - диаграмма, которая позволяет нанести на линейную временную шкалу последовательность событий в хронологическом порядке.
- Карты 2D - преобразовывайте географические данные в качественную визуализацию с помощью 2D-карт.
Требования к системе
Системные требования:
- Учетная запись Майкрософт
- Доступ в Интернет
- Windows 10 или macOS*
- Процессор: 1,6 ГГц, 2-ядерный (ПК); Intel (Mac)
- ОЗУ: 4 ГБ, 2 ГБ (32-разрядная версия)
- Дисковое пространство: 4 ГБ (ПК); 10 ГБ, Mac OS Extended или APFS
- пространство: 4 ГБ (ПК); 10 ГБ, Mac OS Extended или APFS
- Экран: 1280 x 768 (ПК)/800 (Mac).
*Перейдите по ссылке: office.com/systemrequirements для получения полной информации о требуемых функциях.
Информация по установке
Для электронных ключей:
Для загрузки и активации продукта нажмите на ссылку, прилагаемую к ключу, или введите ключ на сайте https://office.com/setup
К каждому ключу прилагается своя уникальная ссылка.
Войдите в систему, используя учетную запись Microsoft конечного пользователя (или создайте учетную запись при ее отсутствии).
Установите продукт на совместимые устройства.
ВАЖНО! Необходимо указывать данные учетной записи Microsoft конечного пользователя продукта.
Ключ привязывается к учетной записи и изменить привязку будет невозможно.
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Описание
Основа ваших достижений
Office Для дома и учебы 2019 – идеальное решение для тех, кому необходим классический набор приложений для одного устройства: ПК (c Windows 10) или Mac. Все базовые инструменты для работы с документами, реализации творческих идей, выполнения учебных и домашних проектов собраны в этом наборе. А с новыми функциями в версии 2019 работать с приложениями Office стало еще проще.
Что нового в Office 2019?
PowerPoint
- Поддержка 3D – вставка и работа с трехмерными объектами в вашей презентации.
- Трансформация анализирует содержание последовательных слайдов и добавляет анимацию для плавного перехода между слайдами.
- Интерактивное оглавление позволяет сделать нелинейные повествования, создавая интерактивные сводные слайды.
- Вставка иконок и SVG-графики.
- Возможность перемещений слайдов и объектов с помощью цифрового пера.
Word
- Переводчик (теперь доступно для Mac OS) – переводите тексты, не выходя из приложения.
- Режим фокусировки (теперь доступно для Mac OS) – позволяет убрать все лишнее и сфокусироваться на тексте.
Excel
- Диаграмма «Воронка».
- Временная шкала - диаграмма, которая позволяет нанести на линейную временную шкалу последовательность событий в хронологическом порядке.
- Карты 2D - преобразовывайте географические данные в качественную визуализацию с помощью 2D-карт.
Требования к системе
Системные требования:
- Учетная запись Майкрософт
- Доступ в Интернет
- Windows 10 или macOS*
- Процессор: 1,6 ГГц, 2-ядерный (ПК); Intel (Mac)
- ОЗУ: 4 ГБ, 2 ГБ (32-разрядная версия)
- Дисковое пространство: 4 ГБ (ПК); 10 ГБ, Mac OS Extended или APFS
- пространство: 4 ГБ (ПК); 10 ГБ, Mac OS Extended или APFS
- Экран: 1280 x 768 (ПК)/800 (Mac).
*Перейдите по ссылке: office.com/systemrequirements для получения полной информации о требуемых функциях.
Информация по установке
Для электронных ключей:
Для загрузки и активации продукта нажмите на ссылку, прилагаемую к ключу, или введите ключ на сайте https://office.com/setup
К каждому ключу прилагается своя уникальная ссылка.
Войдите в систему, используя учетную запись Microsoft конечного пользователя (или создайте учетную запись при ее отсутствии).
Установите продукт на совместимые устройства.
ВАЖНО! Необходимо указывать данные учетной записи Microsoft конечного пользователя продукта.
Ключ привязывается к учетной записи и изменить привязку будет невозможно.
Достоинства:
Бессрочный
все что нужно для учебы
простота
Недостатки:
нету
Комментарий:
Отличный офис для учебы, приобрел так как нужно для института, пользуюсь с удовольствием, все просто и понтяно, не нужно каждый год тратить деньги на обновление подписки
Отзывы о товаре ПО Microsoft Office 2019 Home and Student [79G-05012] (электронный ключ)
Достоинства:
Бессрочный
все что нужно для учебы
простота
Недостатки:
нету
Комментарий:
Отличный офис для учебы, приобрел так как нужно для института, пользуюсь с удовольствием, все просто и понтяно, не нужно каждый год тратить деньги на обновление подписки