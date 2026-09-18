Top.Mail.Ru
ПО Microsoft Office 2016 Home and Business [T5D-02322] (электронный ключ) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

ПО Microsoft Office 2016 Home and Business [T5D-02322] (электронный ключ)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
ПО Microsoft Office 2016 Home and Business [T5D-02322] (электронный ключ)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Офисные приложения
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-19%
15 400 руб.  18 940 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 300177
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Активация доступна только на территории РФ

Характеристики

Бренд
Microsoft
Тип товара
Офисные приложения
Вес, г.
5

Описание товара ПО Microsoft Office 2016 Home and Business [T5D-02322] (электронный ключ)

Описание

Office для дома и бизнеса 2016 содержит последние полные версии Word, Excel, PowerPoint, OneNote и Outlook. Все инструменты, к которым вы привыкли, стали еще лучше.

Ключевые особенности

- Новый Outlook поддерживает push mail, поэтому ваши Входящие всегда актуальны. Улучшенный режим Беседы гарантирует, что сообщения с одной темой не попадут в цепочки писем, к которым они не принадлежат. - Новая версия Word позволяет одновременно редактировать файлы в соавторстве с несколькими пользователями - не имеет значения сидите вы в одной комнате или находитесь в другом полушарии, а интеграция с облаком максимально упрощает обмен документами. - Превратите цифры в идеи с новым Excel. PivotTable Slicers помогает обнаружить закономерности в больших объемах данных, а Recommended Charts дает возможность донести вашу информацию наиболее наглядным способом. - Работайте над презентацией в Powerpoint одновренно всей командой. Комментируйте релевантные тексты и изображения, сравнивайте разные версии презентации с помощью Conflict Resolution View. - Фиксируйте, организуйте и делитесь своими идеями с помощью цифровых блокновов OneNote, доступных с любого устройства. - Загрузите ваши документы, фотографии, презентации и другие файлы в OneDrive, чтобы иметь к ним доступ с любого устройства, будь то Mac, ПК, планшет или телефон.

 

Требования к системе

Для запуска Microsoft Office для дома и бизнеса 2016, ваш компьютер должен соответствовать следующим системным требованиям

Процессор 1 ГГц с поддержкой SSE2

Операционная система Windows 7, 8 или 8.1 до Windows 10,только 32- или 64-разрядные ОС

Рекомендуемый объем ОЗУ 2 ГБ

3 ГБ свободного места на жестком диске

Разрешение экрана 1280 x 800 или выше

Для некоторых функций может потребоваться дополнительное или усовершенствованное оборудование либо подключение к серверу

Для использования определенных интернет-функций требуется учетная запись Майкрософт.

Для использования некоторых функций требуется доступ к Интернету (может взиматься плата).

Информация по установке

Для электронных ключей:

Для загрузки и активации продукта нажмите на  ссылку, прилагаемую к ключу, или введите ключ на сайте https://office.com/setup

К каждому ключу прилагается своя уникальная ссылка.

 

Войдите в систему, используя учетную запись Microsoft конечного пользователя (или создайте учетную запись при ее отсутствии).

Установите продукт на совместимые устройства.

 

ВАЖНО! Необходимо указывать данные учетной записи Microsoft конечного пользователя продукта.

Ключ привязывается к учетной записи и изменить привязку будет невозможно.

Отзывы о товаре ПО Microsoft Office 2016 Home and Business [T5D-02322] (электронный ключ)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Microsoft
Тип товара
Офисные приложения
Описание

Описание

Office для дома и бизнеса 2016 содержит последние полные версии Word, Excel, PowerPoint, OneNote и Outlook. Все инструменты, к которым вы привыкли, стали еще лучше.

Ключевые особенности

- Новый Outlook поддерживает push mail, поэтому ваши Входящие всегда актуальны. Улучшенный режим Беседы гарантирует, что сообщения с одной темой не попадут в цепочки писем, к которым они не принадлежат. - Новая версия Word позволяет одновременно редактировать файлы в соавторстве с несколькими пользователями - не имеет значения сидите вы в одной комнате или находитесь в другом полушарии, а интеграция с облаком максимально упрощает обмен документами. - Превратите цифры в идеи с новым Excel. PivotTable Slicers помогает обнаружить закономерности в больших объемах данных, а Recommended Charts дает возможность донести вашу информацию наиболее наглядным способом. - Работайте над презентацией в Powerpoint одновренно всей командой. Комментируйте релевантные тексты и изображения, сравнивайте разные версии презентации с помощью Conflict Resolution View. - Фиксируйте, организуйте и делитесь своими идеями с помощью цифровых блокновов OneNote, доступных с любого устройства. - Загрузите ваши документы, фотографии, презентации и другие файлы в OneDrive, чтобы иметь к ним доступ с любого устройства, будь то Mac, ПК, планшет или телефон.

 

Требования к системе

Для запуска Microsoft Office для дома и бизнеса 2016, ваш компьютер должен соответствовать следующим системным требованиям

Процессор 1 ГГц с поддержкой SSE2

Операционная система Windows 7, 8 или 8.1 до Windows 10,только 32- или 64-разрядные ОС

Рекомендуемый объем ОЗУ 2 ГБ

3 ГБ свободного места на жестком диске

Разрешение экрана 1280 x 800 или выше

Для некоторых функций может потребоваться дополнительное или усовершенствованное оборудование либо подключение к серверу

Для использования определенных интернет-функций требуется учетная запись Майкрософт.

Для использования некоторых функций требуется доступ к Интернету (может взиматься плата).

Информация по установке

Для электронных ключей:

Для загрузки и активации продукта нажмите на  ссылку, прилагаемую к ключу, или введите ключ на сайте https://office.com/setup

К каждому ключу прилагается своя уникальная ссылка.

 

Войдите в систему, используя учетную запись Microsoft конечного пользователя (или создайте учетную запись при ее отсутствии).

Установите продукт на совместимые устройства.

 

ВАЖНО! Необходимо указывать данные учетной записи Microsoft конечного пользователя продукта.

Ключ привязывается к учетной записи и изменить привязку будет невозможно.

Самовывоз
Доставка
Отзывы


ПО Microsoft Office 2016 Home and Business [T5D-02322] (электронный ключ) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...