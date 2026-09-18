Описание товара ПО Microsoft Office 2016 Home and Business [T5D-02322] (электронный ключ)

Описание

Office для дома и бизнеса 2016 содержит последние полные версии Word, Excel, PowerPoint, OneNote и Outlook. Все инструменты, к которым вы привыкли, стали еще лучше.

Ключевые особенности

- Новый Outlook поддерживает push mail, поэтому ваши Входящие всегда актуальны. Улучшенный режим Беседы гарантирует, что сообщения с одной темой не попадут в цепочки писем, к которым они не принадлежат. - Новая версия Word позволяет одновременно редактировать файлы в соавторстве с несколькими пользователями - не имеет значения сидите вы в одной комнате или находитесь в другом полушарии, а интеграция с облаком максимально упрощает обмен документами. - Превратите цифры в идеи с новым Excel. PivotTable Slicers помогает обнаружить закономерности в больших объемах данных, а Recommended Charts дает возможность донести вашу информацию наиболее наглядным способом. - Работайте над презентацией в Powerpoint одновренно всей командой. Комментируйте релевантные тексты и изображения, сравнивайте разные версии презентации с помощью Conflict Resolution View. - Фиксируйте, организуйте и делитесь своими идеями с помощью цифровых блокновов OneNote, доступных с любого устройства. - Загрузите ваши документы, фотографии, презентации и другие файлы в OneDrive, чтобы иметь к ним доступ с любого устройства, будь то Mac, ПК, планшет или телефон.

Требования к системе

Для запуска Microsoft Office для дома и бизнеса 2016, ваш компьютер должен соответствовать следующим системным требованиям

Процессор 1 ГГц с поддержкой SSE2

Операционная система Windows 7, 8 или 8.1 до Windows 10,только 32- или 64-разрядные ОС

Рекомендуемый объем ОЗУ 2 ГБ

3 ГБ свободного места на жестком диске

Разрешение экрана 1280 x 800 или выше

Для некоторых функций может потребоваться дополнительное или усовершенствованное оборудование либо подключение к серверу

Для использования определенных интернет-функций требуется учетная запись Майкрософт.

Для использования некоторых функций требуется доступ к Интернету (может взиматься плата).

Информация по установке

Для электронных ключей:

Для загрузки и активации продукта нажмите на ссылку, прилагаемую к ключу, или введите ключ на сайте https://office.com/setup

К каждому ключу прилагается своя уникальная ссылка.

Войдите в систему, используя учетную запись Microsoft конечного пользователя (или создайте учетную запись при ее отсутствии).

Установите продукт на совместимые устройства.

ВАЖНО! Необходимо указывать данные учетной записи Microsoft конечного пользователя продукта.

Ключ привязывается к учетной записи и изменить привязку будет невозможно.