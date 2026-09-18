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The BAT! Professional на 2-10 ПК [THEBAT_PRO-2-10-ESD] (электронный ключ) купить с доставкой в Москве
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The BAT! Professional на 2-10 ПК [THEBAT_PRO-2-10-ESD] (электронный ключ)

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The BAT! Professional на 2-10 ПК [THEBAT_PRO-2-10-ESD] (электронный ключ)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Офисные приложения
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-11%
2 440 руб.  2 730 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 300170
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  • Активация доступна только на территории РФ

Характеристики

Бренд
Ritlabs
Тип товара
Офисные приложения

Описание товара The BAT! Professional на 2-10 ПК [THEBAT_PRO-2-10-ESD] (электронный ключ)

Описание

Главными задачами почтовой программы The Bat! являются: сохранение конфиденциальности переписки, удобство и экономия времени при работе с почтой.

Почтовый агент The Bat! защитит вашу информацию различными методами, в том числе шифрованием данных пользователя на жёстком диске и шифрованием трафика при помощи протоколов SSL/TLS. The Bat! позволяет сохранить тайну переписки, так как может работать без использования глобальных поставщиков услуг электронной почты и веб-интерфейса. Таким образом, ваши письма хранятся на вашем компьютере, а не в облачных хранилищах, где могут быть доступны посторонним лицам.

The Bat! позволяет работать с неограниченным числом почтовых ящиков, обрабатывать и хранить неограниченное количество писем. The Bat! - это самый лучший почтовый клиент - лёгкий, быстрый и удобный!

 

Основные возможности программы

  • Поддержка PGP, GnuPG и S/MIME
  • Эффективная система сортировки писем
  • Внутренний модуль просмотра HTML писем
  • Автономная адресная книга The Bat!
  • Безопасная работа с прикреплёнными файлами
  • Удобная система шаблонов
  • Выборочное скачивание писем
  • Встроенная поддержка RSS-каналов

Главное окно программы

Вы можете сами настроить вид окна под собственные требования: установить пропорциональные размеры дерева папок, списка сообщений и текстовой области, настроить панели инструментов.

Окно редактора

Адреса отправителей и получателей представлены в развернутом виде. Введенные данные заносятся в "историю адресов" с возможностью последующего выбора из выпадающего списка.

Система фильтров

Сортировщик писем упорядочит вашу корреспонденцию и автоматизирует часто выполняемые действия.

Адресная книга

Удобный способ хранения адресов и информации о ваших корреспондентах. В The Bat! можно создать несколько адресных книг.

Операционные системы

Почтовый клиент The Bat! сертифицирован для Windows 10 64-бит, но вы можете установить нашу почтовую программу и в более ранних операционных системах, начиная с Windows XP: Windows Vista, Windows 7, Windows 8.

На работе и дома

Доступны две версии программы The Bat!: Professional и Home. Чтобы использовать портативный почтовый клиент для Windows - программу-почтовик The Bat! Voyager, необходимо приобрести лицензию The Bat! Professional.

 

Professional Edition

  • Коммерческое и некоммерческое использование

  • The Bat Voyager бесплатно!

  • Шифрование почтовой базы

  • Биометрическая аутентификация

  • Аппаратная аутентификация

Информация по установке

Ссылка - на дистрибутив TheBAT

Отзывы о товаре The BAT! Professional на 2-10 ПК [THEBAT_PRO-2-10-ESD] (электронный ключ)




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Ritlabs
Тип товара
Офисные приложения
Описание

Описание

Главными задачами почтовой программы The Bat! являются: сохранение конфиденциальности переписки, удобство и экономия времени при работе с почтой.

Почтовый агент The Bat! защитит вашу информацию различными методами, в том числе шифрованием данных пользователя на жёстком диске и шифрованием трафика при помощи протоколов SSL/TLS. The Bat! позволяет сохранить тайну переписки, так как может работать без использования глобальных поставщиков услуг электронной почты и веб-интерфейса. Таким образом, ваши письма хранятся на вашем компьютере, а не в облачных хранилищах, где могут быть доступны посторонним лицам.

The Bat! позволяет работать с неограниченным числом почтовых ящиков, обрабатывать и хранить неограниченное количество писем. The Bat! - это самый лучший почтовый клиент - лёгкий, быстрый и удобный!

 

Основные возможности программы

  • Поддержка PGP, GnuPG и S/MIME
  • Эффективная система сортировки писем
  • Внутренний модуль просмотра HTML писем
  • Автономная адресная книга The Bat!
  • Безопасная работа с прикреплёнными файлами
  • Удобная система шаблонов
  • Выборочное скачивание писем
  • Встроенная поддержка RSS-каналов

Главное окно программы

Вы можете сами настроить вид окна под собственные требования: установить пропорциональные размеры дерева папок, списка сообщений и текстовой области, настроить панели инструментов.

Окно редактора

Адреса отправителей и получателей представлены в развернутом виде. Введенные данные заносятся в "историю адресов" с возможностью последующего выбора из выпадающего списка.

Система фильтров

Сортировщик писем упорядочит вашу корреспонденцию и автоматизирует часто выполняемые действия.

Адресная книга

Удобный способ хранения адресов и информации о ваших корреспондентах. В The Bat! можно создать несколько адресных книг.

Операционные системы

Почтовый клиент The Bat! сертифицирован для Windows 10 64-бит, но вы можете установить нашу почтовую программу и в более ранних операционных системах, начиная с Windows XP: Windows Vista, Windows 7, Windows 8.

На работе и дома

Доступны две версии программы The Bat!: Professional и Home. Чтобы использовать портативный почтовый клиент для Windows - программу-почтовик The Bat! Voyager, необходимо приобрести лицензию The Bat! Professional.

 

Professional Edition

  • Коммерческое и некоммерческое использование

  • The Bat Voyager бесплатно!

  • Шифрование почтовой базы

  • Биометрическая аутентификация

  • Аппаратная аутентификация

Информация по установке

Ссылка - на дистрибутив TheBAT

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Отзывы


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