Описание товара The BAT! Professional на 1 ПК обновление версии [THEBAT_PRO-1-UPGR-ESD] (электронный ключ)

Описание

Главными задачами почтовой программы The Bat! являются: сохранение конфиденциальности переписки, удобство и экономия времени при работе с почтой.

Почтовый агент The Bat! защитит вашу информацию различными методами, в том числе шифрованием данных пользователя на жёстком диске и шифрованием трафика при помощи протоколов SSL/TLS. The Bat! позволяет сохранить тайну переписки, так как может работать без использования глобальных поставщиков услуг электронной почты и веб-интерфейса. Таким образом, ваши письма хранятся на вашем компьютере, а не в облачных хранилищах, где могут быть доступны посторонним лицам.

The Bat! позволяет работать с неограниченным числом почтовых ящиков, обрабатывать и хранить неограниченное количество писем. The Bat! - это самый лучший почтовый клиент - лёгкий, быстрый и удобный!

Основные возможности программы

Поддержка PGP, GnuPG и S/MIME

Эффективная система сортировки писем

Внутренний модуль просмотра HTML писем

Автономная адресная книга The Bat!

Безопасная работа с прикреплёнными файлами

Удобная система шаблонов

Выборочное скачивание писем

Встроенная поддержка RSS-каналов

Главное окно программы

Вы можете сами настроить вид окна под собственные требования: установить пропорциональные размеры дерева папок, списка сообщений и текстовой области, настроить панели инструментов.

Окно редактора

Адреса отправителей и получателей представлены в развернутом виде. Введенные данные заносятся в "историю адресов" с возможностью последующего выбора из выпадающего списка.

Система фильтров

Сортировщик писем упорядочит вашу корреспонденцию и автоматизирует часто выполняемые действия.

Адресная книга

Удобный способ хранения адресов и информации о ваших корреспондентах. В The Bat! можно создать несколько адресных книг.

Операционные системы

Почтовый клиент The Bat! сертифицирован для Windows 10 64-бит, но вы можете установить нашу почтовую программу и в более ранних операционных системах, начиная с Windows XP: Windows Vista, Windows 7, Windows 8.

На работе и дома

Доступны две версии программы The Bat!: Professional и Home. Чтобы использовать портативный почтовый клиент для Windows - программу-почтовик The Bat! Voyager, необходимо приобрести лицензию The Bat! Professional.

Professional Edition

Коммерческое и некоммерческое использование

The Bat Voyager бесплатно!

Шифрование почтовой базы

Биометрическая аутентификация

Аппаратная аутентификация

Информация по установке

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