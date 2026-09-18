Описание товара Parallels Desktop for Mac Pro Edition на 1 год [PDPRO-RSUB-1Y] (электронный ключ)

Описание

В Parallels Desktop для Mac значительно повышено быстродействие, добавлены сотни новых функций и еще больше инструментов для выполнения повседневных задач и на Mac, и в Windows. Выполняйте очистку диска, защищайте конфиденциальные файлы, загружайте видео, создавайте GIF-файлы и используйте множество других возможностей. Полная готовность к выходу macOS High Sierra и Windows 10 Fall Creators Update.

Улучшенное быстродействие

Доступ к файлам и документам Windows более чем на 47 % быстрее

Ускоренная передача файлов

Перемещайте, копируйте и передавайте данные с фантастической скоростью, используя современные запоминающие устройства с интерфейсом USB 3.0 и внешние твердотельные накопители Thunderbolt

Выше мощность

Теперь до 32 виртуальных ЦП и до 128 ГБ виртуальной оперативной памяти на одну виртуальную машину в Parallels Desktop® для Mac Pro Edition

Поддержка готовящихся выпусков

Оптимизация для macOS High Sierra (10.13) и Windows 10 Fall Creators Update

Больше 30 инструментов для упрощения выполнения повседневных задач на компьютерах Mac и Windows

Отключить спящий режим Этот инструмент предотвращает переход компьютера в спящий режим и затемнение дисплея. Это достигается за счет деактивации параметров, которые позволили бы компьютеру перейти в спящий режим, благодаря чему вам не придется прерываться, когда вы работаете над важной задачей или проводите презентацию.

Конвертор Этот инструмент позволяет оптимизировать домашние съемки или записи телепередач для просмотра на iPad или iPhone.

Блокировка экрана Этот инструмент позволяет моментально заблокировать экран, чтобы предотвратить несанкционированный доступ к вашему компьютеру. Не нужно будет ждать, пока запустится заставка, обеспечивающая защиту паролем.

Очистить диск Полный порядок на вашем компьютере Mac и максимальная скорость. Сканирует, обнаруживает элементы, которые можно удалить, и дает возможность выбрать, с какими из них это следует сделать.

Скрыть рабочий стол Скрывайте все файлы, папки и другие значки на рабочем столе, когда проводите презентацию, предоставляете доступ к своему экрану или записываете его содержимое, а также делаете снимки экрана.

Архивация файлов Возможность сжимать файлы одним щелчком мыши, чтобы они занимали меньше места на диске. Также этот инструмент позволяет распаковать любые заархивированные файлы, в том числе в форматах RAR и ZIP.

Создать GIF Без всяких усилий создавайте анимационные GIF-файлы из видео и настраивайте их. Задайте начальную и конечную точки, добавьте подписи, выберите частоту кадров и размер и, наконец, моментально сохраните результат на своем рабочем столе.

Загрузка видео Загружайте интересные видеоролики из Интернета: с Facebook, YouTube, Vimeo и многих других сайтов.

Не беспокоить Этот инструмент позволит не отвлекаться на различные уведомления, чтобы сосредоточиться на текущих задачах. Когда он активен, отключается отображение уведомлений и анимация приложений на панели Dock.

Отключить микрофон Предотвратите несанкционированное или нежелательное прослушивание происходящего другими приложениями.

Записать видео Мгновенная съемка видео на камеру компьютера.

Извлечь тома Извлечение всех подключенных томов, в том числе локальных съемных томов, таких как внешние жесткие диски и карты памяти, сетевых томов и подключенных образов диска.

Записать аудио Записывайте звук с помощью встроенного микрофона компьютера одним щелчком мыши. Можно записывать с помощью внешнего микрофона, если именно он выбран в качестве источника входных данных в разделе "Системные настройки" › "Звук".

Блокировать камеру Этот инструмент блокирует встроенную камеру, делая ее недоступной для приложений.

Запустить Возможность открыть любую коллекцию приложений, документов и других файлов одним щелчком мыши.

Запись экрана Этот инструмент позволяет записывать видео с происходящим на экране, в активном окне или в выделенной области.

Снимки экрана Возможность сохранить изображение экрана целиком, активного окна или области.

Создать снимок Мгновенная съемка фото на камеру компьютера.

Управление временем Набор удобных и простых в использовании инструментов для управления временем, чтобы вы всегда могли работать одинаково эффективно и сохранять сосредоточенность на стоящей перед вами задаче.

Требования к системе

Поддерживаемые конфигурации Mac

Гостевые операционные системы

Windows 10

Windows 8.1

Windows 8

Windows Server 2019

Информация по установке

Установка Parallels Desktop

Минимальная производительность Для запуска большинства приложений, таких как Microsoft Office, ПО для бухгалтерского учета, торговли, приложения SAP, Matlab и др. Оптимальная производительность Для ресурсоемких графических приложений, высоких нагрузок и запуска нескольких виртуальных машин Процессор Intel Core 2 Duo, Core i3, Core i5, Core i7, Core i9, Intel Core M или Xeon Intel Core i5, Core i7, Core i9 или Xeon Память 4 ГБ оперативной памяти 16 ГБ или более оперативной памяти Хранилище 500 МБ для установки приложения Parallels Desktop Дополнительное дисковое пространство для гостевой операционной системы (не менее 16 ГБ для Windows 10) Твердотельный накопитель Графика Intel, AMD Radeon или NVIDIA Видеокарта AMD Radeon Pro Операционная система macOS Catalina 10.15 macOS Mojave 10.14 macOS High Sierra 10.13 macOS Sierra 10.12 macOS Catalina 10.15 Компонент DirectX 11 требует как минимум macOS Mojave 10.14, но лучше всего работает на macOS 10.15 Catalina. Для активации программы, установки обновлений и работы некоторых функций необходимо интернет-подключение.

Чтобы подготовить Parallels Desktop к работе, необходимо выполнить несколько простых действий:

Убедитесь, что у вас установлена самая новая версия macOS.

Скачайте дистрибутив программы.

Дважды щелкните по файлу образа, который, скорее всего, находится в папке Загрузки (файл имеет расширение ".dmg").

Дважды щелкните по значку Установить и следуйте инструкциям на экране.