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Parallels Desktop 14 на 1 год [PD14-RL1-1Y-CIS] (электронный ключ) купить с доставкой в Москве
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Parallels Desktop 14 на 1 год [PD14-RL1-1Y-CIS] (электронный ключ)

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Parallels Desktop 14 на 1 год [PD14-RL1-1Y-CIS] (электронный ключ)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Офисные приложения
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-26%
3 670 руб.  4 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 300155
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Характеристики

Бренд
Parallels
Тип товара
Офисные приложения

Описание товара Parallels Desktop 14 на 1 год [PD14-RL1-1Y-CIS] (электронный ключ)

Описание

Parallels Desktop® 14 для Mac — это самое простое, быстрое и эффективное решение для запуска Windows и приложений Windows на компьютере Mac® без перезагрузки.

 

Новые функции в Parallels Desktop 14

 

Быстродействие

  • Повышение быстродействия до 200 % для iMac Pro® (кодирование звука и видео, ИИ, 3D-моделирование, шифрование и другие нагрузки со сложными математическими вычислениями) благодаря поддержке набора инструкций процессора AVX512.
  • Ускорение запуска приложений до 80 %.
  • Ускорение загрузки до 10 %.
  • Ускорение приостановки для раздела APFS до 30 %.
  • Увеличение частоты кадров в секунду для общей камеры до 130 %.
  • Увеличение частоты кадров в секунду в режиме Coherence до 17 %.
  • Камера Mac, совместно используемая с Windows, потребляет до трех раз меньше ресурсов ЦП.

 

Графика

Большое внимание удалено усовершенствованию графики, в частности, таким аспектам, как отображение виртуальной машины на нескольких мониторах, переключение виртуальной машины между режимами просмотра, объем используемой графической памяти и многое другое:

  • Новый автоматический режим обработки графики позволяет Windows 8 и более поздних версий использовать более 2 ГБ системной памяти Mac для графики, по возможности предоставляя к ней доступ приложениям Windows. Чтобы воспользоваться этой функцией, сначала необходимо обновить Parallels Tools.
  • Не весь объем назначенной графической памяти блокируется виртуальной машиной. Неиспользуемая память возвращается на компьютер Mac.
  • Parallels Desktop 14 теперь включает улучшенную поддержку OpenGL для ресурсоемких графических приложений, а также существенные улучшения в SketchUp 2017/2018, CTVox, DIALux 8 и OriginLab.
  • Усовершенствовано отображение виртуальной машины на мониторах 4K+:
  • уменьшенное потребление системной и графической памяти;
  • уменьшенное время отклика;
  • более высокая скорость изменения размера окна виртуальной машины;
  • повышенная производительность при отключенном ускорении 3D.
  • Улучшено отображение Windows на внешних мониторах, которые не относятся к мониторам Retina, когда выбран параметр "Оптимально для внешних мониторов".
  • Усовершенствовано отображение виртуальной машины в режиме Coherence на мониторах Retina.
  • Усовершенствовано отображение виртуальной машины в режиме Coherence:
  • уменьшено потребление системной памяти;
  • уменьшено потребление электроэнергии;
  • улучшено быстродействие;
  • уменьшено время отклика: окна приложений появляются быстрее, а их перемещение по экрану более плавное.
  • Уменьшено количество графических артефактов при переключении виртуальной машины между режимами просмотра.
  • Улучшено отображение виртуальной машины на нескольких мониторах, когда на компьютере Mac отключен параметр "Мониторы с разными пространствами". До этого усовершенствования на одном из мониторов отображался черный экран, а теперь виртуальная машина отображается на всех мониторах.
  • Во избежание появления черного экрана и медленной работы Parallels Desktop блокирует переключение виртуальной машины в режим Coherence или полноэкранный режим при отсутствии достаточного объема памяти. В таких случаях выводится сообщение с предложением увеличить объем графической памяти виртуальной машины.
  • Устранена проблема, из-за которой окно виртуальной машины возвращалось к предшествующим состояниям при изменении его размера, если 3D-ускорение было отключено.

 

Подготовка к macOS 10.14 Mojave

  • Parallels Desktop 14 поддерживает темный режим. Поддержка других возможностей Mojave, которые пока находятся в разработке, будет протестирована, определена и реализована к моменту выпуска общедоступной версии Mojave.
  • Использование функции macOS Continuity Camera в Windows (вставка изображений с iPhone или iPad в приложения Windows).
  • Quick Look в Windows позволяет выполнить те же действия, что и в macOS.
  • При создании моментального снимка из меню "Изменить" Parallels Desktop использует технологию моментальных снимков Mojave.

 

Интеграция с Mac

Грань между Mac и виртуальной машиной все больше стирается:

  • На виртуальной машине можно использовать камеру (подключенную к Mac) с поддержкой разрешения 4K.
  • Панель Touch Bar теперь можно использовать для работы с более широким перечнем приложений Windows: OneNote, Microsoft Visio, Microsoft Visual Studio, AutoCAD, Autodesk Revit, Quicken, Quickbooks Desktop, SketchUp.
  • Поддержка чувствительности к нажатию в Windows. Можно рисовать в приложениях Windows, таких как Microsoft PowerPoint, Leonardo или Photoshop, используя для этого трекпад (толщина линий зависит от силы нажатия), графический планшет Wacom, подключенный к Mac, или приложения, такие как Astropad.
  • Размер жесткого диска виртуальной машины (файл .hdd) автоматически оптимизируется в фоновом режиме встроенными инструментами дефрагментации Windows. Эта функция работает в Windows 8 или более поздних версий.
  • Приостановленная виртуальная машина автоматически возобновляет свою работу при перемещении файла в ее окно.
  • Если USB-устройство, которое вы пытаетесь подключить, используется тем или иным приложением или процессом macOS, выводится соответствующее уведомление.
  • При подключении нового USB-устройства или внешнего монитора появляются усовершенствованные диалоговые окна: вы можете запомнить свой выбор и видеть, где изменить его в дальнейшем.
  • Меню "Пуск" закрывается автоматически при запуске приложений Windows из панели Touch Bar.
  • Усовершенствован способ установки соответствия файлов виртуальной машины приложениям Mac.

 

Безопасность

Во избежание потери данных не забывайте создавать резервные копии виртуальных машин:

  • Упрощено создание резервных копий виртуальных машин с использованием Time Machine. Чтобы добавить виртуальную машину в список резервного копирования или исключить ее из него, выполните соответствующие действия в настройках Time Machine.
  • Усовершенствовано создание резервных копий виртуальных машин с использованием Acronis True Image.
  • Некоторые элементы управления виртуальной машиной затенены при обновлении Parallels Tools. Это необходимо во избежание повреждений Windows.

 

Удобство использования

  • Диалоговое окно "Освободить место на диске" имеет другой, более простой дизайн. Теперь в этом окне можно уменьшить объем дискового пространства, которое занимают все виртуальные машины.
  • Parallels Desktop предлагает увеличить размер диска виртуальной машины, когда заканчивается свободное место на диске Windows.
  • Parallels Desktop предлагает сэкономить место на диске за счет импорта раздела Boot Camp (т. е. создания виртуальной машины Boot Camp) с последующим удалением раздела. Все содержимое этого раздела останется на виртуальной машине, а Parallels Desktop оптимизирует объем используемого места на диске.
  • Целый ряд незначительных усовершенствований в графическом интерфейсе пользователя. Пример:
  • Переформулированы многие сообщения интерфейса пользователя и предупреждения. Чтобы не путать пользователей термином "виртуальная машина", мы заменили его именем виртуальной машины.
  • Поскольку большинство пользователей Windows перешли с Windows 8 на Windows 10, параметр "Включить смахивание с краев" по умолчанию отключен, чтобы не путать пользователей.
  • Усовершенствована функция обслуживания Windows:
  • пользователи уведомляются об обслуживании за 5 минут до его начала;
  • пользователи уведомляются, если обслуживание Windows не выполнялось в течение 30 дней;
  • пользователи могут запустить обслуживание одновременно.
  • Справка по Parallels Desktop больше не хранится на компьютере Mac. Вместо этого, она отображается из Интернета. Это позволило уменьшить занимаемое Parallels Desktop место на диске до 200 МБ и обновлять руководство пользователя в реальном времени.
  • Для новых виртуальных машин функциональность резервного копирования SmartGuard по умолчанию теперь хранит 3 моментальных снимка (не занимают дополнительного места на диске).
  • Изменен дизайн монитора ресурсов. Монитор ресурсов позволяет проверить использование ЦП и памяти компьютером Mac и всеми виртуальными машинами.
  • Использование ЦП можно отслеживать в строке состояния виртуальной машины.
  • Оптимизированы профили виртуальной машины "Производительность" и "Только игры".
  • Использование параметра "Одновременно показывать и скрывать пространства на всех дисплеях" для переключения на пространства виртуальной машины или пространства, не относящегося к виртуальной машине, на всех мониторах одновременно.
  • Если Windows неактивна, она не приостанавливается в течение некоторого времени после запуска. Это позволяет исключить приостановку Windows, когда процесс загрузки еще не завершен.
  • Увеличен размер индикатора выполнения операций на значках Dock, позволяя лучше отобразить ход выполнения операций для пользователей.
  • Новые экраны-заставки информируют пользователя о запуске виртуальной машины, ее отключении, переключении в режим Coherence или полноэкранный режим и т. д.
  • Уведомление информирует пользователя о том, когда завершится архивирование или извлечение виртуальной машины.
  • При щелчке уведомления macOS об отправке отчета с техническими данными ИД отчета автоматически копируется в буфер обмена.
  • Экран "Вход" сменил дизайн и стал более простым.
  • Элемент "Специальные символы" меню "Изменить" виртуальной машины переименован в "Эмодзи и символы" для совместимости с Mac.

 

Поддержка Linux

  • Возможность установки Ubuntu 18.04, Fedora 28 и Linux Mint 19 на виртуальных машинах прямо из Parallels Desktop.
  • Поддержка mmap() в общих папках Linux.

 

Поддержка раскладок клавиатур

Чтобы повысить удобство работы с Parallels Desktop, разработчики:

  • улучшили поддержку раскладки клавиатуры "Немецкий";
  • улучшили поддержку раскладки клавиатуры "Японский";
  • улучшили поддержку раскладки клавиатуры "Бразильский (Португальский)".

 

Игры

  • Автоматическое определение клавиатуры для игр. При запуске игры на клавиатуре Mac активируется игровой режим.
  • При запуске игры в полноэкранном режиме выводится уведомление о том, что для доступа к строке меню macOS нужно нажать Control + Option.

 

  • Только для Parallels Desktop для Mac Business Edition
  • В Parallels Desktop 14 включен пакет массового развертывания.
  • Используйте устройства чтения смарт-карт Mac в Windows.

 

  • Подарок для пользователей Parallels Desktop

    •       Упростите выполнение повседневных задач благодаря еще большему количеству инструментов Parallels Toolbox® для Mac и для Windows. (Обе версии абсолютно бесплатны для пользователей Parallels Desktop).

 

Дополнительная информация

  • OS X Yosemite 10.10 больше не поддерживается в качестве основной операционной системы (в этой ОС невозможно установить Parallels Desktop).

Требования к системе

Требования к системе

  • Любой компьютер Мас с процессором Intel Core 2 Duo, Core i3, Core i5, Core i7, Core i9, Intel Core M или Xeon.
  • Операционная система Mac: macOS Mojave 10.14*, macOS High Sierra 10.13.6 или более поздней версии, macOS Sierra 10.12.6 или более поздней версии, OS X® El Capitan 10.11.6 или более поздней версии.
  • 4 ГБ ОЗУ (рекомендуется 8 ГБ).
  • 600 MБ дискового пространства на загрузочном томе (Macintosh HD) для установки Parallels Desktop.
  • Дополнительное дисковое пространство для виртуальных машин (для повышения быстродействия рекомендуется использовать твердотельный накопитель). Например, для Windows 10 необходимо как минимум 16 ГБ места на диске.
  • Подключение к Интернету (для активации продукта, работы некоторых функций и т. д.).

* После официального выпуска macOS Mojave 10.14, возможно, необходимо будет обновить Parallels Desktop.

Информация по установке

Установка Parallels Desktop

Чтобы подготовить Parallels Desktop к работе, необходимо выполнить несколько простых действий:

  • Убедитесь, что у вас установлена самая новая версия macOS.
  • Скачайте дистрибутив программы.
  • Дважды щелкните по файлу образа, который, скорее всего, находится в папке Загрузки (файл имеет расширение ".dmg").
  • Дважды щелкните по значку Установить и следуйте инструкциям на экране.

    • Отзывы о товаре Parallels Desktop 14 на 1 год [PD14-RL1-1Y-CIS] (электронный ключ)




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    Характеристики
    Бренд
    Parallels
    Тип товара
    Офисные приложения
    Описание

    Описание

    Parallels Desktop® 14 для Mac — это самое простое, быстрое и эффективное решение для запуска Windows и приложений Windows на компьютере Mac® без перезагрузки.

     

    Новые функции в Parallels Desktop 14

     

    Быстродействие

    • Повышение быстродействия до 200 % для iMac Pro® (кодирование звука и видео, ИИ, 3D-моделирование, шифрование и другие нагрузки со сложными математическими вычислениями) благодаря поддержке набора инструкций процессора AVX512.
    • Ускорение запуска приложений до 80 %.
    • Ускорение загрузки до 10 %.
    • Ускорение приостановки для раздела APFS до 30 %.
    • Увеличение частоты кадров в секунду для общей камеры до 130 %.
    • Увеличение частоты кадров в секунду в режиме Coherence до 17 %.
    • Камера Mac, совместно используемая с Windows, потребляет до трех раз меньше ресурсов ЦП.

     

    Графика

    Большое внимание удалено усовершенствованию графики, в частности, таким аспектам, как отображение виртуальной машины на нескольких мониторах, переключение виртуальной машины между режимами просмотра, объем используемой графической памяти и многое другое:

    • Новый автоматический режим обработки графики позволяет Windows 8 и более поздних версий использовать более 2 ГБ системной памяти Mac для графики, по возможности предоставляя к ней доступ приложениям Windows. Чтобы воспользоваться этой функцией, сначала необходимо обновить Parallels Tools.
    • Не весь объем назначенной графической памяти блокируется виртуальной машиной. Неиспользуемая память возвращается на компьютер Mac.
    • Parallels Desktop 14 теперь включает улучшенную поддержку OpenGL для ресурсоемких графических приложений, а также существенные улучшения в SketchUp 2017/2018, CTVox, DIALux 8 и OriginLab.
    • Усовершенствовано отображение виртуальной машины на мониторах 4K+:
    • уменьшенное потребление системной и графической памяти;
    • уменьшенное время отклика;
    • более высокая скорость изменения размера окна виртуальной машины;
    • повышенная производительность при отключенном ускорении 3D.
    • Улучшено отображение Windows на внешних мониторах, которые не относятся к мониторам Retina, когда выбран параметр "Оптимально для внешних мониторов".
    • Усовершенствовано отображение виртуальной машины в режиме Coherence на мониторах Retina.
    • Усовершенствовано отображение виртуальной машины в режиме Coherence:
    • уменьшено потребление системной памяти;
    • уменьшено потребление электроэнергии;
    • улучшено быстродействие;
    • уменьшено время отклика: окна приложений появляются быстрее, а их перемещение по экрану более плавное.
    • Уменьшено количество графических артефактов при переключении виртуальной машины между режимами просмотра.
    • Улучшено отображение виртуальной машины на нескольких мониторах, когда на компьютере Mac отключен параметр "Мониторы с разными пространствами". До этого усовершенствования на одном из мониторов отображался черный экран, а теперь виртуальная машина отображается на всех мониторах.
    • Во избежание появления черного экрана и медленной работы Parallels Desktop блокирует переключение виртуальной машины в режим Coherence или полноэкранный режим при отсутствии достаточного объема памяти. В таких случаях выводится сообщение с предложением увеличить объем графической памяти виртуальной машины.
    • Устранена проблема, из-за которой окно виртуальной машины возвращалось к предшествующим состояниям при изменении его размера, если 3D-ускорение было отключено.

     

    Подготовка к macOS 10.14 Mojave

    • Parallels Desktop 14 поддерживает темный режим. Поддержка других возможностей Mojave, которые пока находятся в разработке, будет протестирована, определена и реализована к моменту выпуска общедоступной версии Mojave.
    • Использование функции macOS Continuity Camera в Windows (вставка изображений с iPhone или iPad в приложения Windows).
    • Quick Look в Windows позволяет выполнить те же действия, что и в macOS.
    • При создании моментального снимка из меню "Изменить" Parallels Desktop использует технологию моментальных снимков Mojave.

     

    Интеграция с Mac

    Грань между Mac и виртуальной машиной все больше стирается:

    • На виртуальной машине можно использовать камеру (подключенную к Mac) с поддержкой разрешения 4K.
    • Панель Touch Bar теперь можно использовать для работы с более широким перечнем приложений Windows: OneNote, Microsoft Visio, Microsoft Visual Studio, AutoCAD, Autodesk Revit, Quicken, Quickbooks Desktop, SketchUp.
    • Поддержка чувствительности к нажатию в Windows. Можно рисовать в приложениях Windows, таких как Microsoft PowerPoint, Leonardo или Photoshop, используя для этого трекпад (толщина линий зависит от силы нажатия), графический планшет Wacom, подключенный к Mac, или приложения, такие как Astropad.
    • Размер жесткого диска виртуальной машины (файл .hdd) автоматически оптимизируется в фоновом режиме встроенными инструментами дефрагментации Windows. Эта функция работает в Windows 8 или более поздних версий.
    • Приостановленная виртуальная машина автоматически возобновляет свою работу при перемещении файла в ее окно.
    • Если USB-устройство, которое вы пытаетесь подключить, используется тем или иным приложением или процессом macOS, выводится соответствующее уведомление.
    • При подключении нового USB-устройства или внешнего монитора появляются усовершенствованные диалоговые окна: вы можете запомнить свой выбор и видеть, где изменить его в дальнейшем.
    • Меню "Пуск" закрывается автоматически при запуске приложений Windows из панели Touch Bar.
    • Усовершенствован способ установки соответствия файлов виртуальной машины приложениям Mac.

     

    Безопасность

    Во избежание потери данных не забывайте создавать резервные копии виртуальных машин:

    • Упрощено создание резервных копий виртуальных машин с использованием Time Machine. Чтобы добавить виртуальную машину в список резервного копирования или исключить ее из него, выполните соответствующие действия в настройках Time Machine.
    • Усовершенствовано создание резервных копий виртуальных машин с использованием Acronis True Image.
    • Некоторые элементы управления виртуальной машиной затенены при обновлении Parallels Tools. Это необходимо во избежание повреждений Windows.

     

    Удобство использования

    • Диалоговое окно "Освободить место на диске" имеет другой, более простой дизайн. Теперь в этом окне можно уменьшить объем дискового пространства, которое занимают все виртуальные машины.
    • Parallels Desktop предлагает увеличить размер диска виртуальной машины, когда заканчивается свободное место на диске Windows.
    • Parallels Desktop предлагает сэкономить место на диске за счет импорта раздела Boot Camp (т. е. создания виртуальной машины Boot Camp) с последующим удалением раздела. Все содержимое этого раздела останется на виртуальной машине, а Parallels Desktop оптимизирует объем используемого места на диске.
    • Целый ряд незначительных усовершенствований в графическом интерфейсе пользователя. Пример:
    • Переформулированы многие сообщения интерфейса пользователя и предупреждения. Чтобы не путать пользователей термином "виртуальная машина", мы заменили его именем виртуальной машины.
    • Поскольку большинство пользователей Windows перешли с Windows 8 на Windows 10, параметр "Включить смахивание с краев" по умолчанию отключен, чтобы не путать пользователей.
    • Усовершенствована функция обслуживания Windows:
    • пользователи уведомляются об обслуживании за 5 минут до его начала;
    • пользователи уведомляются, если обслуживание Windows не выполнялось в течение 30 дней;
    • пользователи могут запустить обслуживание одновременно.
    • Справка по Parallels Desktop больше не хранится на компьютере Mac. Вместо этого, она отображается из Интернета. Это позволило уменьшить занимаемое Parallels Desktop место на диске до 200 МБ и обновлять руководство пользователя в реальном времени.
    • Для новых виртуальных машин функциональность резервного копирования SmartGuard по умолчанию теперь хранит 3 моментальных снимка (не занимают дополнительного места на диске).
    • Изменен дизайн монитора ресурсов. Монитор ресурсов позволяет проверить использование ЦП и памяти компьютером Mac и всеми виртуальными машинами.
    • Использование ЦП можно отслеживать в строке состояния виртуальной машины.
    • Оптимизированы профили виртуальной машины "Производительность" и "Только игры".
    • Использование параметра "Одновременно показывать и скрывать пространства на всех дисплеях" для переключения на пространства виртуальной машины или пространства, не относящегося к виртуальной машине, на всех мониторах одновременно.
    • Если Windows неактивна, она не приостанавливается в течение некоторого времени после запуска. Это позволяет исключить приостановку Windows, когда процесс загрузки еще не завершен.
    • Увеличен размер индикатора выполнения операций на значках Dock, позволяя лучше отобразить ход выполнения операций для пользователей.
    • Новые экраны-заставки информируют пользователя о запуске виртуальной машины, ее отключении, переключении в режим Coherence или полноэкранный режим и т. д.
    • Уведомление информирует пользователя о том, когда завершится архивирование или извлечение виртуальной машины.
    • При щелчке уведомления macOS об отправке отчета с техническими данными ИД отчета автоматически копируется в буфер обмена.
    • Экран "Вход" сменил дизайн и стал более простым.
    • Элемент "Специальные символы" меню "Изменить" виртуальной машины переименован в "Эмодзи и символы" для совместимости с Mac.

     

    Поддержка Linux

    • Возможность установки Ubuntu 18.04, Fedora 28 и Linux Mint 19 на виртуальных машинах прямо из Parallels Desktop.
    • Поддержка mmap() в общих папках Linux.

     

    Поддержка раскладок клавиатур

    Чтобы повысить удобство работы с Parallels Desktop, разработчики:

    • улучшили поддержку раскладки клавиатуры "Немецкий";
    • улучшили поддержку раскладки клавиатуры "Японский";
    • улучшили поддержку раскладки клавиатуры "Бразильский (Португальский)".

     

    Игры

    • Автоматическое определение клавиатуры для игр. При запуске игры на клавиатуре Mac активируется игровой режим.
    • При запуске игры в полноэкранном режиме выводится уведомление о том, что для доступа к строке меню macOS нужно нажать Control + Option.

     

    • Только для Parallels Desktop для Mac Business Edition
    • В Parallels Desktop 14 включен пакет массового развертывания.
    • Используйте устройства чтения смарт-карт Mac в Windows.

     

    • Подарок для пользователей Parallels Desktop

        •       Упростите выполнение повседневных задач благодаря еще большему количеству инструментов Parallels Toolbox® для Mac и для Windows. (Обе версии абсолютно бесплатны для пользователей Parallels Desktop).

     

    Дополнительная информация

    • OS X Yosemite 10.10 больше не поддерживается в качестве основной операционной системы (в этой ОС невозможно установить Parallels Desktop).

    Требования к системе

    Требования к системе

    • Любой компьютер Мас с процессором Intel Core 2 Duo, Core i3, Core i5, Core i7, Core i9, Intel Core M или Xeon.
    • Операционная система Mac: macOS Mojave 10.14*, macOS High Sierra 10.13.6 или более поздней версии, macOS Sierra 10.12.6 или более поздней версии, OS X® El Capitan 10.11.6 или более поздней версии.
    • 4 ГБ ОЗУ (рекомендуется 8 ГБ).
    • 600 MБ дискового пространства на загрузочном томе (Macintosh HD) для установки Parallels Desktop.
    • Дополнительное дисковое пространство для виртуальных машин (для повышения быстродействия рекомендуется использовать твердотельный накопитель). Например, для Windows 10 необходимо как минимум 16 ГБ места на диске.
    • Подключение к Интернету (для активации продукта, работы некоторых функций и т. д.).

    * После официального выпуска macOS Mojave 10.14, возможно, необходимо будет обновить Parallels Desktop.

    Информация по установке

    Установка Parallels Desktop

    Чтобы подготовить Parallels Desktop к работе, необходимо выполнить несколько простых действий:

  • Убедитесь, что у вас установлена самая новая версия macOS.
  • Скачайте дистрибутив программы.
  • Дважды щелкните по файлу образа, который, скорее всего, находится в папке Загрузки (файл имеет расширение ".dmg").
  • Дважды щелкните по значку Установить и следуйте инструкциям на экране.
    • Самовывоз
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