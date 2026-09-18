Описание товара AVG Tune Up Unlimited на 2 года [gse.0.x.0.24] (электронный ключ)

Описание

Старые ПК работают дольше, а новые — быстрее!

Любой ПК, как старый, так и новый, сталкивается с проблемой: чем больше запущено программ, тем ниже их производительность.

Решение есть: запатентованная технология Programs-On-Demand Technology была полностью обновлена в выпуске AVG TuneUp 2017 года. Она переводит требовательные к ресурсам программы в спящий режим, снижая их влияние на производительность ПК, время работы батареи, работу сети и дисковое пространство почти до нуля.

А еще:

Duplicate Finder. Сканирование диска на наличие дубликатов и обнаружение файлов, которые можно удалить для освобождения места на ПК. Disk Space Explorer. Поиск объемных файлов, занимающих место в памяти App Cleaner для Windows® 10 и 8.1. Удаление скрытых ненужных данных из магазина Windows Store® и приложений Windows 10 и 8.1 Browser Cleaner. Устранение проблем в работе браузера и освобождение места на диске

Самое мощное средство очистки диска — Disk Cleaner. Удаление скрытого информационного «мусора» из более чем 220 приложений.

Режим Turbo. Отключение неиспользуемых функций для высвобождения ресурсов Program Deactivator. Перевод неиспользуемых программ в спящий режим для увеличения скорости работы и загрузки ПК Startup Optimizer. Поиск программ, замедляющих запуск и выключение компьютера Drive Defrag. Оптимизация процесса чтения-записи данных на жестком диске Uninstall Manager. Обнаружение и удаление неиспользуемых программ Drive Defrag. Оптимизация процесса чтения-записи данных на жестком диске

Более продолжительная работа от аккумулятора.

Режим экономии. Этот режим позволяет значительно продлить время работы аккумулятора, сокращая потребление энергии процессором за счет отключения ненужных фоновых процессов и уменьшения потребления энергии внутренними и внешними устройствами. Режим полета. Еще большая экономия заряда аккумулятора и выполнение правил техники безопасности авиакомпаний: выключение сетей Wi-Fi® и Bluetooth® одним щелчком

Меньше сбоев. Предотвращение зависания и сбоев

Registry Cleaner. Очистка и оптимизация параметров реестра для предупреждения системных сбоев Registry Defrag. Реорганизация реестра для устранения проблем с базой данных Disk Doctor. Поиск и устранение проблем с жесткими дисками Shortcut Cleaner. Освобождение рабочего стола от нерабочих ярлыков

Автоматическая работа

Автоматический Software Updater. Проверка наличия обновлений для сторонних программ и их установка. Автоматическое обслуживание. Автоматическое выполнение регулярного обслуживания Оптимизация в режиме реального времени. Постоянное назначение приоритетов процессам для достижения оптимальной производительности Обновления для автоматической очистки. Автоматическое обновление для оптимальной очистки Режим автоматического запуска и остановки.Повторная активация программ для разового использования Update Wizard. Обеспечение своевременного обновления AVG PC TuneUp Состояние оптимизации. Получение регулярных отчетов о состоянии компьютера

Более высокий уровень контроля. Мощные инструменты для повышения эффективности работы компьютера

Repair Wizard. Поиск решений для исправления неполадок Process manager. Предоставление подробного обзора всех выполняющихся процессов Registry Editor. Простой и надежный редактор реестра Rescue Center. Все необходимое для отмены изменений System Control. Настройка более 400 скрытых параметров ОС Windows и программ Отчет о производительности. Рекомендации по повышению производительности Оценка программ. Рекомендации сообщества, помогающие принять решения по оптимизации Сведения о системе. Выявление и исправление приложений с высокими запросами к пропускной способности канала

Превосходный игровой процесс. Больше места. Меньше задержек.

Хорошая кадровая частота (FPS) — необходимое условие получения удовольствия от игры. Используйте более 35 инструментов, чтобы повысить производительность любых игр от простого пазла до самого требовательного 3D-шутера.

Очистка системы и поддержание скорости работы вашего телефона

В дополнение к AVG TuneUp на неограниченное количество телефонов и планшетов, работающих под управлением Android, можно установить компонент AVG Cleaner PRO, способный удалять скрытые ненужные файлы, лишние копии фото, чрезмерно расходующие заряд приложения и многое другое.

Маленькие проблемы не перерастут в серьезные неприятности

Новый центр автоматического устранения неполадок ПК работает круглосуточно. Он поможет решить и предотвратить само появление проблем с Windows, жестким диском, программами и случайно удаленными файлами.

Превосходный игровой процесс. Больше места. Меньше задержек.

Хорошая кадровая частота (FPS) — необходимое условие получения удовольствия от игры. Используйте более 35 инструментов, чтобы повысить производительность любых игр от простого пазла до самого требовательного 3D-шутера.

Очистка системы и поддержание скорости работы вашего телефона

В дополнение к AVG TuneUp на неограниченное количество телефонов и планшетов, работающих под управлением Android, можно установить компонент AVG Cleaner PRO, способный удалять скрытые ненужные файлы, лишние копии фото, чрезмерно расходующие заряд приложения и многое другое.

Требования к системе

Системные требования

PC: Windows 10, 8, 7, Vista, XP SP3,

Процессор: 1 GHz

Память: 256 MB оперативной памяти

разрешение экрана не менее 1024 x 768 пикселей

место на диске, необходимое для установки: 160 MB,

Internet Explorer 6 или более поздняя версия

iOS: совсестимость с iOS 8.2 или ниже

Информация по установке

Чтобы активировать продукт необходимо зайти на www.avg.com/retail и создать AVG Myaccount.

Как только продукт будет активирован, пользователю будут предоставлены установочные файлы. Свои активные подписки можно увидеть в AVG MyAccount.