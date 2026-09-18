Описание товара Protect & Restore Server на 2 года [PSG-614-BSU-SE-TL2Y] (электронный ключ)

Описание

Резервное копирование виртуальных (или гостевых, в крайнем случае) машин vSphere

Paragon Protect & Restore (PPR) может работать на уровне виртуализации и напрямую использовать механизм моментальных снимков VMware для резервного копирования. Безагентный метод повышает производительность, минимизирует нагрузку на целевые машины и гипервизор. Кроме того, гостям не нужно предоставлять учетные данные чтобы выполнить резервное копирование.

Репликация гостей vSphere

Для высокой доступности виртуальных сред, работающих с приложениями первого уровня, PPR выполняет репликацию виртуальной машины. Репликация улучшает RTO, поскольку подразумевает создание реплик целевых машин в хранилище данных ESX и их регистрацию на хосте под уникальными именами.

Реплики хранятся несжатыми в исходном формате и готовы к использованию в любой момент. Все изменения записываются в файлы снепшотов VMware, которые выступают в качестве точек восстановления. Это позволяет использовать механизм возврата к снимку VMware для более скорого аварийного восстановления и нулевого времени простоя.

Резервное копирование физических машин

Администратор может добавлять целевые машины в инфраструктуру прямо из консоли. Альтернатива: установить специальный агент для взаимодействия с инфраструктурой и выполнения задач резервного копирования.

Агентный способ защиты виртуальных машин

Резервное копирование через агент защищает виртуальные (или гостевые, в крайнем случае) машины в бесплатной версии VMware ESX, где снэпшоты VMware недоступны, или отказоустойчивые конфигурации VMware, которые не обеспечивают защиту без агента. Также можно использовать агентов для защиты хостов MS Hyper-V и гостевых компьютеров Windows созданных другими гипервизорами.

Защита MS Exchange

PPR обеспечивает агентскую защиту базы данных электронной почты Microsoft Exchange Server 2007/2010/2013/2016. Программа сама производит последовательное резервное копирование базы данных без влияния на работу почтового сервера.

Двойная защита

PPR поддерживает двухуровневую структуру хранения — она оптимизирует окно резервного копирования и трафик в сравнении с одновременным созданием двух копий. В таких инфраструктурах хранилище первого уровня может находиться близко целевым машинам, что обеспечивает максимальную производительность резервного копирования или репликации.

При двойной защите все целевые машины резервируются или реплицируются в основное локальное хранилище, минимизируя воздействие на производственную среду. Затем первичные бэкапы копируются в хранилище второго уровня. В более сложных сценариях двойной защиты могут использоваться два хранилища второго уровня.

Функции

Функции

Преимущества

Защита гостевых машин vSphere

Безагентная защита гостевых машин

Значительное увеличение производительности резервного копирования, в процессе которого минимизирована нагрузка на целевые машины и гипервизор. Paragon Protect & Restore позволяет целиком архивировать виртуальные машины на базе ОС Windows, Linux и других операционных систем, входящих в инфраструктуру vSphere.

Репликация гостевых машин

Репликация обеспечивает наилучший показатель по времени восстановления (RTO - Recovery Time Objective) за счет использования клонов (реплик) целевых машин непосредственно на датасторах ESX.

Резервное копирование отказоустойчивых конфигураций VMware и некоммерческих ESX

Технология резервного копирования при помощи локальных агентов может быть использована для защиты виртуальных машин в отказоустойчивых конфигурациях VMware, не разрешающих безагентную защиту, а также машин, находящихся на хостах с некоммерческой версией VMware ESX, которые не поддерживают механизм создания снэпшотов.

Отказоустойчивость реплики

PPR сразу переключается на реплику виртуальной машины для продолжения работы. Затем машина-реплика берет на себя задачи исходной. Можно переключиться на любую временную отметку, весь процесс занимает несколько секунд.

Проверка отказоустойчивости реплики

Проводится тест на отказоустойчивость для проверки каждой временной отметки в реплике, чтобы убедиться в ее целостности через симуляцию процесса восстановления в изолированной среде. Такая процедура позволяет:

проверить качество реплики, созданной при текущей политике репликации;

проверить работу плана восстановления в аварийной ситуации;

подготовить персонал к худшему сценарию.

Мгновенное восстановление

PPR можно использовать для загрузки виртуальной машины из любой доступной точки восстановления. Это снижает время простоя до момента завершения стандартной процедуры восстановления. Моментальное восстановление работает через NFS (Network File System) и также хорошо подойдет для тестирования.

Восстановление в исходное / новое место

Помимо восстановления в исходное место, когда оригинальная машина перезаписывается данными из резервного образа, администратор может восстановить машину в любое другое место, таким образом создав клон оригинальной машины под другим именем.

ESX-прокси

Для обеспечения максимальной производительности операций резервного копирования и репликации, специальный агент PPR (Мост ESX), взаимодействующий с инфраструктурой VMware, должен находиться как можно ближе к датасторам, хранящим объекты защиты. Проблема неоптимальной производительности возникает, когда требуется защита гостевых машин сразу на нескольких хостах. В Paragon Protect & Restore данный вопрос решается путем развертывания нескольких агентов ESX, по одному на каждый датастор. В такой конфигурации система автоматически делегирует одному из агентов управленческую роль Моста ESX.

Поддержка VMware CBT

Использование VMware CBT (Changed Block Tracking) обеспечивает полное или инкрементное резервное копирование и репликацию без ущерба для сервера ESX. Только изменения, сделанные с момента последнего полного бэкапа сохраняются в этом режиме. Дельта анализируется VMware CBT, после чего запатентованный алгоритм Paragon Software значительно сжимает данные, таким образом значительно уменьшая резервный архив.

Поддержка Paragon ITE

Альтернативным способом отслеживания изменений данных является технология Image Transfer Engine (ITE) компании Paragon Software, которая автоматически используется в случае сбоев в работе VMware CBT.

Raw копия

Данный режим поможет защитить гостевые машины, когда ни один из других поддерживаемых методов обработки данных не может быть использован.

Внимание! В данном режиме всегда будут создаваться полные архивы.

Защита физических машин

Резервное копирование физических машин

Специальный агент, установленный на каждой целевой физической машине, взаимодействует с системой и выполняет задачи резервного копирования.

Защита целого сервера / рабочей станции

Защита всех разделов физической машины - это гарантия безопасности системы и данных.

Выборочное архивирование

Защита отдельных томов позволяет минимизировать окно резервного копирования, а также требования к архивному хранилищу.

Мастер защиты отдельной машины

Данный мастер поможет быстро настроить и активировать защиту отдельного физического сервера или рабочей станции.

Защита машин вне домена

Paragon Protect & Restore позволяет защитить не только входящие в домен машины, но и находящиеся вне домена.

Удаленное восстановление

При помощи консоли управления администратор может удаленно инициировать восстановление несистемных томов с данными.

Восстановление на машину без ОС

Целевая машина запускается при помощи WinPE-носителя, созданного и настроенного под сетевое окружении компании при помощи удобного мастера. После подключения к инфраструктуре, администратор вручную указывает необходимый образ машины и требуемые тома для восстановления.

Восстановление при помощи идентификатора

От пользователя требуется лишь загрузить проблемную машину с WinPE-носителя и ввести идентификатор политики восстановления, полученный от администратора. Процесс восстановления проходит автоматически, исключая ошибки со стороны пользователя.

Запуск из архива

Возможность запуска физической машины непосредственно из резервного образа в среде инфраструктуры VMware при помощи технологии NFS (Network File System) сводит до минимума время возвращения поврежденной системы в рабочее состояние. Также это отличная возможность проверить целостность резервного образа или выполнить P2V миграцию.

Конвертация в реплики VMware

Paragon Protect & Restore поддерживает автоматическую конвертацию резервных образов физических машин в реплики виртуальных машин VMware во время архивирования в хранилище второго порядка, находящемся на датасторе ESX. Данная особенность помогает воспользоваться всеми преимуществами репликации, а также выполнить миграцию P2V.

Восстановление на другую аппаратную платформу

Многофункциональный аварийный WinPE-носитель поможет восстановить физическую систему на базе ОС Windows на другую аппаратную платформу, т.е. полностью решает проблему зависимости от текущего оборудования.

Защита Microsoft Exchange

Эффективные технологии резервного копирования

Использование инкрементных архивов открывает возможность эффективного хранения различных временных срезов одних и тех же данных. Даже при создании полной резервной копии, Paragon Protect & Restore анализирует и передает только те блоки данных, которые имели изменения с момента создания последнего архива.

Широкие возможности восстановления на уровне почтовых баз

Paragon Protect & Restore может восстановить отдельные почтовые базы или группы баз в исходное или новое место, использовать Аварийную базу данных, а также предлагает продолжать работу с почтовым сервером непосредственно во время процедуры восстановления, путем развертывания Временной базы данных (dialtone database).

Гибкое восстановление на уровне почтовых ящиков

Paragon Protect & Restore может восстановить содержимое отдельных почтовых ящиков в исходное место с полным сохранением имеющихся там писем (неразрушающий режим). При необходимости администратор может указать любой почтовый ящик или папку, в которую будет произведено восстановление данных.

Поддержка кластерных конфигураций и реплик Exchange

PPR поддерживает различные кластерные конфигурации: DAG (Database Availability Group), LCR (Local Continuous Replication), и т.д.

Интеграция с Paragon Granular Recovery (PEGR)

При использовании Paragon Protect & Restore совместно с PEGR администратор может легко подключить архивную базу данных электронной почты к MS Outlook для просмотра и извлечения почтовых сообщений.

Основные возможности репликации и создания образов

Инновационный формат резервного образа

Paragon Software представляет pVHD (Paragon Virtual Hard Drive – виртуальный жесткий диск Paragon) - это усовершенствованный формат VHD, оптимизированный для хранения резервных образов виртуальных и физических машин. Формат pVHD особенно эффективен при работе с дедуплицированными данными и инкрементными архивами. pVHD снимает все ограничения стандартного формата виртуальных дисков, таких как отсутствие сжатия, контроля целостности и возможности шифрования. В результате создаваемые резервные копии получаются значительно меньше оригинальных объектов.

Гибкий механизм планирования

Гибкий механизм планирования обеспечивает псевдонепрерывную защиту данных (nCDP - near Continuous Data Protection) для соответствия самым жестким требованиям по доступности данных для восстановления (RPO - Recovery Point Objective).

Фильтры исключения архивных данных

Автоматическое исключение временных служебных файлов ОС, пустых блоков, а также данных определенного типа (музыка, фото и т.п.) из архива позволяет повысить скорость резервного копирования.

Шифрование архивных данных

Шифрование архивных данных при помощи 256-битного алгоритма AES (Advanced Encryption Standard) гарантирует безопасноть конфиденциальной информации.

Поддержка Microsoft VSS

Использование службы теневого копирования компании Microsoft (VSS - Volume Shadow Copy Service) обеспечивает 100% целостность данных при получении снимков Windows-машин.

Поддержка Paragon UFSD

Технология Universal File System Driver от компании Paragon Software обеспечивает быстрый и надежный доступ к основным файловым системам.

Технологии хранения данных

Поддерживаемые уровни хранения

Paragon Protect & Restore может сохранять резервные образы на ESX-датасторах, локальных дисках, сетевых ресурсах UNC, NAS, SAN.

Поддержка дисковых пулов (ротация носителей)

Paragon Protect & Restore разрешает организацию независимых дисковых пулов, объединяющих от одного до неограниченного количества внешних устройств хранения. Концепция дискового пула подразумевает, что Вы можете добавлять или удалять из него любой диск без необходимости перенастройки политик, которые используют данный пул в качестве хранилища резервных образов.

Многоуровневая инфраструктура хранения

Paragon Protect & Restore поддерживает двухуровневую инфраструктуру хранилищ, которая помогает значительно сократить окна резервного копирования и объем сетевого трафика в сценариях двойной защиты. В данном типе инфраструктуры хранилище первого порядка находится как можно ближе к целевым машинам, обеспечивая наиболее высокий уровень доступности архивных данных, а хранилище второго порядка - на удаленном отказоустойчивом устройстве большого объема.

Дедупликация данных

Уникальный механизм дедупликации: гибридный способ обработки данных на уровне файлов и блоков обеспечивает баланс между хорошей масштабируемостью и высокой эффективностью. Дедупликация Paragon Software работает глобально для всех типов архивных хранилищ, поддерживает линейный и постпроцессинговый методы, а также зеркалирование для обеспечения максимальной защиты дедуплицируемых данных.

Подключение архивных хранилищ

Администратор может подключать ESX, локальные и сетевые хранилища (attach storage) из другой инфраструктуры для работы с архивными данными, которые на нем находятся. Paragon Protect & Restore автоматически определит и сохранит тип подключаемого хранилища (первичное или вторичное).

Гибкий механизм хранения

Гибкий механизм хранения данных помогает эффективно управлять временем жизни точек восстановления и контроллировать объем доступного пространства в архивных хранилищах.

Доступ к архивным данным

Для более эффективного администрирования все хранилища доступны для просмотра. Имея перед глазами список всех созданных резервных образов и реплик, можно легко найти требуемые объекты и выполнить проверку их целостности, удалить или инициировать процедуру восстановления.

Экспорт архива

Любая точка восстановления может быть экспортирована из инфраструктуры Paragon Protect & Restore для дальнейшего восстановления в изолированном режиме при помощи загрузочного носителя WinPE, даже когда повреждены либо недоступны в сети основные компоненты инфраструктуры. Во время экспорта создается мини-хранилище с выбранной точкой восстановления в формате pVHD, при этом происходит автоматическое преобразование инкрементного и/или дедуплицированного архива в полный недедуплицированный образ.

Управление и администрирование

Техническая поддержка

Круглосуточный прямой доступ к техническим экспертам компании Paragon Software по телефону или электронной почте.

Распределенная архитектура

Paragon Protect & Restore имеет модульную архитектуру, что обеспечивает отличную масштабируемость. При необходимости все компоненты решения могут быть развернуты на одной машине, либо распределены среди нескольких машин. К тому же существует возможность организации нескольких центров управления инфраструктурой.

Поддержка сложных гетерогенных сред

Paragon Protect & Restore показывает отличную производительность в сложных гетерогенных средах, насчитывающих тысячи защищаемых машин. Наше решение было успешно протестировано в работе с активной директорией, включающей 20000 организационных единиц (OU).

Консоль управления Paragon Protect & Restore

Централизованная консоль с простым понятным интерфейсом для управления объектами инфраструктуры и эффективной защиты виртуальных и физических машин.

Статистка, уведомления и отчеты в реальном времени

Paragon Protect & Restore имеет интеллектуальные средства мониторинга, которые позволяют через Консоль управления в реальном времени получать статистику по всем операциям, фильтровать ошибки, предупреждения или информацию о событиях инфраструктуры. Также с помощью консоли можно настроить почтовые уведомления и отчеты по определенному типу событий или нескольким типам (например, ошибки, предупреждения, информация и т.д.) для компонентов инфраструктуры или операций (архивирования или репликации и т.д.).

Режим безопасности Paragon Protect & Restore

В гетерогенных средах, состоящих из доменных и недоменных машин на базе ОС Windows, а также машин на базе ОС Linux, невозможно задействовать средства безопасности контроллера домена. Именно для таких случаев Paragon Software предлагает собственный режим безопасности, в основе которого лежит принцип „одно соединение - одна сессия“. При каждом подключении к инфраструктуре Paragon Protect & Restore генерируется уникальный идентификатор, чтобы исключить возможность удаленного подключения при помощи стороннего ПО. Более того, идентификатор сессии и пароль доступа шифруются хэш-алгоритмом SHA512. Учитывая тот факт, что идентификатор сессии всегда уникален, расшифровка пароля становится крайне сложной процедурой, так как оба значения шифруются и передаются вместе, в результате комбинация символов также всегда уникальна.

Мастер создания загрузочного носителя

Поможет подготовить загрузочный WinPE-носитель на флешке с набором всех необходимых утилит для успешного запуска целевой машины и проведения операции восстановления как целого диска, так и отдельных разделов.

Эффективный поиск и устранение неполадок

По каждому пользователю и сервисной операции ведется журнал, что позволяет быстро выяснить причины проблем и сбоев. Для более эффективного взаимодействия со службой технической поддержки Paragon Software предусмотрен специальный мастер сбора логов.

Простое обновление / модернизация

С Консоли управления Paragon Protect & Restore можно удаленно обновлять компоненты инфраструктуры.

Интеллектуальная балансировка нагрузки

В процессе балансировки учитывается готовность сервера резервирования, текущая нагрузка на хранилища резервных копий со стороны параллельно выполняемых задач и т.д.

Регулирование трафика

Регулирование трафика позволяет распределять сетевой трафик среди клиентов в соответствии с QoS (Quality of Service).

Paragon ProTran

Paragon ProTran - это уникальный протокол передачи данных, специально оптимизированный для задач, выполняемых через «медленные» WAN-соединения. Он автоматически устанавливает множественные TCP/IP-соединения для каждой задачи, что позволяет значительно увеличить производительность передачи архивных данных по WAN-каналу.

Требования к системе

Системные требования Paragon Protect & Restore основные компоненты: Administration / Installation Server, Backup Server, Management Consoles Операционные системы*:

Microsoft® Windows® XP SP3

Windows Vista

Windows 7

Windows 8

Windows 8.1

Windows 10

Windows Server® 2003 SP2

Windows Server 2008 R1/R2

Windows Server 2012 R1/R2

Windows Hyper-V Server 2012

Windows Server 2016

Архитектура: 32/64-битная

Память: 2GB RAM и более

Процессор: x86/x64 CPU (минимум 2 ядра/4 ядра для Backup Server). Использование многоядерного процессора ускоряет обработку данных и позволяет выполнять больше процессов одновременно.

Место на жестком диске:

Administration/Installation Server: 400 MB для уствановки

Backup Server: 200 MB для уствановки

Console: 50 MB для уствановки

Сервисы:

Работающий удаленно WMI (Windows Management Instrumentation)

Доступ к файлам и принтерам разрешен в брандмауэре, для использования общих ресурсов системы на локальных томах (ADMIN$, C$, D$, etc.)

*Оптимальная производительность и стабильность достигается при развертывании основных компонентов продукта на Server 2008 R2 64 bit и более поздних версиях ОС Windows.

PPR-ESX-Bridge Операционные системы:

Windows 10

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R1/R2

Windows Hyper-V Server 2012

Windows Server 2016

Архитектура:

64-битная

x64 CPU (мин. 2 ядра). Использование многоядерного процессора ускоряет обработку данных и позволяет выполнять больше процессов одновременно.

Агенты Paragon Protect & Restore Операционные системы*:

Microsoft® Windows® XP SP3

Windows Vista

Windows 7

Windows 8

Windows 8.1

Windows 10

Windows Server® 2003 SP2

Windows Server 2008 R1/R2

Windows Server 2012 R1/R2

Windows Hyper-V Server 2012

Windows Server 2016

Архитектура: 32/64-битная

Память: 2GB RAM и более

Microsoft Exchange:

Server 2007

Server 2010

Server 2013

Single Copy Clusters

Cluster Continuous Replication

Microsoft SQL:

SQL Server 2008 R2

SQL Server 2012

SQL Server 2014

*PPR Granural Recovery Agent может быть установлен только на 64-битных Windows 7, Server 2008 R2 и более поздних версиях.

VMware® vSphere® 6.5, 6.0, 5.5, 5.1, 5.0, 4.1 и 4.0

VMware ESX® и VMware ESXi™ 6.5, 6.0, 5.x и 4.x

Некоммерческий VMware ESX*

Microsoft Hyper-V

Поддерживаемые гипервизоры

*Гостевые системы ОС Windows, размещенные в некоммерческих средах VMware ESX, могут быть резервированы только с помощью локального агента резервного копирования. Другие гостевые машины не поддерживаются.

Информация по установке

Активация продукта:

После получения лицензионного ключа, для получения установочного файла, необходимо пройти регистрацию на сайте https://my.paragon-software.com/#/login. Если вы уже имеете аккаунт, достаточно пройти авторизацию.

В личном кабинете необходимо активировать серийный ключ, для этого используйте меню «активация продукта».

После ввода серийного номера, лицензия продукта будет доступна к загрузке.

Скачайте, запустите установочный файл и следуйте рекомендациям Мастера установки, перезагрузите машину.

При установке программы, мастер установки потребует ввод ключа продукта/серийного номера, которые необходимо взять в личном кабинете, либо в письме о покупке продукта.