Описание товара Hetman Photo Recovery. Домашняя версия [RU-HPhR4.4-HE] (электронный ключ)

Описание

Программа восстанавливает фотографии, удаленные с карт памяти SD, MicroSD, Compact Flash, USB-флешек, фотокамер, мобильных телефонов, смартфонов, планшетов, жестких дисков персональных компьютеров и ноутбуков.

Интерфейс Hetman Photo Recovery напоминает инсталляционный мастер. Отвечая на простые вопросы мастера, Вы восстановите фотографии за несколько простых шагов. Опробуйте программу бесплатно и зарегистрируйте её для сохранения результатов.

Возможности программы для восстановления фотографий

Список возможностей выгодно отличает нас от ближайших конкурентов. Работа с программой абсолютно безопасна, утилита восстанавливает больше «валидных» фото, чем аналогичные утилиты.

Восстановление цифровых фотоснимков

Утилита находит и восстанавливает удаленные цифровые изображения всех популярных форматов растровой и векторной графики (включая JPEG, PSD, TIFF, PNG и т.д.). Профессиональные зеркальные фотокамеры создают фотографии в различных RAW форматах файлов, что позволяет сохранить максимум информации об изображении. Программа восстанавливает CR2, CRW, RAW, TIFF, TIF, NEF, PEF, X3F и т.д.

Восстановление фотографий с устройств

Карты памяти

Программа работает с картами памяти (SD, MicroSD, SDHC, SDXC, Compact Flash, Memory Stick и т.д.), используемыми в различных устройствах, начиная с Mp3-плеера и заканчивая планшетами и фотокамерами.

Жесткие диски

Hetman Photo Recovery восстанавливает фотографии, удаленные с жестких и внешних USB-дисков компьютеров и ноутбуков, независимо от модели и производителя устройства.

USB-флешка

Утилита поддерживает USB-флеш-накопители различных производителей (A-Data, Corsair, Goodram, HP, Kingston, LaCie, PhotoFast, PNY, SanDisk, Silicon Power, TDK, Team, Toshiba, Transcend, Verbatim и т.д.).

Восстановление фотографий с фотокамер

Некоторые фотоаппараты для сохранения фотографий используют встроенную память в дополнение к карте памяти. Для восстановления информации с памяти фотокамеры подключите ее к компьютеру с помощью USB кабеля и проанализируйте как обычный диск. Программа совместима с фотокамерами всех популярных производителей (Canon, Casio, Ergo, Fujifilm, HP, Kodak, Logitech, Leica, Nikon, Olympus, Panasonic, Pentax, Praktica, Premier, Samsung, Sony, Toshiba, UFO и т.д.).

Восстановление фотографий шаг за шагом

Программа очень проста в использовании. Найти и восстановить удаленные фотографии так же просто, как установить любую утилиту с помощью пошагового мастера. Для успешного завершения процесса не обязательно быть квалифицированным пользователем. Подробная русскоязычная документация, встроенная в программу, ответит на любой вопрос.

Просмотр восстановленных фотографий

Утилита позволяет просмотреть содержимое восстанавливаемых фотографий в полную величину. Найденные для восстановления объекты она отображает в виде маленьких «превью». Функция «Предварительного просмотра» даёт возможность выбрать и восстановить необходимые фотографии из сотен и даже тысяч снимков за несколько минут.

Безопасность восстановления фотографий

Hetman Photo Recovery работает в режиме «только чтение», ничего не записывая на логический раздел во время анализа. Это полностью исключает возможность повторной перезаписи утерянных фотографий и изображений. Во время работы с «битым» или «сбойным» диском необходимо свести к минимуму количество операций чтения, так как каждое считывание увеличивает риск полной потери данных. Специально для таких случаев программа поддерживает создание и восстановление фотографий с виртуального образа поврежденного диска.

Алгоритмы поиска и восстановления фотографий

В программе разработано два способа анализа. Каждый из них имеет свои достоинства и недостатки. «Нормальное сканирование» позволяет быстро проанализировать логический диск, используя файловую таблицу раздела. В этом случае будет восстановлено не только содержимое файла, но и его имя, дата создания, системные атрибуты. Этот способ будет бесполезен, если фотографии были утеряны после форматирования или удаления раздела.

«Глубокий анализ» запускает поиск по файловым сигнатурам. Программа полностью анализирует содержимое носителя информации. Обнаруживая начало и окончание файла, утилита считывает его содержимое и отображает его пользователю. Этот способ хорош для восстановления данных после форматирования или удаления раздела. Информация об имени, атрибутах, датах создания, редактирования файла не сохраняется.

Сохранение восстановленных фотографий

Восстановленные фотографии можно сохранить в папку на любой жесткий или внешний диск, карту памяти, USB-флешку, подключенную к компьютеру пользователя.

Hetman Photo Recovery позволяет записать CD / DVD или создать ISO-образ для дальнейшей записи его на диск. Специально для системных администраторов крупных компьютерных сетей реализована функция сохранения на удаленный сервер по FTP-протоколу.

Требования к системе

Минимальные системные требования

Intel-совместимая платформа под Microsoft Windows 10 / 8 / 7 / 2008 Server / Vista / XP / 2003 / 2000 / NT.

64 МБ ОЗУ.

Достаточное дисковое пространство для восстановления файлов.

Права администратора системы.

Информация по установке

Ссылка на дистрибутив: скачать

Инструкция по инсталляции и активации программ для восстановления данных от компании Hetman Software.

Инсталляция программ

Программы Hetman Software устанавливаются стандартным способом, с помощью встроенного установщика Microsoft Windows.

Для этого необходимо скачать установочный файл с сайта компании (http://hetmanrecovery.com/) и запустить его двойным кликом мышки. Далее просто следовать рекомендациям мастера и нажимать кнопку «Далее».

Не рекомендуется установка программы на носитель информации с которого планируется осуществление восстанновления данных, так как это может привести к их затиранию и полной утере.

Активация программ

Программы компании Hetman Software активируются с помощью регистрационных данных (регистрационный ключ).

Регистрационный ключ можно внести в специальном окне программы двумя способами:

После сканирования носителя информации с целью поиска и восстановления утерянных данных и перехода к меню их восстановления, программа сама предложит ввести регистрационные данные.

Выбрав специальное меню программы «Регистрация».