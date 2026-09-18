Описание товара Hetman Partition Recovery. Офисная версия [RU-HPR2.5-OE] (электронный ключ)

Описание

Восстановление утерянных данных с носителей информации большого объёма сопряжено с долгим временем их сканирования, которого часто просто нет. Будь то жесткий диск на 1 ТБ, 3 ТБ или больше, или карта памяти на 128 ГБ или 265 ГБ, сканирование его с помощью любой программы для восстановления данных занимает многие часы времени. Но используя новый алгоритм поиска, любая из линейки программ для восстановления данных от Hetman Software, выглядит ощутимо выгоднее среди конкурентов.

Также, ни для кого не секрет, что восстановление файлов большого объёма связано с определёнными трудностями и рисками. Это связано с тем, что файлы размером 1 ГБ, 4 ГБ, а особенно 10 ГБ и больше, сильно подвержены фрагментации. Это часто приводит к тому, что они восстанавливаются повреждёнными или битыми, не открываются или не запускаются после восстановления. Но с помощью обновлённого алгоритма работы наших программ восстановление видеофайлов (как, *.mkv, *.avi, *.mp4), файлов бэкапа (как, *.win или *.vhd), или образов дисков (например, *.iso) становится значительно более качественным.

Возможности

Это универсальный инструмент для успешного решения типичных проблем, связанных с удалением данных, он поддерживает как рабочие диски, так и недоступные и поврежденные логические разделы и возвращает информацию, что бы не стало причиной ее утери.

Форматы файлов

Возвращает удаленные файлы независимо от расширения:

Текстовые документы Microsoft и Open Office (DOC, DOCX, ODT, RTF, PDF и т.д.);

Цифровые изображения (JPEG, PSD, EPS, TIFF, PNG и т.д.);

Электронные таблицы и презентации (XLS, XLSX, ODS, и т.д.);

Сжатые архивы (ZIP, RAR и т.д.);

Видео и аудио записи (AVI, DAT, MKV, MPG, VOB, MP3 и т.д.).

Восстанавливает жесткие, внешние USB и SSD-диски

Hetman Partition Recovery работает с жесткими и внешними USB-дисками (поддерживаются интерфейсы IDE, ATA, SATA, SCSI и т.д.), а также с любыми другими устройствами, подключенными USB кабелем к компьютеру.

Поддерживает карты памяти (SD, MicroSD, SDHC, Compact Flash, Memory Stick и т.д.), используемые в Mp3-плеерах, планшетах, фотокамерах, мобильных телефонах, смартфонах, видеорегистраторах, GPS-навигаторах.

Работает с твердотельными USB-дисками различных производителей (A-Data, Corsair, Goodram, HP, Kingston, LaCie, PhotoFast, PNY, SanDisk, Silicon Power, TDK, Team, Toshiba, Transcend, Verbatim и т.д.).

Простота использования

Процесс восстановления очень прост и проходит в 3 этапа. Отвечая на простые вопросы встроенного “Мастера”, вы уже за несколько минут найдете удаленные файлы. Интерфейс повторяет стандартное окно «Проводника» Windows, в котором отображаются как существующие, так и удаленные файлы и папки. Переходя из папки в папку и просматривая содержимое найденных документов, вы быстро выберете и сохраните нужные объекты. Подробная документация полностью переведена на русский язык.

Методы анализа жесткого диска

Master File Table

Документы хранятся в виде последовательностей байт, записанных на жесткий диск один за другим или хаотично разбросанных по его поверхности. Драйвер логического диска хранит записи о том, в каких секторах находится информация с содержимым файла в специальной таблице. Во время удаления с «Shift» + «Delete» или очистки «Корзины» операционная система помечает секторы в этой таблице как освободившиеся и доступные для записи новых объектов. Утилита анализирует содержимое такой таблицы и открывает доступ к удаленным файлам пользователю.

Структура файловой системы диска

Системные ошибки, вирусные атаки, физическое повреждение, удаление или форматирование логических дисков приводят к полному или частичному перезаписыванию Master File Tableи, как следствие, утере важных документов. Программа находит файловые таблицы, используя всю сохранившуюся системную информацию диска (таблицы разделов и их фрагменты, главную загрузочную запись), обрабатывает и извлекает содержимое и служебные атрибуты утерянных файлов.

Сигнатурный анализ диска

Часто содержимое файла сохраняется на диске в полном объеме, а информация о том, где он хранится, перезаписывается новыми файлами. «Сигнатурный анализ» восстанавливает файлы, опираясь на их содержимое. Обнаруживая определенную последовательность байт на диске (к примеру, «49 49» или «4D 4D» для файла TIFF), обозначающую начало файла, программа считывает и отображает его содержимое пользователю. Уникальность утилиты в том, что она комбинирует все выше приведенные алгоритмы восстановления. Результат работы превосходит возможности большинства специализированных лабораторий.

Предварительный просмотр и HEX-редактор

Пробная версия позволяет проанализировать носитель информации и просмотреть содержимое найденных для восстановления файлов. Если файл отображается в области предварительного просмотра, то он обязательно будет восстановлен в полном объеме. Кроме предварительного просмотра удаленных изображений, документов, электронных таблиц, мультимедиа файлов, сжатых архивов, в утилите реализован HEX-редактор. Используя HEX-редактор, можно увидеть, в каких секторах лежит содержимое удаленного файла, а также просмотреть служебную информацию о логических дисках или физическом носителе информации целиком.

Безопасность восстановления жесткого диска

Любые операции с файлами (к примеру, создание, редактирование, просмотр и сохранение) приводят к изменениям записей файловых таблиц и к полной или частичной перезаписи содержимого удаленных файлов. В случае работы с «битым» диском, каждая минута работы может привести к выходу из строя всего носителя и безвозвратной утере части данных. Hetman Partition Recovery разработана с учетом всех требований по безопасности к профессиональному инструменту по работе с жесткими дисками. Сканирование жесткого диска проходит в режиме «только чтение». Утилита поддерживает создание и последующее восстановление данных с виртуального образа, что значительно уменьшает время работы сбойного диска.

Сохранение результатов

У большинства пользователей жесткие диски компьютеров и ноутбуков заполнены ценной информацией: семейными фотографиями, рабочими документами и т.д. В процессе сохранения восстановленных данных нельзя использовать диск, с которого были удалены файлы. Это приведет к полной или частичной перезаписи утерянных файлов.

Для решения проблемы нехватки свободного места реализован “Мастер сохранения”. Сохраните результаты работы на любой логический раздел (к примеру, на карту памяти, USB-флеш-диск или жесткий диск), создайте ISO-образ, запишите CD- или DVD-диск или загрузите файлы на удаленный сервер по FTP-протоколу.

Файловые и операционные системы

Hetman Partition Recovery поддерживает чтение как обычных, так и сжатых или зашифрованных файлов с дисков под управлением файловых систем NTFS, FAT. Продукт совместим со всеми популярными 32- и 64-битными операционными системами Windows XP, Server, Vista, 7, 8, 10. Для запуска и работы необходимо обладать правами администратора компьютера.

Требования к системе

Минимальные системные требования

Intel-совместимая платформа под Microsoft Windows 10 / 8 / 7 / 2008 Server / Vista / XP / 2003 / 2000 / NT.

64 МБ ОЗУ.

Достаточное дисковое пространство для восстановления файлов.

Права администратора системы.

Информация по установке

Ссылка на дистрибутив: скачать

Инструкция по инсталляции и активации программ для восстановления данных от компании Hetman Software.

Инсталляция программ

Программы Hetman Software устанавливаются стандартным способом, с помощью встроенного установщика Microsoft Windows.

Для этого необходимо скачать установочный файл с сайта компании (http://hetmanrecovery.com/) и запустить его двойным кликом мышки. Далее просто следовать рекомендациям мастера и нажимать кнопку «Далее».

Не рекомендуется установка программы на носитель информации с которого планируется осуществление восстанновления данных, так как это может привести к их затиранию и полной утере.

Активация программ

Программы компании Hetman Software активируются с помощью регистрационных данных (регистрационный ключ).

Регистрационный ключ можно внести в специальном окне программы двумя способами:

После сканирования носителя информации с целью поиска и восстановления утерянных данных и перехода к меню их восстановления, программа сама предложит ввести регистрационные данные.

Выбрав специальное меню программы «Регистрация».